Dha Yurt Bülteni-15

ARAMA ÇALIŞMALARI İÇİN KADAVRA KÖPEĞİ GETİRİLDİNiğde'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (5)Çığ altına kalan Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına devam ediyor. Bacağında platin bulunan Karakoç'u ekipler, kar altında metal dedektörü ile aramayı sürdürürken, Samsun AFAD tarafından bölgeye kadavra köpeği de getirildi.KADAVRA KÖPEĞİYLE ARANACAKTürkiye'de az sayıda bulunan ve özel olarak yetiştirilen 'Aprek' isimli köpeğin ise çalışmalara dahil edileceği öğrenildi. Ayrıca, Demirkazık dağına Samsun, Erzurum, Malatya, Bursa, Samsun ve Niğde'deki AFAD, JAK, UMKE ve AKUT ekiplerinden oluşan 25 kişilik uzman ekipte, Karakoç'un kaybolduğu yerlere sevk edildiği bildirildi. Çığ düşen alanın 800 metrelik bir alanı kapsadığını saptayan ekipler ise, bölgede uzun sopalarla çalışma yaptı.KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLAYACAKKötü hava koşullarında rağmen aramayı aralıksız sürdüren ekipler, gece saatlerinde sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düşeceğini ve kar yağışının yeniden başlayacağını belirtti. AKUT Niğde Basın sözcüsü Cavit Ünlü ise, "Çığ düşen bölge vadi olduğu için arama çalışmalarında zorlanıyoruz. Dağcının bacağında bulunan platinle dedektör aracılığıyla arama yapılacak" dedi.Görüntü Dökümü--------------------------Kadavra köpeğinden görüntüArama kurtarma ekibinden görüntüHelikopterden görüntüKadavra köpeğinden detaylarHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,=============================YOL VERME TARTIŞMASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜBURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde iki grup arasında yol verme yüzünden çıkan tartışmada, Özkan Hoşgün (26) tabancayla kalbinden vurularak yaşamını yitirdi.Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Aynı yolda araçlarıyla seyir halinde olan iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, üzerindeki tabancayı çıkarıp, iddiaya göre, yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişi de silahı kavga ettiği Özkan Hoşgün'e doğrultup ateşledi. Kalbinden tek kurşunla yaralandığı belirtilen Hoşgün, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıdığı belirtilen cinayet ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu görüntüsü)Tartışma anlarıSilahın çekilmesi ve ateşlenmesi (son saniyede)Halil ÖZÇOBAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -===============================Şehit kızının, babası adına yaptırdığı kütüphane hizmete açıldıHAKKARİ'nin Ağaçdibi Köyü'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Güvenlik Korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman'ın, babası Yusuf Adıyaman adına Gençlik Merkezi'ndeki kütüphanenin açılışı Vali İdris Akbıyık'ın katıldığı törenle yapıldı.Şirin Adıyaman, 1995'de Hakkari'nin Ağaçdibi Köyü'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Güvenlik Korucusu babasının adını yaşatmak için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'ndeki bir odayı, kütüphaneye çevirdi. Şehit kızı Adıyaman, kütüphane için sosyal medya hesabında kitap talebinde bulundu. Kısa süre sonra Türkiye'nin bir çok kentinden şehit korucu adına çok sayıda kitap gönderildi. Kitapların raflara yerleştirilmesiyle kütüphane açılışa hazır hale geldi.Açılışa; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Baro Başkanı Zeydin Kaya, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Müftü Vekili Şaban Güldal, şehidin oğlu Türkiye Harp Mamulleri Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ve şehidin ailesi katıldı.Açılışta konuşan Vali Akbıyık, kentte gündemlerinin kitap ve eğitim olduğunu belirterek, "Bütün Hakkarililerin de gündeminin kitap ve eğitim olmasını istiyoruz. Çünkü gençliğimizin ve ülkemizin geleceğini kitapta ve eğitimde görüyoruz. Onun için de Hakkari'de 'Bir Kitap Bir İnsan' projesini başlattık. Herkes bir kitap okuyacak. İnsan kitap kadar, kitap da insan kadar kıymetlidir. Tabi ki kitap okumanın yolu da böyle kütüphanelerden, okullardan ve bu mekanlardan geçiyor. Ben bundan dolayı Şehit Yusuf Adıyaman Kütüphanesi'nin açılmasında emeği geçen kızı Şirin Adıyaman'a ve emniyet müdürümüze, baro başkanımıza, askerlerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.Memleketimizin şehitler sayesinde ayakta durduğunu dile getiren Vali Akbıyık, "Milletimiz; Çanakkale'de, Malazgirt'te, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da, Kore'de şehit verdi. Tabi bu toprakların vatan olması için Hakkarililer de yüzlerce şehit verdiler. İnşallah bundan sonra şehit vermeyeceğiz. İnşallah bundan sonra sonsuza kadar hür, bağımsız ve huzur içerisinde yaşayacağız. Şehidimiz Yusuf Adıyaman'ın adı artık bu kütüphanede yaşayacak" diye konuştu.Zaman zaman duygulu anların yaşandığı törende şehit kızı Elmas Adıyaman da babası Yusuf Adıyaman için şiir okudu. Vaiz Yılmaz Önal tarafından yapılan duadan sonra program sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------- Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın kütüphane açılışı yapmasıVali Akbıyık'ın konuşmasıİstiklal marşının okunmasıŞehit kızı Şirin Adıyaman konuşmasıŞehit eşi ve kızlarının gözyaşları dökerkenGenel ve detayMehmet ÖZKAN/HAKKARİ,-==========================BURSA'DA, POLİSLERDEN OKULLARA ZİYARETBURSA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okulları ziyaret ederek, polislerin kullandığı ekip aracı, motosiklet ve telsizle ilgili öğrencilere bilgi verdi.Orhaneli Erenler İlkokulu ile farklı ilkokul ve ortaokulları ziyaret eden Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak da buralardaki etkinliklere katıldı. Sınıfları gezen Ak, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. İl Emniyet Müdürü Ak, okul çevresinde dikkat edilecek konular, okul servislerinin kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve acil durumlarda nasıl davranacakları hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Okul müdürü Özkan Sevimli ise polislerin yaptığı okul ziyaretlerinden ve bilgilendirici faaliyetlerden mutluluk duyduklarını, çocukların okula huzurla geldiğini söyledi. Program; eğitimli köpeğin araçta uyuşturucu araması, drone gösterisi, öğrencilerin motosiklete binmesi ve polis kıyafetlerinin tanıtımı ile sona erdi.Görüntü dökümü:----------------------Müdür Osman Ak çocuklarlaHaber/Kamera: Osman SAK/ORHANELİ (Bursa),=================================Bingöl'de üniversiteli gençler, çöp topladıBİNGÖL'de, üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup gönüllü, farkındalık oluşturmak için Muş karayolundaki konar göçerlerin kullandığı arazideki çöpleri topladı.Tamamı gönüllülerden oluşan öğrenciler, Bingöl-Muş karayolu Kervansaray mevkinde, yaz aylarında göçerlerin kullandıkları arazide temizlik etkinliği düzenledi. Etkinlik, Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER), Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Bingöl Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 50 kişilik grup ile düzenlendi.DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜSİYAM-DER Gençlik Sağlığı Direktörü Pelin Dayan, arazide göçerlerin bıraktıkları çöpleri temizlediklerini belirterek, "TEMA ve Gençlik Merkezi ile beraber çevre temizliğine geldik. Arkadaşlarımızla birlikte burada konar göçerlerin yaşadıklarında bıraktıkları çöp ve eşyaları topluyoruz" dedi.Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri olarak çalışan Vedat Ağar da, temiz bir çevre için bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, "Dünya Gönüllüler Günü faaliyetleri kapsamında gönüllü gençlerimizle beraber bugün, daha yaşanılabilir ve temiz bir dünya için bu etkinliği düzenledik. Bütün gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.SİYAM-DER Gençlik ve Çevre Çalışma Gurubu Direktörü Ece Bulut ise, çevre bilincinin yaygınlaşması amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:"Bu etkinlikte ayrıca direktörlüğümün 'Let's Do İt' (Haydi Yapalım) hareketi için de çalışmalarda bulunuyoruz. Let's Do İt, birçok ülke tarafından gerçekleştirilmiş ve olumlu tepkiler almış bir harekettir. Biz de bu olumlu tepkileri Bingöl'de almak amaçlı yaptık. Diğer kurumlarla beraber çevre bilincini oluşturmaya yönelik gönüllü gençlerimiz ile farkındalık oluşturmak amaçlı buradayız. Umarım başarılı oluruz."Temizlik çalışmasının ardından gönüllüler, topladığı çöpleri şehir çöplüğüne götürülmesi için belediyeye ait çöp kamyonuna yükledi.Görüntü Dökümü-Gönüllü öğrencilerin çöp toplayacakları alana gelmesi-Getirdikleri çöp poşetleri ile çöpleri toplamaları-Çöpleri bir araya getirmeleri-Çöp kamyonuna yüklemeleri-Röportajlar-Genel ve detay görüntülerHABER-KAMERA: MESUT BUDRAÇ/BİNGÖL, -GÖRÜNTÜ BOYUTU: 385 MB=============================Engelliler farkındalık için yürüyüp, el işi sergisi açtıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Erdoğan Öven Engelliler Köyü'ndeki engeliler, farkındalık için yürüyüş yapıp, el işi sergisi açtı.Kuşadası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Engelliler, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş yaptı. Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde kalan engelliler, aileleri ve gönüllerden aldıkları destek ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan yaklaşık 500 metre mesafedeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Engelilerden bazıları tekerlekli sandalyeleri ile yürüyüşe katıldı.Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu sırasında konuşan Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, engellilerin bir toplumun aynası, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyledi. Güler, "Biz gerçek engelin düşüncelerde olduğuna inanıyor ve diyoruz ki 'En büyük engel sevgisizliktir.' Biz her alanda olmak istiyoruz. Engelliler toplumun aynasıdır. Bizler engellilerle birlikte hayatı paylaşarak onların sorunlarına çözüm arıyor, engelsiz bir yaşamı inşa etmeye çalışıyoruz. Engelleri aşmanın tek yolu engellilere sunduğumuz sevgidir. Kuşadası'nda var olan Erdoğan Öven Engelliler Köyü de bu sevgi ile inşa edilmiştir" dedi. Güler, engelli bir kişi ile empati kurulmasının onun yaşadıkları hakkında fikir vereceğini de kaydetti.ENGELLİLERDEN EL İŞİ SERGİSİDünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde, Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencileri tarafından hazırlanan el işi eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. 'Bir Renk Bin Umut' adı altındaki serginin açılışına engelli öğrencilerle birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Özer Kayalı, göreve geldikleri günden bugüne kadar Kuşadası'nda engelsiz bir yaşam oluşturmak için çalıştıklarını belirterek Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nün tüm dünyaya örnek olacak bir proje olduğunu ifade etti. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de bir çok kişinin gerçek manada bir engelli adayı olduğunu söyledi. Herkesin bir gün engelli olabileceğini görerek yaşaması, yaşatması gerektiğini belirten Kaymakam Yücel, "Engelliler için ne yapılsa azdır" diyerek, destek veren herkese teşekkür etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Engelilerin yürüyüşünden görüntü-Engelilerin el işi sergisinin açılışından görüntü-Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasından görüntüHaber - Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın)===============================Engelli çocuklar, jandarma ile karda eğlendiKOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı'nın organizasyonu ile engelli çocuklar ve aileleri kayak merkezi Kartepe'de doyasıya eğlendi. Çocuklar jandarma ile kartopu oynayıp, kardan adam yaparken, kızaklarla kaymanın keyfini çıkardı.Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli çocuklar ve ailelerini kayak merkezi Kartepe'de ağırladı. Özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuklar ve ailelerinden oluşan yaklaşık 60 kişi, kayak merkezinde jandarmalarla birlikte kartopu oynayarak, kardan adam yaptı. Anneleriyle birlikte kızaklarla kayan çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Engelli çocuklar jandarmaya ait kar motoru ile de gezdirildi. Çocuklar, Kartepe'de gün boyu eğlenmenin keyfini çıkardı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKızak yapan çocuklarJandarma ve çocukların kartopu oynayıp, kardan adam yapmasıJandarmanın çocukları kar aracı ile gezdirmesiHABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,==============================Görme engelli çiftin çocukları, onlara göz olduBURSA'nın İnegöl ilçesinde 2013 yılında evlenen görme engelli Hanım (28) ve Mustafa Özdemir (36) çifti, dünyayı gözüyle göremeseler de, dokunup seslerini işittikleri 2 çocuğuyla mutlu bir hayat sürüyorlar. İsmail Kerem(4) ve Elif Şevval (2) isimli çocukları görme engelli çiftin, adeta gören gözleri oldu.Hanım ile Mustafa Özdemir, Ankara'da 8 yıl önce Yenimahalle Görme Engelliler Okulu'ndaki bilgisayar kursunda tanıştı. Kurs bittikten sonra bir yıl telefonla görüşen çift, daha sonra evlenmeye karar verdi, ancak aileleri buna karşı çıktı. Aşkları engel tanımayan çift, ailelerini ikna ederek 2012 yılında dünya evine girdi. Mutlu evlilikleri, 2014 yılında İsmail Kerem ismini verdikleri bir erkek çocukla taçlandı. Ailelerinin desteğiyle çocuklarını büyüten çiftin, 2016 yılında da Elif Şevval ismini verdikleri ikinci çocukları oldu. Çocuklarını hiç görmeden büyüten çiftin çocukarı onlara adeta göz olurken, önceden dışarı bile çıkmakta zorlanan çift, İsmail Kerem'in elinden tutarak dışarı çıkmaya da başladı.GÖZLERİ OLDULARMustafa Özdemir, "Evlilik süreci sıkıntılı geçti. Ailelerimiz kabullenemedi. İkiniz de görmüyorsunuz dediler. Bu durumu bir şekilde atlattık. 2012 yılında evlendik. 2014 yılında oğlumuz, 2016 yılında da kızımız dünyaya geldi. Çocuklarımızı hiç görmedik. 12 yıl oldu, gözlerimi kaybedeli. Eşim ise doğuştan görmüyor. Bizde sadece ışık var, görüntü yok. Öncelerde de çocuk bakımıyla alakalı tecrübesizliğimiz vardı. İkinci çocuğumuzda biraz daha tecrübelendik. 5-6 ay annem yanımızda durdu, o yardımcı oldu. İki çocuğumuza da kendimiz baktık. Tabii zor oluyor. Özellikle kavga ettiklerinde hangisi haklı, hangisi haksız bu durumu ayıramıyoruz. Çok zor oluyor. Allah'a şükür bununda üstesinden geliyoruz. Çocuklarımız bizim aynı zamanda gözlerimiz oldu. İsmail Kerem bunun birebir örneği. 1 yaşında yerde bulduğu çöpleri alıp bize getirir verirdi. Terliğimizi bulamadığımız zaman yardımcı olurdu. Şu anda aynısını kardeşi yapıyor. Bir şey gösterecekleri zaman elimizi tutup öyle gösteriyorlar. Onlar anlıyor, çünkü engelli çocuğu onlar" dedi. Baba Özdemir, "Allah çocuklarımızın evliliklerini de görmeyi nasip etsin inşallah" İfadelerini kullandı.REHBERİMİZ OLDULARAnne Hanım Özdemir ise, doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, "Görme engelli yatılı okullarında okudum. 2012 yılında sınavı girip memur oldum. Şu anda çalışıyorum. İsmail kreşte eğitim görüyor, kardeşi Elif ise babasıyla beraber evde. Bizim akşamlarımız renkli geçiyor. Çocuklar hep bizimle birlikte, bir gün bile olsun çocuklarımı başkasına bırakmadım. Hep bizimleler. Biz kendimizi anlatmadan zaten bizi yaşadıkça öğrendiler. O yüzden çocuklarımız şu anda hiç zorlanmıyorlar. Biz bir yere gittiğimizde biliyorlar ki diğer insanlardan farklıyız, yardımcı olmak için harekete geçiyorlar. Özellikle oğlum. Bize rehber oluyor. Gören bir insan bizimle sürekli çocuklarımız bizi bu kadar iyi tanıyamazdı" dedi.Görüntü dökümü:----------------------Genel görüntü-Çocuklarından biriyle oyun oynaması-Engelli çiftten açıklama-DetaylarHaber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),