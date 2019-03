Dha Yurt Bülteni -15

Kaynak: DHA

DERECİK'TE PKK'LILARIN KEŞİF AMAÇLI GÖNDERDİĞİ 'DRONE', VURULARAK DÜŞÜRÜLDÜHAKKARİ'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından keşif amaçlı gönderildiği tahmin edilen drone, güvenlik güçlerince vurularak düşürüldü.Olay, saat 16.00 sıralarında Derecik ilçesinde meydana geldi. İlçede konuşlu 34. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından keşif amaçlı gönderildiği tahmin edilen drone, güvenlik güçlerince tespit edilerek dronesavar ve silah atışları ile vurularak düşürüldü. İlçenin Koçyiğit Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu yakınında bulunan bir evin bahçesine düşen drone, daha sonra güvenlik korucuları tarafından ateş altına alındı. Drone'un düştüğü bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bunu hepinizin bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba sarf eden dua eden herkes için iyi bilinmesi icap ediliyor. Çünkü maalesef bugün seçime giderken adil bir ortamda da seçime gitmiyoruz. Türkiye'de biz son 70 yıldır böyle bir seçime hiç gitmedik. Bugün iktidar partisine AK Parti'ye, genel başkanına da tavsiyem şudur. Biz buralara gelip size hitap edip bazı konuların iyi bilinmesini istiyoruz. Onlardan 2002 yılında seçimlere giderken Sayın Tayip Erdoğan ne diyordu? Bu sözleri sizlere dinletmemiz lazım. Bugün ki icraatları ile o günkü söylemleri arasında dağlar kadar fark var. Adalet istiyorlardı o dönemlerde. Şimdi mumla adaleti arasak bulmak zor. Adalet olmadan devlet olmaz, huzur olmaz, barış olmaz, bir ülke kalkınamaz. Ülkemizde son zamanlarda dışarıya karşı ciddi bir sermaye akımı var. Türkiye ye yatırım yapmak istemiyorlar. Yurt dışında para kazanmak için ülke arayan 5-6 trilyon dolar para var. Ama buraya gelmiyor. Bunun dışında ülkemizde bizi kalkındıracak, güçlendirecek, yeni fikirler üretecek binlerce değil on binlerce süper beyinler var. Hükümet yurt dışına gidenleri geri getirelim diyor ya o yurt dışına giden akım devam ediyor. Para vereceğini söylemişti. Para ile beyin göçü dönmez ortamla geri döner."'İKTİDARIN HATASI KENDİ HATALARINI GÖRMEMESİDİR'Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu seçimlere giderken biz diyoruz ki hükümetler değişmeyecek. 4.5 yıl daha bu ülkeyi yönetecek. Ancak eğer bu seçimlerde yerel seçimler olması nedeniyle kullanılan oylar bu hükümete bir ihtar olarak algılanmazsa şu kanaata gelecekler. Biz ülkemizdeki insanların tepesine ne kadar vurursak vuralım bunlar memnun biraz daha vur diyecekler. Teşkilatlarda ve belediyelerde metal yorgunlukları var. Baktılar patır patır dökülüyor ve hepsini görevden aldılar. Bu tespit doğru. Ancak kendilerine ikaz da var. Metal yorgunluğu ne demek. Bir madde metal yorgunluğuna uğradıysa yamulan çelik eski haline dönmez. Artık bu arkadaşlarımız yoruldu. Halkımızın taleplerine cevap veremiyor. Ülkemizi kalkındıramıyor. En azından mahalli seçimlerde. Belediye başkanlarının değişmesi bu dönemde olmazsa olmaz. Biz bunun karşılığını her gittiğimiz yerde görüyoruz. Bu iktidarın ayağını denk alması lazım. Bir takım icraatlarından dolayı hesap vermesi lazım. Belediyelerde adalet yok, merhamet yok, yolsuzluk almış başını gidiyor, israf gırla, şu halimizi bir düzeltelim diye bir çaba da yok. Burada mahalli iradeler için söylediklerimin biraz daha fazlasıyla iktidar için de geçerli olduğunu söylemek istiyorum. Bugün memleketimizde adalet genel manada rafa kalktı. Tuzu kuru olanlar 'Sen neden bahsediyorsun. 15 Temmuz hadisesi olmuş' elbette ki tepelerine vuracağız. Hiçbir ikaza kulak kabartmadı. 'Şu ayrılık bitsin gel' dedin. Ancak 15 Temmuz'da siz bunu kendinize mal edip başka kimse yokmuş tavrına giremezseniz. Allah'tan korkun millet ayağa kalktı. Kolunu bacağını kaybeden üyelerimiz var. Siz bunu nereye koyacaksınız. Gerçekleri göreceksiniz. Bugün ki iktidarın en büyük problemi kendisinin yaptığı hataları görmemesidir. Siz görmüyorsanız biz yaptığımız basın toplantıları mitinglerde sizlere bu hatırlatmalarda bulunuyoruz."'SANDIKLARDA TEPKİMİZİ KOYACAĞIZ'Sandıklarda tepkilerini koyacaklarını söyleyen Karamollaoğlu konuşmasına şöyle devam etti:"Adalet nasıl ortadan kalkar? Eğer bir hakim hüküm verirken bir yetkilinin gözünün içine bakıp karar verirse orada adalet olmaz. İlim sahibi olan insanlar iktidarı yanlış yaptıklarında ikaz edeceklerine onların yanlışlarına kılıf bulmaya kalkarlarsa yanlış yaparlar. Ülke olarak korku imparatorluğunun içine düştük. Herkes korkuyor. Söyleyeceğim söz, vereceğim karar, bana bir zarar verir mi, çocuğuma zarar verir mi, yakınlarıma zarar verir mi endişe içinde. Sandıklarda tepkimizi koyacağız. Bunun için sizi tebrik ediyorum. Sadece iş adaletle bitmiyor. Milletimizin çektiği sıkıntıların başında ekonomik sıkıntılar geliyor. Bir tarafta işsizlik. 4.5 milyonu geçti işsizlik. Öyle insanlar geliyor ki hakikaten utançlarından aç olduklarını söyleyemiyorlar. Bir yerde en ufacık bir iş varda şunu yapabilir miyim helalinden diyorlar."'EKONOMİMİZİN TEMELİNDE HASTALIK VAR'Ekonomide yolsuzluk ve hastalık olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Bizim listelerimizi biz tanzim ettik. Sonra dedik ki öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ne olur olmaz. Adaylarımız biraz önce tanıtıldı. Adaylarımıza git devletten bize temiz kağıdı getir dedik. Şimdi karşımıza çıkıyor utanmadan nerden geldi bu adamlar diyor. Gelip de nasıl bizi suçlarsın. Yanlı bir karar verildiyse bu belgelere imza atanlara söyle. Bunlar seçime kadar bu yalanları söylemeye devam edecekler. Dilin kemiği yok ki. Sayın Cumhurbaşkanı için söylediklerini önlerine koyduğumuz zaman nereye gideceklerini şaşırıyorlar. Kimseyi yarın utanacağı dille itham etmeyiz. Küfür etmeyiz, biz haklıyız. Biz insanların ayıpları varsa biz farkına vardıysak onu ikaz eder deşifre etmez sen bundan vazgeç deriz. Ama muhterem arkadaşlarım her şeyin bir ölçüsü var. Ekonomimizin temelinde hastalık var. Biz niye cepsiz ceketle bu yola çıktık. Bir simge o. Biz belediyelerde iş başına geldiğimizde ne yeriz ne de yediririz. Bunlar memleketi öyle bir hale getirdiler ki güler misin ağlar mısın. İnsan dini siyasete alet edebilir mi? Biz dinin hizmetinde bulunuruz. Bir taraftan dindarlık taslayacaksınız öbür taraftan dini istismar etmekten çekinmeyeceksiniz" dedi.'BÜTÜN DÜNYADAN TEPKİ ALDI'Yeni Zelanda'da birçok insanın İslam'ı kabul ettiğini belirten Karamollaoğlu, "Yeni Zelanda'da meydana gelen olaya hepimiz üzüldük. Vahşi ama siz bunu günlük politikaya alet etmeye kalkar meydanlarda seyrettirirseniz bu doğru davranış olmaz. Bütün dünyadan tepki aldı. Ülkemizden de tepki aldı. Yeni Zelanda'da başbakan olan hanımefendi başını bile örttü. Bu hadisenin arkasında insanlar binlerle on binlerle değil yüz binlerle İslami seçme yoluna girecekler. Karşılarında bir manzara var. Bunu araştıracaklar. Şimdiden birçok insan İslam'ı kabullendi. Biz bununla sevinç duyarız. Ölen kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Seçime yakın bizimkiler bir anda heyheylenmeye başlıyorlar. Ey Merkel, ey Trump, ey İsrail sen ne yapıyorsun? diyor. Biz hangi tedbiri alıyorsun ona bakarız. Golen tepelerine Trump burası İsrail'in dedi. Bizimkiler de ayağa kalktılar. İsrail'in işgaline girmesine ne yapacaksınız? Vaktim daralıyor toparlayalım deniyor ya. Ekonomiyi düzeltmeye Türkiye'yi güçlü bir hale dönüştürdüğünüzde bunu açık ve net ortaya koymanız lazım" diye konuştu.'SANDIKLARI GÜMBÜR GÜMBÜR PATLATIN'Bir ülkede üretim olmadan o ülkenin güçlenemeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, "Tarımda sanayide olmazsa olmaz kuraldır. Bunlar iktidara geldiklerinde kendi kendilerine yeterli gıda üreten 7 ülkeden biri olan Türkiye iken bugün domatese patlıcana dışarıya muhtaç hale geldik. Tarım nasıl yapılır hiç araştırmadan yeni kelimeler karıştırdılar. 'Bir soğan lobisi, bir patates lobisi varmış' dediler. Kendi kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz. Geçen biri dedi bu soğan Mısır'dan mı geliyormuş dedi. Suyun içine koyunca soğanın acısı gider dediler. Bu Mısır'dan gelenin acısı bile gitmiyormuş. Üretime yönelik yatırımlar yaptığımızda geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Bunların peşinden gidilirse ülkemiz yarın çok zor şartlar altında kalır. Onların bir eli yağda bir eli balda. Bu seçimler bir ihtar verme seçimidir. İnşallah diyorum ne olur onu bilmiyorum. Yanlışımız eksiğimiz varsa bize hatırlatın. Biz ders almaya hazırız. Konuştuğumuz kadar dinleme ihtiyacı olduğunu da biliriz. Biz farklıyız inşallah bu farkı bu seçimlerde göreceğiz. Belediyelerde devrim şeklinde değişiklik meydana gelecek. İktidara bakarsanız 'gelirse görevden alırım ha' böyle seçim mi olur. Bir belediye meclis üyesi adayımızı aldılar hemen geri bıraktılar. Almak nedir tehdit. Senin böyle bir laf söyleme hakkın yok burası demokratik bir ülke. Bu arkadaşlarımız başörtüsü problemini çözdüler bazı adımlar attılar. Ters dönmeye başladılar. İktidarın düşünerek attığı adımların arkasında oluruz. Birlik beraberlik sağlansın demokratik kurallara uyulsun. Bu memlekette herkes düşüncesini ve fikrini rahatlıkla ifade edebilsin. Aynı zamanda da bu ülkede yaşayan herkes geçinebileceği kadar ücrete, işe sahip olsun. Kimse endişe içinde yaşamasın. Allah yardımcımız olsun. Bugün Cumartesi akşam bitiyor. Bundan sonra günler bitiyor. CHP'Lİ ÖZEL VE AĞBABA, ADAYLAR İÇİN DESTEK İSTEDİCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'de düzenlenen mitinge katılarak Belediye başkan adayları için destek istedi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba seçim çalışmaları kapsamında Mersin'e geldi. Özel ve Ağbaba, partilerince merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. İlk olarak belediye başkan adayları ile milletvekillerinin söz aldığı mitingde daha sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu ülkeden, Demirel, Erbakan, Ecevit, Türkeş ve İnönü ile Menderes geçti. Bunların hiçbiri, birbirlerini sevmeseler de birbirlerine küfretmediler. Ne diyor; çukur, pislik, tezek, alçak, terörist diyor. 31 Mart akşamı dizinizi dövmeyecekseniz, ne oldu demeyecekseniz hep beraber sandığa gideceksiniz. O orada öğrenci, bu burada işim vardı, hava sıcaktı diye sandığa gitmemek yok. Şimdi söylenenleri duymayın sandıkta cevap verin" dedi.'EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA SÖZ VERDİLER'Ağababa'nın ardından kürsüye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti ve MHP'nin, geçmiş seçimlerde vatandaşlara verdikleri sözleri tutmadığını ileri sürerek, "Doları, Euro'yu ben durdururum dedi, o sözünü tutamadı ve tutamamaya da devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlara söz verdiler. İlk olarak belediye başkan adayları ile milletvekillerinin söz aldığı mitingde daha sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu ülkeden, Demirel, Erbakan, Ecevit, Türkeş ve İnönü ile Menderes geçti. Bunların hiçbiri, birbirlerini sevmeseler de birbirlerine küfretmediler. Ne diyor; çukur, pislik, tezek, alçak, terörist diyor. 31 Mart akşamı dizinizi dövmeyecekseniz, ne oldu demeyecekseniz hep beraber sandığa gideceksiniz. O orada öğrenci, bu burada işim vardı, hava sıcaktı diye sandığa gitmemek yok. Şimdi söylenenleri duymayın sandıkta cevap verin" dedi.'EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA SÖZ VERDİLER'Ağababa'nın ardından kürsüye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti ve MHP'nin, geçmiş seçimlerde vatandaşlara verdikleri sözleri tutmadığını ileri sürerek, "Doları, Euro'yu ben durdururum dedi, o sözünü tutamadı ve tutamamaya da devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlara söz verdiler. AK Parti'nin yanına geçen, sarayın sözünden çıkmayan, sarayın bekçileri yüzünden emeklilikte yaşa takılanlar yüzüstü kaldılar. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a artık çıksın bu yasa. Özellikle emekliye, memura biz sizi enflasyona ezdirmeyiz deyip yüzde 45'lik enflasyonu yüzde 20 hesaplayıp yüzde 14,4 zam verdiler. Umudu tüketmiş, ne söylese kimseyi inandıramayacağı için döndüler dolaştılar korku siyasetine sarıldılar. Ne diyorlar, eğer bizim adaylarımız belediye başkanı seçilmezse 31 Mart'tan sonra beka sorunu çıkar diyorlar" diye konuştu.'BİZ GÖÇMENE DEĞİL, GÖÇMEN YARATAN POLİTİKACILARA, SİYASETE KARŞIYIZ'Suriyeli sığınmacı sorununa da değinen Özel, konuşmasına şöyle devam etti:"CHP, sosyal demokratlar olarak bir Suriyeli nefreti ya da bir göçmen düşmanlığı üzerine siyaset kurmayız, kurmuyoruz. Ege'nin denizinde boğulan o 4 yaşındaki bebeği unutmadık, unutmuyoruz. Biz, göçmene değil, göçmen yaratan politikacılara, siyasete sonuna kadar karşıyız. Bunu herkes böyle bilsin. Sürekli bir kutuplaştırma, ötekileştirme, şeytanlaştırma siyasetinin içerisindeyiz. Her gece Türkiye'nin en kudretli ve en çok sesini duyuranları, olur olmaz şeyler söyleyerek terör örgütlerinin reklamını yapıyorlar. Bunun bizim siyasetimizde veya bir başkasında hiçbir etki yaratacağını kimse düşünmesin ama Tayyip Erdoğan istiyor diye onun dediklerini söyleyecek, onun dediklerine düşman olacak, onun istemediklerine selam vermeyecek değiliz. Biz, CHP olarak Mersin'in AK Parti'lisini de MHP'lisini de İYİ Parti'lisini de HDP'lisini de bağrımıza basıyoruz. Hepsi bizim için kıymetli insanlardır."Konuşmaların ardından Özel ve Ağbaba, adayları ile birlikte mitinge katılanları selamladıktan sonra kentten ayrıldı. Belediye başkanlarının kentte yaşayanlara hizmet ettiğini söyleyen İnce, şöyle konuştu:"Belediye başkanı çöpleri toplar, yolumuzla ilgilenir, parklarımızla ilgilenir, yaşlılarımızla ilgilenir, çocuklarımızla ilgilenir, yaşanılabilir bir kent yapmak için uğraşır, hayatımızı kolaylaştırmak için uğraşır belediye başkanı. Belediye başkanı kanun çıkaramaz, silahlı bir örgüt kuramaz, belediye başkanı neden beka problemi olsun? AK Parti'liler de bu ülkenin evladı, CHP'liler de, İYİ Partililer de, MHP'liler de bu memleketin evladı. Neden beka problemi olsun? 2002 yılında Türkiye'nin beka sorunu var mıydı? Yoktu. 2002 yılında beka sorunu yoksa 2019'da beka sorunu varsa demek ki bu beka sorununu Erdoğan yapmış. Erdoğan yaptığına göre Erdoğan düzeltemez demektir. Beka sorunu derken dünyanın en güçlü devleti Amerika Birleşik Devletleri. Acaba bir sorun mu var? Bizi işgal edeceklerde bizim haberimiz mi yok? Eğer öğle ise damatlar her hafta görüşüyor. YÜKSEK BİR DUVARIN ÜSTÜNDE MAHSUR KALAN KÖPEĞİ, İTFAİYE KURTARDIZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı üzerindeki yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan sokak köpeği, vatandaşlarca kurtarılmaya çalışıldı. Ancan vatandaşlarköpeği bulunduğu yerden indiremeyince, itfaiyeye haber verildi. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları köpeği aşağıya indirerek kurtardı. İtfaiye erleri, aşağıya indirdikleri köpeğe, yanlarında getirdikleri yiyeceği de verdi. Köpek bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.