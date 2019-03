Dha Yurt Bülteni-15

Kaynak: DHA

5 YAŞINDAKİ ESMA, YOLA FIRLADI, KAMYONET SÜRÜCÜSÜ SON ANDA FARK ETTİ; O ANLAR KAMERADAOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yola fırlayan Esma Cinkara (5), kamyonet sürücüsünün fark etmesi ile son anda kurtuldu. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Dervişpaşa Mahallesi NATO yolunda meydana geldi. Hamza Çevlik'e ait iş yerinin önünde oyun oynayan Esma Cinkara, bir anda yola fırladı. O sırada yoldan geçen kamyonet, sürücünün fark edip fren yapmasıyla Esma'ya hafif şekilde çarptı. Sürücünün dikkati sayesinde ölümden dönen küçük Esma, yara almadan kurtuldu. Esma'nın babası Birol Cinkara, iş yerinin önünde oynayan kızının bir anlık dikkatsizlik sonucu yola çıktığını söyledi. Cinkara, "Benim bir anlık dalgınlığım büyük felakete yol açıyordu. Çok şükür kızımda bir şey yok. Anne ve babalardan isteğim dikkatli olsunlar, çocuklarını yalnız bırakmasınlar, takip etsinler" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Güvenlik kamrası görüntüleriSÜRE: 01'18" BOYUT: 145 MBHaber: Efendi ERKAYIRAN-Kamera: KADİRLİ,(OSMANİYE),=========================BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ YARALADI, TESLİM OLDUTRABZON'da, Abdülkadir D. (33), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İlknur K. (32) ile kayınvalidesi Rabia K.'yı (56) tabanca ve bıçakla yaraladı. Anne ve kız hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli, polise teslim oldu.Olay, saat 14: 30 sıralarında Erdoğdu Mahallesi Polis Orhan Çolak Sokak'ta meydana geldi. Abdülkadir D., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi İlknur K. ile kayınvalidesi Rabia K.'yı pazar alış verişi dönüşünde takip etti. Abdülkadir D.,eşi ve kayınvalidesine, oturdukları apartmanının 2'inci kattaki dairelerinin önüne geldiği sırada tabanca ile ateş etti, ardından bıçakla yaraladı. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ve kızı Fatih Devlet ve Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve kızın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Olaydan sonra kaçan Abdülkadir D., polise giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Anne ve kızın komşuları Hamza Memiş, çiftin boşanma aşamasında olduklarını belirterek "Ayrı yaşıyorlardı. Pazardan alış veriş yaparken muhtemelen takip etmiş, pusu kurmuşö dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlay yeri detaylarıPolisin incelemesiDetaylarHaber: Fatih TURAN - Kamera: Serkan KILINÇ TRABZON DHA======================AKŞENER: 'BEKA'NIN ARKASINDA EKONOMİNİN KONUŞULMASINI ORTADAN KALDIRMAK VARCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı ortak miting için Denizli'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tavas ilçesinde halka seslendi. Türkiye'nin beka sorunu olmadığını belirten Akşener, "Bu beka meselesinin, terörist meselesinin arkasında ekonominin konuşulmasını ortadan kaldırmak var. Asıl mevzu bu ama tencere sallanıyor. Anneleriniz terlik atar ya ama asla değmez size. O terlikler atılacak bu bir. Kulaklar çekilecek bu iki. Hazır ola geçirilecek, bu da üç. Bugün beka meselesi varsa, suçlusu, sorumlusu sensin. Merak etme her Türk asker doğar. Bizler gereğini yaparız" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bugün saat 17.00'de Özay Gönlüm Meydanı'nda gerçekleştireceği ortak miting öncesi, partisinin programlarına katıldı. Akşener, Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerinde İYİ Parti'nin belediye başkan adaylarının seçim bürolarının açılışını yaptı. İlk olarak Tavas'a gelerek seçim bürosunun açılışını yapan Akşener, ardından yaklaşık 2 bin kişiye hitap etti. 2010'daki Anayasa değişikliği referandumuna değinerek konuşmasına başlayan Akşener, şunları söyledi:"Daha özgürlükçü, güçlülerin değil, haklıların hukukunun öne geçtiği bir hukuk mantığına ihtiyaç var diye, 'Toplumun tüm kesimleriyle konuşun' dedim. Şöyle yapıldı; Bana, 'Merak etme gelin hanım herkes kontrol altında' dendi. Bakın, sizden kopmanın miladı budur. Ondan sonra gelenler, gidenler ve 15 Temmuz hain darbe girişimi. O gün ne oldu? Millet, devleti sokaktan topladı. 2010'daki o referandum olmamış olsa, bunların böyle bir cesaret bulması mümkün değildi. 15 Temmuz'dan sonra olağanüstü hal ilan ettin. Hadi o yetmedi 'Bunu resmileştirelim' dedin. 2019'da olacaktı. Hadi o da gitti. 24 Haziran'da da tam ve kamil Cumhurbaşkanı seçildin. Hani uçacaktık. Hani kaçacaktık. Hani her şeyimiz düzene girecekti. Dolayısıyla bina yapmak güzel ama bu binada okuyan çocukların hem Türkiye'de hem de dünyanın herhangi bir yerinde iş bulabilecek mantıkta ve donanımda yetiştirilmesi lazım."'SİYASİ TAKIMIN TEPESİNDEKİLERİ AFFETMEYİN'Konuşmasında gençlerden siyasileri affetmemelerini isteyen Akşener, "Size bir şey söyleyeyim mi; Katiyen bizi affetmeyin. Bu siyasi takımının tepesindekileri katiyen affetmeyin. Ama sandığa gideceksiniz, tırmalayın. Bizi tırmalayın ama sandığa gidin. Canınız kime istiyorsa ona oy verin, ona bir şey diyemem. Ama sandığa gidin. Allah şahittir ki adaylarımızın seçilmesi için size geldim, o başka bir şey. İşte rekabet bu. Seçmene saygı bu. Seçmen velinimettir anlayışı bu. Cumhur İttifakı'nın adaylarına oy veren kardeşlerim benim için terörist değildir. Bu vatanın asli unsurlarıdır" dedi.'KULAĞI ÇATIRT DİYE ÇEKİN, KIZARSIN'Yerel seçimlerde seçmenden AK Parti'nin kulağını çekmesini isteyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geçmişte seçmenin gözünün içine bakmaya çalışırdık. Çünkü parmağınızı sallardınız bize. İyi bir iş yapmadık mı değiştirirdiniz. Parmak sallardınız, 'Bak seni indiririz' denirdi. Bu belediyeler için de genel seçimde de böyleydi. 2010'dan itibaren çok kolay oy almaya alışıldı. 'Ceketimi assam kazanırım' modeli devreye girdi. Sizin gözünüzün içine bakma işlemi de ortadan kalktı. Seçmen velinimettir. Seçmenin velinimet olabilmesi için bu seçimde benim sizden istirhamım, şu kulağı çatırt diye çekmenizdir. Kulağı çekin, kızarsın. Bakın 31 Mart'ta Denizli gitmiş, İstanbul gitmiş, Ankara gitmiş, Bursa gitmiş, Samsun gitmiş, Balıkesir gitmiş. Şimdi ne olacak? Şu olacak; Sayın Erdoğan çıkacak, diyecek ki 'Ey aziz milletim, verdiğiniz mesajı aldım. Gereğini yapacağım.' Ardından ekonomiyle ilgili gözlerimizin içine bakıp ne lazım geliyorsa, onu yapmak üzere gayret edilecek. Çünkü 2023 yılında kendisi tartıya çıkacak. Bugün ne ben tartılıyorum ne Sayın Erdoğan tartılıyor ne Sayın Bahçeli tartılıyor ne de Sayın Kılıçdaroğlu tartılıyor. Biz sandalyelerimizde oturmaya devam edeceğiz."'ZİNCİRLERİ BEN KIRACAĞIM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Meral Akşener, "Beka, beka, beka, zincir, zincir, zincir. Sayın Erdoğan, şu zincirleri ayağına takan kimse söyle. Kaç seçim geçirdik, bir şu ayağındaki zincirler çıkmadı. Söyle, vallahi ben kıracağım. Ama 11 milyon oy almış CHP seçmenini, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenini, 1 milyona yakın oy almış Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçmenini sen döndürüp teröristlikle suçlayamazsın. Buna hakkında yok, haddin de yok. Bugüne kadar bu dille çok iş yaptın. Bugün İYİ Parti var, Meral Akşener var" dedi.'TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU YOK'Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Tencere her iktidarı sallar" sözünü hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:"Bu beka meselesinin, terörist meselesinin arkasında ekonominin konuşulmasını ortadan kaldırmak var, asıl mevzu bu. 'Bize oy vermezseniz cennete gidemeyeceksiniz ha', Cumhur İttifakı'na oy vermezseniz gittiniz ha'; Allah'a şirk bu, şirk. Böyle bir şey olur mu? Ama tencere sallanıyor. Elinde bir imkan var. Biz kadınlar biliriz bu işi. Anneleriniz terlik atar ya ama asla değmez size. O terlikler atılacak bu bir. Kulaklar çekilecek bu iki. Hazır ola geçirilecek bu da üç. Bugün beka meselesi varsa suçlusu sorumlusu sensin. Merak etme, her Türk asker doğar. Bizler gereğini yaparız. Beka meselesi varsa, bunun sorumlusu sensin. Onun için efendi efendi ekonomiyi konuşalım. Seçmenin derdini konuşalım. Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü."KALE'DE KONUŞTUMeral Akşener, Tavas'taki programının ardından Kale ilçesine geçti. Akşener, burada seçim bürosunun açılışını yaptıktan sonra Kale sakinlerine seslendi. İktidara eleştirilerine sürdüren Akşener, "Bunun meselesi şu; Sizi birbirinize düşman ederek oy alma, buna karşı da ekonomiyi, işsiz gençleri konuşturmama" dedi. Akşener, konuşmasının ardından hediye edilen bir tepsi baklavayı, miting alanı yanındaki kız yurdundan kendisine el sallayan öğrencilere gönderdi.İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Kale'den sonra Beyağaç ilçesine geçti. Akşener, Beyağaç ilçesine giderken Pınarönü Mahallesi'nde camide cenaze görünce aracını durdu. Başını örten Akşener, yakını ölenlere başsağlığı diledikten sonra cenazenin başına geçip dua etti ve ayrıldı. Beyağaç ilçesine giden Akşener, buradaki kısa konuşmasının ardından otele döndü.Görüntü Dökümü--------Tavas ilçesinde Meral Akşener'in karşılanmasıAkşenir'en önünde atlılarla alana gelmesiSeçim bürosunun açılışının yapılmasıMeral Akşener'in konuşmasıKale İlçesinde biber salkımı hediye edilmesi ve baklavayı öğrencilere göndermesiAkşener'in Kale ilçesindeki konuşmasıHaber: Ramazan ÇETİN-Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,================KASAPOĞLU: BU COĞRAFYAYI ÇAMURLA, ÇUKURLA YÖNETMEYE KALKTILARGENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, HDP'li yöneticileri eleştirirken, "Vatandaşa hizmet için seçilenler, bu coğrafyanın kadınına, gencine ihanet ettiler. Bu coğrafyayı çamurla, çukurla yönetmeye kalktılar" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde AK Parti'nin belediye başkan adayı Halit Aydın'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile birlikte seçim koordinasyon merkezi önünde toplananlara otobüs üzerinden seslenen Bakan Kasapoğlu, "Siz gönüllerimizdesiniz, kalplerimizdesiniz. Sizlere hizmet etmek, sizler için çalışmak bizim için ayrı bir onur, ayrı bir şeref demektir. Kumpasçıların ve terör örgütlerinin hedefi olmasına rağmen, birçok alanda devrimler gerçekleştirdik hamdolsun. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde birçok devrim yaptık. Ekonomiden sağlığa, tarımdan sanayiye ve spora kadar pek çok alanda devrimler gerçekleştirdik. Elbette bunlarda yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliğinin büyük payı var. AK Partili belediyelerimizin bunda büyük payı var" dedi.'HİZMET EDECEKLERİNE ÇUKUR KAZDILAR'İsim vermeden HDP yönetimlerini eleştiren Bakan Kasapoğlu, AK Parti belediyeciliğini tercih eden kentlerin çok ciddi şekilde ilerlediğini ifade etti. Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Vatandaşa hizmet için seçilenler, bu coğrafyanın kadınına, gencine ihanet ettiler. Hizmet edeceklerine çukur kazdılar. Bu coğrafyayı çamurla, çukurla yönetmeye kalktılar. Sizlerin evlerinizi ve yuvalarınızı delik deşik ettiler. Gönüllerinizi delik deşik ettiler. İnşallah bundan sonra ki süreçte bu gönülden hizmetkar anlayışını sizler zirveye taşıyacaksınız. Biz buna inanıyoruz. Çünkü iki yıllık tecrübe sizler içinde çok ama çok değerli. Cumali Atilla'nın sadece 2 yılda Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri büyük bir devrim, büyük bir fedakarlık örneğidir. Yine buradaki kayyum arkadaşımızın gerçekleştirdikleri apayrı bir özellik, apayrı bir dönüşüm. Ancak sizler bu dönüşümün, bu değişimin çok daha iyisini, çok daha güzelini hak ediyorsunuz. Çünkü sizler bizim umudumuzsunuz. Bu kadim coğrafya, bu eşsiz medeniyet bu birlikle, bu beraberlikle ilelebet payidar kalacak. Hiç kimsi bizi bölmeye, parçalamaya, buna niyet eden hiçbir odak buna muvaffak olamayacak inşallah. Sizlerin her biri bizler için çok değerli. Hiçbir gencimizi, hiçbir evladımızı bu ihanet çetelerinin uzağına düşürmemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'a, Diyarbakır'ımızın ilçelerine, Dicle'ye, gençlerimiz için, evlatlarımız için, kadınlarımız için kazandırdığımız spor tesislerinin sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi daha iyi yetiştirmek için bu coğrafyayı daha güçlü temsil etsinler, daha iyi rekabet etsinler diye gençlik merkezlerimizle, eğitim yuvalarımızla ışık saçmaya, onların gözündeki parıltıyı, aydınlığı arttırmaya devam edeceğiz. Bunları hamdolsun bu güne kadar hem Dicle'de, hem büyükşehirde Cumali başkanımızla, bakanlığımızın tüm imkanlarını siz kıymetli milletimizin emrine amade kılarak yaptık. İnşallah yeni projelerimizle, yerel yönetimlerimizle daha güçlü işbirliğiyle, birlik ve beraberlikle, gençlerimize, yarınlarımıza hizmet için beraber var olmaya devam edeceğiz."Bakan Kasapoğlu, konuşmasında spor faaliyetlerine de önem verdiklerini ve bununla ilgili projeleri arttıracaklarını anlatarak, "İnşallah yeni edebiyatçıları, yeni sanatçıların bu coğrafyada yetiştirmek için tüm imkanlarımızı sizlerin emrine sunacağız. 31 Mart'a çok az kaldı. 31 Mart'a kadar bizim çok çalışmamız lazım. Bu şebekeler, terörle, çukurla, çamurla bildiğiniz o malum odaklar boş durmuyorlar tabiki. Ancak sizler onları da tecrübe ettiniz. Onların ne olduğunu herkes gördü, tüm dünya biliyor. İnşallah bunu çok daha iyi anlatmamız lazım" şeklinde konuştu.Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından beraberindekilerle ilçede düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verdi.Görüntü Dökümü-----------Miting alanından detaylarKonuşmalarBakan Kasapoğlu'nun açıklamasıSpor sahasında gençlerle buluşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ - Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,===========================TESCİLLENEN RİZE SİMİDİNİ HORONLA KUTLADILARRUSYA'da 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen ve yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından getirildiği Rize'de kentin adını alan simit için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 'Coğrafi İşaret' adı ile yapılan başvuru kabul edildi. Rize simidinin tescillenmesi horonla kutlandı.Rusya'da 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen simit, yaklaşık 150 yıl önce gurbetçiler tarafından Rize'ye getirildikten sonra kentin adını aldı. Susamsız olduğu için, 'kel simit' adıyla da anılan Rize simidi, kentteki 10 fırında günde yaklaşık 60 bin adet üretiliyor ve 50 kuruştan satılıyor. Simidin yapımı için un, su, tuz ve çok az miktarda maya ile hazırlanan hamur, 20 dakika dinlendirildikten sonra sıcak suya batırılıp 1 dakika bekletiliyor. Daha sonra renk ve tat alması için kaynar haldeki siyah üzüm pekmezine bandırılan simit, 60'ar gramlık parçalar halinde fırına veriliyor. Yaklaşık 30 dakika odun ateşi ile pişirilen simit hazır hale geliyor.150 YIL SONRA TESCİLLENDİRize Belediye Başkanlığı, Rize simidi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 'Coğrafi İşaret' adı başvurusu yaptı. Başvuru kabul edilerek 150 yıl önce keşfedilen simit 'Rize simidi' adıyla tescillenmiş oldu.Rize simidinin tescillenmesi dolayısıyla Memişağa Parkı'nda tören düzenlendi. Törene, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy, Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar ile vatandaşlar katıldı.ÇEBER: BUNUN GİBİ BİR ÇOK DEĞERİMİZ DAHA VARRize'nin kültürünün ve tarihinin çok geçmişlere dayandığını belirten Vali Kemal Çeber, bu kültür ve tarihin içerisinde bir çok değerin oluştuğunu söyledi. Vali Çeber, "Rize simidi tescillendi. Bunun gibi bir çok değerimiz daha var. Bunlardan bazıları için coğrafi işaret ve tescil alındı. Bazıları ise tescil aşamasında. Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Bende aşamalarını takip ediyorum. Bunu neden yapıyoruz? Şehirler simgeleriyle yaşar. Bu çalışmalar bizim ecdadımıza, kültürümüze ve şehrimize olan sevgimizi gösteriyor. Coğrafi işaretler aynı zamanda ekonomik değer kazanan unsurlardır. İlimize 'Rize simidi' tescili hayırlı olsun. İlimiz her şeyin en güzeline layıktır.ö dedi.KASAP: BASTON EKMEĞİ İÇİNDE BAŞVURU YAPTIKSimidinin 1930'lu yıllardan bu yana Rize'de üretildiğini vurgulayan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, "Türk Patent Enstitüsü kurulduktan sonra coğrafi işaret kavramı ön plana çıktı. Şu ana kadar Rize'den Rize bezi, kuru fasulye ve Rize pidesi tescillendi. Bizde 1,5 yıl önce 'Rize simidi'nin patenti için başvuru yaptık. Çok şükür Rize simidi için patentimizi aldık. Şimdi baston ekmekle ilgili bir başvurumuz var onu da takip ediyoruz. Artık tescilli markalı bir simidimiz var" diye konuştu.KUMBASAR: RİZE SİMİDİ KAHVALTININ VAZGEÇİLMEZİDİRRize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar da Rize simidinin Rize'ye özel bir ürün olduğunu belirterek "Rize simidinin tescillenmesi biz fırıncı esnafını mutlu etmiştir. Bu konuda çalışmaları yürüten ekibe teşekkür ediyoruz. Rize simidi tadını yörenin doğallığından almaktadır. Farklı bir tadı olan simit Rize'de sabah kahvaltılarında ara öğünlerde kaşar peyniri ile birlikte aranan bir yemektir. Rize'yi ziyaret eden herkes bu simidi tadar ve giderken de yanında götürür. Simit, un su ve mayadan oluşur. Pişirilmeden önce pekmezli suya batırılır ve iki defa pişirilir. Fırıncılara Rize simidi pişirilmek için sertifikalar verilmiştir. Yetkililerden isteğimiz fırıncı esnafımıza destek verilsin fırıncı esnafımız ayakta kalsın" ifadelerini kullandı.Tören, Rize simidi satan fırınlara belgelerinin verilmesi ve yöresel çalgılardan armonika ve tulum eşliğinde horon oynanması ile sona erdi. Törende, vatandaşlara Rize simidi dağıtıldı. Vatandaşlar, simitleri almak için birbirleri ile yarıştı.Görüntü Dökümü:Alandan detaylarRize Valisi Kemal Çeber konuşmasıRize Belediye Başkanı Reşat Kasap,Rize Fırınclar Odası Başkanı Refik Kumbasar'ın konuşmalarıVatandaşlarla röportajHoron görüntüleriRize simidinin yapımıRize simidi sunum ve yeme görüntüleriHaber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA