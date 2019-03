Dha Yurt Bülteni-15

Kaynak: DHA

AFRİN'DE, ÖZGÜRLÜĞÜN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜTÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 20 Ocak'ta başlatılan ve 58 gün süren Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Afrin kenti terör örgütlerinden arındırıldı. 54 askerin şehit olduğu harekatın birinci yıl dönümünde Afrinliler, kendilerini teröristlerin baskısından kurtararak özgürce yaşamalarına imkan sağlayan Türkiye'ye ve Türk askerine teşekkür etti.Suriye iç savaşının ardından terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu olan olan PYD kontrolüne giren Afrin'den, sınır komşusu olduğu Gaziantep, Kilis ve Hatay'a saldırılar düzenlendi. Saldırılara anında karşılık verilirken, sınır hattında tehdit oluşturan terör örgütünün silah bırakma çağrılarına olumsuz yanıt verilmesi üzerine 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri harekat başlattı.Meşru müdafaa hakkı kapsamında Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı, sınır güvenliğinin sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskısından kurtarılmasına amaçlayan ve bölgedeki zeytin ekili arazilerinden esinlenilerek barışı temsil ettiği için, 'Zeytin Dalı' ismi verilen harekat, daha önce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 asker anısına havalanan 72 savaş uçağının belirlenen terör hedeflerini vurmasıyla başladı. Sınırda konuşlu kara destek vasıtalarının da terör hedeflerini imha ettiği dakikalarda TSK birlikleri ile ÖSO güçleri 3 cepheden girdikleri Afrin kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı.TÜM YERLEŞİM ALANLARI BİR BİR ALINDIMevsim şartları ve zorlu arazi yapısına karşın ilerleyen TSK birlikleri ile ÖSO güçleri, neredeyse her yüksek noktaya kule ve kulübeler kurup, tüneller ile hendekler kazan teröristleri tek tek temizleyerek, yerleşim alanlarını özgürleştirdi.Teröristlerin özellikle sisli havalarda düzenlediği hain ve sivilleri kalkan olarak kullandığı sinsi saldırılara karşın hassas davranan TSK birlikleri, tarihi eserler ve kamu tesislerinin zarar görmemesi için de büyük çaba sarf etti.Tüm dünyanın yakından takip ettiği harekat süresince TSK birlikleri, çoğunlukla yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve mühimmatlar kullandı. Özellikle harekat süresince kullanılan yerli üretim İHA ve SİHA'lardan alınan görüntüler, terör örgütleriyle mücadelede TSK'ya büyük katkı sağladı.54 ASKER ŞEHİT OLDU, 4 BİN 600 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ6 beldesi ile 300 civarında köyü teröristlerden temizleyen TSK birlikleri, 18 Mart 2018 sabahı girdiği Afrin'de herhangi bir direnişle karşılaşmadı ve kentin kontrolünü sağladı. Harekatın başarıyla tamamlandığı ve Afrin'in özgürleştiği haberi ise Demirören Haber Ajansı Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş tarafından dünyaya duyuruldu. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne denk gelmesinden dolayı şehitlere atfedilen zaferin ardından Afrinli siviller, kendilerini teröristlerden kurtarıp huzura kavuşturan TSK'ya teşekkür etti.58 gün süren Zeytin Dalı Harekatı'nda; 54 asker şehit olurken, 240 asker ise yaralandı. 320 ÖSO mensubunun da yaşamını yitirdiği harekatta 4 bin 600'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Kontrolün sağlanmasının ardından Afrin kent merkezi ile bağlı kırsalında başlatılan meskun mahal operasyonlarında ise 300'ün üzerinde mayın ile 2 bin civarında el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.TSK'nın teröristlerin daha sonra da mayın ve patlayıcıdan temizlediği Afrin'deki yerleşim alanlarına, siviller de dönmeye başladı. İç savaş ve teröristlerin baskısıyla Suriye içinde farklı bölgelere ya da Türkiye'ye göç eden binlerce Suriyeli, yeniden Afrin'e dönerek yaşamlarına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Türkiye'nin kamusal anlamda Afrin'de yaşamın normalleşmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile kısa sürede eski günlerine dönülen kentte, zaman zaman terör örgütleri tarafından huzurun bozulmasına yönelik düzenlediği bombalı saldırılar da sivillerin tepkisiyle karşılandı.'TÜRKİYE'YE VE ŞEHİT ASKERLERE MİNNETTARIZ'Terör örgütünün baskısından dolayı evlerini terk eden ve Zeytin Dalı Harekatı ile kentlerine dönebilen Afrinliler, Türkiye'ye kendi huzurları için yaptığı fedakarlığa şükran borçlu olduğunu ifade ediyor. Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin teröristlerden temizlendiğini belirten bir Afrinli, "Biz evlerimizi bırakmak zorunda kaldığımızda bir daha geri dönebileceğimizi hiç ummuyorduk. Birçoğumuz bize kucak açan Türkiye'ye gitmiştik. Suriye içerisinde kalanlarımız ise derme çatma yapılan, zeytin tarlaları içerisindeki çadırlarda veya yakınlarının yanında yaşıyordu. Zeytin Dalı Harekatı başlayınca bizim de umudumuz yeniden yeşerdi. TSK'nın başarılı olması içi her gün dua ettik ve sonunda 18 Mart günü Afrin teröristlerden temizlendi. Afrin'den teröristler gidince ve Türk askeri evlerimizin güvenli olduğunu söyleyince geri geldik. Aylardır burada mutlu ve huzurlu şekilde yaşıyoruz. Daha önce teröristlerin baskısı nedeniyle rahatça dolaşamadığımız sokaklarda artık güvenli dolaşabiliyoruz. Zaman zaman teröristlerin düzenlediği bombalı saldırılar bizi asla yıldıramayacak. Bizim artık terör örgütlerine ve teröristlere teslim edecek bir şehrimiz yok. Türkiye'ye ve bu harekatta şehit düşen askerlere minnettarızö diye konuştu.HATAY VALİLİĞİ BASIN GEZİSİ DÜZENLEDİHatay Valiliği de Afrin'in terör örgütlerinden temizlenişinin birinci yıl dönümü nedeniyle kente basın gezisi düzenledi. Gezi kapsamında yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan gazeteciler, Afrin'de ilk olarak yerel yetkililer bir yıllık çalışmalara ilişkin bilgilendirildi. Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman, Türkiye Cumhuriyeti'ne terör örgütlerinden kendilerini kurtardığı için teşekkür etti.KENTTE YAPILANLARI ANLATTISüleyman, yerel meclisin çalışmalarını anlattı ve bir yıllık süreçte 248 okulda tadilat yapılarak eğitim verildiğini, 23 tesiste sağlık hizmeti sunulduğunu kaydetti. Meydanki Barajı'nda terör örgütünün verdiği zararların da Türkiye yardımıyla onarılarak kentin su ihtiyacının sorunsuz şekilde verildiğini anlatan Süleyman, "Afrin'de ticari yaşamın gelişmesi için Ticaret Odası kurulumunu sağladık. Kentte yaşayanlara kimlikleri dağıtıldı. Kentin 7 yıldır yaşanan elektrik sorununu gidermek için çabalıyoruz. 6 ay sonra elektrik sorununu bitirmeyi amaçlıyoruz. Şehrimize üniversite kurulması için de çalışıyoruz ve Türkiye ile bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Trafiğe çıkan araçlara plaka verilmesi hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçilere ücretsiz tohum ve gübre dağıtıyoruz. Bölgede zeytin dışında ürün çeşitliliğini de sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizi teröristlerden kurtardığı için Türkiye'ye tekrar teşekkür ediyoruzö diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Afrin merkezinden genel detaylarVilayet binasından, Türk ve ÖSO bayraklarından detayYerel Meclis Başkanı Sait Süleyman ile röportajMuhabir Nuri Pir anonslarıOkullardaki öğrencilerden genel detaylarOkul tabelasından detayOkulda oynayan öğrencilerden detaylarAfrin kent merkezinden, Pazar yerlerinden, vatandaşlardan detayHastanede tedavi görenlerden detayHasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Nur PİR- Hüseyin BOZOK- Emrah KIZIL/AFRİN (Suriye), -===============================AKŞENER: BİZ EKONOMİYİ KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki mitingde, ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akşener, "Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Buğdaydan soğana, hayvandan samana kadar çiftçinin içine düşürüldüğü durumu anlatmaya ve ona itiraz etmeye devam edeceğiz" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karacabey, Orhangazi, İznik, Yenişehir ve İnegöl ilçelerindeki mitinglere katılmak üzere Bursa'ya geldi. İlk olarak Karacabey'e geçen Akşener'e; İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Yahya Bahadır, CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve 'millet ittifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey eşlik etti. Karacabey'deki mitingde halka seslenen Akşener, "Mesele şu; ekonomi berbat, tarım berbat, sanayi berbat. İşsiz gençler ortada. Her ailede 2 işsiz genç var. İl il, ilçe ilçe geziyorum. Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Biz çiftçinin 6- 6,5 lira mazot kullanmasını ve buradan ÖTV'nin kaldırılması gerektiğini söyleyeceğiz. İşsiz gençlerimizin iş bulması için istihdam yaratılması mecburiyetinde olunduğunu söylemeye devam edeceğiz. Emeklilere yüzde 10 zam, insafın kurusun, kendine yüzde 26 yaptın. Buğdaydan soğana, hayvandan samana kadar çiftçinin içine düşürüldüğü bu durumu anlatmaya ve ona itiraz etmeye devam edeceğiz. Canı ne isterse onu söylesin" diye konuştu.'SEN MİLLETİNE, TERÖRİST, DİYEMEZSİN'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, "Şimdi bir başka şey var. Anlaşılıyor ki 15 gün boyunca bu arkadaş, PKK ile oturacak, PKK ile kalkacak. Hepimizi PKK'lı ilan etti. Hadi oradan. Senin karşında Meral Akşener var. PKK ile mücadelede, tarihin en uzun kara harekatının altında benim imzam var, benim. Sen 2002'de iktidar olduğunda sıfır terör vardı. O günkü adıyla DEHAP'ın oyu 2 milyon, aldığı oran yüzde 6. Bugün geldiğimizde, bugünkü adı HDP olan o partinin oyu 6 milyon, oranı yüzde 12. Sayın Erdoğan, 2 milyon oy olan bir siyasi yapının o günkü hali bugün 6 milyona çıkıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz, sensin. Açılım süreci yaptın, çözüm süreci yaptın. Sen daha bunun hesabını vereceksin. Sen milletine 'terörist' diyemezsin" dedi.Görüntü dökümü;-Alandan görüntüler-Akşener'in konuşması-Vatandaşlardan görüntüler-DetaylarSüre: 6.48 dakika, Boyut: 760 MBHaber: Semih ŞAHİN-Yasin KESKİN/BURSA, - Kamera: Tasin AYDIN/BURSA,======================VARANK: SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 65'E ÇIKTISANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savunma sanayinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 65'e çıkarmış bir Türkiye var" dedi.Amasya'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, valiliği ziyaret etti, bir otelde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan Varank, 104 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi bugün de farklı isimlerle, farklı şekillerde karşımızda duranlar olduğunu söyleyerek "Mücadelemiz hala devam ediyor. Çanakkale'de yedi düvel nasıl bir olup üstümüze geldiyse bugün de üstümüze geliyorlar. Şu son yıllarda, gerek sınır içinde, gerek sınırlarımız dışında yaşanan gelişmeleri bir gözünüzün önüne getirin. Önce çukurlarla, barikatlarla terörü şehirlere taşımak istediler. Sonra binlerce kilometre öteden bölgemize gelip, sözde terörle mücadele bahanesi altında sınırımızda terör koridoru oluşturmak istediler. Binlerce TIR dolusu silahı, mühimmatı sınırımızın hemen yanı başına dizdiler. Bu hazırlıkları yaparken, eş zamanlı olarak ülkemizde hain bir darbe girişiminde bulundular. Biz şehirlerimizdeki terör artıklarını temizleyip attık. Gerek Fırat Kalkanı ile gerek Zeytin Dalı operasyonu ile sınırımızdaki tüm hevesleri boşa çıkardık. 15 Temmuz gecesi silahlara, tanklara, toplara kafa tutup, darbe heveslilerine ağır bir tokat attık. Hepsinde de şehitlerimizle, gazilerimizle bu toprakların bizim topraklarımız olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ilan ettik" dedi.'YERLİLİK ORANI YÜZDE 65'E ÇIKTI'Türkiye'ye saldırmaktan geri durmayanlar olduğunu söyleyen Bakan Varank, "İşte bakın, dünyanın bir ucunda, yeni Zelanda'da bir terörist asırlar öncesinin hesabını görmek için İstanbul'da minareleri yıkmaktan, Ayasofya'yı geri almaktan bahsediyor. Yeni Zelanda'da açık bir terör eylemi olarak önümüze çıkan bu zihniyet, farklı suretlerde farklı yerlerde aynı motivasyonla hareket ediyor. İşte bu yüzden bizim bu tehditlere karşı uyanık olmamız lazım. Aziz şehitlerimizin emaneti bu ülkeyi her alanda daha da güçlendirmemiz lazım. Bunun bilinciyle, biz 17 yıldır sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda bağımsızlığımızı güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Aynı bir asır önce, farklı cephelerde mücadele verdiğimiz gibi bugün de farklı kulvarlarda ülkemizi güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün savunma sanayinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 65'e çıkarmış bir Türkiye var. Sanayisini güçlendiren, ekonomisini büyüten bir Türkiye var. Milli teknoloji hamlesiyle yüzünü katma değerli üretime dönen bir Türkiye var. İşte ancak bu adımlarla, bu zor coğrafyada hüküm sürmeye devam edebileceğimizi çok iyi biliyoruzö diye konuştu.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, buradaki programının ardından belediye tarafından yapılan Yeşilırmak Şişirme Projesi'nin açılışını gerçekleştirdi, yetkililerden bilgi aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Bakan Valilik ziyareti detay-Bakan şehit yakınları ve gaziler yemek detay-Bakan konuşma-Bakan Belediye ziyaret detay-Diğer detaylarHaber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,=========================VAN VE BİTLİS'TE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDIVAN ve Bitlis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Van'da Zeve Şehitlik Anıtı ziyaret edilirken, törene katılanlar anıta karanfil bıraktı.Van'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Zeve Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici,kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Zeve Şehitliği'ni ziyaret eden protokol ve vatandaşlar, şehitlik anıtına karanfil bırakıp, dua etti. Program, daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Cengiz Andıç Kültür Merkezi'nde devam edildi. Çanakkele şehitleri ile ilgili çeşitli etkinlerin yapıldığı anma programı, Akköprü Mezarlığını ziyaretinin ardından bir otelde verilen yemek programı ile son buldu.Çatak ilçesindeki tören ise, Kaymakamlık binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı.Törene, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, eşi Pınar Türkmen, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, Jandarma Tabur Komutanı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile 18 Mart oratoryo gösterisi yapıldı. Koro ekibinin seslendirdiği şarkılarla devam eden anma etkinliği,'Mazide acıbir hikaye zeve, 120 Vanlı Kahraman' isimli tiyatro oyunu oynandı.Program, sinevizyon gösterisi ile son buldu.Erciş ilçesindeki Çanakale şehitlerini anma programı, kaymakamlık binası önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Programa, İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, 108'inci Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonu'nda devam eden programda, Çanakkale şehitleri ile ilgili çeşitli etkinlikler yapıldı.BİTLİS'TE ŞEHİTLER İÇİN SAYGI ATIŞI YAPILDIBitlis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın kabri başında anma programı düzenlendi. Şehitliğe çelenklerin sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı. TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliği katılan şehit annesi Hazel Çelenkoğlu, oğlunun mezarının başında otururken yanına gelen komutana, "Özlüyorum hem de çok" diye gözyaşı döktü.Çorlu'da 18 Mart Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. Çelenklerin şehitlik abidesine konulmasının ardından saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı söyledi. Kaymakamı Cafer Sarılı şehitlik defterini imzalayıp, törene katılanlarla birlikte şehitlerin mezarlarını ziyarete etti. Törene katılan şehit aileleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.ÖZLÜYORUM KOMUTANIMOğlu Ahmet Çelekoğlu, 25 yıl önce Bingöl'ün Kiğı ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Hazel Çelenkoğlu, oğlunun mezarı başında dua okurken, yanına gelen komutana, "Özlüyorum hem de çok" diye gözyaşı döktü. Oğlunun mezarına bırakılan bir karanfili eline alan Hazel Çelekoğlu, tören boyuncu karanfili elinde taşıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Törene katılanlar-Çelenklerin sunulması-Kaymakamlık deftere imza-Saygı atışı-Şehit mezarlarının ziyaret edilmesi-Şehit Ahmet Çelekoğlunun annesi ile komutanın konuşması-Genel ve detaylarHaber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),=============================DATÇA'DA KARGI DERESİ'NDEKİ KİRLENMEYE DOĞASEVERLERDEN TEPKİ EYLEMİMUĞLA'nın Datça ilçesinde doğaseverler, Kargı Deresi'ndeki atıkların biran önce kaldırılması için eylem yaptı.Datça ilçe merkezinin yaklaşık 5 kilometre batısında bulunan ve denize kadar ulaşan Kargı Deresi yatağının son hali, doğaseverleri harekete geçirdi. Datça Yerel Tohum Derneği'nin çağrısı üzerine, Datça Kirlilik Avcıları ile Muğla Çevre Platformu'ndan (MUÇEP) bir grup doğasever Kargı Deresi yatağı boyunca yürüyerek, çöp dağlarını andıran atıklara dikkat çekti.KİRLİLİK HAD SAFHAYA ULAŞTIİnşaat atıkları ve molozların yanı sıra, otomobil lastiklerinden, her türlü ev eşyasına, klozetten tıbbi atıklara kadar hemen her türlü atık maddenin bulunduğu dere yatağı görenlerin yüreklerini burkuyor. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan burada yaptığı konuşmada, Kargı Deresi'ndeki kirliliğin had safhaya ulaştığına dikkat çekti. Karacan, "Kirlilik denizimizi, toprağımızı etkiliyor. Çünkü artık kirlilik her yere sıçramaya başladı. Su kaynağı merkezlerimizden biri olan Kargı Deresi, moloz yığınına dönüşüp, kangren olmaya başladı. Bunun gibi her yerden sinyaller geliyor. Bu gidişata dur dememiz gerekiyor" dedi.'HİÇ KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLİZ'Hiçbir siyasi amaçlarının olmadığını belirten Karacan, "Buraya hiç kimseye karşı olmak için gelmedik. Hiç kimsenin tekelinde değiliz. Bağımsız ve özgür olarak sizlerle birlikte 'Datça için neler yapabiliriz' düşüncesiyle buraya geldik. Her şey, daha yaşanabilir bir Datça için. Bu olaydan hiç kimse siyasi nemalanmaya kalkmasın. Biz hiçbir gruba sitemle yola çıkmadık. Kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar ve yüreği Datça aşkı ile yanan herkesin katılımıyla temiz bir Datça için güç birliği oluşturmak amacındayız" diye konuştu.'AYNI HAVAYI SOLUYORUZ'Bu işin peşini bırakmayacaklarını belirten Karacan, "Bu işin sadece Datça Belediyesi'nin işi olmadığının farkındayız. Belediyenin de kendine göre savunması var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na hafriyat döküm alanı için yer talebinde bulunmuşlar, çözüm bulunamamış. Gönül isterdi ki burada, tüm siyasi partilerin liderleri olsun, kaymakam, belediye olsun. Hangi partili olursanız olun, aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyor, aynı gıdaları yiyoruz. Darağacına gönderecek kadar o kadar çok olumsuzluk yaşadık ki, tüm detayına girmek istemiyorum. Bizim tek amacımız, temiz yaşanabilir bir Datça için bir hareket başlatmaktır. Umarım bu adım bir başlangıç olur. Umarım en kısa sürede soruna çözüm bulunur" dedi.'DATÇA'YA YAKIŞMIYOR'Eyleme katılanlardan 60 yaşındaki Gülennur Başkol ise konuşmasında, Kargı Deresi ve çevresindeki kirliliğin, Datça'ya yakışmadığını söyledi. Başkol, "Datça'nın doğal güzellikleri içinde böylesi bir pisliği hiç birimiz görmek istemiyoruz. Lütfen biraz daha duyarlı olalım. Geleni gideni, hepimiz doğamıza sahip çıkmalım" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kargı Deresi yatağı ve çevresinden görüntü-Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan'ın konuşması..-Eyleme katılan Gülennur Başkol ile röp.Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),======================