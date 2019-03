Dha Yurt Bülteni -15

Kaynak: DHA

Erdoğan: Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz (4)'TÜRK MİLLETİ İLE HESABI OLAN HERKES 31 MARTI BEKLİYOR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adapazarı'nda Demokrasi Meydanı'nda halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "31 Mart'ta elbette belediyelerimiz vasıtasıyla şehirlerimizde ki insanlarımıza en güzel hizmetleri sunabileceğimiz bir neticeye ulaşmak istiyoruz. 31 Mart'ın bir beka seçimi olduğunu söylüyoruz. Türk milleti ile hesabı olan herkes 31 Martı bekliyor. Milletimiz ile bir olarak önümüzdeki seçimleri geri de bıraktık. Baktılar sandıkta olmuyor, 15 Temmuz'da darbe ile ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar, başarılı olamadılar. Milletimiz canı pahasına istiklali ve istikbaline sahip çıktı. Hep hüsrana uğradılar, şimdi de gözlerini 31 Mart'a dikmiş durumdalar. İnanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar, milletimiz meydanı bırakmayacak. İradelerini terör örgütünün elindeki partiye teslim edecek kadar işi ileriye götürdüler. Terör örgütünün elindeki partinin eş başkanı bu gerçeği bas bas bağırarak ilan ediyor" dedi.'TÜRKİYE'Yİ TÖKEZLETMEK İSTEYENLERİ HEVESLERİNİ BİR KEZ DAHA KURSAKLARINDA BIRAKALIM'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi tökezletmek isteyenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakılmasını isteyerek, şöyle konuştu:"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgemiz, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Bu beyefendi Kürt'te değil, ne idüğü belirsiz. Sen Kürdistan'ı çok mu seviyorsun, Irak'ın Kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git. Biz 780 bin kilometrekarede 82 milyon nüfusumuzla Türkü, Kürdü, Lazı, Gürcüsü, Abazası, Arnavutuyla hep birlikte biriz, beraberiz, kardeşiz. Çünkü yaratılanı biz yaradandan ötürü sevdik. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. CHP'nin adı İYİ, kendi karışık partinin inkarı devam ettikçe eş başkanın sesi daha çok yükseliyor. Şunu bileceğiz senin bir defa bu ülkede ki tüm etnik unsurlara hepsine saygın olacak. Türkiye benim Kürt kardeşlerimden ibaret değil ki. Belli bölgelerde Kürt kardeşlerimizin oylarıyla birinci partiyiz. Bunlar tamamen etnik yapı oluşturmak istiyorlar bu ülkede, bu anlayışınıza da fırsat vermeyeceğiz. Kürdistan'ı çok seviyorsan Kuzey Irak'ta var buyur oraya git, senin gibi olanlar varsa onlar da oraya gitsin. Bu ülkeyi size böldürtmeyeceğiz. CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum, İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, Saadet ile birlikte olanlara sesleniyorum, Kürt kardeşlerime sesleniyorum, kırgınlığını sandığa yansıtmak isteyen kardeşlerime sesleniyorum gelin bu karanlık oyunu birlikte bir kez daha bozalım. Türkiye'yi tökezletmek isteyenleri heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakalım. Önemli dönemeçten birlikte sağ salim çıkaralım ülkemizi. Siyasette yeni ufukların açılmasına ihtiyaç varsa bunu birlikte doğru zamanda yapalım. Bugün Türkiye'nin beraber, bir olma günüdür. İstikrarımızı tehlikeye atamayız. Her alanda dışarıdan ülkemize yönelik saldırılar her gün daha da artarken devletimizi zafiyete uğratamayız. Yeni Zelanda'da ki hadiseyi gördünüz, elin oğlu geçmişte yaşanılanların hiç birini unutmamış, unutmadığı gibi 2019 yılında getirip onu da silahına kazımış. Cami basıp 50 Müslüman kardeşimizi alçakça katletmiş. Bu alçak katilin amacı aynı değil mi, amaç Türkiye'yi yapabilirlerse tümüyle yıkmak, zayıflatmaktır. Ölü veya diri kazıyıp vatanımızdan atmaktır. Özgürce nefes alabileceğimiz hiçbir yer bırakmamaktır amaç, bu oyunu görmeyenlere sözümüz yok. Bazılarının gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, bazıları hepsini görür ve duyar ama başka türlü konuşurum. Bizim milletimizin kalbiyle dili aynı istikamettedir. Biz milletimiz ile gönül diliyle anlaştık bugün de aynısını yapıyoruz"Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Ana Bakım Fabrikası'nın sadece işletmesinin özel sektörde olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:"Bay Kemal var ya bu çok garip bir insan. Arifiye'de Ana bakım fabrikası, Fırtına obüsü, Poyraz mühimmat aracı TSK için çeşitli araçlar üreten önemli bir tesistir. Savunma sanayinin birikiminde daha etkin kullanmamız şart haline gelmiştir. Bu çalışmaları sadece kamu imkanlarıyla yapmaya çalıştığımızda buraya 50 milyon dolar en az yatırım gerekiyor. Biz burada çok daha farklı bir adım attık, bizim yüksek teknolojiye hemen ihtiyacımız var. Arifiye'de ki ana bakım fabrikanın işletmesini modernizasyonu gerçekleştirmek ve üretimi hızlandırmak adına BMC'nin yüzde 50-50 Katar'la ortaklığımız var, aynı ortaklığı buraya taşıdık 25 yıllığına burayı BMC'ye devrettik. Bay Kemal sattılar diyor, satılan birisi var sensin. Niye yalan söylüyorsun, burada kesinlikle mülkiyet devri söz konusu değildir. Varsa böyle bir şey ispatla, ben her şeyi bırakmaya varım, sen siyasetten çekilmeye var mısın? Çünkü dürüst değil, yalancısın. Bu fabrikanın arazisi taşınmazları, ekipmanları devlete ait olarak kalacak, sadece işletmesi özel sektörde olacak 25 yıllığına. Burada çalışan işçilerimiz hiçbir hak kaybı yaşamadan üretimine devam edecek. Üretim artışı sonucunda ister istemez ilave istihdama ihtiyaç duyulacak. Savunma sanayimiz daha da güçlenecek. Yüzde 20'si yerliyken yüzde 70'i yerli şuanda. Bunlar yapmak için değil yıkmak için var. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Van ile İran'ın Hoy kentlerini birbirine bağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı, açık- kapalı ve yeşil alanlar olmak üzere 70 bin metrekare alan üzerine kuruldu. İçerisinde modern yolcu giriş- çıkış peronları, idare hizmet binası, diğer kurum binaları, kaçak eşya ambarı, arama hangarı, X- ray tarama sistemleri gibi modern bir gümrük kapısında bulunması gereken tüm araç, gereç ve teçhizatın bulunduğu gümrük kapısı, Türkiye'nin en modern kara hudut kapıları arasındaki yerini aldı. Yaklaşık 112 milyon liraya mal olan tam donanımlı gümrük kompleksi, bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesini sağlayacak.Kapıköy Gümrük Kapısı'nın resmi açılış töreni de bugün yapıldı. Törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdullah Arvas, İrfan Kartal, İran'ın Hoy kentinin Valisi Mohammed Abedi, kaymakamlar, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kent sakinleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve Türkiye ile İran milli marşlarının okunmasıyla başladı.Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İranlı dostlarımız olmak üzere, yaklaşan nevruz bayramının hepimize kutlu olmasını diliyorum. Ticaret, tüm dünyada zenginliğin temelidir. Milletin refah seviyesini artırmanın yolu ticaretten geçiyor. İşimiz ticaret. Ticaret birinci önceliğimiz. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak hedefimiz. Ticaretin önünde duran engelleri yakından takip ediyoruz. Taleplerinizi yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz. Bunun yanında gümrüklerde ucuz ve güvenli ticaret yapılmasını sağlıyoruz. İnşallah gümrüklerimiz ne kadar emniyetli olursa, ticaretimiz o kadar artar" dedi.'GÜRBULAK'IN MODERNİZASYONUNA BAŞLAYACAĞIZ'Yüzyıllardır sınır komşusu İran ile kara hudut kapılarının modernizasyonuna büyük önem verdiklerini dile getiren Bakan Pekcan, Esendere ve Kapıköy sınır kapılarının aradından en kısa zamanda Gürbulak Gümrük Kapısı'nın da modernizasyonuna başlayacaklarını belirterek şöyle konuştu:"Bölgemizde önemli olaylar ve sıkıntılar yaşanıyor. Bunu el birliğiyle çözeceğiz. İran ile yapacağımız ortak çalışmalarla bölgemizdeki istikrarı sağlamlaştırabiliriz. İkili tircarette iş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kara hudut kapımızdan şimdiye kadar toplam 2 milyon kişi geçmiş. Bu aynı zamanda turizm gelirlerinin de artmasına neden oluyor. Van, ekonominin çok canlı olduğu bir şehir. Bu kapının Van şehrine özel bir katkı getireceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanların 30 milyon dolar ticaret hacminin gerçekleşmesi için Razi- Hoy yolunun tamamlanması gerekir. Bizim öyle 2 yıl bekleyecek sabrımız yok."'KAĞITSIZ GÜMRÜĞE GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ'Bakan Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir kapı olduğunu belirterek, "Aynı zamanda Çin- Avrupa ticaret yolu üzerindeki bir kapı. Dünya ekonomisinin kalbi yakın zamanda bu kapı üzerinde atacaktır. Biz gümrüklerde dijitalleşmeye önem veriyoruz. Kağıtsız gümrüğe geçmeyi hedefliyoruz. Esenboğa Havalimanı'nda uygulamaya geçtik. İran ile altyapımız hazır. İran ile gümrük işlerinde online olarak paylaşmaya hazırız, X-ray de dahil. Ülkelerimizin gelişmesi ve refah seviyesinin artması için bu kapıların aktif bir şekilde çalışması lazım. Bu yol Orta Asya'ya olan ihracat yolumuzun da açılış yoludur. Bu modern tesislere kavuşmamıza vesile olan herkese teşekkür ederim. İranlı dostlarımızın iş birliği olmazsa, bunu gerçekleştiremezdik. Burada oldukları için teşekkür ederim. Kapımızın ülkemize, Van'a, İran'a da hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.'HARÇLARIN AŞAĞIYA ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'İran'ın Hoy kentinin Valisi Mohammed Abedi'nin ardından konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de, şunları söyledi:"Bu kapı 2017 yılında yap-işlet-devret modeliyle Ticaret Bakanlığımızla TOBB arasında imzalanan bir protokolle başladı. Kısa sürede kapımız yenilendi. Kapımız 70 dönüm üzerine kurulu, 13 bin metrekare kapalı alanı bulunmaktadır. 8 bin metrekare yeşil alanı olan bir kapıdır. Modern bir kapıda bulunması gereken tüm teknolojilerin bulunduğu bir kapıdır. Bu gümrük kapısı İran'la olan soysal ve ekonomik ilişkilerimize ciddi kattı sunacaktır. Emeği olan Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere, TOBB heyetine ve herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın hedef olarak koyduğu 30 milyarlık alışveriş hedefine önemli bir katkısı olur. İran'dan kentimize ciddi bir turist akını var. 2017 yılında 470 bin, geçen sene bu rakam biraz düştü. Harçların artırılmasından kaynaklandı. İnşallah bu sene bu sayının 500 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Vanlı esnaflar adına bu harçların tekrar değerlendirilmesi, aşağıya çekilmesini İran'dan talep ediyoruz. Daha önce bu kapımızdan TIR ve otobüsler geçemiyordu, artık her türlü transit taşımacılığının yapıldığı donanımlı bir sınır kapımız var. Ticaretimize ve dostluğumuza katkı sunacak kapımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."'2 MİLYAR LİRA KAZANDIRDIK'TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, bugün Van'ı ve Türkiye'yi İran'a ve Asya'ya daha güçlü bir şekilde bağlayacak, bu topraklara daha fazla refah ve zenginlik getirecek, çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Ülke ve iş dünyası adına çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Ekonominin temel kuralı şudur; Bir yerde ticaret varsa para vardır. Para varsa zenginlik vardır. Zenginlik varsa da huzur vardır. İşte biz, bu vizyonla hareket ettik, ticaretin rotasını, yeniden bu coğrafyaya çevirmeyi hedefledik. Kapıköy Sınır Kapısı'yla, bu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Hükümetimizin olumlu yaklaşımı ve onayıyla dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Kara gümrük kapılarını yap-işlet-devret modeliyle modernize etmeye başladık. Bunu yaparken devlete tek kuruş maliyet yüklemedik. Tersine daha etkin ve hacimli çalışan kapılar sayesinde, devletin vergi gelirleri katlanarak arttı. Bugüne kadar 10 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yeniledik ve ülkemize kazandırdık. Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme süreleri yarı yarıya azaldı. Geçiş hacmi 4 katına çıktı. Bütün bunlar için, Oda- Borsa camiası olarak, tam 1 milyar 390 milyon liralık yatırım yaptık. Yani devleti bu kadar para harcamaktan kurtardık. Bu kapılardan elde edilen gelirden de devlete 605 milyon lira vergi ödedik. Demek ki Oda- Borsa camiası olarak devletimizin kasasına 2 milyar lira kazandırmış olduk. Bundan da sadece devlet değil, özel sektörümüz, üyelerimiz de kazandı" diye konuştu.Yeni kapılar sayesinde, mal taşıyan TIR'ların bekleme sürelerinin de kısaldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Kamu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, özel sektörümüz navlun masrafından yıllık 410 milyon lira tasarruf etti. Yani her sene ülkemiz sanayicisinin, tüccarının, müteşebbisinin 410 milyon lira daha fazla kazanmasını sağladık. Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, dünyada da büyük beğeni topladı. Birleşmiş Milletler tarafından ilk defa Türkiye'nin bir projesi dünya çapında en iyi örnek olarak seçildi ve gösterildi. Bütün dünyaya 'Eğer sınır geçişlerinizi hızlı hale getirecekseniz, güvenli hale getirecekseniz, Türkiye'nin yaptığı gibi yapın' dediler. ve bütün bunlar, devletimizin bütçesinden tek bir kuruş harcanmadan yapıldı" dedi.'HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'Van'da başka yatırımlarının olduğunu da belirten Hisarcıkloğlu, Kapıköy Gümrük Kapısı için 112 milyon lira yatırım yaptıklarını söyledi. Kapıkoy ile Van'ın 50 yıllık hayalinin de gerçekleşmiş olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, "Van tekrar eski ihtişamını geri kazanacak, zenginleşecek, ticaret ve turizm merkezi haline gelecek. Van Shopping Fest büyüyecek, Van'daki fuarlara katılım artacak. Burası Anadolu'nun Asya'ya açılan kapısı, Asya'nın da Anadolu'ya geçiş noktası olacak. Ayrıca, İranlı kardeşlerimizle daha çok buluşmaya, konuşmaya, iş yapmaya başlayacağız. Tunceli'deki aday tanıtım toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylediği ve konuşmanın çeşitli bölümlerinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için dosya hazırlanan Temelli, şunları söyledi:"Sadece bana değil, birçok arkadaşımıza soruşturma açılıyor. Her gün onlarca soruşturma açılıyor. Bir suç ortada yok. Suçun olması da zaten söz konusu değil. Bugün cezaevinde olan hiçbir arkadaşlarımız suçu olduğu için cezaevinde değil. Hiçbir haklı gerekçesi olmayan soruşturmalar açılıyor. Alıştık bunlara. Ama Türkiye umutsuzluğa hiç prim vermesin. Her gün umuda uyansın, umudu güçlendirsin. Çok yakın zaman Türkiye çok daha adaletli bir ülke olacak. Adalet, mahkeme salonlarına geri dönecek. Prof. Dr. Gökoğlu, "Turizm sezonuna doğru popülasyon azalacak, geçişleri akıntılarla son bulacak. Mart ayı karadan besinin denize ulaştığı çok yoğun bir dönem olduğu için denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Öldürücü bir etkisi yok. Vücudu yaktığı için kızarıklık ve yanık oluşabilir. Kimse korkmasın" diye konuştu.HERHANGİ BİR TEHLİKE YOKŞu an görülen türün Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen büyük denizanaları olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Beyaz görünürler ve çok büyükleri görülebilir. Yarım metre çapında bireyler görebiliyoruz. İnsanlar bunları gördüklerinde onlara yaklaşmasın. Denizanalarının dokunduğu yere tatlı su değdirmeyin, yine deniz suyu ile yıkasınlar. Tatlı su zehirli baloncukları patlatabilir. Amonyaklı merhemler sürmeliler. Öldürücü etkisi yok. Seçim irtibat borusunun açılışı için düzenlenen törende ilk olarak konuşan AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, 31 Mart gecesini Tunceli halkı ile birlikte bayrama çevireceklerini ve seçimlerde zaferle çıkacaklarını belirtti.Fatih Tek'ten sonra konuşan AK Parti Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arasan ise "Tunceli'de artık yeni hizmetlere modern hizmetlere ihtiyaç duyuluyor. Eski kalıplar eski düşünceler artık olmayacak. Yeni hizmetler ile halkımızın karşısına çıktık. 62 yeni proje ile Tuncelilerin karşısındayız. Her alanda atılım yapmak için belediye başkanlığına aday oldum. İşsizliği ortadan kaldırıp sağlıktan temizlik hizmetlerine yeni atılmamlar yapacağız. Her aileden bir kişiye iş imkanı sağlayacağız" diye konuştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da AK Parti'nin iktidarı ile birlikte Türkiye'de büyük değişimler yaşandığını, herkesin özgür düşüncesi ve inancıyla daha rahat bir yaşama geçtiğini söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:"AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye demokrasi anlamında büyük atılımlar yaptı. Birçok yasak kalktı, başörtüsü yasağı kalktı, insanlar düşünceleriyle inançlarıyla daha rahat yaşamaya başladı. Demokratikleşme yönünde çok önemli inisiyatifler alındı. Tabular yıkıldı, eski kalıplar geride bırakıldı. Çok şükür bugün insanlar etnik kimlikleriyle, mezhebi kimlikleriyle rahat bir şekilde yaşama imkanına kavuştu. Hala eksikliklerimiz varsa demokrasi içinde, hukuk kuralları içinde o eksiklikleri de aşarız. Yeter ki kavga gürültü olmasın, yeter ki insanımız birbiriyle çatışmasın. Bakın Tunceli'deyiz, Dersim'deyiz, burada en temel değer nedir derseniz bana insandır derim. Tunceli halkının, Tunceli kültürünün odağında insan var. Bizimde yani AK Parti'nin felsefesi de budur. AK Parti'nin felsefesi insan odaklı bir felsefesidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır bizim anlayışımız."Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin her yerine olduğu gibi Tunceli'ye de önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye'nin her yerine olduğu gibi Tunceli'ye de büyük yatırımlar yaptık. Hiçbir zaman Tunceli'de milletvekilimiz yok yatırım yapmayalım gibi bir düşüncemiz olmadı. Tunceli bu vatanın aziz bir toprağıdır dedik ve Tunceli'ye elimizden gelen tüm gücümüzle yatırım yaptık. Kişi başına düşünürseniz nüfus maalesef çok fazla değil, kişi başına baktığınız zaman en fazla yatırım alan illerimizden biri Tunceli oldu. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Munzur Üniversitesini kim kurdu tabi ki AK Parti döneminde açıldı. Munzur Üniversitesi bugün 6 bin öğrenci var, yarın binlerce öğrenci gelecek. Bağımlılığın bir ülkenin en temel meselelerinden biri olduğunu ifade eden Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, "Dünya bugün hepimizin içlerini acıtan terör olaylarıyla, terörist saldırılarla karşı karşıya. Öbür taraftan da insanların manevi duygularını yok etmeye, beden ve ruh sağlığını yok etmeye çalışan bir başka grupta bağımlılıklar adı altında bir takım maddeleri ya da eylemleri insanoğlunun önüne sürerek, aslında geleceğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 100 yıl önce bizim aydınlarımız bağımlılık meselesinin ne kadar büyük tehlike olduğunu görüp Yeşilay'ımızı kurmuşlar. Biz de bu bayrağı sadece ülkemizde değil tüm dünyada dalgalandırmaya çalışıyoruz. Burada ne yapacağız? Bağımlı birey ve yakınlarının bağımlılıktan kurtulabilmeleri için ne gerekiyorsa adım adım onu yapacağız. Yani aslında burası bir sahiplenme yeri. Bizi arayanlar, bize gelenler, kapımızı çalanlar tıbbi tedavisinden tutun da rehabilitasyon sonuna kadar bizim sahiplendiğimiz kişiler olacak. Biz tıbbi tedavi uygulamayacağız ama tıbbi tedavi noktasında kişilere destekler vereceğizö dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi Esra Albayrak ise herkesin erişimine açık tamamen ücretsiz ve profesyonellerden oluşan bir merkezin hizmete girmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Madde bağımlılığının sadece Türkiye için değil bütün dünyayı kasıp kavuran bir felaket olduğuna dikkat çeken Albayrak, "YEDAM gibi bir merkezin varlığı sayesinde madde bağımlılığı artık insanların artık her çırpınışta daha derine battıkları bir şey olmaktan çıkacaktır. Bu dertle dertlenmiş aileler ve bireyler artık korkmadan, çekinmeden, maddi bir külfet yüklenmeden başvurabilecekleri, mahremiyetlerinin sonuna kadar korunacağı ve kendilerini en samimi yardım elinin uzanacağı bir merkeze kavuşmuş oldular. Madde bağımlılığı sadece bizim toplumumuzu değil bütün dünyayı kasıp kavuran bir felaket. Uyuşturucu pazarının ardındaki karanlık eller dünyanın her yerinde çocuklara ve gençlere kastediyor. 2018 yılının Türkiye uyuşturucu raporunun rakamlarına göre 2017'de yatarak tedavi gören kişilerin ilk kullanım yaşının maalesef 15-24 yaş aralığına indiğini gösteriyor. Bizim ülkemizdeki madde bağımlısı kişilerin sayısı belki başka ülkelerden daha az sayıda olabilir, daha düşük oranlarda olabilir. Ancak yine bizim ülkemize has vicdanımız bir tek gencimizin bile bu tür bir bağımlılık ağının, bu tür bir pençenin içerisine sıkışmaya müsaade etmiyor. Dolayısıyla biz bir tek yavrumuzu bile buraya teslim etmeyeceğiz. Bu kararlılıkla Yeşilay olarak çalışmalarını yürütüyoruz. Uyuşturucu satan o kartelleri görelim, ancak bir o kadar önemli olan gençlerimiz neden bu bağımlılığın ağına düşebiliyor? Buna biraz daha kafa yormamız gerekiyorö şeklinde konuştu.Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da bağımlılığın insanların geleceğini etkilediğini ve sevgisizleştirdiğini belirterek şunları söyledi:"Bağımlılık dünyanın en büyük problemlerinden biri. Kişisel açıdan baktığımızda insanların geleceğini etkiliyor, geleceğini köreltiyor. İnsanı sevgisizleştiriyor. İnsanı aileden uzaklaştırıyor. Genel anlamda baktığımızda ülkelerin geleceğini köreltiyor. Özellikle küçük yaşlarda çeşitli bağımlılıklar edinilmesi bunu sigaradan tutun, alkol, uyuşturucu ve günümüzün dijital, teknolojik bağımlılığına kadar vardırabileceğimiz çok çeşitli boyutlarda bağımlılıkla hem gençlerimizin hayalleri yok olmakta dolayısıyla ülkelerin gelecekleri de olumsuz olarak etkilenmekte. 