Dha Yurt Bülteni -15

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Mersin'de toprağa verildi (2)BİNALİ YILDIRIM: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'Rize'de polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi (46), Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın da yer aldığı törende konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin bir dönem kendisinin de koruma amirliğini yaptığını belirterek şunları söyledi:"Emniyet müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Anne, baba, eş ve çocuklara Allah'tan sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Altuğ, esasında iyi bir meslek adamı olmasının yanı sıra çok iyi bir baba, çok iyi bir insandı. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, alçak 15 Temmuz gecesinde çok önemli görev ifa etti. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ümit ederiz ki, bu gibi cinnet olayları bir daha yaşanmasın. Şehitlerimizin çocukları babasız kalmasın. Bütün emniyet mensuplarımız, jandarmalarımız, silahlı kuvvetler mensuplarımız ve 81 milyon vatan evladı, yeri geldiğinde bu ülke topraklarını savunmak için gece-gündüz demeden tetikte olmaya, sınırda olmaya hazırdır. Bize bu huzuru, bu istikrarı sağlayan bütün Mehmetçiklerimize, polislerimize, askerlerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, bu vesile ile 'Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun' diyorum. Bir kez daha Altuğ Verdi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, onu bu son yolculuğunda yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarına, Mersinlilere aile adına şükranlarımı sunuyorum. Başımız sağolsun. Allah başka acılar vermesin."Görüntü Dökümü---------------------------Şehit ailesinin genel görüntüsüEşinin ağlamasından detay görüntüCenazenin tören alanına gelişiŞehit babasının görüntüsüSüleyman Soylu ve Binali Yıldırım'ın görüntüsüCenaze namazının kılınmasından görüntülerBinali Yıldırım'ın konuşmasıŞehit cenazesinin araca konulmasıŞehit kızının ağlamasıGenel ve detay görüntülerSÜRE: 05'43" BOYUT: 639 MBHaber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ-Eser PAZARBAŞI/MERSİN,=================================Bodrum'da 1'i uzman çavuş 9 kişiye göçmen kaçakçılığı gözaltısıBodrum'da, 1'i uzman çavuş, 1'i de yabancı uyruklu kadın olmak üzere 9 kişi göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı, pazartesi günü, Topan Adası'nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğunu belirledi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 'Eşref' isimli teknede 111 kaçak göçmen ile teknenin kaptanı M.N.S.'yi yakaladı. Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda jandarmanın yaptığı çalışmayla E.Y., A.M., S.Ö., Ü.B., A.Ö., C.P., S.S.W. ve S.T. adlı 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan E.Y.'nin, Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş olduğu öğrenildi. Biri yabancı uyruklu kadın olan 9 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada zanlılardan bazılarının yakınları, sinir krizi geçirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------Şüphelilerin adliyeye getirilmesiŞüphelilerin adliyeye sokulurken yakınlarının bağırmasıHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),==================GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 2 YARALIGAZİANTEP'te, önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine ilerleyen Atakan Uncuoğlu yönetimindeki 34 GA 4041 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Hamis Yalgın'ın kullandığı 27 C 6591 plakalı mermer yüklü kamyonete çarptı. Sürücüler kazada yaralanmazken, hafif ticari araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralı olarak ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Olay yeriKaza yapan araçlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB=============================HEMZEMİN GEÇİTTE KAZA: 1 YARALIAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte trenle çarpışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, saat 04.30'da Hisar Mahallesi Ulupınar Kümeleri mevkisindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Soner Ünlü'nün (48) kullandığı 03 EE 325 plakalı otomobil hemzemin geçitte makinist Tuncay Usta idaresindeki 72014 sefer sayılı Afyon- Denizli yolcu treniyle çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki dereye savrulan otomobildeki Soner Ünlü ağır yaralandı. Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülen Soner Ünlü daha sonra Afyonkarahisar'a sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yerinden çeşitli açılardan otomobil görüntü142 MB/// 01.16"HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,=======================YILDA 1 MİLYAR KİŞİNİN GİRDİĞİ AVM'LERİN CİROSU 130 MİLYAR TLALIŞVERİŞ Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye'de 420'ye yakın AVM'de 12 milyon 600 bin metrekare kiralanabilir alan bulunduğunu, AVM'lere yılda giren kişi sayısının 1 milyarı aştığını söyledi. Belgü, AVM'lerin bir yılda 130 milyar TL ciro yaptığını açıkladı.Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun (TAMPF) Anadolu Sohbetleri konulu toplantısı, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nde Antalya'daki bir alışveriş merkezinde yapıldı. Toplantıya TAMPF Başkan Vekili Alp Önder Özpamukçu, AYD Başkanı Hulusi Belgü, Gıda Perakendeciler Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Tort, Odak İnşaat Başkanı Gürcan Oral, TAMPF Genel Sekreteri Burak Ünaldı katıldı.KUR TARTIŞMASI KALMADITürkiye'de 420 civarında AVM ve 12 milyon 600 bin metrekare kiralanabilir alan olduğunu belirten AYD Başkanı Hulusi Belgü, "Çok ciddi bir rakam. 55-57 milyar dolar sevisinde de alışveriş merkezi yatırımı var. Kiralarını dolar ve euro alan AVM'ler de 32 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte TL'ye döndü. Hatta yılbaşındaki kur üzerinden, enflasyon yürütülerek eylül ayında biz TL'ye döndük. Artık perakendeciyle AVM yatırımcısı arasında kur tartışmaları kalmadı" dedi.CİRO ARTIŞI ENFLASYONUN ÜSTÜNDEYine de dövizdeki artış, iniş ve çıkışların ticareti etkilediğini söyleyen Belgü, "Çünkü biz kiramızı alıp kenara oturan bir yatırımcı grubu değiliz. Yakından takip ediyoruz perakendecilerin performansını. Şu dönemde dolar, döviz biraz daha stabil gidiyor. Bu da bizim cirolarımıza olumlu yansıyor. Yani hem eylül, hem ekim ayında yükselişle kapattık AVM'lerdeki ciroyu. Aslında bütün seneyi enflasyon üstünde yükselişle kapattık. İnşallah böyle devam eder" dedi.1 MİLYAR ZİYARETÇİ, 130 MİLYAR TL CİROTürkiye'de AVM'leri yılda 1 milyarın üzerinde kişinin ziyaret ettiğine işaret eden Belgü, "Bir senede AVM'ler 130 milyar TL ciro yapıyor. Bugün Mağazacılık Günü ve AVM'lerde çalışan arkadaşlarımızın bu özel gününü kutluyoruz. Biz ciroların daha da artacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki sene AVM'lerdeki cirolar enflasyonun yine 5-10 puan üzerinde artacaktır. Bizim AVM'lerimizde toplam 480 bin kişi çalışıyor" dedi.AVM'LER YENİLENME DÖNEMİNE GİRDİYeni AVM yatırımları için şu sıralar finansman koşullarının çok elverişli olmadığı uyarısında bulunan Belgü, "Faizler yüksek, TL ile uzun vadeli kredi bulmak oldukça zor. Dolayısıyla bir yavaşlama dönemine girdi. Zaten Türkiye'de birçok şehirde AVM sayısı yeterince, hatta fazlası var. Bu Antalya, İstanbul, Ankara için de geçerli. Tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde bu hızla devam etmeyecek, 12 milyon 600 bin metrekare kiralanabilir alan, 10 sene evvel 6 milyon seviyelerindeydi. Yani iki katı arttı. Onun yerine mevcut AVM'lerin yenilenmesi, daha uygun hale gelmesi olacak. Önümüzdeki 5 sene içerisinde yenilenme dönemine girdik. Zaten şu sıralar yeni bir yer açmamak lazım" diye konuştu.'YABANCI ORTAKLI AVM'LERE DÖVİZLE KİRA HAKSIZ REKABET'12 Aralık Mağazacılar Günü'nün Türkiye'de son 5 yıldır kutlandığını belirten TAMPF Başkan Vekili Alp Önder Özpamukçu, mağazacılığın hizmet sektöründe son derece önemli, ekonominin dinamiği ve aslında devletin vergi kasaları gibi çalıştığını söyledi. Genç ve kadın istihdamında da çok önemli görev üstlendiğini dile getiren Özpamukçu, dövizle kira sorununu kararname çıktıktan sonra kimsenin uygulamama şansı olmadığını dile getirdi. Ancak son tebliğdeki 'yabancı ortaklığı yüzde 50'nin üzerinde olanlar dövizle kira ödemeye devam etsin' şeklindeki değişikliğin çok doğru olmadığını kaydeden Özpamukçu, "Çünkü haksız rekabet yaratabilecek bir vasfı var içinde" dedi.EN ÖNEMLİSİ TÜKETİCİ GÜVEN KAYBIDolar ve dövizin hareketlenmesinin tüketici güven kaybına neden olduğuna işaret eden Özpamukçu, "Bu çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Devletimiz de bu konunun farkında. KDV, ÖTV indirimleriyle sektörlere destek vermeye çalışıyor. Çünkü ekonominin canlı kalması hepimiz için çok kritik. İstihdam için de, vergi gelirleri açısından da çok kritik. Döviz kurundaki büyük oynaklıklar haliyle sistemin her tarafına zarar veriyor. Şu anda bir sönümlenme yolculuğu var, inşallah böyle de devam eder. Kararname çıktığından itibaren uygulanıyor ama ufak tefek düzeltme ihtiyaçlarını da biz zaten iletiyoruz" diye konuştu.EN BÜYÜK MALİYET KİRA, PERSONEL VE ENERJİÖzpamukçu, "Mağazanın maliyetlerine baktığınızda en önemli maliyet kalemi kira, personel, sonra enerji. Enerjiye son iki yılda yüzde 100 zam geldi ve bu da maliyetleri artırıcı bir unsur. İstihdamda asgari ücrete olan desteğin kaldırılması, TÜFE'nin yüksek çıkması da maliyetleri artırıcı bir unsur. Bunları dengeli bir şekilde yönetmemiz lazım. Bu konuda biz çabalarımızla iyi mağazacılık yaparak mücadelemizi sürdürürken, devletimizden de destek bekliyoruz. Özellikle istihdamda asgari ücret desteğinin devamı gibi konular gündeme alınmalı" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Sinema salonundan görüntüRÖP 1: Hulusi BelgüRÖP 2: Alp ÖnderToplantıdan görüntü348 MB -- 03.08/// HDHaber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,====================İZMİR'DEKİ HURDA ARAÇLAR KALDIRILACAKİZMİR'de, cadde, sokak ve boş arazilerde atıl vaziyette bırakılmış, kullanılmayan taşıtlar, çevre kirliği, genel asayiş ve terör eylemleri açısından risk yaratmaması için bulundukları yerlerden kaldırılacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan, İzmir Valiliği'nin kararını desteklediklerini söyledi.İzmir Valiliği tarafından hurda araçlarla ilgili karar alındı. Alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, İzmir'de herhangi bir nedenle cadde, sokak ve boş arazilere bırakılmış, kullanılmayan araçlar ve bunların bütünü oluşturan parçaların; çevre kirliği, genel asayiş ve terör eylemleri gibi durumlar açısından risk yarattığı belirtildi. Bu sebeple; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 66. maddeleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/6, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetmenliği'nin 4/d, Belediye ve Zabıta Yönetmenliği'nin 10, 11'inci maddeleri gereğince bu tip araçlarla ilgili, kolluk güçleri tarafından işlem yapılacağı ve kaldırılacağı bildirildi.Alınan karar kapsamında öncelikle bu araçların ruhsat sahiplerine, kaldırmaları için tebligat yapılacak. Gönderilen tebligat doğrultusunda araçlarını kaldırmayan ruhsat sahiplerine Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesince işlem yapılacak ve araçları kaldırılacak. Ruhsat sahibi bilinmeyen araçlar ise kolluk güçleri tarafından kaldırılacak. Kara ve deniz sınırları içinde atıl bulunan bu tip araçların kaldırılması ile başta asayiş ve terör riski taşıyabilecek durumlar olmak üzere kent estetiği ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek.ESNAFTAN KARARA DESTEKİzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, valilik tarafından alınan kararı desteklediklerini açıkladı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan, kararın çok isabetli olduğunu belirterek, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a teşekkür etti. Bu araçlar nedeniyle esnafın zorluk yaşadığını savunan Erkan Özkan, "Taksi duraklarının hemen yakınında, terk edilmiş araçlar, araçlarımızın giriş ve çıkışına engel oluyordu. Bu nedenle sorun yaşıyorduk, muhatap bulmakta zorlanıyorduk. Bunu Büyükşehir mi çekecek, ilçe belediyesi mi çekecek, trafik mi çekecek? Bu konularda bir karmaşa vardı. Bazen bu konularda çok geç sonuç alabiliyorduk. Alınan kararla birlikte biz de rahatladık" dedi.'ARAÇLAR FARKLI AMAÇLAR İÇİN KULLANILIYORDU'Terk edilmiş araçların, çevre kirliliği ve güvenlik konusunda da sorun yarattığını kaydeden Erkan Özkan, şunları söyledi:"Bir anne çocuğu ile yürürken veya bir aile sokakta yürürken, bir park kenarında yürürken, terk edilmiş araçlar içerisinde alkol alan, uyuşturucu kullanan bazı kişiler, aniden çıkıp huzursuzluk yaratıyordu. Bu araçların farklı amaçlarla kullanıldığını duyuyoruz. Alınan karar ile yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçilecek. Yerinde ve isabetli bir karar. Ben Sayın Valimize hem kurumum adına, hem de İzmir halkı adına teşekkür ediyorum."Yeni taşıt satın alırken hurda araç teşviki olduğuna da değinen Özkan, "Bu toplatılacak araçların sahipsiz olduğunu veya hurda teşviki için kullanamayacak durumda olduklarını düşünüyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Sokaklarda bırakılan hurda araçlardan görüntüŞoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Vekili Erkan Özkan ile röp.-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,===============================PAZARDA, 'KAZDAĞLARI'NDA ALTIN MADENİ İSTEMİYORUZ' STANDI AÇTILARÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde kurulan pazarda, çevreciler 'Kazdağları'nda altın madeni istemiyoruz' standı açtı. Kazdağları için toplanan imzalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilecek.Bayramiç ilçesi sınırları içerisindeki Kazdağları'nda altın madenine karşı mücadele veren Muratlar köyünden çiftçi Mustafa Ülgen ile bir grup çevreci, pazar yerinde 'Kazdağlarında Altın Madeni İstemiyoruz' standı açtı, imza kampanyası başlattı. Bir ay boyunca her çarşamba kurulan pazaryerinde toplanacak olan imzalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilecek.'KAZDAĞLARI'NIN ÜSTÜ ALTINDAN DEĞERLİDİR'Çiftçi Mustafa Ülgen, "Yerel tohumla buğday yetiştiriyorum. Kazdağları'nda altın madeni istemiyoruz. Siyanürle yetişen ürünler istemiyoruz. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulmak için bir imza kampanyası başlattık" dedi."Kazdağları'nda altın madeni istemiyoruz. Kazdağları'nın üstü altından değerlidir" başlığını taşıyan bildiriye imza atarak destek veren Osman Sümer ise, "Benim Kazdağları'nda arı kovanlarım var. Bal yetiştiriciliği yapıyorum. Kazdağları'nda altın madeni olmasını istemiyorum. Onun için bu kampanyaya imza atarak destek veriyorum" diye konuştu.Vatandaşların büyük destek verdiği kampanyada 120'ye yakın imza toplandığı bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Pazar yerine açılan stanttan görüntü.Pazar yerinden genel görüntüMustafa Ülgen ile röportajOsman Sümer ile röportajHaber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),===========================TÜRK MALLARI HAFTASI ÖZEL ÖĞRENCİLERLE KUTLANDIBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen programda, zihinsel engelli öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü.Burhaniye'deki Pelitköy Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda, Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanırken, özel öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü. Okul salonunda düzenlenen törene Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Tunay Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.'YERLİ MALI HAFTASI 1947'DEN BERİ KUTLANIYOR'Törenin açılışında konuşan kaymakam Hüseyin Öner, Yerli Malı Haftası ile bilgiler verirken, emeği geçenleri kutladı. Kaymakam Öner, haftanın 1947 yılından beri kutlandığını anlatırken, "Bu okulda görev yapan öğretmenlerimiz canla başla çalışmaktadır. Hepsini kutluyorum. Yerli Malı Haftası'nı burada kutluyoruz. Öğrencilerimiz başarılı gösteriler yaptı. Bu haftanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Konuşmanın ardından özel öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü. Öğrenciler, Yerli Malı Haftası'nı oyunlarla canlandırırken, skeçler sahneledi ve şiirler okudu. Gösterilerin ardından öğrenci velilerinin hazırladıkları yiyecekler konuklara ikram edildi. Kaymakam Hüseyin Öner, Okul Müdürü Oktay Ertaş ve öğretmenlere teşekkür etti.Katılımcılara teşekkür eden Burhaniye Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Sevda Padem ise, "Bugün Pelitköy Okulumuzda Yerli Malı Haftası'nı kutladık. Çocuklarımız gösteriler hazırlamışlardı. Ailelerle birlikte yerli malı ile ilgili yiyecekler hazırlandı. Güzel bir gün oldu. Çok güzel bir etkinlik yaşadık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Öğrenci Velisi Mehmet Topal da,"Bugün Yerli Malı Haftası'nı kutladık. Çocuklarımızın coşkusuna ortak olduk. Yerli Malı Haftası tüm yurdumuza ve çocuklara hayırlı uğurlu olsun. Çocuklara ve velilere çok teşekkür ederim" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Törenden görüntülerÖğrencilerin gösterileri, sergi açılışıÖğrenciler Sevda Padem, Mehmet Topal, Onur Semiz, Umut Palabıyıklar ve Hayrettin Güler ile röportajHaber- Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),Süresi: 3 Dakika 50 Saniye, Boyutu: 122 MB.