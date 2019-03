Dha Yurt Bülteni -15

Kaynak: DHA

Kılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (3)'SARAYDA OTURANLARIN YOKSULLUK DERDİ YOKTUR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 7 milyon işsizin bulunduğunu belirterek, "7 milyon kişi işsizse bir ülkede, o ülkede huzur olmaz. Eğer bir işsiz okula çocuğuna harçlık veremiyorsa, sarayda oturanların bundan haberi yoktur. Sarayda oturanların işsizlik, yoksulluk derdi yoktur. Sarayda oturanların bir eli yağda, bir eli baldadır" dedi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'in Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki proje tanıtım toplantısına katıldı. CHP'li milletvekili ve belediye başkanları, parti yönetimi, STK temsilcileri, işadamları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı organizasyonda kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, "1 Nisan'dan itibaren tüm belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 TL olacak. Bütün işçilerin, alın teri döken herkesin yanında olacağız. Taşeronlara kadro vereceğiz. Bütün Türkiye'ye huzuru ve bereketi getireceğiz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir anlayışı inşa edeceğiz. Her proje beraberinde yüzlerce istihdam yaratacak. Biz bunları gerçekleştirmek zorundayız. Türkiye'nin en temel sorunu işsizlik. 7 milyonu aşkın işsiz var. 7 milyon kişi işsizse bir ülkede, o ülkede huzur olmaz. Eğer bir işsiz okula çocuğuna harçlık veremiyorsa, sarayda oturanların bundan haberi yoktur. Sarayda oturanyların işsizlik, yoksulluk derdi yoktur. Sarayda oturanların bir eli yağda, bir eli baldadır. Bay kemal namuslu adamdır. Bay Kemal haram yemez. Bay Kemal dürüst adamdır. Bay Kemal ülkenin onurunu, namusunu korumak için herşeyi yapar" diye konuştu.'TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK'Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer'den taleplerini de dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bütün projelerin varlık nedeni huzurlu bir kent yaratmak. Mersinlilere düşen bir görev var. 1 oyu bile heba etme lüksümüz yok. Bir kenti birlikte yönetmek zorundasınız. Sorundan şikayet eden kesimlerle yakın bir diyalog kurmak zorundasınız. Sorunların nasıl çözüleceğini uzmanlarla oturup konuşmak zorundasınız. Ondan sonra yol, yöntem belirleyip hayata geçireceksiniz. Varsa bir sorun, mahallenin muhtarı ile konuşmak ve çözüm konusunda destek istemek, birlikte yönetimin temel koşullarından birisidir. Kent planını Mersinlilerin oyuna sun ve bütün Mersin'in desteğini al. Çünkü kent planı, o kentin anayasısı ise her vatandaşın gelecekte neleri yaşayacağını bilmesidir. Bu belki de Türkiye tarihinde bir örnek olacaktır" ifadelerini kullandı.'120'DEN FAZLA PROJE HAZIRLADIK'Mersin'deki sorunları ekonomik, sosyal ve çağdaş kentleşme olarak 3 başlık altında topladıklarını dile getiren Vahap Seçer ise seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlattı. İşsizliğin en önce çözülmesi gerektiğinin altını çizen Seçer, "Bütün kötülüklerin anası yoksulluktur. Toplumu kalkındırırsak, Mersin'in refah düzeyini yükseltirsek, insanların gideceği işi olursa herşeyi çözeriz. Mersin'de yatırım yapacak yatırımcıyı havaalanında önümü ilikleyerek karşılayacağım. Esnaf arkadaşlarımın sorunlarına anında çözüm bulacak bir birim oluşturacağız ve bu birimin adına 'Esnaf Masası' diyeceğiz. 120'den fazla proje hazırladık. Bölgemiz, Türkiye'nin en fazla kamyon ve TIR parkına sahip bölgesi ancak Mersin'in bir lojistik merkezi yok. Göreve gelir gelmez hem lojistik merkezinin hem de nakliyeciler sitesinin oluşmasını sağlayacağız. Mersin'de süs bitkisi üreticilerini bir araya getireceğiz ve onların ürünlerini alıp kenti öyle güzelleştireceğiz" diye konuştu'ALLAH'IN YARATTIĞI HER CANLININ BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM'Kadınların mutlaka ekonomiye konu edilmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, şunları söyledi:"Toroslar'ın eteklerinde kantaron otu var kozmetikte kullanılan. Kadınlarımız bunun yağını çıkarsın, belediye olarak bunları biz alalım, marka yaratalım. Kadını ekonomik hayata katacağız, katmalıyız. Turizm önemli ama hiçbir yatırım yok. 4 turizm merkezi ilan edeceğiz. Oralarda imar düzenlemesi yapacağız, butik ve marka otellerin bölgemize gelmesi için fırsatları yaratacağız. Yoksula, yaşlıya, engelliye, şehit yakınlarına, dul, yetim ve öğrencilere indirimli toplu taşıma ücretleri uygulanacak. Su fiyatları tarihin en ucuz noktasında olacak. Kadın ve Çocuk Daire Başkanlığı altında çok hizmetlerimiz olacak. Her mahalleye bir kreş yapacağız, öğrenci yurtları yapacağız. Mersin, engellilerin daha rahat yaşayacağı bir yer haline gelecek. Mersin'de yaşayıp denizi görmeyen engelliler, sahilde yürümeyen yoksullar, yaşlılar var. Onlara sahip çıkacağız. Böceğin, kurdun, kuşun, Allah'ın yarattığı her canlının belediye başkanı olacağım."Kentteki en büyük sorunlardan birisinin de ulaşım olduğuna dikkat çeken Seçer, metronun yanı sıra hafif raylı sistemin çeşitlerinin hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi.Görüntü Dökümü-----------Kılıçdaroğlu'nun salona girmesiToplantı salonundaki kalabalıkGenel ve detay görüntülerKılıçdaroğlu'nun konuşmasıSÜRE: 05'36" BOYUT: 628 MBHaber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,====================Bakan Selçuk: AK Parti Hükümeti olarak her zaman kadının yanında oldukAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş'a destek için geldiği baba ocağı Aydın'da yaptğı konuşmada, "AK Parti Hükümeti döneminde her zaman kadının yanında olduk. Kadının her türlü istihdamına yönelik çalışmaları destekledik" dedi. Bakan Selçuk, AK Parti İl Teşkilatı'nı, Hasır Pazarı ile bir tekstil fabrikasını da ziyaret etti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli temas, ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Aydın'a geldi. Bakan Selçuk ilk ziyaretini AK Parti Aydın İl Teşkilatı'na yaptı. AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle biraraya gelen Bakan Selçuk'u, AK Parti Aydın Milletvekili ve Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın milletvekilleri Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen karşıladı. Bakan Selçuk, buradaki konuşmasında, kadınlar ve gençler başta olmak üzere herkesin Cumhur İttifakı'nın başarısı için daha çok gayret göstermesi gerektiğini söyledi."Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Savaş ile birlikte inşallah gönül belediyeciliğine kavuşacak" diyen Bakan Selçuk, "Aydın, AK Parti belediyeciliğiyle tanışmak için can atıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'da gerçekleştirdiği mitingde bu coşku ve heyecanı gördük. Anketlerde de güzel sonuçlar alıyoruz. Daha da güzel sonuçlar alacağız. 31 Mart akşamı gözümüz aydınlık olacak. Burası baba ocağım olmasının yanında beni besleyen topraklar. O yüzden bizler de bu sürece daima destekçi olacağız. Mustafa Savaş, bu süreçte en büyük desteği kadın kollarından alacaktır. Kadınlar ve gençlerimiz başta olmak üzere daha çok çalışarak AK Parti'yi Aydın'da bir zafere daha taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.PAZARI DOLAŞTI, ALIŞVERİŞ YAPTIParti ziyaretinin ardından Hasır Pazarı'na geçen Bakan Selçuk, pazar esnafı ile bol bol sohbet edip, dertlerini dinledi. Aydın'a özgü yöresel ürünleri tadan ve pazar alışverişi yapan Bakan Selçuk, çok beğendiği zeytinden programı takip eden basın mensuplarına da ikram etti.ÇALIŞAN KADINLARI ZİYARET ETTİBakan Selçuk'un bir sonraki durağı ise ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikası oldu. Tekstil fabrikasında işçilerle birlikte öğle yemeği yiyen Bakan Selçuk, "Bu fabrikada İŞKUR'un önemli çalışmaları var. Burada çalışan kadınlarımız var. AK Parti Hükümeti döneminde her zaman kadının yanında olduk. Kadının her türlü istihdamına yönelik çalışmaları destekledik. Kadının değer kattığı her şey çok önemlidir. 24 kadın kardeşimiz, 'İş-Anne Projesi'nden yararlanmaktadır. Günlük 70 TL destekle bunu yapıyoruz. Yine 2-5 yaş arasında çocukları varsa onlara da 400 TL aylık ek destek vermekteyiz. Kurs süresi boyunca da genel sağlık sigortasından da yararlanıyorlar. Aydın'da Mesleki Eğitim Projesi kapsamında 138'i kadın olmak üzere toplamda 211 Aydınlı vatandaşımıza da istihdam imkanı sağlamaktayız" dedi.Bakan Selçuk, daha sonra Mikro Kredi Destekleme toplantısı'na katılmak üzere Aydın İl Sosyal Güvenlik Kurumu'na geçti.Görüntü Dökümü--------------Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaretinden görüntü-Bakan Selçuk'un pazar ziyaretinden görüntü-Bazan Selçuk'un zeytin tadımından görüntü-Bakan Selçuk'un bir tekstil fabrikasını ziyaretinden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,=================Bursa'nın 2019 hedefi: 120 bin kişilik istihdamBursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak 2019 yılında 120 bin kişilik ilave istihdam hedefi belirlediklerini belirterek, "Ülkemizin refah seviyesini yükseltmek ve daha güçlü bir geleceğe taşımak, insanımıza AŞ ve iş fırsatı oluşturmakla mümkündür. Türkiyemizin moral ve motivasyon kaynağı Bursa, istihdama da en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri olacaktır"dedi.Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, yeni istihdam seferberliğini Vali Yakup Canbolat başkanlığında düzenlenen toplantıyla başlattı. Oda Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ilçe belediye başkanları, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, BESOB Başkanı Arif Tak, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, BTSO Eski Başkanı Celal Sönmez, BTSO Meclis, komite ve konsey üyeleri, ilçe oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileri katıldı.'DESTEK PAKETLERİ MORAL VE MOTİVASYON AŞILIYOR'Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, reel sektör için hazırlanan destek paketlerinin iş dünyasına moral ve motivasyon aşıladığını söyledi. Üretime ve yatırıma ilişkin her desteğin Türkiye'nin kalkınma hamlesi için yeni bir fırsat anlamına geldiğini belirten İbrahim Burkay, "Son dönemde sanayi ve ticarete dönük teşviklerle birlikte hükümetimiz tarafından istihdama da reform niteliğinde destekler sunuldu. Bu kapsamda 2017 yılında iş dünyasının ve kentlerin yarışıyla 1,5 milyon insanımıza ilave iş sağlanırken, Bursa olarak 80 bin kişilik yeni istihdam sözümüzün karşılığında 83 bin kişiyi işe yerleştirdikö dedi.'YENİ SEFERBERLİK BAŞLATTIK'BTSO'nun kentte 4 farklı noktada açtığı istihdam ofisleri, MESYEB, BUTGEM, Mutfak Akademi, Mahir Eller ve MEGİP gibi projelerleö Bursa'nın istihdam seferberliğine katkı sağlamayı sürdürdüğünü vurgulayan İbrahim Burkay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye genelinde yeni bir istihdam seferberliği başlattık. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından Bursa için de 120 bin kişilik yeni istihdam hedefi belirlendi. İş dünyamız adına bu kampanyamızın da hedeflerine ulaşabilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize başta istihdam olmak üzere çeşitli alanlarda destek taleplerimizi sundukö diye konuştu.'MEKANSAL PLANLAMA İŞSİZLİĞİ GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARACAKTIR'Türkiye'nin zenginlik merkezi olan Güney Marmara Havzası'nın sürdürülebilir büyüme ve işsizlikle güçlü mücadele kapsamında mekansal planlamaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Başkan Burkay, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerekli çalışmaların da başladığını ifade etti. Bursa'nın merkezinde bulunduğu Güney Marmara Havzası'nın yüksek teknolojili üretime dönük bütünleşik ve yeni nesil teşviklerle yeniden planlanması amacıyla TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi nitelikli projeleri hazırladıklarını ifade eden İbrahim Burkay, "Bu projeler, işsizliği gündemimizden çıkarıp, Türkiyemizi yüksek refah seviyesine sahip ülkeler sınıfına taşıyacaktır" dedi.'BURASI BURSA, BURADA İŞ VAR'Hükümetin ilave istihdam konusundaki tarihi desteklerle iş dünyasının yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, şunları kaydetti:"Tüm kentlerin ve kurumların dahil olacağı istihdam seferberliğini sayın Valimiz ile Bursamızda başlatıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, ilçe oda ve borsalarımız, iş dünyası kuruluşlarımız ve özel sektör temsilcilerimiz, esnaf ve sanatkar odalarımızla birlikte, "Burası Bursa, Burada iş varö diyerek, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını bizler de destekliyoruz. İşsizliğe çare üretmenin işlerimizin de bereketine katkı sağlayacağına olan inancımla tüm üyelerimizi ve iş dünyamızı işsizlerimiz için iş kapısı olmaya davet ediyorum.ö'BURSA GEREKLİ HASSASİYETİ VE İLGİYİ GÖSTERECEKTİR'Bursa Valisi Yakup Canbolat, 2017 yılından bugüne kadar olan dönemde istihdamın daha üst noktalara taşınması adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstihdam Şurası'nda 'seferberliğe devam' çağrısı yaptığını söyledi. İş dünyasına seslenen Vali Canbolat, "Ben bu çağrıya da tüm imkanlarınızla katılacağınıza yürekten inanıyorumö dedi. Özellikle 2019 yılından itibaren yapılacak her ek istihdam için önemli avantajlar sağlanacağını ifade eden Canbolat, "Ülkemizin kalkınması için üzerinde sorumluluk hisseden tüm kesimler el ve gönül birliği içerisinde gayret gösterirse, aşılamayacak güçlük yoktur. Bursa iş dünyası olarak bu seferberliğe sizden beklenen ilgiyi ve hassasiyeti göstereceğinize olan inancımız tamdırö diye konuştu.'SEFERBERLİĞE BURSA ÖNCÜLÜK EDECEK'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrasında başlatılan istihdam seferberliğine Bursa iş dünyasının öncülük edeceğini söyledi. Bursa'nın çok önemli bir sanayi ve ticaret kültürüne sahip olduğunu ifade eden Aktaş, kentte işsizliğin azaltılması noktasında Hükümet tarafından sunulan istihdam desteklerinin önemli olduğunu vurguladı.BESOB Başkanı Arif Tak ise devlet tarafından esnaf ve sanatkarlara son dönemde finansman konusunda büyük destekler sağlandığını belirterek, "Bu destekten faydalanan firmalarımız da iş temini için elinden gelen gayreti gösteriyor. Her ne kadar büyük ölçekli firmalar kadar olmasa da BESOB'a bağlı 76 bin işyerimizin yarısı birer kişi istihdam etse büyük bir katma değer sağlamış oluruz. İşsizlik rakamlarının özellikle yılın ikinci yarısından itibaren istediğimiz seviyelere geleceğine inanıyorumö dedi. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da "Bursa, teknoloji olarak Manisa'nın gerisinde kalsa da bu hamleleriyle inşallah daha ileriye gidecektir. Türk ekonomisinin bugün ihtiyaç duyduğu şey kaynak değil, kaynağı doğru kullanmaktır" dedi.Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik de ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme hedefini benimsemiş sanayiciler olarak istihdam seferberliğini önemsediklerini belirterek, seferberliğe tam destek vereceklerini söyledi. Bursa iş dünyası temsilcileri de BTSO öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliğine en üst düzeyde katkı sunacaklarını ifade ettiler. Açılış konuşmalarının ardından SGK İl Müdürü Erhan Karaca ve İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, işverenlere sunulan istihdam teşviklerine ilişkin sunumlar yaptı.Görüntü Dökümü--------------Toplantı salonundan detaylar-Katılımcı detayları-Bursa Valisi Yakup Canbolat konuşması-BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın konuşması-İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'nun konuşması-Süre: 06.35 Boyut: 738 MBHaber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,===========AK Partili Ünal: Bir gün de FETÖ'ye, PKK'ya saldırıya geçinAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP ve İYİ Parti'nin PKK ve FETÖ'ye hiç laf etmediğini belirterek, "Bir gün de FETÖ'ye, PKK'ya karşı saldırıya geçin. Siz, bir gün de şu milletin yanında durun" dedi.Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Cumhur İttifakı seçim ofisinin açışına katıldı. Burada konuşan Mahir Ünal, CHP'li belediyelerde çöp, çukur ve çamurun devam ettiğini söyledi. Dünyanın değiştiğini ancak CHP'nin değişmediğini belirten Ünal, şunları söyledi:"Geçen CHP'li vekilin birisi kalkmış 28 Şubat'ı savunuyor. Bunların bir gazeteleri var, diyor ki Adnan Menderes ile Recep Tayyip Erdoğan'ı mukayese edip aynı işleri yapıyorlar. Yani şunu ima ediyor, Adnan Menderes'in başına gelenler sizin de başınıza gelebilir. Yahu biz 15 Temmuz cehenneminden çıkmışız, siz kimsiniz, siz kafayı değiştirin, siz 27 Mayıs İhtilal, darbeci kafanızı değiştirin, 28 Şubat'çı kafanızı değiştirin, siz 15 Temmuz'a kontrollü darbe dediniz, tiyatro dediniz, bu milletin yanında durmadınız, değişmesi gereken birisi varsa oda CHP'dir, CHP zihniyetidir. Ben şimdi soruyorum bu CHP'nin İYİ Parti'nin PKK'ya, FETÖ'ye hiç laf ettiğini duydunuz mu? Ama Tayyip Erdoğan'a, Ak Parti'ye bir şey olmaz olduğu zaman ne yaparlar bunlar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'na, Devlet Bahçeli'ye Recep Tayyip Erdoğan'a hemen saldırıya geçerler Bir gün de FETÖ'ye PKK'ya karşı saldırıya geçin. Siz, bir gün de şu milletin yanında durun. Birde kendilerine 'Millet İttifak' ismini vermişler. Siz Millet İttifakı ismini hak etmiyorsunuz, size ancak 'Zillet İttifakı' denir zillet."Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile seçim ofisini açılışı yapıldı.Görüntü Dökümü--------------Mahir Ünal konuşmasıMilletvekilleri ve halkGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 563 MBHaber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)===================Gövdesi evin duvarı içinde kalan ağaç ilgi çekiyorÇorum'da, gövdesi tek katlı evin duvarı içinde kalan, dalları ise uzandığı çatının üzerinden sarkan armut ağacını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.Kunduzhan Mahallesi'nde içerisinde Irak uyruklu vatandaşların yaşadığı tek katlı evin, duvarında, gövdesinin görünmediği sadece dallarının görüldüğü armut ağacı ilgi çekiyor. Evin duvarının içinde kalan, dalları ise uzandığı çatının üzerinden sarkan armut ağacını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Mahalleye gelen yabancı misafirler, ilginç görünümüyle dikkat çeken ağacı fotoğraflayıp, 'Daları var gövdesi yok' yorumlarıyla sosyal medyada paylaşıyor.'DALLARI VAR, GÖVDESİ ORTADA YOK'Mahalle sakinlerinden Zeki Özdemir, ağacın ilgi çektiğini söyleyerek, "Burada Armutlu dede türbesi var. İnsanlar, gelip dua ederler. Dilek bile dileyen olur. Armutlu dede türbesi de adını armut ağacından alıyor. Bu ilginç ağacın dalları var ama gövde kısmı ortada yok. Binanın duvarı arasında kalmış olabilirö dedi.İsmail Sakarya ise "Ağacı gördüm, içeriye girdiğimde ağacın gövdesi ortada yoktu. Duvarın içerisinde olabileceğini düşünüyorum. Ancak, duvar da çok ince" diyerek hayrete düştüğünü söyledi.Görüntü Dökümü----------Iraklı kiracı Röp-Çevre sakinleri ile Röp.-Türbe ve ağaç görüntü-Evin içinden görüntüDetaylar(SÜRE: 3 Dk ) (BOYUT: 330MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-/ÇORUM,====================Polis desteğiyle kurs bitirip kuaför oldularTEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Polis Eşleri Derneği ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODEM) işbirliğinde 4 ay önce başlatılan, 'Yaptığım İşte En İyisiyim' projesine katılan 16 kursiyer, sertifikalarını alarak kuaför olma yolunda ilk adımı attı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen, 'Yaptığım İşte En İyisiyim' projesi kapsamında meslek edindirme kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay, Şahin Karakaş, İşkur İl Müdürü Yaşar Esen, emniyet personeli, kursiyerler ve aileleri katıldı. SODEM binasında yapılan törende kursiyerlere sertifikaların Vali Yıldırım, Emniyet Müdürü Aydın, Jandarma Komutanı Karakaş ve Polis Eşleri Derneği Başkanı Gökşen Aydın verdi.Kursiyerlere seslenen Vali Aziz Yıldırım, "Sizler öncelikle birer anne ve anne adayısınız, anneler aynı zamanda çocukların ilk öğretmenleridir. Dolayısı ile sizler ne kadar çok bilgili olursanız, çocuklarınızı da o kadar güzel yetiştirirsiniz. ve o çocuklar öncelikle kendilerine, ailelerine ve tüm topluma faydalı bireyler olurlar. Bunların temelini sizler atacaksınız. Bunun için bizler sadece eğitilmiş anneleri sadece kendilerini eğiten anneler olarak görmüyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi temsil edecek çocuklarımızı teslim edecek bireyler olarak görüyoruz. Bu nedenle bu kurs ve buraya katılan sizlerin eğitimi çok önemli" dedi.Kursiyerlerden Yaşariye Tarı, kursa geldiğinde makas tutmasını bilmediğini belirterek, "Sağ olsun hocalarım bize tasarım ve saç kesecek kadar kuaförlüğü öğretiler. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kursa katılan kadınlar-Protokol ve kokteyl-Sertifika töreni-Vali Yıldırım'ın konuşması-Kursiyerlerin konuşması-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-===================