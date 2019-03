Dha Yurt Bülteni -15

Kaynak: DHA

Bakan Çavuşoğlu: Putin'le şakalaşacak kadar Rusça öğrendimDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) bünyesindeki Tazelenme Üniversitesi'nde 50 yaş üstü öğrencilerle buluştu. Erkek öğrencilerin ördüğü kazağı sahnede giyen Çavuşoğlu, "Eğitim ortamından kopmak istemiyorum. Fırsat buldukça dil öğrenmeye çalışıyorum. Rusça'yı orta noktaya getirdim, hatta Putin ile şakalaşacak kadar konuşabiliyorum" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AÜ çatısı altında kurulan ve 60 yaş üstü vatandaşların eğitim gördüğü 'Tazelenme Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Atatürk Kültür Salonu'ndaki buluşmada Çavuşoğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç de eşlik etti. Öğrencilere seslenen Çavuşoğlu, AÜ'nün ilklerin üniversitesi olduğunu belirterek, bu projenin de AÜ'ye yakıştığını söyledi. Başka üniversitelerin aynı projeyi yapmaya başladığını aktaran Çavuşoğlu, "Bir model oldunuz. Hepimizin tazelenmeye, yenilenmeye ihtiyacı var. En çok da benim. O kadar hızlı değişiyor ki dünya, bunları iyi takip edip analiz etmek ve politika oluşturmak lazım" dedi.TAZELENMEK İÇİN 60 YAŞ ŞART DEĞİLHer yaşta insanın zihinsel dönüşümü iyi becermesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Tazelenme Üniversitesi'ndeki öğrencilerin üniversitedeki öğrencilere örnek olduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Tazelenme Üniversitesi'nin her öğrencisi azimle çalışıyor. Öğrencilik yıllarındaki en büyük eksiğimiz 'Hele şu üniversite bitsin gerisini mezun olunca hallederiz' anlayışıdır. Dil konusunu öğrenciler ihmal etmiyor. Aslında eğitim sürecinde dili öğrenme imkanı var. Yeter ki azmedelim. Kendimizi yenilemezsek 'kes yapıştır' döngüsünün içinde dönüp dururuz. Her şey hızlı değişiyor. Olumlu anlamda da olumsuz anlamda da hızlı değişimler var. Kendimizi yenilememiz için 60 yaş şart değil" diye konuştu.'PUTİN'LE ŞAKALAŞACAK KADAR RUSÇA ÖĞRENDİM'Eğitim ortamından kopmak istemediğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, en yoğun olduğu dönemlerde bile doktorasını sürdürmeye çalıştığını söyledi. Siyasete girdikten sonra doktorasının yarım kaldığını anlatan Çavuşoğlu, "Fırsat buldukça dil öğrenmeye çalışıyorum. Rusça'yı orta noktaya getirdim, hatta Putin ile şakalaşacak kadar konuşabiliyorum. Diğer alanlarda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir gün fırsat olursa doktoramı tamamlamayı planlıyorum. AÜ'ye ben de talebe olarak gelmek isterim" dedi.YEREL SAHİPLENME ÖNEMLİKatılımcılara 31 Mart Yerel Seçimleri'nin yaklaştığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şehirlerimizi emanet edeceğimiz insanları seçeceğiz. Bir oy vermekle görevimizi yaptığımızı düşünürsek aldanırız. Antalya'nın daha da güzel olması için, daha çevreci ve yaşanabilir, huzurlu şehir olması için kafa yormanızı, fikirler üretmenizi rica ediyorum. Fikirlerinizi Büyükşehir Belediye Bakanımız Türel ve Muratpaşa Belediye Başkan adayımız Enç ile paylaşırsınız. Yerel sahiplenme her şeyden önemlidir" diye konuştu.TECRÜBELER KÖŞEDE KALMASINBüyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, proje ortağı oldukları Tazelenme Üniversitesi'ne destek verdiklerini söyledi. Buranın müstakil bir üniversite olma hayali olduğunu belirten Türel, aktif yaşlanmanın yüzyılın en önemli konuları arasında yer aldığını aktardı. Tecrübenin herhangi bir yerden satın alınmayacağını kaydeden Türel, "Sizlerin tecrübesinin bir köşede kalmasını istemiyoruz. Benim de bu üniversiteye kayıt yaptırmama 5 yıl var" dedi.ÇAVUŞOĞLU ERKEK ÖĞRENCİNİN ÖRDÜĞÜ KAZAĞI GİYDİKonuşmaların ardından Tazelenme Üniversitesi'nin erkek öğrencilerinin ördüğü kazak, Çavuşoğlu'na hediye edildi. Sahnede kazağı giyen Çavuşoğlu, kazağı yapan kişiyi de sahneye çağırarak teşekkür etti. Menderes Türel de kendisinin kırmızı renkten hoşlandığını belirterek, bu renkte bir kazak istediğine yönelik esprisi gülüşmelere yol açtı.BELEDİYENİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ HİZMETLERİBakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, AÜ Kampüsü içinde Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz hizmete açtığı bazı projelerin açılış kurdelesini kesti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, daha önceki ziyaretlerinde öğrencilerin bazı istekleri olduğunu belirterek, bugün bunları hayata geçirdiklerini söyledi. Belediyenin ücretsiz hizmete açtığı projeler arasında çamaşırhane, Antalya Sanat ve Meslek Edindirme Kursları, wi-fi, otobüs ringi ve kampüste kullanılacak bisikletler bulunuyor.KAZADA YARALANAN EBRU TÜREL DE AÇILIŞA KATILDIHizmetlerin açılışına, 7 Mart Perşembe günü geçirdiği trafik kazasında burnunun 3 yerinde kırık oluşan Menderes Türel'in eşi Ebru Türel de katıldı. Burnunda bandaj bulunan Ebru Türel'in gözlerinin altındaki morluklar dikkati çekti. Bakan Çavuşoğlu, Ebru Türel'in yanına giderek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.'EŞİM KAZAĞIMI BEĞENMİŞSE'Açılışını yaptıkları hizmetlerin hepsinin birbirinden güzel olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ücretsiz internetin olması öğrencilerin kendilerini geliştirmesi açısından önemli. Çamaşırhane başlı başına güzel bir şey. Biz yurt dışında öğrenciyken bozuk paraları biriktirir, çamaşırhanede kullanırdık. Elde yıkamaktan iyidir" dedi. Çavuşoğlu öğrencilere, "Size bir tavsiyem olsun. Süveter tarzı kazaklar var ya onları kurutma makinesinde uzun tutmayın, sonra bir bakıyorsunuz küçücük olmuş. Biz bunları öğrencilik yıllarımızda yaşadık. Birkaç kazağımız gitti. Şimdi ise eşim bu konunun uzmanı olmuş, Hülya Hanım. Bir kazağımı beğenmişse, 'Mevlütçüğüm bu kazak sana olmaz artık, çok küçülmüş. Bunu benim almam lazım' diyor. Öğrendim ki kurutma makinesine atıyor, benim kazak küçülüyor ve el koyuyor" dedi.Üniversitenin şehirle bütünleşmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Üniversitemiz Türkiye ve dünya sıralamasında sürekli yükseliyor. AÜ böyle giderse dünyada ilk yüze girer" dedi.'FIRAT'IN DOĞUSUNDA DA GEREKENİ YAPACAĞIZ'Antalya'da 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kemer ilçesinde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Yusuf Üras'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Nerede olursa olsun, teröristlerin bertaraf edilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Nasıl çukurlarda, dağlarda, inlerinde gerekeni yaptıysak, sınır ötesinde Afrin'de, Fırat Kalkanı ile ne yaptıysak, Fırat'ın doğusunda da gerekeni yapacağız. Hiç endişeniz olmasın. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)-----------------Tazelenme üniversitesi öğrencilerinden detayGökcen Enç konuşmaMenderes Türel konuşmaBakan Çavuşoğlu konuşmaÇavuşoğlu'na kazak verilmesiGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)--------------------Ebru Türel görüntüMenderes Türel'in konuşmaBakan Çavuşoğlu konuşmaKurdele kesilmesiGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (3)AçılıştanYusuf Üras konuşmaBakan Çavuşoğlu açıklamaHaber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)==================HDP'li Temelli: İktidara geldiğimiz yerlerde Türkiye'ye örnek olacağızHalkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır'da partisince düzenlenen seçim bildirgesi toplantısında yaptığı konuşmada, "Hak ettiğimizin mücadelesini veren bir anlayışla yerel yönetim anlayışımızı var edeceğiz. İktidara geldiğimiz yerlerde yapacağımız projelerle tüm Türkiye'ye örnek olacağız, iddiamız ve inancımız büyüktür" dedi.Diyarbakır'da 21 Mart'ta kutlanması planlanan nevruz ile ile HDP büyükşehir belediye eş başkan adaylarının seçim bildirgesi toplantısı Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin katılımıyla yapıldı. HDP Diyarbakır Millletvekili Musa Farisoğulları, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık ile çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Temelli, nevruz kutlamaları hazırlıklarına başladıklarını söyledi.Temelli, yerel seçimlerde iktidar olacakları yerde yaptıkları projelerle tüm Türkiye'ye örnek olacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:"Hakça paylaşıma olanak sağlayan yerel yönetim anlayışımızı var edeceğiz. Türkiye halklarının yüzde 80'i mağdur. Türkiye işsizlikle, hayat pahalılığıyla, enflasyonla boğuşuyor. Türkiye tarihinin belki de en büyük siyasi, iktisadi ve toplumsal çöküşüne sürükleniyor. Yerel demokrasi anlayışımızla, yerinden yönetim anlayışımızla sadece belediyecilik sınırlarında kalmayacağız. Özellikle işsizlikle, hayat pahalılığı ile mücadele konusunda sınıfsal perspektifimizle, emek eksenimizle, emekçinin, çiftçinin, esnafın haklarını koruyan, hakça paylaşıma olanak sağlayan, bize ait olana sahip çıkan, hak ettiğimizin mücadelesini veren bir anlayışla yerel yönetim anlayışımızı var edeceğiz. İktidara geldiğimiz yerlerde yapacağımız projelerle tüm Türkiye'ye örnek olacağız, iddiamız ve inancımız büyüktür" dedi.

Destici: Bölücü siyasi partilerle iş birliğine girmeyinBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Buradan tüm siyasi partilerimize, özellikle de bölücü siyasi partilerle örtülü iş birliği yapanlara sesleniyorum. Bu işten vazgeçin. Bu gizli bir tezgahtır. Bunlarla hiçbir yerde gizli ya da açık iş birliğine girmeyin. Girdiyseniz de bundan vazgeçin" dedi.BBP Lideri Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçim çalışması kapsamında Nevşehir'e geldi. Kentte partililer tarafından karşılanan Destici, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Destici, seçimde partisinin şahlanışını getirecek sonuçların ortaya çıkacağını ifade etti.'PATATES İTHALATININ DURDURULMASINI İSTİYORUM'Nevşehir'in patates diyarı olduğunu kaydeden Destici, 200 bin ton patates ithalatında gümrük vergisi alınmayacağını hatırlattı. Bu durumun üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Destici, "Türkiye tarımda ithalatı hak etmiyor. İthalat uygulamalarını doğru bulmuyorum. Patates ithalatı uygulamasının durdurulmasını istiyorum. Üreticilere büyük darbe vuracaktır. Her sıkışıldığında gümrüksüz, vergisiz ithalatın kapısı açılırsa patateste, soğanda, zeytinde, buğdayda üretici kaçar. İnsanlar başka alanlara yönelir. Yapılması gereken gümrüksüz ithalat kapılarını açmak değil, üreticiyi desteklemektir" diye konuştu.'DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ADAY GÖSTERMEDİK'Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da HDP'nin 2014 yılında kazandığı veya bu yıl da kazanma ihtimali olduğu belediyelerde aday çıkarmadıklarını ve onların karşısındaki güçlü adayı destekleyeceklerini belirten Destici, "Bizim güçlü olduğumuz yerlerde de bizim adaylarımızın desteklenmesini talep ettik. Ama maalesef BBP dışındaki siyasi partilerin bu hassasiyeti taşımadığını gördük. Sözde duyduk ama uygulamada görmedik. Birtakım çekilmeler, aday göstermemeler oldu ama bunlar ittifaklar aracılığıyla 'Sen orada göster, ben burada göstereyim' anlayışı ile oldu. BBP ise pazarlık içerisine girmeden sırf milletin ve devletin bekasını gözeterek 'siyasi bölücüler bu ülkede güç ve meşruiyet kazanmasın' düşüncesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aday göstermedik" dedi.'ÜLKEMİZ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT SİYASİ BÖLÜCÜLÜK'Destici, Türkiye için şu anda en büyük tehdidin siyasi bölücülük olduğuna vurgu yaptı. Terörün de ciddi bir tehdit olduğunu belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları söyledi:"Terörle askerimiz ve polisimiz büyük bir mücadele içerisinde bulunmaktadır. Ama siyasi bölücülük terörden daha büyük bir tehdittir. Ülkemizde siyasi bölücüler meşruiyet kazanırlarsa Avrupa'da ve tüm dünyada da kazanırlar. Bunun olması durumunda onlarla mücadele daha zor hale gelir, devletimizi ve milletimizi yorar hale gelir ki şu anda bu aşamadayız. Buradan tüm siyasi partilerimize, özellikle de bölücü siyasi partilerle örtülü iş birliği yapanlara sesleniyorum. Bu işten vazgeçin. Bu gizli bir tezgahtır. Bunlarla hiçbir yerde gizli ya da açık iş birliğine girmeyin. Girdiyseniz de bundan vazgeçin. Bizim Kürt kardeşlerimizle problemimiz yok. Kürtler bizim kardeşimiz. Problemimiz teröristlerle, PKK'yla ve onların siyasi uzantılarıyladır. Bu sadece bizim sorunumuz olmamalıdır. Bu ülkemizdeki bölünmeye karşı olan herkesin sorunu olmalıdır. Hangi düşünce, siyasi görüşten olursa olsun ortak sorunumuz, teröristler, PKK ve onların siyasi uzantıları olmalıdır."

Van'da 'Shopping Fest' tanıtım toplantısı yapıldıVan Valiliği öncülüğünde 15- 29 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan alışveriş festivalinde (Shopping Fest), yapılacak etkinliklerin programı kamuoyu ile paylaşıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İranlı turistlerin Van'a büyük rağbet gösterdiğini söyleyerek, "Bizim Van'a gelen turistlerin sayısını her geçen gün artırmamız lazım. İran'a yakın olmanın avantajını yaşamamız lazım" dedi.Her yıl 15-29 Mart tarihleri arasında Van Valiliği öncülüğünde düzenlenen Shopping Fest için Van'da çalışmalar devam ediyor. Van Valiliği öncülüğünde bir araya gelen STK'lar ve kamu kurumları festivalde İran'dan gelen turisler için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.Festival boyunca yapılacak olan etkinliklerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kente gelen turistlere hayal ettiği imkanları sunmak zorunda olduklarını belirterek şöyle konuştu:"Eğer biz bu kenti bugün pazarlayacaksak, bütün izleri ve geçmişiyle bizim bunu dünyaya pazarlamamız lazım. Biz tekrar eski Van'ın yeniden ihya etmek istiyoruz. Yeniden çevresine ışık saçan, ticaret merkezi olan, bütün renklerin, çiçeklerin kardeşçe bir arada yaşadığı kenti özlüyoruz. Bugünkü ticari mantıkla turiste ve gelen misafire hayal ettiği imkanları sunmak zorundayız. Şu an 5'incisini düzenleyeceğimiz alışveriş günleri sayesinde İran'dan ciddi bir rağbet var kentimize. Belki de bugün Türkiyeye gelen yabancı turistler arasında ekonomik anlamda en kaliteli turist İran'dan gelen turisttir. Çünkü bu turistler hem eğlenmeye geliyor, hem de alışveriş yapmaya geliyor. İstanbul, Antalya ve İzmir'e gelen turistlerin büyük bir kısmı sadece eğlenmeye geliyor. Alışveriş kısmı çok eksik kalıyor. Bunun için Antalya, İzmir, İstanbul ve Erzurum, Van'a gelen turistlere göz dikmiş. Onun için bizim Van'a gelen turistlerin sayısını her geçen gün artırmamız lazım. İran'a yakın olmanın avantajını yaşamamız lazım. İlimize gelen her insana aradığını bulabildiği bir ortam sunmalıyız. Biz Akdamar Kilisesi'ni inanç turizmi anlamında kime sunacağız ? Tabii ki Hristiyanlara sunacağız ve onları ilimize davet edeceğiz. Eğer biz yarın ilimize Hristiyanlar gelmesin demeye başlarsak, vallahi kendi ayağımıza sıkmaya başlamış oluruz. Artık operasyonlarla ve güvenlikle anılan bir kent değil, insanların barış, huzur, güvenlik ve kardeşçe bir arada yaşayabildiği bir Van'ı ihya etmemiz lazım."
Toplantının ardından katılımcı kurumlar festival boyunca alınacak tedbirlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Minik öğrencilerden jandarmaya ziyaretAfyonkarahisar'da ana sınıfı öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Öğrenciler jandarma köpeklerinin gösterisini ilgiyle izledi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Değerler Hareketi' projesi kapsamında Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı önünde minik öğrencileri Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, asker selamıyla karşılayarak, yanaklarından öptü. Minik öğrenciler öğretmenleriyle birlikte jandarma binası önünde '7'den 77'ye biriz beraberiz' pankartı açarken, jandarma personeli de öğrencilerle birlikte poz verdi. Daha sonra bina içerisine giren minik öğrencilere jandarmanın çalışmalarını anlatan kısa film izletildi. Miniklere jandarma personeli tarafından oyuncak hediye edildi.Asım Kocabıyık Anaokulu Müdürü Ramazan Yıldız, "Mart ayı teması olan milli birlik ve kardeşlik konusu dahilinde Afyonkarahisar Asım Kocabıyık Anaokulu olarak '7'den 77'ye biriz beraberiz' sloganıyla yola çıktık. Bu kapsamda bugün Jandarma Komutanlığımızı ziyaret ettik. Bu projedeki amacımız okul öncesi çağdan itibaren milli birlik, beraberlik ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde çocuklarımıza bunu benimsettirmek ve tüm ülkemize bu mesajı vermek için yola çıktık" dedi.Ziyaret sonunda jandarma köpekleri miniklere sürpriz gösteri yaptı. Küçük öğrenciler gösteriyi ilgiyle izledi. Daha sonra öğrenciler jandarma trafik ekiplerinin kullandığı motosiklet ve otomobillere binerek 'Vatan sana canım feda' anonsu yaptı. İl Jandarma Komutanı Çömez, minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Minik öğrenciler ise büyüdüklerinde jandarma olmak istediklerini söyledi.