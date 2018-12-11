Dha Yurt Bülteni -15

11 Aralık 2018 Salı 17:00



11 Aralık 2018 Salı 17:00

DHA YURT BÜLTENİ -15Rize Emniyet Müdürü, silahlı saldırıda şehit oldu (4)VALİ ÇEBER: ELİM BİR OLAYRize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin uğradığı silahlı saldıra şehit olmasının ardından, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Çeber, "Maalesef çok üzücü, elim bir olay. Çok sevilen, çok başarılı Altuğ müdürümü şehit olmuştur, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Biri personel şube müdürümüz, biri de Altuğ müdürümüzün koruması. Yaralılarımız nispeten iyi, ikisi de ameliyata alındı" dedi. Vali Çeber, saldırıdan sonra gözaltına alınan polis memuru ile de bilgiler vererek, şunları söyledi:"Olayı gerçekleştiren de Derepazarı ilçesinde görevli trafik polisi. Bugün emniyetin görüş günü, Altuğ müdürümüz, onunla da görüşüyor. Bunlar görüşmeye girerken gerekli tedbirler alınmakla birlikte, görüşmeden sonra dışarı çıkıyor, silahını aldıktan sonra çok ani bir şekilde makama geri dönüyor. Sonra orada Altuğ müdürümüzü ve personel şube müdürümüzü, ardından da içeri müdahale için giren koruma arkadaşımızı yaralıyor. Altuğ müdürümüz hastanaye geldiğinde durumu ağırdı. Maalesef biraz önce şehit oldu. Hepimiz çok üzgünüz."Vali Çeber, saldırının nedeniyle ilgili sorular üzerine ise şöyle konuştu:"Bilgiler henüz çok taze ancak ilk söylenen, bu arkadaşımız burada bir üniversite kazanmış, aslında Derepazarı buraya çok yakın bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiş. Ama tabi planlama var, bu sanırım uygun görüşmemiş, muhtemelen istediği sonucu alamadı. Biz ilk etapta o şahısla ilgili de, ben ona 'polis memuru' diyemiyorum, o hainle ilgili de bir şeyler sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, kendi halinde bilinen birisi. Tabi cezasını çekecek."ALTUĞ VERDİ KİMDİR?1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında Polis Koleji'nden, 1993 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev alan Verdi, 28 Aralık 2016 tarihinde 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.İstanbul İl Emniyet Müdürlügünde Özel Hareket Şube Müdürü olarak görev yaptı. 19 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanan ve 2017/348 sayılı Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atandı.Evli ve bir kız babası olan, iyi derecede İngilizce bilen Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden isimlerdendi.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİEK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKRİZE,===================ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 13 YARALIŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ve 12 öğretmen yaralandı.Kaza, Siverek'e 45 kilometre uzaklıkta bulunan Azıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Azıklı İlkokulu ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri ilçe merkezine taşıyan Mehmet Şan Aymelek yönetimindeki 63 S 6075 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıktı. Araç, takla atarak ters döndü. Kazada, minibüsün sürücüsü ile öğretmenler Hülya İbiş, Reyhan Gökay, Elife Atış, Ayşe Nur Battal, Ömer Sağlam, Kübra Hallaç, Hanım Erdoğan, Medine Al, Hülya Buluç, Elif Doğan, Murat Barbin ve Amine Yayşi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu hastaneye gelerek öğretmenlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Kaza yeriTers dönen servis minibüsüKaza yerinde bulunan vatandaşlarAcil servis önü ve ambulanslarGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 652 MBHaber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)==================MERSİN' DE 5 METRELİK DALGALAR OLUŞTUMersin'de sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra etkisini artıran fırtına, özellikle kentin sahil kesiminde yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın ektisiyle dalga boyunun bazı bölgelerde 5 metreye kadar çıktı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği belirtilerek, "Akdeniz'de Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinde Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 50-75 kilometre hızında fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün son saatlere kadar etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Palmiyelerin genel görüntüsü-Mersin İdmanyurdu Meydanı'nın genel görüntüsü-Denizden genel, palmiye ağacından detay görüntü-Sahilden genel görüntüler-Dalgaların görüntüleri-Türk Bayrağı'ndan detay görüntü-Açıkta demirli bulunan bir geminin detay görüntüsü(BOYUT: 121 MB) (SÜRE: 01.06 DK)Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,=================BAKAN VARANK, VEHBİ KOÇ KONGRE MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTIESKİŞEHİR'de, Vehbi Koç Kongre Merkezi ve TÜYAP Fuar Merkezi; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törenle açıldı. Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada, "Bu merkezde büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum. Hem ekonomik hem sosyal faydalar sağlayacak bu merkez ilimizin rekabetçi gücünü daha da artıracak" dedi.Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi ve TÜYAP Fuar Merkezi'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile çok sayıda davetli katıldı.'ESKİŞEHİR EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank törende yaptığı konuşmada, 2013 yılında Eskişehir'in Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:"Bu süreçte şehrimize birçok kalıcı eser bıraktık. Tarihi eserlerin restore edilmesinden gençlik merkezlerine, parklardan bilim kültür sanat merkezlerine kadar pek çok nitelikli hizmeti ve eseri Eskişehir'e kazandırdık. Şimdi Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, Eskişehir, 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan edildi. Açılışını yaptığımız bu merkez Eskişehir ekonomisine hizmet sektörü başta olmak üzere önemli katkılar sağlayacak. Burası kamu-özel sektör iş birliğinin somut bir örneği. Ben inanıyorum ki bugün sadece bir binanın açılışını yapmıyoruz. Eskişehir'i önümüzdeki dönemlerde farklı bir cazibe merkezi haline getirerek markalaşmasına katkıda bulunacak önemli bir adımı atıyoruz. Bu merkezde büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum. Hem ekonomik hem sosyal faydalar sağlayacak bu merkez ilimizin rekabetçi gücünü daha da artıracak."'BİRÇOK DÖNÜŞÜMÜ ESKİŞEHİR BİZİM ZAMANIMIZDA YAŞADI'Son 16 yılda Eskişehir'e 21 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Bakan Varank şöyle konuştu:"Bu hizmetlerin en büyük şahitleri siz Eskişehirlilersiniz. Ben bu program için sabah 08.40'da Ankara'dan yüksek hızlı trene bindim. Şu anda buradayım. Allah nasip ederse de programdan sonra tekrar trene binerek Ankara'daki başka bir programa yetişeceğim. CHP Milletvekilimiz Utku Çakırözer ile beraber geldik. Kendisine de sordum kendisi de bu trenin ne kadar faydalı olduğunu, Eskişehir'e katkılarını takdir etti. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Şehri İstanbul, Ankara ve Konya ile bağlayan hızlı trenle Eskişehir'i adeta çekim merkezi haline getirdik. Ulaştırmanın yanında sağlıkta, eğitimde, tarımda, sanayide birçok değişim ve dönüşümü Eskişehir bizim zamanımızda yaşadı. İlimiz yatırım teşviklerinden etkin bir şekilde faydalandı. Farklı sektörlerde düzenlenen 466 teşvik belgesiyle 9,3 milyar liralık sabit sermaye yatırımını destekledi. Yine bu yatırımlar sayesinde 15 bin 163 kişiye yeni iş imkanları oluşturduk. Eskişehir teknoloji geliştirme bölgesinde bugün 125 firma faaliyet gösteriyor. Bakanlığımız bu bölgeye 13,5 milyon liralık ödeme yaptı. Geldiğimiz noktada 320 milyon dolarlık ihracat yapan bir teknoparktan bahsedebiliyoruz."'TÜRKİYE YAYINCILIKTA 6'NCI SIRAYA YÜKSELDİ'Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise törende yaptığı konuşmada, yayıncılık sektöründeki gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Kocatürk, şöyle dedi:"Türkiye yayıncılığı, 2017 yılında üretilen 60 bin 335 yeni başlık üretimiyle IPA Uluslararası Yayıncılar Birliği verilerine göre ülke sıralamasında 6'ncı sıraya yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ISBN Ajansı'ndan aldığımız bilgilere göre 2018 yılında 11 ayda 61 bin 405 yeni başlık üretildi. Ülkemizde yeni başlık sayılarında artış var. 2017 ve 2018'in ilk 11 aylık verilerini karşılaştırdığımızda; yetişkin kurgu alanında 9 bin 42 adet başlıkla yüzde 7,06'lık, yetişkin kültür alanında 10 bin 663 başlıkla yüzde 5,06, eğitim alanında 20 bin 460 adet başlıkla yüzde 32,07, akademik alanda 9 bin 193 başlıkla yüzde 31,82 artışlar söz konusu."'ESKİŞEHİR'E DUYDUĞUMUZ GÜÇLÜ GÖNÜL BAĞININ SEMBOLÜ'Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ise konuşmasında, "Bugün açılışını yaptığımız Vehbi Koç Kongre Merkezi, Eskişehir'e duyduğumuz güçlü gönül bağının bir sembolüdür. Kurucumuz Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız' sözünün ışığında kuruluşumuzdan beri, ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.Yapılan konuşmaların ardından Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler; Bakan Mustafa Varank ve Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'a takdimlerde bulundu. Bakan Varank ve beraberindekiler daha sonra açılış kurdelesini kesti.AVCI'YA KİTAP HEDİYE ETTİSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılış törenin ardından kitap fuarını gezdi. Bakan Varank; Milli Eğitim, Kültür ve Turizm eski bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya kitap hediye etti.Görüntü dökümü:-------------Açılışa katılanların,-Bakan Varank'ın konuşması,-Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun konuşması,-Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk'ün konuşması,-Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'in bakan Varank ve Rahmi Koç'a plaket takdiminde bulunması,-Açılış kurdelesinin kesilmesi,-Bakan Varank'ın kitap fuarını gezmesi,-Bakan Varank'ın, kitap almasından görüntüHaber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA=====================İZMİR'DE, 30 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİİZMİR'in Bornova ilçesinde durdurulan şüpheli bir TIR'da yapılan aramada, 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Karaçam yakınlarında şüpheli bir TIR'ı durdurdu. Yapılan aramalarda, valizlerin içine saklanan 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. TIR şoförüyle yanındaki şüpheli gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.Görüntü Dökümü-------------------TIR'da yapılan aramalardan görüntüEle geçirilen malzemelerden görüntüHaber: Davut CAN - Kamera: Polis Kamerası/ İZMİR,=============MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ÖĞRENCİ YARALANDITEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde okula giderken motosikletin çarptığı ortaokul öğrencisi Kayra Komit (10), yaralandı.Kaza, Gazibey Mahallesi Subay Lojmanları Sokak'ta meydana geldi. T.P. (25) yönetimindeki 59 LB 664 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Malkara Atatürk Ortaokulu öğrencisi Kayra Komit'e çarptı. Kazada, Kayra Komit yaralandı. Motosiklet sürücünün çağırdığı ambulansla Komit, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Motosiklet sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Yaralı öğrencinin ambulansla hastaneye getirilişiÖğrencinin sedye ile taşınmasıYaralı öğrenciden detayHastaneden detaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), -=======================OSMANİYE'DE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON: 18 GÖZALTIOsmaniye'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ile av tüfekleri ele geçirildi.Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçaklılarına yönelik yaklaşık iki aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda, daha önce 4 kişiden, farklı markalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu kapsamda operasyon başlatan ekipler, bugün sabah erken saatlerde kent merkezindeki 24 adrese şafak baskını düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 800 lira para ve 25 tam altın, 106 adet 9 mm tabanca fişeği, 208 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 258 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet boş şarjör ele geçirildi.Ayrıca bir evin, silah yapım atölyesi olarak değerlendirilen bodrum katında yapılan aramada ise 5 kuru sıkıdan bozma tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 dönüştürülmeye hazır silah alt takımı, 1 plastik silah iskeleti ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, gözaltına alınan 18 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------İkametlere giren özel harekat polisleri-Polislerin ikamet kapısına vurması ve içeri girişleri-Silah yapım atölyesinde arama yapılırken-Ele geçirilen silah ve mühimmatlardan detaylar-Silah yapım tezgahından detay-Ele geçirilen para ve altınlardan detay-Silah ve tüfek fişeklerinden detay-Kuru sıkı ve ruhsatsız tabancalardan detayBOYUT: 67.4 MB SÜRE: 02'10"Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,==================ÖĞRENCİLERDEN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE ZİYARETAFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Birlik ve Fikir Topluluğu üyeleri, 2016 yılında İstanbul'daki bombalı saldırıda şehit olan 36'sı polis 44 vatandaşı anmak amacıyla Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.AKÜ Sosyal Birlik ve Fikir Topluluğu üyeleri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, 10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş Vodafone Park'taki futbol karşılaşması sonrası gerçekleşen bombalı saldırıda şehit düşen 36'sı polis 44 vatandaşı andı. Ziyarete İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, emniyet müdür yardımcıları ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki polisler de katıldı. İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez tarafından karşılanan öğrenciler Müdür Yıldız'a çiçek takdim etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden ziyarette Beşiktaş patlamasının anlatıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu.'HER ZAMAN POLİSLERİMİZİN YANINDAYIZ'Topluluk adına konuşan AKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ebru Yılmaz, "2 yıl önce Beşiktaş'ta gerçekleşen patlamanın yıl dönümü dolayısıyla bir ziyarette bulunduk. Amacımız her zaman polisimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.'İLİŞKİLERİMİZİN EN ÜST SEVİYEDE TUTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, bu tür etkinliklerin teşkilatın motivasyonunu artırdığını söyledi. Öğrencilerin hassasiyetinden dolayı teşekkür eden Yıldız, "Üniversite öğrencilerimizin böyle bir girişimde bulunması inanın motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkardı. Ben arkadaşlarıma teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Bu tür faaliyetlerin bizi çok mutlu ettiğini belirtmek istiyorum. Bu kardeşlerimizin 24 saat bizim yanımızda olduğunu, dualarının bizimle olduğunu bilmiş olmak bize ayrı bir güç veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz Afyon olarak polisle öğrenci ilişkilerini en üst seviyede tutmak için zaten yoğun çalışıyoruz" diye konuştu.Gerçekleşen ziyaretin diğer üniversitelere de örnek olmasını isteyen İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, şöyle dedi:"Sağ olsunlar. Biz tüm Türkiye'ye örnek oluruz. Öğrencilerimizin eğitimi sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlamaları için biz emniyet teşkilatı olarak jandarma teşkilatımızla birlikte güvenliklerini sağlamak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim tek derdimiz tüm öğrencilerimizin başarılı şekilde eğitimlerini tamamlamaları. Bizim bundan da hiç şüphemiz yok. Bu ve buna benzer etkinliklerin tüm üniversitelerimizde olması bizi mutlu eder, olması gereken bu. Biz onlar için varız, onlar da bu ülke için var. Bu birlikteliği hiçbir nifak bozamayacaktır."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Öğrenciler Müdür Yıldız'a çiçek takdim ederkenÖğrenciler polis ekipleri tarafından karşılanırkenÖğrenciler ve polis ekiplerinden detaylarGenel detaylarEbru Yılmaz'ın konuşmasıMüdür Yıldız'ın konuşmasıGÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildiHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,