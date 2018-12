Dha Yurt Bülteni-15

16 Aralık 2018 Pazar 18:23



16 Aralık 2018 Pazar 18:23

1)BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDUMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur sele neden oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede, alçak kesilerdeki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Bodrum'da, bugün saat 16.00 sıralarında bastıran ve zaman zaman etkisini arttıran sağnak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağnak yağış, ilçe merkezi ile Gümbet, Bitez Konacık ve Yalıkacak mahallelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerdern inen sel suları cadde ve sokakları dereye çevirdi. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bitez Mahallesi'ndeki Köyiçi Deresi taştı. Taşkın suları nedeniyle Bitez-Ortakent karayolu trafiğe kapandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suları tahliye çalışmalarına başladı.Görüntü Dökümü--------------------Suyla dolan yollardan görüntüHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM ( Muğla ),==================================================2)TERÖRİSTLER, NUSAYBİN'İN KARŞISINDAKİ KAMIŞLI'DA HENDEK KAZIYORMARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu, Suriye 'nin Kamışlı kentinde bulunan PKK/PYD'li teröristler, sınır hattına iş makineleriyle hendek kazıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını duyurmasının ardından Mardin 'in Nusaybin ilçesine komşu, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde hareketlilik yaşanıyor. Zırhlı araçlarla sınırda dolaşan teröristlerin, iş makineleriyle hendek kazdığı görüldü. TSK 'nın olası sınır harekatına karşı önlem alan teröristler, bazı bölgelerde ise toprak yığını oluşturuyor.Görüntü Dökümü:------------------------Suriye'de iş makinelerinin geçişleriYPG'nin zırhlı aracı bir kamyonet üzerinde taşınmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet AKKUŞ - MARDİN - DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 350 MB==================================================ANTALYA'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ (2)3)2 DOKTOR DAĞDA MAHSUR KALDI Antalya 'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlıkta, 2 doktorun, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi. İl Afet ve Acil Durum ( AFAD ) Müdürü Fevzi Timur, 2 uzman doktorun, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE görevlilerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Doktorlar ile telefonla bağlantı kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini aktardı. Timur, "Konumlarını biliyoruz. Jandarma ve bizim ekiplerimiz kendilerine ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimiz kendileriyle irtibat halinde" dedi.Süleyman EKİN-ANTALYA/DHA================================================== Çorum 'da köylüler referandum için sandık başında (EK)4)OYLAMADAN 'HAYIR' ÇIKTIÇorum Sungurlu 'ya bağlı Kula köyünün sakinleri, ilçe merkezinden hak ettikleri hizmeti alamadıkları gerekçesiyle Bayat 'a bağlanıp, bağlanmayacaklarının belirlenmesine yönelik referandumda oy kullandı. 300 nüfuslu köyde, 119 seçmen, köy konağına giderek, oy kullandı. Referandumda 51 seçmen 'Evet' oyu kullanırken, 68 seçmen ise 'Hayır' oyu verdi. Bu sonuca göre, Bayat ilçesine bağlanması için halk oylaması yapılan Kula köyü, Sungurlu ilçesine bağlı kalacak.Yusuf ÇINAR-ÇORUM/DHA==================================================5)HAKKARİ'DE ÇIĞIN SÜRÜKLEDİĞİ DAĞ KEÇİSİNİ POLİS KURTARDIHAKKARİ'de, nesli koruma altında olan dağ keçisi, Sümbül dağından inen çığ kütlelerinin altında kalarak ağır yaralandı. Hakkari- Çukurca karayoluna kadar sürüklenen ve her iki ayağı kırılan dağ keçisi, Sadullah Seven tarafından fark edilerek, polise haber verildi. Polis ekipleri, dağ keçisini tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'n ekiplerine teslim etti.Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül dağıdan 2 gün önce inen çığ, dağın yamacında bulunan bir dağ keçisini sürükleyip, Hakkari-Çukura Karayoluna kadar getirdi. Her iki ayağı ve dişleri kırılarak ağır yaralanan dağ keçisi, yolda geçen Sadullah Seven fark etti. Seven, yaralı dağ keçisinin kurtarılması için polise haber verdi. Polis ekipleri, her iki ayağı kırılan keçinin ağır yaralı olduğunu belirledi. Ekipler, yaralı keçinin ayağına bez bağlayarak kanın akmasını önledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi tedaviye alındı.Keçi, iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacak.Yaralı dağ keçisini bulan Sadullah Seven, bölgede kar manzaranın önünde fotoğraf çekmek için gittiğinde yaralı bir dağ keçisi ile karşılaştığını ve hemen polise haber verdiğini söyledi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Şube Müdürü Necmettin Yılmaz ise, yaralı keçiye ilk müdahalenin yapıldığını, müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Haytanesine götürülüp burada tedavisine devam ettirileceğini belirtti.Görüntü Dökümü----------------------Depin Polis kontrol noktasına getirilen yaralı dağ keçisi-Aracın üzerinde ayakları kanlar içerisinde olan dağ keçisinin ayağına bez bağlayan polis ekipleri-Dağ keçisini bulan Sadullah Seven'in polislere yardım etmesi-Dağ keçisi ilan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi-Kçeiyi bulan Sadullh Seven ile röportaj-DOğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari il Müdürü Necmettin Yılmaz ile röportaj-Dağ keçisin götürülmesi-Sümbül dağındanyol kenarına inen çığdan görüntüMehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA