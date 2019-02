Dha Yurt Bülteni-15

Kaynak: DHA

Burhanettin Kocamaz, DP'den de aday olamıyor (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)MERSİN İl Seçim Kurulu tarafından İYİ Parti'den adaylık başvurusu geç yapıldığı gerekçesiyle kabul edilmeyince Demokrat Parti'nin (DP) adayı olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı, yine kabul edilmedi. Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili son karar, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) verilecek.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için adayı Burhanettin Kocamaz, evrakı İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurunun sona erdiği saat 17.00'den 25 dakika sonra verilince aday olamadı. Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucu DP tarafından Pınar İvenç'in Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı çekilirken, Burhanettin Kocamaz aday gösterildi. Bazı kişiler ise Kocamaz'ın adaylığına itiraz etti.Mersin Seçim Kurulu, bu sabah, yapılan 5 ayrı itirazı değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı sonucu itiraz haklı bulunarak, Kocamaz'ın aday olamayacağı kararlaştırıldı. Burhanettin Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili son karar, YSK'da verilecek.Öte yandan Mersin İl Seçim Kurulu'nun bu kararı üzerine, adliye önünde bekleyen partililer, gelişmelere tepki gösterdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Adliye önünde koplanan kabalıktan genel ve detay-Adliye binası görüntüsü-Sonuca tepki gösterenler-Genel ve detay görüntüHaber: Adnan AÇIKGÖZ-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,==============Malatya'da velinin dövdüğü okul müdürü, suç duyurusunda bulundu (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)Malatya'da, ders saatleri nedeniyle tartıştığı zihinsel engelli kaynaştırma öğrencisinin babası tarafından dövüldüğünü öne süren okulu müdürü Ergün Taşçı, suç duyurusunda bulundu. Taşçı'nın meslektaşları da okul önüne gelerek şiddet olayını protesto etti.Bostanbaşı İlkokulu'nda eğitim gören zihinsel engelli 4'üncü sınıf öğrencisinin babası, sabah saatlerinde okula geldi. Burada ismi açıklanmayan baba ile okul müdürü Ergün Taşçı arasında ders saatleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, Taşçı'yı tekme- tokat dövdü.Okul Müdürü Ergün Taşçı, önce hastaneye giderek darp raporu aldı, ardından da polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Olayı duyan Taşçı'nın öğretmen meslektaşları, okul önüne gelerek, protesto eylemi yaptı. Sloganlar atarak öğretmenlere şiddeti kınayan grup adına açıklama yapan Eğitim- Bir- Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, şunları söyledi:"İlme, alime, öğretmene saygıyı esas alan bir medeniyetin bakiyesi olan Türkiye'de, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, önlem alınmadığı için artarak devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü; sözlü taciz, saldırı, darp, silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanıksandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün Bostanbaşı İlkokulu Müdürü, üyemiz Ergün Taşçı öğrenci velisi tarafından darp edilmiştir. Bu durum bizleri derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Toplumsal sorun haline gelen şiddet hadiselerine ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak elzemdir. Okul müdürümüz Ergün Taşçı'ya ve saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Okuldan görüntülerKatılanlarSlogan atılması- Başkan Hüseyin Söylemez'in açıklamasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA===============Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Sandığa gitmeyi ihmal etmemeliyiz (2)"HEKİM VE SAĞLIK PERSONELİ İHTİYACINI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERMİŞ OLACAĞIZ"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kulu ilçesinde Ak Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışının ardından baba ocağı Ömeranlı Mahallesi'nde, mahallenin ismini taşıyan gençlik merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Cihanbeyli ilçesine geçen Bakan Koca, burada da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Sağlık alanında önemli adımlar attıklarını belirten Bakan Koca, hekim ve sağlık personeli ihtiyacını önümüzdeki dönem büyük ölçüde gidereceklerini kaydetti.Bakan Koca, şunları söyledi: "Milletimizin güvenini aldıktan sonra 4,5 yıla yakın kesintisiz bir sürede icraat dönemiyle başta sağlık olmak üzere her alanda Türkiye'nin yıldızını parlatacağız. Sağlıkta nihai vizyonumuz; tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halinde herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık sistemine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır. Sağlıkta önümüzdeki dönemde önce insan kaynakları başta olmak üzere ihtiyaçlarımızı hızla gidermeye çalışacağız. İl il çalışmalarımızı yapıyoruz. İllerimizin sağlık tesislerini modernize ediyoruz. Hekim ve sağlık personeli ihtiyacının inşallah önümüzdeki dönemde büyük ölçüde de gidermiş olacağız."'İLACIMIZI, TIBBİ CİHAZLARIMIZI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ'İlaç ve tıbbi cihazlarda dışa bağımlılıktan kurtulma eşiğine doğru hızla ilerlendiğini belirten Bakan Koca, "Sağlıkta bugün Türkiye'nin dört bir yanından, geleceğin Türkiye'si demiyorum, geleceğin dünyasının en gelişmiş, en donanımlı, en ileri teknolojiyle donatılmış hastaneleri yükseliyor. Sağlıkta Türkiye'yi küresel güce taşıyacak milli kalkınma hamlelerimiz var. İlacımızı, tıbbi cihazımızı kendimiz üreteceğiz. Dışa bağımlılıktan kurtulma eşiğine doğru hızla ilerliyoruz. Sağlık teknolojilerinde, sağlık hizmetlerinde, kendi markalarımızla dünyaya açılacağız. Bu yolculukta sizlerin milletimizin fedakarlıklarıyla önemli mesafeler aldık. Bağımsız bir Türkiye için bağımsız bir ekonomi gerekiyor. Milli kalkınma hamleleri ile her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke olursak ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir aksi girişim istikrarımıza zarar veremez." dedi.STRATEJİK ORTAKLARIMIZ BİLE YER YER FIRSATÇILIK YAPIYORStratejik ortakların bile zaman zaman fırsatçılık yaptığına da dikkat çeken Koca, "Bu coğrafya sorumluluklarımızın fazla olduğu özellikle küresel ve emperyal dünyanın bölgede emellerinin olduğu, istikrarımızı bozmak için birlik ve beraberliğimizi bozmak için yoğun bir gayret içinde oldukları, stratejik ortaklarımızın bile yer yer fırsatçılık içinde olduğunu hepimiz görüyoruz. Büyük resme bakıp bu anlamda sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. O nedenle 31 Mart sadece mahalli bir seçim değil, sadece belediye başkanı seçmiyorsunuz. Özellikle bu coğrafyaya gönlünü bağlamış olanlara da,siz buradan ses vermiş oluyorsunuz." diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------------Gençlik Merkezinin açılışından detay-Bakan Koca'nın konuşmasıGenel ve detayHaber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA===================================Şanlıurfa'da HDP adayları, Saadet Partisi adayları lehine seçimlerden çekildiŞANLIURFA'da Halkların Demokratik Partisi (HDP), büyükşehir ve 3 merkez ilçe belediye eşbaşkan adaylarını Saadet Partisi (SP) adayları lehine geri çekti.Şanlıurfa'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen HDP il yönetimi, merkez Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye ilçeleri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adaylıklarını 'çatı' adayı olarak yorumlanan adaylara destek vermek amacıyla geri çektiklerini açıkladı. HDP adına açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Hidayet Enmek, yaşanan tüm olumsuzluklara karşı toplumsal muhalefete güç katmak gerektiğini, bunun farkında olduklarını ve fedakarlık yapmaya hazır olduklarını belirtti. HDP olarak Şanlıurfa'da oluşan toplumsal muhalefete destek sunacaklarını söyleyen Enmek, "Toplumsal muhalefetin etrafında toplandığı Sayın Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceğimizi Urfa halkına duyuruyoruz. Merkez ilçe Karaköprü Belediye Eşbaşkan Adayı Rıdvan Yavuz, Haliliye Belediye Eşbaşkan Adayı Şerif Bendaş ve Eyyübiye Belediye Eşbaşkan Adayı Mahmut Memitanlı ve Urfa Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Hidayet Enmek olarak Urfa halkı için Urfa'nın kazanabilmesi için Sabahattin Cevheri adına adaylıklarımızdan çekiliyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORAli LEYLAK/ŞANLIURFA,=============================Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştıŞANLIURFA'da iki kardeş arasında tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle 6 yıl önce çıkan silahlı kavgada Mustafa Aydoğdu'nun ölümü ile iki akraba aile arasında başlayan husumet, barış yemeğiyle son buldu.Haliliye ilçesine bağlı Çekçek Mahallesinde oturan iki kardeş arasında 6 yıl önce Mustafa ve Ahmet Aydoğdu arasında tarla sulama anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Daha sonra tarafların çocuklarının da katıldığı kavgaya dönüşen ve av tüfeklerinin de kullanıldığı olayda, Mustafa Aydoğdu vücuduna isabet eden saçmalardan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kardeş aileleri arasında 6 yıl süren husumetin son bulması için her iki ailenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri araya girdi. Yapılan görüşmelerin ardından barışmaya ikna olan Aydoğu aileleri için bir düğün salonunda barış yemeği verildi. Barış yemeğine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İl Müftüsü Mehmet Taştan ve her iki aileye mensup çok sayıda kişi katıldı. Duaların okunduğu barışta her iki aile fertleri, birbirlerine sarılarak karşılıklı oturdukları masada barış yemeğini yedi. Barış yemeğinde söz alan AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, iki aile arasında barışın hayırla vesile olmasını dileyerek, "Affetmek yüce Allah'ın en önemli hasletlerinden birisidir. Sabır ve affetmek zor iştir ama bize düşen zoru başarmaktır, Allah'ın izniyle iki aile olarak çocuğumuzla, yaşlısıyla, büyüğü ile bu barışı ebedi sürdürmesidir. Bu barışa vesile olanlardan Allah razı olsunö dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Barışa katılanlarİki ailenin barış sağlamsıOkunan dualarDağıtılan yöresel yemeklerBarış yemeğine AK Parti Milletvekili Cevheri ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un katılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)================Cizre'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltıŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde okul çevrelerinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 gram eroin ve 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 117 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev alan 117 polisin katılımıyla Cizre'deki okul çevrelerinde uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Narkotik polisinin teknik ve fiziki takibiyle uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde 17 gram eroin ve 6 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. İsimleri açıklanmayan 5 şüpheli gözaltına alındı.Görüntü Dökümü------------Operasyondan görüntüŞüphelilerin gözaltına alınmalarıGenel ve detay görüntüHaber: Sekvan KÜDEN-Kamera: CİZRE(Şırnak),