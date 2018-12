Dha Yurt Bülteni-15

06 Aralık 2018 Perşembe 16:04



BOLU DAĞI'NDA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİBOLU'da, D-100 yolunun Bolu Dağı mevkiinde trafik polisleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı. Polis, lastikleri uygun olmayan sürücülere 625 TL para cezası kesti.Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkiinde kış lastiği uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında İstanbul yönüne giden araçlar durduruldu. Araçların üzerinde bulunan lastiklerin cihazla derinlik ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümlerde yeterli derinliğe sahip olmayan lastiklerin bulunduğu araç sahiplerine 625 lira para cezası uygulandı. Polis ekipleri durdurdukları sürücülere, güvenli trafik, güvenli sürüş ve kış şartlarında araç kullanımına ilişkin bilgi de verdi. Uygulamanın kış mevsimi süresince devam edeceği belirtildi.Görüntü Dökümü---------------------------Denetimden görüntüler-Durdurulan araçlar-Cihazla lastiğe bakılması-Bir sürücü ile röportaj-DetaylarBoyut: 211 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=======================================KAYSERİ'DE TEFECİ OPERASYONU: 5 GÖZALTIKAYSERİ'de bir inşaat şirketi üzerinden tefecilik yaparak, Maliye'yi ve vatandaşları zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran 15'e yakın vatandaş, kendilerinin tefecilik yöntemiyle dolandırıldıklarını, konut satışı altında çek ve senet alındığını veya satın aldıkları evlerin ipotek yapıldığını ileri sürdü. İhbarlar sonrası alınan izinle iletişimin dinlenmesi sonucu Kayseri'de bir inşaat şirketi üzerinden tefecilik yapan D.Y. Y., F.Y., İ.O., İ.D. ve N.İ.'nin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda senet ve çek ele geçirildi. Bu arada şüphelilerden N.İ.'nin evinde 'Baretta' marka bir tabanca ile mermi de ele geçirildi. Tefecilik suçunu işledikleri ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındıktan sonra şikayetçi sayısının 60'a ulaştığı, 5 kişinin nöbetçi mahkemeye çıkarılacakları ifade edildi.ŞÜPHELİLER ADLİYEDEKayseri'de bir inşaat şirketi üzerinden tefecilik yaparak, Maliye'yi ve vatandaşları zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan D.Y. ., F.Y., İ.O., İ.D. ve N.İ.'ye sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık raporu alındı. 5 şüpheli daha sonra adliyeye gönderildi. Şüphelilerden bazıları yüzlerini kapatmaya çalıştı.Görüntü Dökümü:----------------------Tefecilik şüphelilerinin sağlık kontrolüne getirilişi- Sağlık kontrolünün ardından polis ekip otolarına bindirilmesiDiğer genel detay görüntülerHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA)DV 1 Dosya 52 saniye/98 MB===================================================ÖZKALDI: SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ ÖNEM KAZANMAKTADIRTARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Su kaynaklarının etkin kullanımı, uzun dönemde ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında en büyük etken olacaktır. Bu sebeple, ülkemizde de sürdürülebilir su kaynaklarının yönetimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır" dedi.DSİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu Afyonkarahisar'da bir termal otelde başladı. Sempozyuma Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, genel müdür yardımcıları, bakanlığa ve genel müdürlüğe bağlı birimlerin merkez ve taşra teşkilatlarının temsilcileri, farklı ülkelerin hükümet temsilcileri, kamu kurumları, yerel yönetimler, yerli ve yabancı akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve danışmanlar katıldı.'TATLI SU KAYNAKLARININ SADECE YÜZDE 1'İ KULLANIMA MÜSAİT'Sempozyumda konuşan Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, yeryüzünün yüzde 70'ini kaplayan ve bu sebeple dünyaya 'mavi küre' adının verilmesine sebep olan suyun, yer yüzeyinde en çok bulunan varlık olduğunu söyledi. Özkaldı, "Dünyadaki toplam su miktarı 1 milyar 400 milyon kilometreküptür. Bu suyun yüzde 97'sini denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sular işgal etmektedir. Geriye kalan yüzde 3'lük bölüm ise tatlı su kaynağı olup çeşitli gayeler için kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Hayatın temel kaynağı olan tatlı su kaynaklarının sadece yüzde 1'i kullanıma müsait durumdadır" dedi.'İNSAN HAYATI İÇİN EN ÖNEMLİ UNSUR'İnsan ve bütün canlıların hayatlarını sürdürmeleri için suyun vazgeçilmez temel ihtiyaç olduğunu hatırlatan Akif Özkaldı, "Sosyal ve ekonomik gelişmeyle birlikte hayat standartlarının yükselmesi, kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacını da önemli ölçülerde arttırmaktadır. Bu sebeple yeni su kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların toplumun kullanımına sunulması için yeterli finansmanın sağlanması sadece gerekli değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline gelmiştir. İnsan hayatı için en önemli unsur olan su sanılanın aksine sınırlı bir kaynaktır. Günümüzde su kaynaklarıyla alakalı en önemli problem onun etkin kullanımıdır. Su kaynaklarına ziraat, endüstri ve evsel kirlilikler önemli ölçüde tesirde bulunmakta olup, bu sektörlerin su ihtiyacının giderek artması, onun yönetimini zorlaştırmaktadır. Su kaynaklarının etkin kullanımı, uzun dönemde ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasında en büyük etken olacaktır. Bu sebeple, ülkemizde de sürdürülebilir su kaynaklarının yönetimi, gün geçtikçe önem kazanmaktadır" diye konuştu.STANTLARIN AÇILIŞI YAPILDIKonuşmaların ardından DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın tarafından Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile Vali Mustafa Tutulmaz'a günün anısına tablo hediye edildi. Daha sonra Bakan Yardımcısı Özkaldı ve beraberindeki protokol üyeleri içme suyu ve atıksu konusunda firmaların yaptıkları çalışmaları anlatan stantların açılışını yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Katılımcılardan detaySalondan detayÖzkaldı konuşurkenÖzkaldı ve Vali Tutulmaz'a tablo takdim edilirkenToplu fotoğraf çekinirken detayKurdele kesilirken detayStantları gezerlerken detayHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,====================================HAKKARİ VALİSİ AKBIYIK, 'BİR KİTAP, BİR İNSAN' KAMPANYASI BAŞLATTIHAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, 'Bir kitap, bir insan' kampanyası kapsamında, ortaokul öğrencileriyle bir araya gelip kitap dağıttı. Akbıyık, bu kampanya ile öğrenci ve vatandaşların kitap okumaya teşvik edileceğini söyledi.Vali İdris Akbıyık, kentte öğrenci ve vatandaşları kitap okumaya teşvit etmek amacıyla 'Bir kitap, bir insan' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, Gazi İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Akbıyık, kampanya ile ilgili öğrencileri bilgilendirip, kitap dağıttı.Vali Akbıyık, kampanya ile öğrencilerin ve vatandaşların kitap okumaya teşvik edileceğini belirterek şöyle konuştu:"Bugün Gazi İlk ve Ortaokulumuzu ziyaret ettik. Bundan sonra haftada en az 1 okulumuzu ziyaret edeceğiz. Hakkari'ye geldiğimiz günden itibaren 'Bir kitap, bir insan' kampanyası başlattık. Çocuklarımıza, daha doğrusu bütün Hakkarililere bu kampanya hakkında bilgi verip, kitap dağıtacağız. Bu vesileyle hepimiz 1 kitap okuyacağız, 1 kişiye de okutacağız. Bu kampanyayı ilk olarak Gazi İlk ve Orta Okulu'nda başlattık. Amacımız daha başarılı, daha mutlu, vatanını, milletini seven, vatanına, milletine faydalı insanlar yetiştirmek. Bunun yolu da hiç şüphemiz yok okumaktan, kitaptan geçiyor. Biz her zaman söylüyoruz. Bizim 1. önceliğimiz kitap, eğitim diyoruz. Hakkari'de de öyle olacak. Bütün Hakkarililerin, bürokratlarımızın, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, herkesin gündeminin eğitim olmasını arzu ediyoruz. Başarının, mutlu olmanın yolu eğitimden, kitaptan geçiyor. Bunu da inşallah Hakkari'de arttıracağız. Hakkari hak ettiği yerde olacak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Vali İdris Akbıyık'ın Gazi Ortaokuluna gelişi-Sınıfları gezerken-Öğrencilerle sohbet etmesi-Öğrencilere kitap dağıtması-Öğretmenlerle bir araya gelmesi-Vali Akbıyık'ın açıklama yapmasıHaber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,==========================================KAÇAK ELEKTRİK KONTROLÜNDE KALP KRİZİ GEÇİREREK ÖLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİİZMİR'de, kaçak elektrik kullanılıp kullanılmadığına dair kontrol amacıyla evlerine gelen şirket ekiplerinin incelemeleri sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 71 yaşındaki Sebahat Orçin toprağa verildi. Roman halkın yaşadığı mahalle sakinleri, çifte standarda maruz kaldıklarını iddia etti.Roman vatandaşların yaşadığı Konak ilçesinin Ege Mahallesi'nde, dün polis ekiplerinin de katılımıyla, kaçak elektrik kullananlarını tespit etmek için çalışma yapıldı. Mahalleye gelen enerji şirketi ekipleri, 1517/2 Sokak'ta numara 44/H'de oturan 3'ü kız 6 çocuk sahibi Sebahat Orçin'in dairesine gitti. Orçin, şirket görevlilerinin evdeki incelemeleri sırasında fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Sebahat Orçin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Orçin'in kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Orçin için bugün mahallede cenaze töreni düzenlendi. Öğlen kılınan cenaze namazına meclise giren ilk Roman milletvekili CHP'li Özcan Purcu, merhumun oğulları Yaşar Orçin ve Serdar Orçin, yakınları ile mahalle sakinleri katıldı. Kahramanlar Kuruçay Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Sebahat Orçin, Pınarbaşı'ndaki kabristanlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılanlar merhuma başsağlığı dileklerini iletti.MAHALLELİDEN ÇİFTE STANDART TEPKİSİÖte yandan mahalle sakinleri, Romanların yoğun olarak yaşadığı yerleşimde çifte standarda maruz kaldıklarını öne sürdü. Kaçak elektrik tespiti için polis ekiplerince gelinmesini eleştirildi. Mahalle halkı, cenazeye katılan CHP'li Purçu'ya yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Merhumun yakın komşularından Polat Cansıkan, Sebahat Orçin'in kendisini torunu gibi sevdiğini belirterek, herhangi bir elektrik borcunun ya da kaçak elektrik kullanımının söz konusu olmadığınıileri sürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Sebahat Orçin'in fotoğrafıCHP'li Milletvekili Özcar Purcu ve vatandaşların cenaze naması kılmasıVatandaş Polat Cansıkan röp.Genl ve Detay görüntüHaber- Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,===========================================MALATYA'DA 'ULAŞIM' EYLEMİMALATYA'da mahallelerine minibüs gelmediği için mağdur oldukları söyleyen vatandaşlar büyükşehir belediyesi önünde eylem yaptı.Yıldıztepe Mahallesi'nde oturan bir grup vatandaş, minibüslerin mahallenin içine giremediğini ve yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Mağdur olduğunu belirten kalabalık adına konuşan mahalle muhtarı Bayram Alışık, konuyu daha önce defalarca yetkililere ilettiklerini ancak bir çözüm bulunmadığı için eylem yaptıklarını söyledi. Daha önce minibüslerin mahallenin içinden geçtiğini ancak çevre yolu düzenlemesinden sonra tali yolların iptal edilmesiyle bu uygulamanın sona erdirildiğini belirten Alışık, "Yolda inen ve evlerine yürümek zorunda kalan insanlarımız kazayla burun buruna kalıyor. Daha önce 3 vatandaşımız bu sebepten dolayı yaşamını yitirdi, çok kişi de yaralandı" dedi.Basın açıklamasının ardından kalabalıktan seçilen heyet Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım ile görüştü. Mahalle muhtarı Alışık, tek isteklerinin biran önce mağduriyetlerinin giderilmesi olduğunu kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Katılanların slogan atmasıMuhtar Bayram Alışık'ın konuşmasıBelediyeye yürümeleriKatılanlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 368 MB======================================ŞIRNAK'TA 1 YILDA, 290 HÜKÜMLÜ 77 BİN 200 SAAT KAMU İÇİN ÇALIŞTIŞIRNAK Valiliği ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 'denetimli serbestlik hükümlülerinin', kamu kurumlarında ücretsiz çalışmasını amaçlayan protokol imzalandı. Her yıl artan hükümlü sayısına göre yenilenen protokol kapsamında geçen yıl Şırnak'ta 290 hükümlünün, 77 bin 200 saat kamu yararına çalıştığı kaydedildi.Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Şırnak Valiliği arasında denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak kamu yararına çalıştırmaları için hazırlanan protokol, törenle imzalandı. Valilik makamında gerçekleşen imza törenine Vali Mehmet Aktaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz katıldı. Törende Vali Aktaş, "Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak şahıslarla ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şırnak Valiliğimiz arasında bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında bu haktan faydalanacak olan hükümlüler belli bir süre ihtiyaçlara göre kamu kurum ve kuruluşlarımızda istihdam edilecekler. Kamu hizmeti görecekler. Bu vesile ile ilimizdeki hizmetlerin daha etkili ve verimli şekilde yürütülmesine, 'inşallah katkıda bulunacaklardır' diyoruz. Bu protokolün ve uygulamamın hem ilgililere hem de şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz ise bu yıl içerisinde 290 hükümlünün, 77 bin 200 saat kamu yararına çalıştığını belirterek, "Bunların arasında çeşitli kamu kurum kuruluşlarımız da var. Camiler, okullar gibi belli kamu kurumlarında çalıştılar. Bu bağlamda hükümlülerimizi topluma kazandırmış hem de kentimize katkıda sağlamış oluyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------------Protokolün imzalanmasıMehmet Aktaş ve Mehmet Yılmaz'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN-ŞIRNAK-DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB