Dha Yurt Bülteni - 15

SAKARYA'DA YOL VERME KAVGASI: 2 YARALISAKARYA'nın Erenler ilçesinde, otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle kavga ettiği minibüs sürücüsü M.Ç. ve kavgayı ayırmaya çalışan A.Ş.'yi tabanca ile bacaklarından vurdu.Olay saat 22.00 sıralarında, Erenler Bağlar Mahallesi Yıldıztepe Caddesi'ndeki bir minibüs durağı önünde meydana geldi. Şehir merkezine yolcu taşıyan minibüsün sürücüsü M.Ç., kavşağa giren ve henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsüyle karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçları yol ortasında bırakıp kavga eden sürücüleri çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında otomobil sürücüsü aracından aldığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar minibüs sürücüsü M.Ç. ve kavgayı ayırmaya çalışan A.Ş.'nin bacaklarına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan iki kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise olaydan sonra aracına binerek kaçtı. Polis , olayın yaşandığı kavşak ve çevresinde incelemelerde bulunurken, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Hastane yaralı gelişi-Olay yeri polis incelemesi-Çevredekilerin izlemesi-Polisin yolda aldığı önlem-DetaylarHaber-Kamera: Aziz GÜVENER/ SAKARYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================KONYA'DA BIÇAKLI KAVGADA AFGANİSTAN UYRUKLU 3 KİŞİ YARALANDIKONYA'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sarraflar Yeraltı Çarşısı önünde meydana geldi. Afganistan uyruklu Resul Ö. (25), Yasin N. (24), Gayyur H. (25), yolda karşılaştıkları bir grupla henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bacak ve karın bölgelerinden bıçakla yaralanan Resul Ö., Yasin N. ve Gayyur H.'nin ilk müdahaleleri ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 3 yaralı, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Yaralıların ambulanstan indirilip acil servise alınmasıOlay yerinde polisin inceleme yapmasıHaber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================TBMM BAŞKANI YILDIRIM, ÇİN'E GİTTİTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binalı Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti 'nin başkenti Pekin 'e gitti.TBMM Başkanı Binalı Yıldırm, Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve İran 'ı kapsayan ziyaretleri öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, ilk olarak Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Li Canşu'nun daveti kapsamında 3-6 Aralık tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nde temaslarının olacağını söyledi.İkinci olarak Kırgızistan Meclsi Başkanı Dastanbek Cumabekov'un daveti üzerine 6-7 Aralık tarihlerinde Bişkek'te olacağını ifade eden Yıldırım, son olarak da 7-8 Aralık'ta İran'ın başkenti Tahran 'da düzenlenecek 'Terörizmle Mücadele ve Bölgesel İşbirliğinin Geliştirlemesi' konulu bir konferansa katılacaklarını dile getirdi.'ÇİN İLE İLİŞKİLERİMİZ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR'TBMM Başkanı Yıldırım daha sonra Türkiye ile Çin arasında 2010'da tesis edilen stratejik işbirliği temelindeki ilişkilerin artmaya ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:"Bu ziyaretle beraber çok yönlü ilişkilerimizin parlamenter diplomasi boyutunda da güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Bu çerçevede İpek Yolu 'nun başladığı yer olan Xian şehrine de gideceğiz ve orada da bazı ziyaretlerimiz, temaslarımız olacak. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan, batı ve doğuyu birbirine karadan, denizden bağlamayı hedefleyen bir kuşak ve bir yol projesi Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerde önemli bir yer tutmaktadır. Çok boyutlu dış politikamız çerçevesinde Çin ile ilişkilerimiz yıldan yıla son zamanlarda gelişmeye devam ediyor. Bu ziyaretin de bu anlamda önemli bir katkı sağlayacağını ifade edebiliriz."Yıldırım, Çin gezisinin ardından 6-7 Aralık tarihlerinde ziyaretlerini Kırgızistan'da sürdürecek. Kırgızistan ziyaretinde meclis başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı ile görüşme imkanının olacağını belirten Yıldırım, burada FETÖ ile ilgili mücadelede kararlılığı ifade edeceklerini söyledi. Kırgızistan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili fazla yol katedilemeyen bir ülke olduğunu belirten Yıldırım, yeni yönetimin bu konuda kararlı adımlar attığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Eylül ayının başında yaptığı ziyaretle Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin tekrar bir canlanma sürecine girdiğini ifade etti.'TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI AMANSIZ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYOR'Meclis Başkanı Yıldırım, 7-8 Aralık'ta bulunacağı İran'da 'Terörle Mücadele ve Bölgesel İşbirliğinin Güçlendirilmesi' konulu toplantıda ise terörle mücadele konusunda Türkiye'nin tecrübelerini paylaşacaklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:"Türkiye uzun yıllardır PKK , şimdilerde YPG, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı amansız, ciddi bir mücadele yürütmektedir. Bu mücadelede bölgesel işbirliğinin ve terörle mücadeledeki anlayış birliğinin, standart farklılıklarının ortadan kaldırılmasının başarı için elzem olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu fikirlerimizi muhataplarımızla paylaşma imkanı bulmuş olacağız."TBMM Başkanı Yıldırım, açıklamasının ardından özel uçakla Çin'e hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Binalı Yıldırım'ın açıklamasıHaber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE EYP'Lİ SALDIRIADANA'da kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, bir evin otoparkındaki otomobile el yapımı patlayıcı (EYP) attı. EYP'nin patlaması sonucu evde ve otomobilde büyük hasar meydana geldi.Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10016 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İrfan C.'nin evinin önüne gelen motosikletli kimliği belirsiz iki kişi, ellerindeki EYP'yi park halindeki 01 AHC 40 plakalı otomobile atıp, olay yerinden kaçtı. EYP'nin patlaması sonucu gürültüye uyanan İrfan C. ve mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında otomobilin motor kısmındaki büyük hasarla karşılaştı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan kömürcülük yaptığı belirtilen İrfan C.'nin alacak verecek nedeniyle yaklaşık 20 gün önce silahlı saldırıya uğradığı belirlendi. Yaralama olayı ile EYP'li saldırıyı aynı kişilerin yapmış olabileceğinden şüphelenen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Olay yerinden görüntüOlay yerindeki polislerden görüntüOlay yerindeki vatandaşyardan görüntüEYP'nin atıldığı otomobilden görüntüPolislerin inceleme yapmasıGenel ve detay görüntülerSÜRE: 01'19 - BOYUT: 147 MBHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================ESENBOĞA'DA RAHATSIZLANAN ENDONEZYALI DİPLOMAT YAŞAMINI YİTİRDİTÜRKİYE'de görev yapan Endonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul 'dan uçakla Ankara'ya gelen Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Elçi Yardımcısı olarak görev yapan Sebastionus Sayoga Kadarısman, Esenboğa Havalimanı'nda rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kadarısman, havaalanındaki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Kadarısman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Hastaneden görüntü Adli Tıp 'tan görüntü-Genel ve detaylarHaber: ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================HİZAN'DA 6 KÖY VE 11 MEZRADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİBİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı 6 köy ve 11 mezrasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis Valiliği 'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için bölgede sürdürülecek operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, bugün gece 23: 00'ten itibaren iknici bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Bitlis ili Hizan İlçesi sınırları içerisinde bulunan: Ekinli köyü, Deliktaş mezrası, Bilgili mezrası, Sarıbal mezrası, Yaylacık köyü, Çalışkanlar köyü, Yeniçay Mezrası, Yolbilen köyü, Gedik mezrası, Akyazı Mezrası, Özenli Mezrası, Sarıtaş köyü, Uzerban Mezrası, Erencik köyü, Otluk Mezrası, Tatrik Mezrası, Harmandöven Mezrası bölgelerinde, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Aralık 2018 Pazar günü saat: 23.00'dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.öBİLGİ İÇİNHaber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,============================MERSİN'DE, TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN VE LEYLA GÜVEN'E DESTEK İÇİN AÇLIK GREVİ YAPAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIMERSİN'de terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve cezaevindeki Leyla Güven 'e destek olmak için HDP İl Binası'nda açlık grevi yapan 11 kişiden 9'u polis tarafından gözaltına alındı. Parti binasında bulunamayan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.Terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için bulunduğu açlık cezaevinde açlık grevine başlayan Leyla Güven'e destek olmak amacıyla HDP Mersin İl Binası'nda açlık grevine katılan 11 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın talebi ve Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda 'Suç ve suçluyu övmek' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 9 kişi, parti binasında polis tarafından gözaltına alındı. İl binasında bulunamayan diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Haber: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,================================