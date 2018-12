Dha Yurt Bülteni -15

04 Aralık 2018 Salı 16:14



Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğum sancıları başlayan Gülistan Diri (22), yaşadığı mahallenin girişindeki köprünün yağmurdan yıkılması nedeniyle AFAD ekipleri tarafından amfibik araçla hastaneye götürüldü. 4 saat süren çalışmalar sonunda 41 kilometre mesafedeki hastaneye ulaştırılan kadının doğumuna, 2 hafta olduğu belirlendi.Çınar ilçesinin kırsal Aşağı Kırlangıç Mahallesin'de yaşayan ve ilk bebeğine hamile olan Gülistan Diri, dün gece sancılandı. Yakınları hemen sağlık görevlilerinden yardım istedi. Diri'yi almak için gelen ambulans, mahalle girişindeki köprünün yağış nedeniyle yıkıldığını gördü. Bunun üzerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'ne(AFAD) bilgi verildi. 10 kişilik AFAD ekibi, amfibik(hem karada hem suda gidebilen) araçla gelerek, kadını 4 saat süren çalışma sonunda 41 kilometre mesafedeki Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ulaştırmayı başardı. Burada yapılan muayenede bebeğin ve genç anne adayının sağlık durumunun iyi olduğu, doğuma ise 2 hafta olduğu belirlendi.

ANTALYA'DA MÜTEAHHİDİN 228 BİN LİRASINI ÇALAN HIRSIZLAR, ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

ANTALYA'da, müteahhidin 228 bin lirasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen H.Ü. ve K.Ü., Şanlıurfa'da yakalandı. Polisin, 200 kamera kaydını inceleyerek, hırsızların izine ulaştığı belirtildi.Antalya'da, 4 gün önce müteahhit Ali Önder'in 228 bin lirasının kapkaç yöntemiyle çalınmasının ardından soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 200 güvenlik kamerası kaydından takip ettiği hırsızların, sahte kimlikle aldıkları otomobille Antalya'ya geldiğini, burada da başka otomobilden çaldıkları plakayı araca taktıklarını belirledi.Hırsızların Şanlıurfa'da olduğunu saptayan polis ekipleri, operasyon için harekete geçti. Polisin peşinde olduğunu fark eden H.Ü. ve K.Ü., 1 saatlik kovalamaca sonucu yakalandı. Çalınan paraya ise ulaşılamadı. H.Ü.'nün, 6 hırsızlık olayından aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Antalya'ya getirilen H.Ü. ile K.Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NUSRET'TEN KÖYÜNDEKİ ÇOCUKLARA: BİZ OKUYAMADIK SİZ OKUYUN

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, memleketi Erzurum Şenkaya'ya ilçesine bağlı Paşalı köyüne geldi. Gökçe, burada anne ve babasının isminin verdiği külliyedeki kütüphanede bir araya geldiği öğrencilerin isteklerini tek tek dinledi. Nusret Gökçe, "Biz okuyamadık siz okuyun. Emirleriniz en kısa zamanda elinizde" diye o anları sosyal medya hesabından paylaştı.Nusret Gökçe, dün memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Paşalı köyüne geldi. Nusret Gökçe, geçen haziran ayında açılışını yaptığı anne ve babasının adını verdiği 'Fatma Faik Gökçe Cami ve Külliyesi'ni ziyaret etti. 4 bin metrekare üzerine yaptırılan ve yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyeni gezen Nusret Gökçe, köylülerle ve çocuklarla sohbet etti. Kütüphanede ders çalışan öğrenciler, Nusret Gökçe'yi görünce büyük sevinç yaşadı. Öğrencilerle sohbet eden Gökçe, "İçinizden ne geçiyorsa isteyebilirsiniz. Kitap olur, bilgisayar olur, ne olmasını istiyorsanız yazıp bana veriyorsunuz" dedi. Büyük bir heyecanla taleplerini yazan öğrencilerin bu notlarını "Benden özel olarak isteklerini istedim, liste kabarık" diyerek bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuklarla tuz serpme hareketi yapan Nusret Gökçe, kendisine teşekkür eden öğrencilere, "Biz okuyamadık siz okuyun. Geleceğimiz sizlere emanet. Siz her şeyin en güzeline layıksınız, ben size teşekkür ediyorum. Emirleriniz en kısa zamanda elinizde" diye konuştu.Cağ kebabı yiyen Nusret Gökçe, köyünden geçen derede paçalarını sıvayıp suya girdi. "Su çivi gibi" diye not düşen Nusret Gökçe'nin paylaşımları beğeni topladı.

ESKİŞEHİR'DE 'BİR NEFES KADAR ACİL Mİ?' KAMPANYASI

Eskişehir'de il Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 'Bir nefes kadar acil mi?' adı altında kampanya düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, 112'ye 'Bizim suyumuz patladı, kaçı aramam gerekiyor?', 'Telefon kapandı, onun için aradım' ve 'Sevgilimden ayrıldım' gibi asılsız ihbarların yapıldığını söyledi.İl Sağlık Müdürlüğü'nde 'Bir nefes kadar acil mi?' kampanyası için tören düzenlendi. Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, toplumun 112 acil sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kampanyayı düzenlediklerini söyledi. Bilge şöyle konuştu:"Eskiden ambulans yok denilirken, acil istasyonu yok denilirken, ulaşım süreleri yarım saat, 20 dakika gibi ölçülürken, artık şu an Eskişehir itibariyle 10 dakikanın altında yüzde 95 ulaşımımız var hastalara. Bu gelinen noktada hem yaptığımız hizmetleri göstermek, hem de bu 112 acil telefonunun uygunsuz kullanımı konusunda halkı bilinçlendirmek adına bir kampanya düzenledik. ve bunun sloganını da 'Bir nefes kadar acil mi?' diye koyduk. Bunun temel nedeni şu; sadece 112 ağır vakaların dışında bu telefon numarasının kullanılması ve bununla olası bir gecikmelere sebep olabileceği, bizim hem çağrıyı almada gecikmemize, hem de hastaya ulaşmada sıkıntılar yaşamamamıza neden olabileceği. Yani sizin için acil olan telefonunuzun çalışıp çalışmadığı, ama orda bir nefes kadar acil bir durum var. ve bizim için acil demek, saniyelerle ifade edilen bir durum ve siz buna engel oluyorsunuz ve bunun vebalini taşıyorsunuz. Baktığınız zaman 'Bizim suyumuz patladı, kaçı aramam gerekiyor?', Telefon kapandı, onun için aradım', 'Sevgilimden ayrıldım', 'Telefon pun girin diyor, yardım eder misiniz?' şeklinde çeşitli çağırılara muhatap oluyoruz ki; bunlar gerçekten çok ciddi yüzdelerle ifade ediliyor. Kimi zaman yüzde 60 oluyor, kimi zaman yüzde 80'lere varıyor aylara göre. Bu nedenle de biz burada toplumu bilinçlendirmek adına, hem de acil haftasını kutlamak adına böyle bir organizasyona başladık."

YÜZDE 89 ASILSIZ İHBAR

Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala da son 10 ay içerisinde 112'ye 478 bin 544 çağrı geldiğini, bunun 52 bin 53'ünün gerçek vaka olduğunu söyledi. Yapılan ihbarların yüzde 89'unun asılsız olduğunu açıklayan Dr. Pala, "112 ne zaman aranır? Trafik kazası, şeker koması, kalp krizi, felçler, yüksekten düşme, yüksek tansiyon, ciddi yaralanmalar, kanamalar, bilinç kaybı, zehirlenmeler, yanık, çocukların yüksek ateş, elektrik çarpması, havale, suda boğulma gibi vakalarda aranır. Acil bir yaralanma veya hastalık durumunda dakikalar, hatta saniyeler bile önemlidir. Maalesef gereksiz yere 112'yi meşgul edildiğinde dakikalarca zaman kaybedilmekte ve belki gecikmeden dolayı ölümler olabilmektedir. Bu nedenle insanlar, bir gün kendilerinin de ambulansa ihtiyaçları olabileceğini unutmayarak 112'yi gereksiz aramamalıdır" diye konuştu.Toplantının ardından 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ile birlikte sağlık görevlileri Eskişehir- Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki polis kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine kampanya ile ilgili broşürler dağıttı.

ARDAHAN'IN ROBOTHAN TAKIMI ÇİN YOLCUSU

ARDAHAN'da, Robotik Kodlama Atölyesi'nde tasarladıkları 'Robothan' projesiyle Türkiye birincisi seçilen Ayşenur Uslu (12) ile Hayriye Tuana Açıkyıldız (11) Türkiye'yi temsil etmek üzere Çin'e uğurlandı.Ardahan Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Eğitim Vakfı'nın (AREV) işbirliği ile 23 Şubat İlkokulu'nda kurulan Kodla Üret Ardahan Robotik Kodlama Atölyesi'nde hayat bulan 'Robothan' projesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Robotik Kodlama MakeX yarışmasında birinci oldu. 44'ü özel iki devlet okulu olmak üzere 46 okulun katıldığı yarışmada Ardahan'ı temsil eden Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız, Türkiye'yi Çin'de temsil etmeye hak kazandı.Merkezi İstanbul'da bulunan Ardahan Eğitim Vakfı (AREV), ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin analitik düşünme yetilerinin gelişmesi, öğrencilere sebep-sonuç ilişkisi kurarak problem çözme becerisi kazandırmak ve genç beyinlerin takım halinde çalışarak yenilikçi projeler üretmelerini sağlamak amacıyla, 'Kodla Üret Ardahan' projesini hayata geçirdi. Proje kapsam Öğrencilere başarılar dileyen Çerkezoğlu, "6-9 Aralık 2108 tarihinde 16 ülkenin katılımı ile yapılacak olan yarışmaya öğrencilerimizi gönderiyoruz. Öğrencilerimiz büyük başarılar elde ettiler. Burada emeği geçen öğretmenlerimize, okul müdürümüze, katılımcı öğrencilerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize Çin'de yapılacak olan yarışta başarılar diliyoruz" diye konuştu.Çin'e yarışmaya gittiği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Ardahan 23 Şubat Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ayşenur Uslu, Türkiye'yi Çin'de başarıyla temsil edeceklerini söyledi. Ardahan TOKİ Mehmet Akif Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Hayriye Tuana Açıkyıldız ise "Bu sene açılmış olan kodlama atölyesinde kısa zamanda, çok fazla çalışarak Türkiye birinciliği elde ettik. Çin'deki hedefimiz dünya birinciliği" dedi.Öğrenciler bugün iki öğretmenleri ile birlikte Çin'e gitmek üzere Ardahan'dan uğurlandı.Görüntü Dökümü------------------------23 Şubat İlköğretim okulundan genel görüntü-Yolculuk için hazırlık yapan öğrenci ve ailelinden görüntü-Toplu fotoğraf çekimleri-İl milli Eğitim müdürü Fikret Çerkezoğlu ile röpAyşenur Uslu ile röpHayriye Tuana Açıkyıldız ile röp-Ailelerin ve öğretmenlerin öğrenciler ile vedalaşması-Araçlara binerek yola çıkışılarıHaber-Kamera -Deniz BAŞLI/ ARDAHANSÜRE: 03.40 BOYUT: 221 MB=================İYİ PARTİ'NİN ISPARTA ADAYI GÖKMENOĞLUİyi Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayı geçen hafta Baro Başkanlığı görevinden istifa eden avukat Gökmen Hakkı Gökmenoğlu oldu.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM Grup Toplantısı'nda Isparta Belediye Başkan adayını açıkladı. Akşener, "Güller diyarı Isparta'mızın değerli bir evladı, ülkemizde adaletin tecelli etmesi için bütün gücüyle mücadele eden Isparta Barosu'nun Başkanı Isparta Belediye Başkan Adayımız avukat Gökmen Gökmenoğlu'dur. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek kürsüye davet etti ve Gökmenoğlu'na parti rozetini taktı.'BEN ISPARTA SEVDALISIYIM'Grup toplantısının ardından İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile birlikte basına açıklama yapan Gökmen Hakkı Gökmenoğlu, "Parti teşkilatı ve yönetim çok büyük bir onore ile birlikte bu şerefli görevi layık gördü. Bu görevi hiçbir şekilde aksatmayacağımı belirtiyorum. Ben kendimi ifade edeceğim. Bugüne kadar ifade ettim. 22 yıllık avukatlığım mesleğimde, 9 yıllık baro başkanlığında ifade ettim. Ben Isparta sevdalısıyım. Isparta'ya bir şeyler yapmak için yola çıktım. Bu bir hizmet yarışı. İstek ve arzularımı barom üzerinde gösterdim. Takdir kamuoyunundur. Küçük imkanlarla baroda neler yapabildiğimi gösterdim ve ispat ettim. Belediyecilik teknik bir iş. Teknik ekibimle birlikte içine hukuk ve adaleti koyarak büyük işler yapacağıma inanıyorum" dedi.5 DÖNEM BARO BAŞKANLIĞI YAPTIGökmen Hakkı Gökmenoğlu, 9 Ocak 1972 tarihinde dünyaya geldi. Isparta Barosu'nda çeşitli birimlerde görev yaptı. 5 dönemdir yürüttüğü baro başkanlığından istifa ettikten sonra aday gösterilen Gökmenoğlu, evli ve 2 çocuk babası.Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -================SEVGİLİLERİN PAYLAŞAMADIĞI 'MARLEY' İSİMLİ KÖPEK DAVASI ERTELENDİEskişehir'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru'nun (22), Golden Retriever cinsi 3,5 yaşındaki 'Marley' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı (22) hakkında açtığı dava ertelendi.Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla; köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Ezgi Bölükbaşı hakkında Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı. Duruşmada Osman Orhan Baçaru ile tarafların avukatları hazır bulundu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Ezgi Bölükbaşı ise duruşmaya katılmadı.Duruşmada tanık olarak dinlenen veteriner Gürcan Yiğit Özcan, "Hayvan sahiplendirmelerde, hayvan sahibinin sözlü beyanı bizim için yeterlidir. Ezgi ve Osman, kliniğimize birlikte geldiler. Ezgi hanım sözlü olarak köpeğini Osman beye sahiplendirmek istediğini söyledi. Biz de Osman bey adına bir karne çıkardık" dedi.Ezgi Bölükbaşı'nın avukatı Buket Ünlü Hatip ise "Veteriner, karne çıkarıldığını söylüyor ama şu ana kadar köpeğe sahip olduklarına dair bir belge henüz mahkemeye sunamadılar" dedi.Mahkeme hakimi, duruşmayı tanıkların dinlenmesine karar vererek, davayı 12 Şubat 2019 tarihine erteledi.Ezgi Bölükbaşı'nın, kendisinde olan köpek 'Marley' ile birlikte, Aydın'daki ailesinin yanında yaşadığı öğrenildi.Görüntü Dökümü------Davaya ilişkin arşiv görüntülerHaber: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, -=================BAYBURT'TA 'ATATÜRK HEYKELİ' TARTIŞMASI SÜRÜYORBayburt Kültür ve Tarihini Koruma Derneği Başkanı Ali Vahit Atıcı, kaidelerinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına ait heykellerin üzerinin brandayla örtülerek, malzeme parkının açık alanına konulmasıyla ilgili, "Son günlerde sosyal medyada yer alan ve Bayburt halkına yersiz sözlerde bulunan, hedef gösteren ve bu milletin kırmızı çizgisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konuya alet edenleri şiddetle kınıyorumö dedi.Bayburt Belediyesi tarafından kent meydanı düzenlemesi kapsamında 'Saray Bahçesi' projesi başlatıldı. Yer altında 150 araçlık otoparkının da yer alacağı 'Saray Bahçesi', oturma alanları, süs havuzları ve yeşil alanlardan oluşacak proje inşaatı sırasında, zarar görmemesi için kaidelerinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları'na ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek belediye malzeme parkının açık alanına konuldu. Rüzgarın etkisiyle parçalanan brandaların sarılı olduğu heykellerin fotoğrafları, sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler üzerine heykeller kapalı alana taşındı.'KABUL EDİLEMEZ'Bayburt Kültür ve Tarihini Koruma Derneği Başkanı Ali Vahit Atıcı, yaşananların Bayburt halkına mal edildiğini, Bayburt halkına yapılan eleştirilerin acımasız ve kabul edilemez olduğunu belirtti. Atıcı, "Son günlerde sosyal medyada yer alan ve Bayburt'umuzun yerel yöneticilerini hedef göstererek dolaylı olarak Bayburt halkına yersiz sözlerde bulunan, hedef gösteren ve bu milletin kırmızı çizgisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü konuya alet edenleri şiddetle kınıyorumö dedi.'BAYBURT ANADOLU'DUR'BSayburt'un Anadolu olduğunu söyleyen Atıcı, "Türkiye'nin en güvenli, güvenilir, en huzurlu, en şirin şehri olan Bayburt'ta vatanına, milletine, toprağına, bayrağına saygısız birey yetişmez. Bayburt'un her bireyi Kudüs'te bir Selahaddin, Anadolu'da Evliya Çelebi, Malazgirt'te Alparslan, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet, Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Afrin'de bir Musa, İzmir'de bir Fethidir. Yani Bayburt, Anadolu'dur. Konuyu saptırmak amacıyla yapıldığına inandığım bu paylaşımlar üzerinden Bayburt'a ve Bayburt halkına karşı sarf edilen mesnetsiz kelimeler karşısında üzüldük. Bizlerin kırmızı çizgisi olan konular üzerinden yanlış anlaşılabilecek hamleler yapmak, kimsenin haddi olmadığı gibi gerçeklikle alakası olmayan yorumlar yapmak da kimsenin hakkı ve haddi değildir" diye konuştu.Haber: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, -===============YARALI KADINA İLK MÜDAHALEYİ BELEDİYE BAŞKANI YAPTIZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla yaralanan kadına ilk müdahaleyi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptı.Kaza, öğle saatlerinde Orhanlar Mahallesi Bozahane mevkiinde meydana geldi. Hamdi Y.C. yönetimindeki 67 TC 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Aynur Ulaşdemir'e (48) çarptı. Kazada, Ulaşdemir yaralandı. Aynur Ulaşdemir'e ilk müdahaleyi, makam aracıyla yoldan geçerken kazayı gören Ereğli Belediye Başkanı ve aynı zamanda doktor olan Hüseyin Uysal, yaptı. Uysal, gelen sağlık ekiplerine yaralının durumunu anlattı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Ulaşdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Otomobil sürücüsü Hamdi Y.C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürdü.Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), -