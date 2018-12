Dha Yurt Bülteni -15

14 Aralık 2018 Cuma 17:31



YHT kazasında ölen Prof. Dr. Albayrak, gözyaşlarıyla uğurlandı (2)MEMLEKETİ KIRAKKELE'DE TOPRAĞA VERİLDİAnkara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak 'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi.Prof. Dr. Albayrak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu ailesi, yakınları ve arkadaşlarının omuzlarında Yenimahalle Mezarlığı'na götürüldü. Burada okunan duaların ardından Albayrak, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.Görüntü Dökümü:_Albayrak'ın cenazesinin omuzlarda taşınması_Dualar_Toprağa verilmesi_DetaylarErhan GÖĞEM/KIRIKKALE,======================Çeşme'de yapı markette yangın çıktıİZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir yapı markette çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangın işyerinde büyük zarara neden oldu.Çeşme'nin ünlü tatil beldesi Alaçatı'daki bir yapı markette bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler işyerinin depo bölümünü tamamen kapladı. İlk olarak vatandaşların ve işyeri çalışanlarının söndürmeye çalıştığı yangın büyüyünce itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ekiplerin yoğun uğraşları sonrasında söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinin özellikle depo bölümünde büyük zarar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. İşyeri çalışanları da yangın nedeniyle büyük korku ve üzüntü yaşadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Yangından görüntüHaber-Kamera: İZMİR======================Kamyonetten yola düşen mandalina kasaları yolu trafiğe kapattıDENİZLİ'de bir kamyonetten düşen onlarca kasadan yola saçılan mandalinalar, trafiğin 1 saat süre ile kapanmasına neden oldu. Sağlam mandalinaların toplanıp, belediye ekiplerinin temizlik yapmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.Halden yüklediği mandalinaları, Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki Cuma Pazarı'na götürmek için yola çıkan Mehmet Ata, bugün saat 14.00 sıralarında Anafartalar Mahallesi Zeybek Kavşağı'na geldi. Kamyonetteki mandalina kasalarından bir kısmı, kayarak yola saçıldı. Kasalardaki mandalinaların bir bölümü telef olurken, yol da trafiğe kapandı. Kamyonetini yolun sağına çeken Ata, etrafa saçılan mandalinaların bir bölümünü topladı.Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından 1 saat boyunca duran trafik normal seyrine döndü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Yola saçılan portakallardan görüntü-Trafiğe kapanan yoldan görüntü-Kamyonetten görüntü-Mandalinaların taşınmasından görüntü-Vatandaşların mandalinaları toplaması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ==================================Afyonkarahisar'da, Çin protestosuAFYONKARAHİSAR'da, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu tarafından, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.STK Platformu üyeleri 'Doğu Türkistan Kan Ağlıyor' sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Cuma namazı çıkışı İmaret Camii önünde toplanan STK Platformu üyeleri ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Anıtpark Meydanı'na kadar 'Kahrolsun Çin', 'Doğu Türkistan'da Zulüm var', 'İslam Ümmeti Kabul Etmez Zilleti', 'Rusya Çin, ABD Zalimler Bir Yerde' sloganları atarak yürüdü. Zaman zaman tekbir getirilen yürüyüşe, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyyit Tümtürk, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, belediye başkan adayları da katıldı.DOĞU TÜRKİSTAN İŞGAL ALTINDAPlatformu sözcüsü Mesut Hızarcı yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'ın 1949 yılından beri Çin işgali altında olduğunu söyledi. Hızarcı, "Ve o günden bu yana Doğu Türkistan'dan feryatlar hiç eksik olmadı. Her alanda onlarca senedir devam eden baskı ve zulmün yanına, 'toplama kampları' adıyla bir yenisi daha eklendi. Herhangi bir yargılama yapılmaksızın ve hukuki karar olmaksızın bu toplama kamplarında alıkonulan insanlara fiziki ve psikolojik işkenceler yapılmaktadır" dedi.'BİR VAHŞET İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyyit Tümtürk de Çin komünist yönetiminin 5 bin Doğu Türkistanlı Nazi kamplarını aratmayacak bir şekilde hapsettiğini söyleyip "Çin komünist yönetimi, 1949 yılında işgal ettiği Doğu Türkistan'da fiili bir işgal ve sistematik politika uyguluyordu. Bunu çok sinsice ve sessizce yapıyordu. 5 milyon Doğu Türkistanlı kamplara atıldı. Kamplara atılan erkeklerin evlerine Çinli göçmenler zorla yerleştirilerek burada kardeş aile projesi ardı altında Doğu Türkistanlıların namus ve iffetlerine el uzatılıyor. İffetli ve namuslu kızlarımız zorla Çinli erkeklerle evlendirilerek kardeş aile projesinin bir parçası haline getirildi. Namuslarımız tarumar edildi. Firavun, Nemrut, Hitler ya da başka bir güç işgal ettiği bir coğrafyada böyle bir hayasızlığı, onursuzluğu, soykırımı uygulamadı."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yürüyüşte açılan bayraklardan detayYürüyüşe katılanlardan detayGenel detaylarAtılan sloganlardan ve dövizlerden detaySTK Platformu atına konuşan Mesut Hızarcı'nın konuşmasıMilli Meclis Başkanı Tümtürk'ün konuşmasıTekbir getirilmesiHABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,==========================Yüksek doğal gaz faturalarına 'yün çamaşırlı' önlemBURSA'da giyim ve tekstil üzerine iş yeri bulunan Naci Bağcı, kış aylarında müşterilerin yün çamaşır tercih etmesi ve satışlarını artırabilmek için dükkan camına 'Doğal gaz faturalarını düşüren donlar burada' yazılı pankartı astı. Bağcı, pankarttan sonra satışlarında artış olduğunu söyledi.Cumhuriyet Caddesi'nin köklü esnafından Naci Bağcı, soğuk kış aylarında müşterilerin yün çamaşır tercih etmesi için farklı yola başvurdu. Bağcı, satışlarını artırabilmek için dükkanının camına 'Doğal gaz faturalarını düşüren donlar burada' yazılı pankartı astı. Yıllardır aynı bölgede esnaflık yaptığını belirten Bağcı, pankartı astıktan sonra yün içliklere olan ilginin arttığını söyledi. Termal içliklerin üretimini de kendisinin yaptığını dile getiren Bağcı, artan talep üzerine her beden için termal içlik üretmeye başladıklarını söyledi.Pankarta gösterilen ilgiden de memnun olduğunu belirten Naci Bağcı, "Kendimize böyle bir slogan yakıştırdık. Astığımız bu pankart dükkanın önünden geçen müşterilerin dikkatini çekiyor. Bazı müşteriler müsaade isteyip fotoğraf çekiniyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu vesileyle vatandaşlar geliyor, ürünlerimizi tanıyor. Bazen iri yapılı insanlar geliyor. Kendine çamaşır bulamayınca üzülüyor. Ben de 2 metrelik vatandaşlar için bile çamaşır yaptırdım. Her kesime hitap ediyoruz. Ürünlerimiz doğal termal. Kışın üşümemek için giyiliyor. Yazın da teri alıyor. Vücutta teri ıslak tutmuyor. Bu sayede vücut sürekli nefes alıyor. Astım, bronşit ve zatürre için bilinen en iyi çare. Ürünlerimizi kullananlar gelerek bizlere teşekkür ediyorlar" dedi.Görüntü Dökümü:----------------------------Termal içlik üreticisi Naci Bağcı'nın röportajıDükkan detayları'Doğalgaz faturasını düşüren donlar burada' afişi detaylarıMüşteri detaylarıSüre: 02: 52 Boyut: 322 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM===================================