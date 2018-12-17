Dha Yurt Bülteni-15

Kaynak: DHA

Antalya'da yağışta Aralık rekoruAntalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya'da uzun yıllar aralık ayı ortalaması 259 kilogramken, bu aralık ayında 17 günde metrekareye 262 kilogram yağış düştüğünü söyledi.Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, cuma günü yer yer şiddetli yağışlı olabileceğine yönelik uyarılarda bulunduklarını belirterek, şiddetli yağışın dün gerçekleştiğini söyledi. Antalya'nın merkez ilçelerinden Döşemealtı'na metrekareye 193 kilo, kent merkezine 165 kilo, Muğla'nın Ula ilçesine de 165 kilo yağmur düştüğünü belirten Öztürk, yağışın bugün Antalya merkez ve doğu ilçelerinde yer yer etkili olacağını aktardı. Öztürk, "Akşam saatlerinde yağışlar kesilecek ama yarından itibaren yeni bir yağış sisteminin etkisinde kalacak. Özellikle doğu ilçelerinde kuvvetli ama aralıklı yağışlar bekliyoruz" dedi.17 GÜNDE REKOR GELDİBu yağışların olağan olduğuna dikkati çeken Öztürk, Antalya'da ekim ve kasım aylarında yağışların ortalamanın altında olduğunu söyledi. Aralık ayının yağışlı geçtiğine dikkati çeken Öztürk, "Antalya'da uzun yıllar Aralık ayı ortalaması 259 kilogramken bu aralık ayında 17 günde şu ana kadar 262 kilogram yağış kaydedildi. Aralık ayının sonuna kadar ekim ve kasım aylarının açığını kapatacağımız düşünüyoruz. Son 4 yılın yağış açısından en iyi aralık ayını yaşıyoruz" diye konuştu.KEMER İÇİN AÇIKLAMAYI GENEL MÜDÜRLÜK YAPACAKKemer ilçesinde dün şiddetli yağışlar yaşandığını dile getiren Öztürk, bu konudaki açıklamaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapacağını açıkladı. Öztürk, "Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar pazar günkü gibi kuvvetli olmayacak. Şu anda taşkın riski göremiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk-Meteoroloji dış planHaber Hasan DEMİRBAŞ- Kamera Bülent TATOĞULARI/ANTALYA,=============================Sular çekilince, eski mezarlık ortaya çıktıTokat'ın Almus ilçesindeki baraj gölünde su seviyesinin düşmesiyle eski mezarlık alanı ortaya çıktı. Define avcılarının kazı yaptığı alandaki insan kemikleri çevreye dağıldı.Almus'ta 1966 yılında yapılan elektrik üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan Almus Baraj Gölündeki su seviyesi yaklaşık 200 metre çekildi. İlçenin karşı kıyısında baraj yapılmadan önce Armutalan köyü yerleşim yeri olarak kullanılan bölge, suların çekilmesiyle 52 yıl sonra tekrar gün yüzüne çıktı. Başka yere taşınan Armutalan köyünün eski mezarlığı olduğu belirlenen alan ise kaçak kazı yapan definecilerin hedefi oldu. İzinsiz kazı yapılan mezarlıktaki çok sayıda insan kemiğinin etrafa dağıldığı görüldü.Görüntü Dökümü--------------------------------Suların çekildiği bölge-Baraj gölünün görnütüsü-Kazı yapılan mezarlıklar-Mezarladdaki insan kemikleri-SunumHaber-Kamera: Halil İbrahim YEL/ALMUS(Tokat),=========================================Munzur Vadisi'nde yapımı planlanan HES ve baraj projeleri iptal edildiAnkara 3'üncü İdare Mahkemesi, Tunceli'deki Munzur Milli Parkı'nda yapımı planlanan baraj ve hidroelektrik santral projelerini iptal etti. Avukat Barış Yıldırım, baraj ve HES'lerin iptali için zorlu ve uzun bir hukuk mücadelesi süreci yaşadıklarını söyledi.Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde Munzur suyu üzerinde yapımı planlanan hidroelektrik santrali ve baraj projelerinin iptali için avukat Barış Yıldırım'ın açtığı dava sonuçlandı. Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi, Munzur nehrinde planlanan baraj ve HES yapımının iptal kararıyla ilgili basın açıklaması düzenleyen Av. Barış Yıldırım, baraj ve HES'lerin iptali için zorlu ve uzun bir hukuk mücadelesi süreci yaşadıklarını dile getirdi.Munzur suyu üzerinde yapımı planlanan en büyük baraj projesi durumundaki Konaktepe barajı ile Konaktepe HES I - Konaktepe HES II için Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş.'ye Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından 28 Ocak 2010 tarihinden itibaren 49 yıllığına elektrik üretim lisansı verilmesi üzerine anılan kararın iptali istemiyle Danıştay'a dava açtıklarını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:"Açılan dava üzerine Danıştay 13'üncü Dairesi 11 Ekim 2010 tarihinde Munzur Vadisi Milli Park Uzun Devreli Gelişme Planı'nın onaylanmadığı, milli park niteliğini taşıyan Munzur Vadisi'nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin, Milli Parklar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca, ancak, 'Kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk' koşullarının gerçekleştiğinin ilgili Bakanlıkça ortaya konulmasına bağlı olduğu gerekçeleriyle yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara karşı yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 26 Mayıs 2011 tarihinde yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin gerekçesine katılmakla birlikte, elektrik üretim lisansının verilebilmesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun da aranması gerektiği hususu belirtilmişti. Böylelikle Munzur Vadisi Milli Parkı'na yönelik projelerin ÇED muafiyeti ortadan kaldırılmıştı. Bu kararın uygulanması bakımından, Çevre ve Orman Bakanlığı, Üniversitelerin Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Projeler bakımından "Kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk" bulunup bulunmadığı hususunda hazırladıkları 5 ayrı rapora dayalı olarak oluşturulan Bütünleşik Sentez Raporu'nu baz alarak Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yapımı planlanan 4 Baraj ve 5 HES Projesi ile yapımına 1985 yılında kaçak başlanan ve 2003 yılında enerji üretimine alınan Mercan HES'e Milli Parklar Kanunu'nun 14. maddesi çerçevesinde 18 Nisan 2011 tarihinde 'Üstün Kamu Yararı' kararı alarak izin vermişti."İLK KEZ 'ÜSTÜN KAMU YARARI' KARARI BİR MAHKEMECE İPTAL EDİLDİAnkara 3'üncü İdare Mahkemesi'nce yeniden yapılan yargılamada 2 Aralık 2018 tarihinde 'Üstün Kamu Yararı' kararı iptal edildiğini anlatan Yıldırım, "Karar gerekçesinde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının bulunduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu tartışmasızdır. Bu itibarla, öncelikle, davaya konu projelerle ile ilgili olarak hazırlanan fizibilite raporları çerçevesinde, projelerin, çevreye uyumlu olup olmadığının tespiti bakımından, çevre mevzuatı açısından zorunlu olan ÇED sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Aksi taktirde 2872 sayılı Yasanın 10'uncu maddesinde belirtildiği üzere, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça projelerle ilgili onay ve izin verilemez. Mahkemenin bu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 'Üstün Kamu Yararı' kararı bir mahkemece iptal edilmiştir" dedi.Görüntü Dökümü:---------------------------------Munzur Vadisi'nde toplanan kalabalıkYıldırım'ın basın açıklamasıMunzur Vadisi'nden görüntüGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Ferit DEMİR - TUNCELİ -DHA=====================================Uçuruma yuvarlanan traktörünün altında can verdiOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde İbrahim Contarlı(45), tarla sürdüğü traktörüyle uçuruma yuvarlandı. Contarlı, hayatını kaybetti.Olay Kadirli ilçesine bağlı Karakütük Köyü Contarlılar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre zeytin bahçesinde çalışan 3 çocuk babası İbrahim Contarlı, 80 KA 796 plakalı traktörüyle tarla sürmeye başladı. Ancak bir anlık dalgınlıkla uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan Contarlı'yı kurtarmak için jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Olay yerine belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. İş makinelerinin uzun süren çalışması sonucu Contarlı'nın cesedi traktörün altından çıkartılabildi. İbrahim Contarlı'nın cesedi Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Olay yerindeki vatandaşlarTraktörün düştüğü yerdeki görüntüsüSağlık ekiplerinin traktörün başında beklemesiCenaze aracı ve kepçenin görüntüsüKepçenin traktörü çıkarmasıHaber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),