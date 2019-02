Dha Yurt Bülteni -15

Kaynak: DHA

Milli dansçı Kaan lösemiye yenik düştüİZMİRLİ milli dansçı ve lösemi hastası Kaan Özelçam (17), hastalığının ilerlemesi üzerine yapılan müdahalelere karşın hayatını kaybetti.İzmir'de yaşayan ve kendisini 'Kanser hücreleri kadar inatçı biriyim' diyerek tanıtan Kaan Özelçam, 7 yıldır mücadele ettiği lösemi hastalığına yenik düştü. Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde üçüncü defa lösemiyi yenmek için tedavi sürecine başlanan lise öğrencisi ve aynı zamanda milli dansçı olan Kaan Özelçam için İzmir Dans Atölyesi öncülüğünde defalarca kan bağışı kampanyası düzenlendi. Son günlerde durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Kaan Özelçam, yapılan tüm müdahalelere karşın dün (cuma) hayatını kaybetti.2014 yılında kurulan İzmir Dans Atölyesi'nin ilk öğrencilerinden biri olan Kaan için sosyal medyada şu paylaşım yapıldı:"Kaan'ımızı, canımızı, kahramanımızı dün ışıklara uğurladık. Güzel kalbi, her koşulda asla geri adım atmadan cesaretle önüne bakan ruhu, onu hayata bağlayan dans aşkı ve çalışma azmi, yaşının çok üstündeki zekası ve bilgisi ile hepimizin ilham kaynağı Kaan'cığımızla bir arada geçirdiğimiz her an için şükrediyoruz ve aramızdan zamansız ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Güzel çocuğumuzu 24 Şubat Pazar günü Ayvalık Saatli Cami'nde öğle namazında defnedeceğiz ve Cunda Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun."Kaan Özelçam'ın cenazesi 24 Şubat Pazar günü Ayvalık Saatli Cami'nde öğle namazında defnedildikten sonra Cunda Mezarlığı'nda toprağa verilecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kaan Özelçam'ın dans görüntüleri.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: İZMİR,======================Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar (4)YOMRA'DA HALKA SESLENDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sürmene ilçesindeki mitingin ardından Yomra ilçesine geçti. Bakan Soylu, burada partisine ait otobüsün üzerinde, halka seslendi. Seçimlerinde Yomralılardan destek isteyen Bakan Soylu, terörle mücadele konusunda kararlık mesajlarını yineledi. Konuşmasında PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün ayağına bastıklarını belirterek, yeni operasyonlar sinyali veren Bakan Soylu, "Öyle operasyonlar yapıyoruz ki; daha büyük operasyonlara hazırlanıyoruz. Aklımızda neler var neler. Öyle haksız para kazanma, mafyacılar, kolpacılar, organize suç çeteleri anlamayız. Türkiye'de 2018 yılında 275 organize suç çetesini çökerttik. Yanlış yapana, milletimize yukarıdan bakana, haksız para kazanmak için milletimizin cebine uzanan kimseye, tahammülümüz yok. Burası dünyanın en güvenli ülkesidir. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.'10 KATLI BİNAYI İDARE EDEMİYOR'İsim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde de bulunan Bakan Soylu, "Ne oldu biliyor musunuz? Bu belediye başkan adaylarının son günü var ya, adam partiyi kapattı gitti. Koskoca genel merkezi korkudan kapattı gitti, 'birileri gelip de dilekçe vermesin' diye. ya adam, 10 katlı binayı idare edemiyor, ülkeyi nasıl idare edecek?" ifadelerinde bulundu.Bakan Soylu, ayrıca alınan önlem ve yapılan uygulamalarla Türkiye'de son 4 ayda trafik kazalarında ölümlerin yüzde 36 azaldığını da sözlerine ekledi.Bakan Soylu, daha sonra katılacağı Ortahisar mitingi için kent merkezine geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBakan Soylu, konuşmalarıMiting alanı görüntüleriHABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/TRABZON-DHA============Bakan Pekcan, 6 ayda 28 şehirde 31 ihracat destek ofisi açtıklarını açıkladı (2)'GÜZEL İHRACAT DESTEKLERİMİZ VAR'Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Demirci ilçesindeki programının ardından Manisa kent merkezindeki Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada Bakan Pekcan'a, Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de eşlik etti. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otelde düzenlenen istişare toplantısının açılış konuşmalarını Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ve Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap yaptı. Oda Başkanı Mehmet Yılmaz, "Manisa, hem tarımın hem de sanayinin başkenti olmasının yanında önemli bir yatırım merkezidir. Manisa, Batı Anadolu ve Türkiye'nin ihracat üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir" dedi.'TÜRK İŞ DÜNYASI OLARAK SORUNLARI AŞARIZ'Ardından söz alan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, ekonomik olarak olumlu gelişmeler yaşadıklarını vurgulayıp, "Son birkaç ayda hükümetimize sunduğumuz pek çok talep, Sayın Bakanımızın da desteğiyle hayata geçti. İstihdam maliyetlerini azaltan, finansman yükümüzü hafifleten, piyasayı hareket getiren, çeşitli tedbirler alındı. KDV iadelerini hızlandıran, yeni bir sistem devreye giriyor. Hükümetimiz istihdamı destekleyen adımlar attı, atıyor. Mesela kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Artık işler yavaşladı diye, istihdamı azaltmak gerekmiyor. Buraya başvurun, 3 ay boyunca maaşlar işsizlik fonundan ödensin. Şu ana kadar 55 bin çalışan bundan yararlandı. İlave istihdama yeni teşvikler geldi. Bakanlığımızla, 16 ilde İhracat Destek Ofisi kurduk. Elbette sıkıntılarımız da yok değil, var. Türk iş dünyası olarak, karşımıza çıkarılan her engele rağmen, neler yapabildiğimizi, ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu, geçmişte pek çok defa ispat ettik. Biz, tüm bu çalkantılı sürecin geçici olduğuna inanıyoruz. Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Son 25 senede, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik ve yola devam ettik" dedi.Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan sonra söz alan Manisa Valisi Ahmet Deniz de, Manisa'da 7 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu, buralarda 55 bin istihdamın olduğunu, işsizlik oranının en az olduğu illerden birisi olduğunu söyleyip nitelikli eleman yetersizliği yaşadıklarını söyledi.'KAFA KAFAYA VERİP SORUNLARI MASAYA YATIRIYORUZ'Toplantıda son olarak konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, Manisa'da bulunmanın kendisini duygulandırdığını söyleyip, "Bugün benim için değişik bir gün. Hemşerilerimin arasındayım. Gururluyum. Demirci'den buraya geldik. Baba ocağında baba yokken biraz da duygulandım. Orada da güzel şeyler yapacağız" dedi. Türkiye'nin önündeki 10 yıldaki hedefinin yüksek gelirli ülkeler arasına girmek olduğunu anlatan Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak rekabetçi olduğumuz alanlarda markalaşmaya, teknolojik gelişmelere önem veriyoruz. Dijitalleşmeye ağırlık veriyoruz. İstişare toplantılarında iş dünyasıyla kafa kafaya verip sorunları masaya yatırıyoruz. Bunların üstesinden nasıl geliriz diye konuşuyoruz. Bunlardan da başarılı oluyoruz. Bugüne kadar bu toplantılarda iş dünyasından bin 200 civarında talep geldi. Biz bunların hepsine yazılı geri dönüş yaptık. Gerçekleştirdiklerimizi ya da gerçekleştirmediklerimizi yazılı olarak açıklamalı olarak gönderdik. Diğer bakanlıklarla ilgili talepleri de biz bakanlık olarak takip edip yine yazılı olarak geri dönüyoruz" dedi.İhracatın arttırılması için çalışmalara ağırlık verdiklerini de vurgulayan Bakan Ruhsar Pekcan, "Güzel ihracat destekleri var. Bundan çoğu firmanın haberi yok. Web sitemizde bu destekleri topladık. Animasyonlarla bunları destekleri çok güzel açıklıyoruz. Eximbank kanalıyla 8 şube 12 irtibat bürosu açtık. Bunları yıl sonuna kadar 40'a tamamlayacağız. Kaynakları çeşitlendiriyoruz. KOBİ payını yüzde 70'e çıkardık. Yıl sonu hedefimiz yüzde 75. Eximbank'ın ihracatı destekleme oranı yüzde 26. 2019 yılında yüzde 28 bandına çıkarmayı planlıyoruz. Halen mevcut olmadığımız pazarlara yeni stratejilerle girmeye çalışıyoruz. Dijitalleşmeyle ilgili gümrüklerde önemli projeler geliştirdik. 416 firmamız yetkilendirildi. Denetlenebilir firmalarımızdan 20 tanesi yerinde gümrükleme yapabiliyor. İhracatı kendileri gerçekleştirebiliyor" dedi.PERAKENDE YASASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYORBakanlık olarak yaptıkları çalışmalar konusunda iş dünyası temsilcilerine bilgiler de veren Ruhsar Pekcan, "Çekte güveni oluşturmak için kare bodro çek sitemini geliştirdik. Bunun yanında kare bodro bonoyu da geliştiriyoruz. Artık çek ve bonoyu elektronik ortamda takip edebilir, tahsil edebilir olacaksınız. Bütün işadamlarımız elektronik ortamda çek sunabilir olacak. Fahiş fiyatın takibiyle ilgili tüketicinin şikayetçi olduğu Alo 176 vardı. Bunun yeterli gelmediğini gördük. Bunun içinde uygulamamız var. E ticaret ve E ihracat eğitimleri veriyoruz. Esnafa KOBİ'lere sanatkarımıza veriyoruz. Bakanlık bünyesinde kadın ve genç girişimciler için daire başkanlığı kurduk. Ocak ayında ihracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 85. İhracatımızda dış ticaret açığını Ocak 2018 yılında 9.1 milyar dolardan 2019 yılının Ocak ayında 2.3 milyar dolara düşürdük. Perakende yasasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda tamamlanınca onu da devreye alacağız. İstihdamı Mart'tan sonra yaparız demeyin. Hemen başlayın çok güzel desteklerimiz var" dedi.Toplantı daha sonra işadamlarının soru ve önerilerinin alınması için basına kapalı olarak devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Toplantıdan görüntü.Katılanlardan görüntü.Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM/ MANİSA==================Kayıp olarak aranırken, otomobilde vurulmuş olarak ölü bulunduKONYA'da iki gün önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan Mehmet B. (34). çalıştığı şirkete ait kendisinin kullandığı otomobilde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi'nde bulunan dağlık arazide meydana geldi. İddiaya göre belediyeye iş yapan taşeron şirkette işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Mehmet B.'den haber alamayan yakınları, iki gün önce Özalkent Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kayıp ihbarında bulundu. Mehmet B.'nin gidebileceği yerlere de bakan aile üyeleri, kullandığı şirket aracını dağlık arazide buldu. Kapıları kilitli olan aracın içerisinde Mehmet B.'yi kanlar içinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan incelemede başından pompalı tüfekle vurulan Mehmet B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet B.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mehmet B.'nin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Görüntü dökümü:-----------------------------Polisin olay yerinde inceleme yapmasıAraçtan detayGenel ve detaylarHaber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA=====================================Fabrikada kapağı açık gidere düşen işçi ağır yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada kapağı açık olan gidere düşen Vedat Gür (25) ağır yaralandı.İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasında çalışan Vedat Gür, geri adım attığı sırada yaklaşık 3 metre derinliğindeki gidere düştü. İşçiler tarafından kurtarılan yaralı olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü---------------------------------Yaralının ambulansla hastaneye getirilişi-Hastaneden detaylar-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (BURSA),==================================Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (3)İTİRAZ SAYISI 5'E ÇIKTIMersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz sayısı 5'e çıktı. İtiraz süresinin dolması nedeni ile İl Seçim Kurulu, yapılan itiraz müracaatlarını aldı. Seçim Kurulu Pazartesi günü toplanarak geçici listesi hakkında sonucu Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecek.Bu arada itiraz nedeni ile polis Mersin Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Seçim Kurulu'nun çalışmasının bitmesinin ardından vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.MERSİN=============================Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sisBOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde, akşam saatlerine doğru kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaparak yolun beyaz örtüyle kaplanmasını engellemeye çalıştı. Sis nedeniyle görüş mesafesi de 40 metreye kadar düştü. Sis, en fazla D-100 Karayolu'nun Bakacak mevkiinde etkili oldu. Sürücüler, bu bölgede araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yol kenarlarında bulunan ışıklar yakılarak, görüş mesafesi açılmaya çalışıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kar yağışı-Yollardan görüntüler-Kar küreme ve tuzlama çalışmaları-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,======================Sporcular, sokak hayvanları için kış ortasında kulaç attıMUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 13'ncüsü düzenlenen Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 'sokak hayvanları' ana temasıyla yapıldı.Datça Belediyesi'nin organizasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Yüzme Federasyonu ve gönüllülerin katkılarıyla ilçe merkezindeki Taşlık Plajı'nda, 'Şiddeti değil, sokak hayvanlarını besle' sloganıyla 13'ncü Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu düzenlendi. 4'ü Yunan ve 4'ü Türkiye'de yaşayan 8 yabancının da bulunduğu toplam 405 sporcu maratona katıldı. Programa göre Kumluk Plajı'nda saat 11.00'de başlaması planlanan yüzme maratonu, hava muhalefeti nedeniyle 14.00'te başlayabildi. Maratonun başlama çıkışı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ve Datça Kaymakamı Mesut Çoban tarafından verildi."HAYVAN YASASI MUTLAKA DEĞİŞMELİ"Büyükşehir belediye Başkanı Gürün, maratonun 13 yıldır hiç aksatılmadan gerçekleştirildiğini belirterek, "Şu an kış ortasındayız ve bu mevsimde bile Datça gelmeye, görmeye yaşanmaya ve keşfedilmeye açık bir ilçemizdir. Muğla'da turizm sezonu süresini uzatmak istiyoruz. 3-4 ayla sınırlı kalmayalım, 5-6 ay çıkaralım diyoruz. Datça'da iki hafta önce yapılan Badem Çiçeği festivali ve bugünkü etkinliği, kış turizmi adına çok önemsiyoruz" dedi. Maratonun sokak hayvanları adına düzenlenmesinin önemli olduğunu söyleyen, hayvan yasasının ise değiştirilmesi gerektiğini belirten Gürün, "Hayvan sahiplerinin besledikleri hayvandan sorumlu olmaları, onları evlatları gibi üzerlerine geçirmeleri gerekir. Yeni yavruların da sorumluluğu alındığı takdirde sorun ancak çözüme kavuşabilir" dedi.KIŞ MARATONU İÇİN ÇOK UYGUNDatça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise 13 yıl önce 13 sporcu ile başlayan maratonun bu yıl yüzlerce sporcuyla yapılıyor olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Uçar, "Bu etkinliğin uzun yıllar sonsuza kadar devam edeceğini umut ediyorum. Türkiye'nin birçok yeri kar altında iken, insanlar sokağa palto ile çıkamazlarken, Datça'da hava ve su sıcaklığının 16-17 derece olması kış yüzme maratonu için çok uygun koşullar sağlıyor" dedi.DERECELER BELLİ OLDUSona eren maratonda kısa ve uzun parkurda sonuçlar belli oldu. Kısa parkur 1500 metre erkeklerde Raul Gnaga, 25 dakika 5 saniyeyle birinci, Samet Yılmazer 25 dakika 7 saniyeyle ikinci, Emre Aydoğdu ise 25 dakika 23 saniyeyle üçüncü oldu. Aynı kategoride kadınlarda Ayça Akgül 25 dakika 52 saniyeyle birinci, İmren Uyar 25 dakika 57 saniyeyle ikinci ve Aşina Ateşalp ise 26 dakika 32 saniyeyle üçüncü oldu. Uzun parkur 3 bin metre erkeklerde ise Şehran Kartal 45 dakika 36 saniyeyle birinci, Uğurcan Özer 47 dakika 27 saniyeyle ikinci ve Turgut Esen 47 dakika 48 saniyeyle üçüncü oldu. Aynı kategoride kadınlarlarda Hilal Zeyneb Saraç 45 dakika 24 saniyeyle birinci, İpek Koçoğlu 51 dakika 18 saniyeyle ikinci ve Aysu Türkoğlu 51 dakika 46 saniyeyle üçüncü oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Maratona katılan sporcular ısınma hareketleri yaparlarken görüntüYüzme startından görüntüMaratondan görüntüMuğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün röp.Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile röp.Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),