Dha Yurt Bülteni-15

Kaynak: DHA

Kılıçdaroğlu: Hep beraber, huzur içinde yaşayacağız (3)STK TEMSİLCİLERİ VE MUHTARLARLA BULUŞTUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve partililerin katıldığı toplantıda hitap etti. Herkesin gönlünde adaletli Türkiye yattığını kaydeden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Adaletin dağıtıldığı bir Türkiye, hiç kimsenin adaletsizlikle karşı karşıya gelmediği bir Türkiye; en büyük arzumuz budur. Adalet, bir devleti var eden temel bir kurumdur. İnsanın vicdanıdır, aslında adalet. Haksızlığa uğradığı zaman bir kişi, haksızlığa uğradığı için ona sahip çıkmamız gerekendir adalet. Birisi haksızlığa uğruyorsa ona karşı hep beraber o haksızlığı gidermek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, konuşmasının sonunda, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından Milli Mücadele Dönemi kahramanlarından 'Osman Ağa'nın fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDetaylarHaber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA============Hamile eşini vurarak bebeğin ölümüne neden olan sanık, 1 yıl sonra olay yerindeBURSA'nın İnegöl ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile eşi Merve P.'yi (27), elindeki tabancayı almak istediği sırada vurarak, bebeğin ölümüne ve genç kadının engelli kalmasına neden olan Hüseyin P., 1 yıl sonra, evdeki keşifte olayı anlattı.Olay, 19 Mart 2018 tarihinde İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Merve P. ve Hüseyin B. boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam etti. Olay günü, 5 aylık hamile Merve P., Hüseyin B.'ye gezmek istediğini söyledi. Hüseyin P.'nin bu isteği geri çevirmesi üzerine Merve P. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sürerken, Merve P., sehpada duran tabancayı alıp kendisine doğrulttu. Hüseyin B., eski eşinin elinden tabancayı almak istediği sırada silah ateş aldı. Merve P.'nin yanağından giren kurşun ensesinden çıktı. Hüseyin B.'nin komşularından yardım istemesiyle eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Merve P.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan hamile Merve P., 5 aylık bebeğini kaybetti. Hastanede tedavisi tamamlanan Merve P. de yüzde 54 oranında engelli kaldı. Olaydan sonra apartmanın kapısında baygın halde bulunarak gözaltına alınan Hüseyin B. tutuklandı.16 YILA KADAR HAPİS TALEBİHakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hüseyin B., İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Merve P.'nin de müşteki olarak hazır bulunduğu duruşmada Hüseyin B., "Olay günü sehpanın üzerinde duran silahı Merve aldı. Ben de elinden almaya çalıştığım sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu. Kesinlikle bilerek vurmadım" dedi. Merve P. ise "Ne olay öncesini ne de sonrasını hatırlıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin'den başkası yapmamıştır. Yüzde 54 oranında engelli durumdayım. Çocuğumu kaybettim. Davacıyım" diye konuştu. Mahkeme heyeti, evde keşif yapılmasına karar verdi.KEŞİF YAPILDIMahkeme heyetinin keşif kararının ardından tutuklu sanık Hüseyin P., bugün cezaevi aracıyla binanın önüne getirildi. Eve çıkarılan Hüseyin P., burada mahkeme heyetine olayı anlattı. Yaklaşık 2 saat süren keşfin ardından sanık yeniden cezaevine gönderildi.ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEYavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),==========================Evini ateşe verdi, 4 kişi dumandan etkilendiÇORUM'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sefa T., oturduğu evin oturma odasını ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. 1'i sağlık görevlisi, 4 kişi dumandan etkilendi.Öğle saatlerinde Akkent Mahallesi 8'inci Cadde üzerindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında yangın çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sefa T., evin oturma odasını ateşe verdi. Sefa T. evden kaçarken, büyüyen alevler, evi sardı. Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, dumandan etkilenen Sevim T. ile komşuları Satı E. ve Kadriye E. ile bir sağlık görevlisi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sefa T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-Binadan görüntü-Mahalle sakini Röp.-Mahalle Muhtarı RöpEvi Yanan Yetiş D., Röp.-İtfaiye,polis ve olay yeri incelemeDetaylar(SÜRE: 3.12 Dk ) (BOYUT: 311MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-/ÇORUM,======================================Çocuğuna araç camı sildiren çifte 'kötü muamele'den 5 ay hapisDİYARBAKIR'da 13 yaşındaki oğulları C.P.K.'ye trafik ışıklarında bekleyen araçların camlarını sildirdikleri iddiasıyla 'kötü muamele' suçundan yargılanan H.K. ve G.K. çifti, mahkemece 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların sabıkalarının bulunmamasını ve başka suçtan hüküm giymemelerini dikkate alarak, cezayı erteleyip, çiftin 5 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.Güvenlik güçleri, 17 Mayıs 2017'de Sento Caddesi'ndeki trafik ışıklarında duran araçların camlarını silip para isteyen C.P.K. isimli erkek çocuğu hakkında tutanak tuttu. Çocuğun, anne ve babasının araçların camlarını silmesini istediği yönündeki ifadesi üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca anne G.K. ile baba H.K. hakkında 'kötü muamele' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.Duruşmada üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen çift beraatlerini istedi. Mahkeme, yargılama sonucu H.K. ve G.K. çiftine üzerlerine atılı suçtan 5 ay hapis cezası verdi. Sanıkların sabıkalarının bulunmaması ve herhangi bir kasıtlı suçtan mahkum olmamalarını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedip, çiftin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/8 maddesince 5 yıl denetime tabi tutulmasını karar verdi. Mahkeme ayrıca, çiftin denetim süresi boyunca yeni bir suça karışmaları veya aykırı davranmaları halinde verilen hapis cezasının açıklanmasına karar verdi.DENETİMLER ARTIRILACAKAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2017'de kurdukları mobil ekiple sokakta çalıştırılan çocukları tespit ettiklerini söyledi. Açar, sokakta çocuk kalmayana kadar çalışma yürüteceklerini ve denetimleri artıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:"2017 Şubat ayı itibari ile başlatmış olduğumuz bir mobil ekip çalışması var, sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik. Trafik işaretlerinin bulunduğu yerlerde ve farklı yerlerde eğitim yuvalarında olmaları gerekirken sokakların riskleri ile baş başa mendil satarken, araç camı silerken dilendirilen çocukları tespit ediyoruz. Onların aileleri ile görüşüyoruz. Varsa maddi bir maddi yoksunluğu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız üzerinden desteklenmesini sağlayarak çocukların sokaktan çekilmesini sağlamaya çalışıyoruz. İl Müdürlüğümüz tarafından sunulan sosyal hizmet modelleri kapsamında destekliyoruz. Bu manada istediğimiz noktada olmadığımızı söyleyebilirim. Sayın Valimizin özel takibi ve talimatları doğrultusunda mobil ekip sayılarımızı daha da artırarak daha fazla personel görevlendirerek 7 gün 24 saat esası ile daha yoğun bir mücadelenin içerisinde olacağız. Hiçbir çocuğumuz sokakta mendil satarken, cam silerken, dilendirilirken kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."Görüntü Dökümü-----------Diyarbakır Adliyesi- Caddelerinden detayHalit Açar ile röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ- Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,=================================10 yaşındaki Saniye, depremde yıkılan evlerinin resmini çizdiDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Saniye Yılmaz, önceki gün (Çarşamba) Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan evlerinin resmini çizdi Türk Kızılayı'nın psikososyal destek çadırında görevliler tarafından çeşitli oyunlarla eğlenmeleri sağlanan çocuklardan biri olan Yılmaz, "Depremde bizim de evimiz yıkıldı. Onun için resmini çizdim" dedi.Acıpayam ilçesi Ucarı Mahallesi'nde evleri 5.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan, okul eşyaları da yerle bir olan evdeki odasında kalan Karahöyük İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Saniye Yılmaz, annesi Ayşe ve babası Mehmet Yılmaz ile birlikte 3 gündür Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin kurduğu çadırda yaşıyor. Türk Kızılay'ın mahallede kurduğu Psikososyal Destek Çadırı'nda görevliler tarafından diğer çocuklarla birlikte destek alan Saniye Yılmaz, deprem psikolojisini üzerinden atabilmek için oyunlar oynuyor, resim yapıyor. Depremde evlerinin yıkılmasını resmeden Yılmaz, resminde önce sağlam bir bina, ardından da depremde yıkılmış bir bina onunda yanına Kızılay çadırı yaparak yaşadıklarını anlatmaya çalıştı. Depremde evlerinin yıkıldığını ve okula gitmeyi özlediğini belirten Saniye Yılmaz, "Evimiz yıkıldığı için resmini yaptım. Kızılay görevlileri bizimle oyunlar oynuyor, resim yaptırıyor. Büyüklere de psikolojik destek veriyorlar. Depremden buyana okula gidemedim, okulu ve arkadaşlarımı özledim" dedi.'EVLERİNE KAVUŞANA KADAR HİZMET VERECEĞİZ'TÜRK Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Acıpayam'ın 14 mahallesinde 56 kişilik ekipleriyle hizmet verdiklerini belirtti. Türk Kızılay'ın vatandaşların evlerine girinceye kadar hizmet vereceğini aktaran Turunç, şunları söyledi:"Burada yaşanan depremde can kaybı olmaması milletimizi sevindirdi. 12 mahallede 168 ev tamamen yıkılmış. 161 de orta hasarlı ev mevcut. Depremin olduğu günden bu yana 16 bin 600 öğün yemek verildi. Kurduğumuz aşevi, vatandaşlarımızın hizmetinde. Sabah öğle ve akşam 2 bin 500 kişilik yemek çıkıyor. İlçe merkeziyle beraber toplam 14 noktada vatandaşlarımıza gıda yardımları yapıyoruz. AFAD ile birlikte çadır ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca psiko-sosyal destek sunuyoruz. Özellikle çocuklar depremden psikolojik olarak depremden olumsuz etkilenmiş. Şu an yaklaşık 300 ev içerisine girilemez durumda. Bu vatandaşları evlerine kavuşana kadar Türk Kızılay, ekip olarak burada hizmet vermeye devam edecek."KOMANDOLAR ÇADIR KURDUÖte yandan, dün (Perşembe) depremin en çok vurduğu mahallere 11. Komando Tugay Komutanlığı'ndan gönderilen 125 komando, bugün de çadır kurup, depremzedelere yardımcı olarak, gönülleri kazandı. Ucarı, Karahöyük,Yassıhöyük, Avşar, Apa, Kurtlar, Yumrutaş, Corum Oğuz, Yeniköy, Ovayurt ve Yeşilyuva mahallelerine gruplar halinde dağılan komandolar, depremzedeler büyük ilgi gösterip, destekleri nedeniyle sarılıp, teşekkür ediyor. Artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle de çadır taleplerinin sürdüğü bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kızılayın çadırlarından görüntü-Psikososyal Destek Çadırı'ndan görüntü-Çocukların oyunlar oynaması-Saniye Yılmaz'ın resim yapması ve konuşması-Komandoların çadır kurması-Depremzedelerin komandolara sarılması-Yıkılan evlerden görüntüler-Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç'un konuşmasıHaber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,=============='İSTE Gölü'ne sazan yavruları bırakıldıHATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi(İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öncülüğünde kampüs içerisinde oluşturulan gölet içerisine sazan balıkları bırakıldı. Balıkların beslenmesi için canlı yemler de gölet içerisine salıverildi.İSTE Merkez Kampüs yerleşkesi içerisinde oluşturulan gölet ve çevresinde ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı alanda Su Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Rektör yardımcıları ve Fakülte ile yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mevlüt Aktaş, Dünya Su Günü'nde su kıtlığına dikkat çekmek ve doğayı korumak anlamında bir etkinlik düzenlediklerini belirterek,ö İSTE Kampüs içerisinde oluşturduğumuz gölete can vermek için bugün birbirine zarar vermeyecek sazan balık türleri bıraktıkö dedi. İSTE göletine bırakılan sazan yavrularının beslenmesi için, Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri canlı su pireleri de bıraktı.Görüntü Dökümü-------------------------Göletten görüntüler-Gölet çevresine konulan kovalar ve içerisinde balık yavruları-Yavru balıkların göle bırakılması-Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mevlüt Aktaş ile röp.-Detay görüntüler-İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin konuşmasıSÜRE: 4,40 sn BOYUT 212 mbHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),======================