Dha Yurt Bülteni -15

Kaynak: DHA

Lise atölyesinde uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralıKayseri'de, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki uygulama dersinde, indüksiyon ocağında maden eritilirken meydana gelen patlama, 4 öğrenci yaralandı.Olay, öğle saatlerinde merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Merkez Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde öğrenciler indüksiyon ocağında maden eritirken patlama meydana geldi. Patlamada, öğrenciler Melih Duran Oğuz, Nisanur Horuz, Furkan Gökgöz ve Ferhat Yiğit yaralandı. 4 öğrenci, çağrılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKKAYSERİ,====================Sınıfta saldırıya uğrayan Yağmur: Öleceğimi zannettim (2)8 ÖĞRENCİ GÖZALTINDAAntalya'da Kepez Hacı Ekrem- Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Yağmur S.P. ve Gülsen M.'yi sınıfta dakikalarca döven 8 öğrenci, polis tarafından yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, dövülen öğrenciler ve öğretmenlerin ifadeleri doğrultusunda aynı okulda eğitim gören 8 öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili bir öğrencinin ise arandığı kaydedildi.GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİANTALYA,==============3 aylık Reyhan bebek öldü, anne ev sahibini suçladı (2)EV SAHİBİ: ELEKTRİK SAATİNİ SÖKTÜĞÜM DOĞRU DEĞİLAntalya'nın Serik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebeğin, evde ölü bulunduğu olayda anne Asiye Karademir'in, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ve bu yüzden elektrik sayacını söktüğünü iddia ettiği ev sahibi O.A., iddiaları yalanladı. Demirören Haber Ajansı muhabirinin telefonla ulaştığı O.A., "Kesinlikle benim elektrik saatini söktüğüm doğru değildir. Böyle bir şey yoktur. Kiracım her ay gelen 500-600 liralık elektrik faturasını ödeyemediği için elektrik dağıtım şirketi tarafından saat mühürlenerek, elektrik kesilmiştir. Ben sürekli olarak kendisine borcunu ödemesi konusunda uyarırdım. Hatta kendisinden kira bile almıyordum. En son olaydan sonra iki gün önce elektrik dağıtım şirketine giderek dilekçe verdim ve elektrik aboneliğini iptal ettirdim" dedi.'BANA YARDIM EDEN OLMADI'Asiye Karademir ise bu kez evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "3 bin lira maaş alıyorum. 2 bin lirasıyla kredi ödüyorum. Eski eşimden dolayı olan bir borç. Ev kredisi çekti, ayrıldığım eşim. Yüksek miktarda para çekti. Bana 1000 lira kalıyor. Bunun da 500'ünü ilk eşimden olan oğluma gönderiyorum. Geri kalan parayı da ölen çocuğumun mamasını ve ev kirasını ödemeye çalışıyorum. Yüksek gelen elektrik paralarını ödemek için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşine gittim. Evimin halini gördüler. Bana eşya aldılar. Elektriğim mühürlüydü başkanın eşi ödeyerek, mührü kaldırdı. Ek işte bile çalışmak istiyordum. Yeter ki elektriğim kesilmeseydi. Benim evime bu kadar yüksek elektrik parası gelmemeliydi çünkü evde bir klima, bir televizyon var, başka bir şey yok. Şu anda herkes beni suçlayabilir. Bu sıkıntılarda gitmediğim kapı kalmadı. Bana yardım eden olmadı. 'Yurda ver' dediler. Yurda versem çocuğumdan olacaktım. Daha mı iyi oldu. İyi olmadı. Ben çocuğum için canımı verdim. Canımdan can aldılar. Elektriğimi borcumdan dolayı kestiler. Sonra ev sahibi aboneliği iptal ettirdiği için evde elektrik yok. Ben de dahil kim suçlu ise cezasını çeksin. Ev sahibimle görüştüm. 'Asiye biz o saati sökmeseydik sen kullanmaya devam edecektin' dedi."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Asiye Karademir'in evinde açıklamalarıEvden görüntülerHABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),=============Köpeğine ateş açan akrabasını başından vurduKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Kenan İreç (42) aralarında husumet bulunan akrabası Nezir Altan'ın (45) köpeğine ateş açması üzerine tüfeğini ateşledi. Başından yaralanan Nezir Altan tedavi altına alındı.Olay öğle saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Göktaş Sokak'ta meydana geldi. Karşılıklı binalarda oturan ve aralarında husumet bulunan Kenan İreç ile Nezir Altan bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, Nezir Altan evden aldığı tüfekle Kenan İreç'in köpeğine ateş açtı. Köpek yara almazken, Kenan İreç de tüfeğini alarak Nezir Altan'a ateş açtı. Nezir Altan başından yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Nezir Altan, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, Kenan İreç'i gözaltına aldı. Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, her iki tüfeğe de el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yerinden görüntülerPolis ekiplerinden görüntüOlayda kullanılan tüfekten görüntüHABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),==================İzmir'de 2 dünür, sobadan zehirlendiİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmail Yeşildağlı (93) ile dünürü Gülsüm Karanfil (87), hastaneye kaldırıldı. Dünürlerden Karanfil'in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.Ödemiş'in kırsal Seyrekli Mahallesi'nde yaşan Zeliha Yeşildağlı, saat 10.00 sıralarında, oturma odasında annesi Gülsüm Karanfil ve kayınpederi İsmail Yeşildağlı'yı yarı baygın bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlediği Karanfil ve Yeşildağlı, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Yeşildağlı, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Karanfil ise Buca ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edildi. Bilinci kapalı olan Karanfil'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Gülsüm Karanfil ve İsmail Yeşildağlı'ın ziyaret için geldikleri çocuklarının evinde kaldıkları, havanın soğuk olması nedeniyle de sobanın bulunduğu oturma odasında uyudukları belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Hastaneden detaylarFaruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir),===================CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'ndan Saruhan açıklamasıCUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Başkanlığı, Muğla İl Seçim Kurulu tarafından partilerinin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) itiraz ettiklerini açıkladı. Adaylığı düşürülen Mustafa Saruhan da hukuka ve kurullara inancı olduğunu belirttip, "Siyasi süreçte bunlar yaşanan şeyler. Geçen dönemle ilgili almış olduğumuz cezalar olabiliyor. Bütün kamu görevlileri için belediye başkanları için olabilen şeyler bunlar. O zamanki yapılan suçlamalar ve yargılamaların günümüz koşullarında birçoğu ortadan kalkmış, infaz süresi devam etmiyor, bitmiştir. Kamu görevi yapma ile ilgili herhangi bir endişe yoktur" dedi.CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından partilerinin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının Muğla İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmesiyle ilgili basın açıklaması yapıldı. CHP Konacık Mahallesi Seçim Ofisi'ndeki açıklamaya CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan, eşi Hülya Saruhan, avukatı Ali Can Gürkan, danışmanı Burcu İlhan, CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu ve partililer katıldı. CHP İlçe Başkanı Başkanı Halil Karahan, buradaki konuşmasında,"Gelinen bu sürecin ilk saatlerinde İl Başkanımız ve Muğla milletvekillerimiz ile Muğla İl Seçim Kurulu'na yasal süreçte hukuki açıdan hiçbir sorunumuz olmadığını; Bodrum Belediye Başkan adayımız Mustafa Saruhan'ın adaylığının iptal edilmesinin yasalara uygun olmadığını gerekçeleri ve ilgili yasa maddeleri ile belirtip, itiraz ederek, gerekli müracaatlarımızı yaptık. Şu an YSK'nın vereceği kararı bekliyor ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızı sürdürüyoruz. Mustafa Saruhan, görev yaptığı belediye başkanlığı sürecinde başarılı hizmetler vermiş, çalışmaları ile halkımızın ve örgütümüzün beğeni ve güvenini kazanmıştır. Kendisinin hukukun yanlış yorumlanması sonucu adaylığının düşürülmesinin doğru olmadığı inancındayız. CHP İlçe Örgütü, şahsım ve meclis üyesi arkadaşlarım sonuna kadar kendisini destekliyoruz. Saruhan ile ilgili üç ayrı mahkemede verilen üç ayrı ceza, zaten son İmar Barışı düzenlemesi ile geçerliliğini yitirmiştir. Yani bugün bu dava devam ediyor olsaydı, üç mahkeme kararı da düşecekti. Bahse konu Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile seçilme hakkı yönünden iptal edilmiştir. Yani ayrı ayrı üç mahkeme ile ilgili dosyaların tek bir dosya gibi karar verilmesini yani tek bir suç gibi değerlendirilerek karar verilmesini halkımızın takdirine bırakıyoruz" dedi.Saruhan'ın bu süreçte 5 yıldır, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Meclis üyeliği yaptığını da hatırlatan Karahan, "Tüm bu süreçte görevini yapmasına engel hiçbir yasal olumsuzluk olmamıştır. Ayrıca bu süreç içerisinde defalarca belediye başkan vekilliği yapmış, hiçbir yasa dışı uygulamanın içerisinde olmamıştır, bununla ilgili hiçbir yasal uyarı da yapılmamıştır. Saruhan'a yapılanlar tam bir hukuksuzluktur. Bu kararın siyasi bir karar olduğu ortadadır. YSK tarafından hızla düzeltileceğine inancımız sürmektedir. Her ne olursa olsun bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz. Tüm kamuoyununda bu şekilde değerlendirdiğini biliyoruz" diye konuştu.YSK'nın itirazlarını reddetmesi halinde nasıl bir yol izleyecekleri sorusuna ise Karahan, şu şekilde cevap verdi:"Partimiz seçimlere katılacak. Gerekinse Mustafa Saruhan'ın da kampanyada yer alacağı yeni bir adayla devam edeceğiz. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Kazanan Bodrum olacak. Mustafa Saruhan 31 Mart'a kadar partimizde bir nefer gibi çalışacak, beraber bu süreci birlikte götüreceğiz."SARUHAN, "SİYASİ SÜREÇTE BUNLAR YAŞANAN ŞEYLER"Adaylığı düşürülen Mustafa Saruhan da hukuka ve kurullara inancı olduğunu belirttip, "Siyasi süreçte bunlar yaşanan şeyler. Geçen dönemle ilgili almış olduğumuz cezalar olabiliyor. Bütün kamu görevlileri için belediye başkanları için olabilen şeyler bunlar. O zamanki yapılan suçlamalar ve yargılamaların günümüz koşullarında birçoğu ortadan kalkmış, infaz süresi devam etmiyor, bitmiştir. Kamu görevi yapma ile ilgili herhangi bir endişe yoktur. Bodrum halkı neye ne şekilde karar verebileceğini bilir. Elbette işe başka yönlerden bakanlar da olabilir. Anak şu bir gerçek, İlçe Seçim Kurulu bizimle ilgili dosyaları incelemiş ve bir karar vermiştir. Bu süreç olumlu yönde giderken böyle bir kararla karşı karşıya kaldık. Tabii ki bu bizi etkiledi, bizim için sürpriz oldu ama bunlar siyasi arenada olabilen şeyler. Şikayet eden de bellidir, itiraz eden de bellidir. Bodrum halkı ve kamuoyu şundan emin olsun ki arkamda gördüğünüz takım, dimdik ayakta. Bu takımın başında şahsımda var ve olacaktır. Bundan sonraki süreci hep beraber izleyeceğiz, sabırla gelişmeleri takip edeceğiz. Ümit ediyorum ki bu kararı veren de bizim yaptığımız itirazı değerlendirecek olan da bir insandır, kamu görevlisidir ve kamu menfaati ve vicdanını dikkate alarak bir karar alacağından şüphem yoktur" dedi."40 SANTİMETRELİK DUVAR İÇİN CEZA VERDİLER"Saruhan açıklamasında adaylığının düşmesine neden olan cezaları ise şöyle anlattı:"Birincisinde, bir inşaata olan 40 santimetrelik fazlalık nedeniyle belediye burayı mühürlüyor. Ancak fiziki şartlar nedeniyle yıkımı gerçekleştirilemiyor ama sahibi de tadilat projesi vererek mevzuata uygun hale getiriyor. 'Neden yıkılmadı, müsaade edildi' denilerek, ceza verildi. İkinci ceza ise belediye mülkünün yanlış kullanımı ile ilgili. Üçüncüsü ise Yalıkavak Mahallesi'nde gençler ve çocukların yelken sporu yapması için yaptığımız Kayıkhane Tesisi'dir. Yelken sporunu sevdirmek için yaptık. Uzun süre şikayet olmadı, zaman aşımına uğramıştı. Ama bir baktık ki 2011 ve 2012 yılında karşımıza çıktı. Dediğim gibi bu davalar bugün olsaydı İmar Barışı ile düşecekti."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :-CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan'ın konuşması-Adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),