Dha Yurt Bülteni -15

12 YAŞINDAKİ DUHAN UTKU, KALP KRİZİNDEN ÖLDÜSİVAS'ta ortaokul öğrencisi Duhan Utku Selçuk (12), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Duhan Utku, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu'nda 7/C sınıfında eğitim gören, Cünay-Emine Selçuk çiftinin tek çocuğu Duhan Utku, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Anne ve babasının çağırdığı sağlık ekibi tarafından ilk müdahelesi yapılan Duhan Utku, Numune Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği Duhan Utku, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Duhan Utku Selçuk için bugün Ulu Cami'de ikindi namazının ardında cenaze namazı kılındı. Duhan Utku'nun cenazesi; ailesi, öğretmenleri ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.Görüntü Dökümü:-Camden görnütüler-Cenaze namazının kılınması-Cenazenin götürülüşü-Ölen çocuğun fotoğrafıHaber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS,==============================ÇEVRE BAKANI MURAT KURUM: İMAR BARIŞINA 8 MİLYON 900 KİŞİ BAŞVURDUÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , 31 Aralık itibariyle sona erecek imar barışı için şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu ve 7 milyar 511 milyon liralık ödeme yapıldığını bildirdi. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar bu rakamın 10 milyona geçmesini beklediklerini söyledi.Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere özel uçakla Erzurum 'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle toplantı yaptı. Palandöken Kayak Merkezi 'ndeki Büyükşehir Belediyesine ait otelde düzenlenen toplantıda başkanların sorunlarını dinleyen Bakan Kurum, Vali Okay Memiş , Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 'le birlikte Palandöken'deki kafe ve tesisleri gezdi. Bakan Kurum, gondol lift tesislerini incelemelerde bulundu. Kayak merkezi incelemesi sonrası Bakan Yardımcısı Fatma Varank , ilçe belediye başkanları ve kurum amirleriyle TOKİ konutlarını inceleyen Bakan Murat Kurum, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve yöneticilerden bilgi aldı.Erzurum gezisini tarihi Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese ve Erzurum Kalesi'yle sürdüren Bakan Kurum, kar yağışı altında açıklamalarda bulundu. Erzurum Kalesi'ni de içine alan bölgede yaklaşık 250-300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturacakları bilgisini veren Kurum, tarih ve kültürün öne çıktığı sosyal bir donatı alanı oluşturacaklarını belirtti. Belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda kent merkezinde yaşanan hava kirliliğinin gündeme geldiğini ifade eden Bakan Kurum, Türkiye 'de 339 adet hava izleme istasyonuyla hava kalitesini izlediklerini söyledi. Erzurum'da 5 bölgede hava kirliliğini takip ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, şu an için kent merkezindeki hava kirliliği seviyesinin iyi oranda olduğuna işaret etti. Kışın gelmesiyle birlikte kalitesiz kömür kullanmaktan kaynaklı bir kirlilik söz konusu olduğunu anlatan Bakan Kurum, "Kömürün kalitesini valimizle konuştuk. Vali bey daha kaliteli bir kömür temini ya da doğalgaz kullanımını yaygınlaştırarak kent merkezi için bir düzenlemeye gidecek. Alt gelir grubu vatandaşlara destek olması için bakanlığmızın sürdürdüğü yardım süreci var. Şehir merkezinde yaşanan bu hassasiyeti ileteceğiz. Valilik konunun takipçisi olacak. Hava kalitesini daha iyi seviyelere çıkaracağız" diye konuştu.8 MİLYON 900 BİN BAŞVURUErzurum Kalesi önündeki basın açıklaması sonrası soruları cevaplandıran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 8 milyon 900 bin vatandaşın imar barışına başvurduğu bilgisini verdi. 7 milyar 511 milyon lira gelirin söz konusu olduğunu bildiren Bakan Kurum, müracaatların Aralık sonu itibariyle biteceğini hatırlattı. Erzurum genelinde başvuru sayısının 45 bin adet olduğunu, 15 milyon TL de ödeme yapıldığını ifade eden Kurum, "Bilindiği gibi imar barışı 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan yapıları içeriyor. Valileri, belediye başkanlıklarını bu konuda uyarıyoruz; '31 Aralık 2017'den sonra yapılmış yapıları kayda almayın' diye. Konuyu bakanlık denetim birimleri sıkı takip ediyor. Biz imar barışından 14 milyon vatandaşın yararlanmasını bekliyorduk. Şu ana kadar 9 milyona yaklaştı, müracaatlar Aralık sonuna kadar devam edecek. 10 milyon seviyelerine gelecek ve aşacaktır diye düşünüyoruz" dedi.Kale önünde basın açıklaması sonrası beraberindekilerle bölgeyi gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha sonra Hacıcuma, Kavakkapı bölgelerini gezerek yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Bakanın Palandöken'i gezmesi-Gondol lifte binmesi Toki konutlarını gezmesi-Tarihi mekanları gezmesi-Erzurum kalesi önünde yaptığı açıklamaHaber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,=================================FEYZİOĞLU: YARGI REFORMUNDA KARARLI ADIMLARLA İLERLEDİĞİMİZİ GÖRÜYORUMCüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları devam eden Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgesi konusunda açıklamalarda bulunarak, "Genellikle konuşur konuşur dağılırız. Bir sonuç da almayız ama bu sefer öyle değil. Bir sonuca doğru kararlı adımlarla hep birlikte ilerlediğimizi görüyorum" dedi.Genişletilmiş 16'ncı Karadeniz Baro Başkanları toplantısı, Zonguldak 'ta yapıldı. Toplantıya, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile 15 baro başkanı katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları devam eden Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgesi konusunda açıklamalarda bulundu. Yargı reformu noktasında bir sonuca doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirten Feyzioğlu, "Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi yargıya yönelik önemli gelişmeler yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Yargının zirvesi, Adalet Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanımız, Yargıtay Başkanımız, Danıştay Başkanımız, biz, Adalet Bakanımız ve YÖK Başkanımız bir araya geldik. Hep birlikte bu büyük zirvede yargı reformunu konuştuk. Genellikle konuşur konuşur dağılırız. Bir sonuç da almayız ama bu sefer öyle değil. Bir sonuca doğru kararlı adımlarla hep birlikte ilerlediğimizi görüyorum. Bu vesileyle de sizin aracılığınızla bu konuda lokomotif görevi yapan Sayın Adalet Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kendisi avukatlıktan gelme bir bakan, fiilen yıllarca avukatlıktan gelmiş, yıllarca ekmeğini avukatlıktan kazanmış birisi olarak avukatlık mesleğinin sorunlarını yaşayarak bilen birisi. Bunları da en uygun şekilde ortak aklı kullanarak çözmeye kararlı" diye konuştu. Türkiye Barolar Birliği olarak TBMM'deki tüm hukukçu milletvekillerini bir araya getirdiklerini söyleyen Feyzioğlu, amaçlarının, dost ortamında konuşulan sorunları, milletin üstün menfaatini gözeterek çözmek olduğunu söyledi. Avukatı dışlayan hiçbir çözümün gerçekçi olmadığını ifade eden Feyzioğlu, şöyle dedi:"Ben çözümlerin olacağına inanıyorum. Avukatları dışlayan hiçbir çözüm gerçekçi değildir. Çünkü avukatı dışlayan her çözüm, devletin hizmetle yükümlü olduğu vatandaşı dışlayan bir çözümdür. Bunu unutmayalım; bir vatandaşın temsilcisiyiz, bizim dışlandığımız yerde vatandaş dışlanmıştır. Şu anda iyi bir süreci el birliği ile yürütüyoruz. Bakanlığımızla, Yargıtay'ımız ve Anayasa Mahkememiz ile güzel bir ilişki içindeyiz. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum."Toplantı, diğer konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.Görüntü DökümüToplantıdan detaylarMetin Feyzioğlu'nun açıklamasıSüre: (5: 44) Boyut: (642 MB)Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,