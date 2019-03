Dha Yurt Bülteni -15

Kaynak: DHA

Eşyalı evini soyan kiracısının fotoğraflarını afiş yaparak ifşa ettiBURSA'nın Mudanya ilçesinde eşyalı evini kiraya veren Mukadder Yağlıdere, evdeki değerli eşyaları satıp kayıplara karıştığını iddia ettiği kiracısı Ersin K.'nın fotoğraflarını afiş olarak bastırıp, elektrik direklerine ve otobüs duraklarına astı. Ersin K.'nın bir an önce bulunmasını isteyen Yağlıdere, ev sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir İstanbul'da yaşayan 57 yaşındaki emekli öğretmen Mukadder Yağlıdere, Mudanya Halitpaşa Mahallesi'ndeki eşyalı evi için bir internet sitesi aracılığıyla kiralık ilanı verdi. İlanı gören Ersin K. isimli kişi, Yağlıdere'yi arayarak evini kiralamak istediğini söyledi. Eve bakmak için Yağlıdere ile görüşen Ersin K., ev sahibine Mudanya'da bulunan bir fabrikada yönetici olarak çalıştığını, 5 yıllık iş için Mudanya'ya geldiğini ve eşinin evi çok beğendiğini belirterek evi tutmak istediğini söyledi. Kira kontratını hazırlayan Yağlıdere, bir kira bir depozito isterken, Ersin K., evrakların firmanın Almanya'daki merkezine gönderileceğini, orada onaylandıktan sonra paranın hesabına yatacağını ve bu işlemin 3 gün içerisinde gerçekleşeceğini belirtti. Bu süre içerisinde kaldığı otelden ayrılmak zorunda kalacağını belirten Ersin K., evde kalmak için Mukadder Yağlıdere'den izin istedi. Dolandırıcıya inanan talihsiz kadın anahtarı teslim ederek evde kalmasına izin verdi.EVDEN ÇIKARKEN YAKALADIBirkaç gün sonra eve yerleşen Ersin K.'yı arayarak eksik evrakları tamamlamasını isteyen Mukadder Yağlıdere, evrakları teslim almak için İstanbul'dan Mudanya'ya geleceğini söyledi. Ersin K. ile görüşmek için sözleşen Yağlıdere, Mudanya'daki evine geldiğinde, kiracısının bir bavulla evden çıktığını gördü. Ersin K.'ya valizle nereye gittiğini soran Yağlıdere, 'Seninle olmayacak bu iş, sürekli evrak isteyip duruyorsun. Anahtar doğalgaz kutusunun üstünde. Git evine bak eksik eşyan var mı yok mu' yanıtını aldı. Evi kontrol etmeye giden Yağlıdere, antika radyo ve plak kabininin yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine kiracı Ersin K.'yı arayarak eşyalara ne olduğunu sordu. Ersin K., eşyaları dolaba kaldırdığını söyledi. Söz konusu dolapta eşyalarını bulamayan Yağlıdere, tekrar aradığında Ersin K.'ya bir daha ulaşamayınca polise haber verdi.ÇALINAN EŞYALARININ SATILIK İLANIYLA ŞOK YAŞADIKonuyla ilgili şikayette bulunan Yağlıdere, olaydan birkaç gün sonra eşyalarının bir internet sitesi aracılığıyla Ersin K.'ya ait hesaptan satışa çıkarıldığını gördü. Eşyaları geri almak için günlerdir uğraşan Yağlıdere, Ersin K.'yı bulmak için bastırdığı afişleri Mudanya'daki elektrik direklerine ve otobüs duraklarına asarken, sosyal medya aracılığıyla da paylaşımda bulundu. Paylaşımlarını gören çok sayıda vatandaşın kendisi ile irtibata geçerek aynı kişi tarafından benzer şekilde kandırıldıklarını söylediklerini belirten Mukadder Yağlıdere, söz konusu suçun 'Güveni kötüye kullanmak' kapsamında kaldığını söyledi. Dedesinden kalan antika eşyaların çalınmasından dolayı üzgün olduğunu söyleyen Yağlıdere, "Bu olayın 'Güveni kötüye kullanma' ile ilgisi yok. Bu resmen dolandırıcılığa giriyor. Bize sahte evraklar gösterdi. Biz de inandık. Afişini bastırıp bütün Mudanya'ya dağıttık. Ev sahipleri evlerini kiraya verirken çok dikkatli olsunö şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:--------------------------------Otobüs durağındaki afişten grüntüler-Afişe bakan vatandaşlardan görüntüler-Mukadder Yağlıdere röportaj-DetaylarSüre: 04.56 Boyut: 553 MBHaber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,========================Gaziantep merkezli kaçak silah operasyonunda 6 tutuklamaGAZİANTEP merkezli 3 ilde polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 1 mavzer, 1 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve silah parçası ele geçirildi, gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılarına yönelik, Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin adreslerde yaptığı aramada 7 tabanca, 1 mavzer, 9 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 2 bin 123 tabanca fişeği, 345 mavzer tüfeğine ait fişek, 33 av tüfeği fişeği, 45 tabanca şarjörü, 9 kaleşnikof şarjörü ile çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları, kurusıkı tabancaları gerçek tabancalara çevirmede kullanıldığı değerlendirilen aletler ele geçirildi. Silahlara ve malzemeye el koyan ekipler A.B., M.B., İ.A., S.E., H.S., A.K. isimli 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Polisin operasyon düzenlemesiEle geçirilen silah ve mermilerŞüphelilerin adliyeye sevk edilmesiHaber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP-DHA)============================Kazada eşi ölen koca: Araç, silahtan sayılan alet vasfındadırANTALYA'da, geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren Nuran Demircioğlu'nun eşi Yusuf Değirmencioğlu, kazaya neden olan Mehmet Çataltaş'ın kullandığı aracın silahtan sayılan alet vasfında olduğunu öne sürdü. Değirmencioğlu, tutuklu sanık Çataltaş'ın 'olası kast ile insan öldürmeye teşebbüs'ten yargılanmasını istedi.Kaza, 10 Mayıs 2018'de, Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D-400 yolunda meydana geldi. Mehmet Çataltaş'ın kullandığı 03 EV 023 plakalı minibüs, 5 yıldızlı otel personelini taşıyan Özkan Köse yönetimindeki 07 C 82203 plakalı midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak, devrildiği kazada; araçtaki Nuran Demircioğlu, Saliha Aybüke Ulutaş ve Burcu Aslan yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Çataltaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.'ARAÇ, SİLAHTAN SAYILAN ALET VASFINDA'Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Çataltaş, müştekiler Ergün Ulutaş, Yusuf Değirmenciğlu ve taraf avukatları katıldı. Kazada ölen Nuran Demircioğlu'nun eşi Yusuf Değirmencioğlu, sanıktan şikayetinin devam ettiğini söyledi. Değirmencioğlu, "Bence trafik kazasındaki bu araç, silahtan sayılan alet vasfındadır. Olası kast ile insan öldürmeye teşebbüs edilmiş" dedi.Yusuf Değirmencioğlu'nun avukatı ise sanığın kusurlu olduğu yönünde dosyada birden fazla rapor bulunduğunu belirterek, "Taksir boyutunun aşılacağını öngörüyoruz. Olası kast ile insan öldürme vasfında bir eylemdir" diye konuştu.'AİLELERDEN ÖZÜR DİLİYORUM'Tutuklu sanık Mehmet Çataltaş ise kaza nedeniyle üzgün olduğunu dile getirerek, "Ben bu kazanın meydana gelmesini isteyecek yapıda bir kişi değilim. Kimsenin burnunun kanamasını istemem. Arabam bariyerlerden savrulunca direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve aracı toparlayamadım. 10 aydır tutukluyum. Ailelerden özür diliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Mahkeme heyeti, kusur durumunun tespiti amacıyla rapor alınması için dosyanın İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.ARŞİV GÖRÜNTÜLERLESüleyman EKİN/ANTALYA,======================BİLAL ERDOĞAN, MANAVGAT'TA CAMİ AÇILIŞINA KATILDITÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Manavgat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Ahmet Özel'in annesi adına yaptırdığı Hacı Şükran Özel Camii'nin açılış törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Manavgatlı Ahmet Özel'in annesi Şükran Özel adına Manavgat'ta yaptırdığı Hacı Şükran Özel Camii, açıldı. Caminin açılış törenine TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu, İlçe Müftüsü Mustafa Atill ile Ahmet Özel ve annesi Şükran Özel katıldı. Çok sayıda davetli de hazır bulundu.Kuran'ı Kerim okunarak başlayan açılışta Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, hizmete açılan camiyle birlikte Manavgat'taki faaliyet gösteren cami sayısının 250 olduğunu söyledi.Bilal Erdoğan da yaptığı konuşmasında camilerin İslam dininin bir şiarı olduğunu belirterek, yaşayan her canlının mutlaka öleceğini vurguladı. Bilal Erdoğan, "Ölümü hatırlayarak yaşayacağız ki doğruyu yanlışı, helali haramı birbirinden ayırt edebilelim. Allah'ın emir ve yasaklarına göre yaşayalım. Ama geçmişi de hatırlamak lazım. Bugün burada bir cami açılırken, yakın tarihimizde, ülkede camilerin ahıra çevrildiği, camilerin yıkıldığı, molozlarının arsalarının ayrı ayrı satıldığını biliyoruz. Bunların sayılarının 10 bin ile 20 bin arasında olduğu konuşuluyor. Bugün Türkiye'de 80 binin üzerinde cami var, düşünün bu rakamın ne kadar büyük olduğunu" dedi.Konuşmaların ardından yapılan dua ve kurdele kesimiyle cami hizmete girdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Camiden görüntüBilal Erdoğan'ın cami avlusuna gelişiBilal Erdoğan'ın Şükran Özel'in elini öpmesiKuran okunmasıBilal Erdoğan'ın konuşmasıDua ve kurdele kesilmesiHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),====================Burdur'da Diyanet-Sen'den eylemBURDUR'da Diyanet-Sen üyeleri İstanbul'da ezanın ıslıkla protesto edildiği iddialarına ilişkin basın açıklaması yaparak, olaya tepki gösterdi.İl Müftülüğü önünde düzenlenen eyleme Memur-Sen Konfederasyonu Burdur Şube Başkanı Murat Bulut, Diyanet-Sen Şube Başkanı Bünyamin Özdaş, Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikaların başkanları ve Diyanet-Sen üyeleri katıldı.Açıklamayı okuyan Bünyamin Özdaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıklarıyla protesto ederek yüzde 99'u Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır. Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal Türk halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemelidir. Ayrıca bu densizliğe imza atan güruhun haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır" dedi.Konuyla ilgili herkesi sağduyulu davranmaya davet eden Bünyamin Özdaş, "Tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyorum. Diyanet-Sen olarak hukuk çerçevesinde 85 bin üyemizle bu olayın takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu tarihi şuur ve idrakten habersiz olan zavallıların minarelerimizden okunan ezanı boykot etmeleri ne kadar acı bir durumdur. Rabbim bu bedbahtlara hidayet ve istikamet versin" diye konuştu.Açıklamaya katılanlar 'Ezana uzanan eller kırılsın' diye slogan attıktan sonra dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Katılımcılardan detayBünyamin Özdaş'ın konuşmasıDetay görüntülerHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,=========================Gaziantep'te Bağlarbaşı Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları dikildiGAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Bağlarbaşı Hatıra Ormanı'nın ilk fidanları toprakla buluştu.Bağlarbaşı Mahallesi'nde ayrılan alanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerle birlikte fidan dikim törenine katıldı. Fidan dikim töreninde konuşan Başkan Şahin, birlik ve beraberlik adına önemli bir proje olduğunu söyleyerek, projenin öneminden bahsetti. Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonun desteklenmesi kapsamında okullarda görev yapan Türkçe ve Arapça öğretmenleri ile geçici eğitim merkezlerinde çalışan Suriyeli gönüllü eğiticilerinde katıldığı kardeşlik ormanına 1000 bin dikileceğini ifade eden Başkan Şahin, "Proje çok güzel. Bugün aslında bir kardeşlik tohumu ekiyoruz. Yarın bu tohumlar ormana dönüşecek. Bir taraftan mülteci çocuklarımıza Türkçe öğretiyoruz. Yaptığımız bütün sosyal projelere mülteci çocukları da dahil ediyoruz. Birlikte çalışınca ve birbirimizi tanıyınca çok güzel bir kaynaşma ve kardeşlik oluyor" dedi.Belediye Başkanı Şahin konuşmaların ardından öğrencilerle birlikte fidan dikti ve can suyu verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Fidan Dikiminden görüntülerAğaç dikimini destekleyen pankartlardan görüntülerBelediye Başkanı Fatma Şahin'in fidan dikme görüntüleriFatma Şahin'in konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)=========================Uzman çavuş tabancasıyla intihar ettiGAZİANTEP'te görev yapan evli ve 3 çocuk babası Uzman Çavuş Hayrettin S. (40), evinde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.Olay, öğle saatlerinde, Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Ailesinin yakınlarını ziyarete gitmesiyle evde yalnız kalan Uzman Çavuş Hayrettin S., tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Hayrettin S.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Eve koşan eşi, Hayrettin S.'nin öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. 3 çocuk babası Hayrettin S.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Hayrettin Sağır'ın fotoğrafıAdli Tıp KurumuCenaze aracının gelişiCenazenin araca konulmasıCenaze aracının çıkışıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)