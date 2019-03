Dha Yurt Bülteni-15

Kaynak: DHA

AKŞENER: SİZİN DERTLERİNİZİ KONUŞMAMAMIZ İÇİN BİZE SALDIRIYORİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Tehditler, küfürler, iftiralar gırla gidiyor. Sizin dertlerinizi konuşmamamız için bize saldırıyor. Yeni düşman benim. Hadi oradan" dedi.İYİ Parti lideri Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Mersin'deki eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde halka hitap etti. Yerel seçime yönelik kampanya süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Akşener, "Tehditler, küfürler, iftiralar gırla gidiyor. Bir ittifaka 'zillet', 'illet' diyen o dilin sahipleri, bugün ağlaya ağlaya 'Ben millete terörist der miyim?' diyor. Dedin kardeşim, dedin. Ben de sana ayna tuttum. Buyur mahkemeye ver. Buyur hakimlerine 'Bu kadını tutuklatacağım' de. Sizin dertlerinizi konuşmamamız için bize böyle bir savaş dili ile saldırıyor. Yeni düşman benim. Hadi oradan. 'Mazottaki ÖTV'yi, vergiyi kaldırın' diyoruz. Dilleri lal, kulakları sağır olmuş. Üretmeyen, ürettiği ürünü satamayan bir çiftçi Türkiye açısından yaradır ama bunların bu işi bilerek yaptığını da biliyoruz. Çaresiz olmanızı istiyorlar. Sizi tehditle korkutmak istiyorlar. Yıllardır bunu yapıp geldiler. Her seçimde bir düşman ilan etti. Bugün ben PKK'lıymışım. Kandil'le sözleşme imzalamışım, Temel Karamollaoğlu ile beraber" diye konuştu.'MİLLİ İRADEYE İHANET ETTİ'Kendisinin ve 'millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiğini savunan İYİ Parti lideri Akşener, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanı olmayı istedi, cumhurbaşkanı yaptık. O da yetmedi arkadaş, başkan olmayı istedi, başkan oldu. Bütün bunların kaynağı aziz milletimizdir, milli iradedir. Bugün Mansur Yavaş'ı tehdit ediyorsa Meral Akşener'i hapisle tehdit ediyorsa milli iradeye ihanet etmiştir. Çocuklarımızın, gençlerimizin kayırma ile torpil ile geleceklerini, umutlarını elinden almıştır. Her 4 kişiden 1'i genç işsizdir. Gençlerimize ihanet etmiştir. EYT'lilere, hakkı olan insanlara 'türedi' diyerek, onlara ihanet etmiştir. 3600 ek göstergeyi polisler için söyleyen benim. 24 Haziran'da memurlarımız için söyledi. Herkes yalancı, bu arkadaş doğrucu. 3600 ek gösterge bekleyen kardeşlerime ihanet ettin. Tencereyi kaynatamayan kadınlarımıza ihanet ettin. Tencere yanıyor. Rahmetli Demirel'in bir sözü var, der ki 'Tencere her iktidarı sallar'. İşte bunları konuşturmamak için hepimizi 'PKK'lı' yaptı. Sen dönüp, 11 milyon oy almış Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenine, 1 milyon oy almış Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçmenine 'illet', 'zillet', 'terörist' dedin; inkar etme Erdoğan."UYSAL: DEMOKRASİMİZİN OKSİJENİ BİTTİİYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ardından konuşma yapan DP Genel Başkanı Uysal ise "Türkiye'nin çok derinden işleyen problemleri var; ama ne köylünün ne çiftçinin ne esnafın, bu milletin kadınlarının, gençlerinin hiçbir meselesi, iktidar sahipleri istiyor ki konuşulmasın. Bugün Türkiye sistematik bir yıkım ile karşı karşıya. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerini siyasi alanda bir kavga unsuru yapmak isteyenler var. Demokrasimizin oksijeni bitmiştir. TBMM'de grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olan Sayın Meral Akşener'i hapisle tehdit ediyorlar. Yuh olsun" dedi.KOCAMAZ: DEMİRDEN KORKSAYDIK TRENE BİNMEZDİKMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da "Mersin üzerinden demokrasiyi hançerliyorlar; ama bu hançeri 31 Mart'ta el ve gönül birliği ile çıkaracağınıza yürekten inanıyoruz. Demokrasiye inanan insanlar olarak demirden korksaydık trene binmezdik. Mersinliler kendilerine yapılan bu hakareti kabul etmediler, etmeyecekler. Sizlerde ricamız; demokrasi için çocuklarınız için Mersin, ülkemiz, birlik ve beraberliğimiz için oyunuzu mutlaka kullanmanız" diye konuştu.DP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ayfer Yılmaz da mitingdeki konuşmasında, "Kıratıma bindim ve geliyorum. Arkamda mısınız? Gelin, öncelikle Mersin'in ne olduğunu 31 Mart'ta gösterelim. 1 Nisan sabahı ile hizmetlere başlayalım. Mersinimizi yeniden yıldız yapmak için ben hazırım" dedi.Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, -==================================================Temelli: Beka sorunu yok, kabine sorunu varHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu ülkede siyasi, toplumsal, iktisadi kriz var. Kadınların, çocukların sorunları var; ama bu ülkede beka sorunu yok, kabine sorunu var" dedi.HDP Eş Genel Başkanı Temelli, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, partisinin Tunceli'de düzenlenen mitingine katıldı. Seyit Rıza Meydanı'ndaki mitingde partililere seslenen Temelli, "Toplumu bölen, ayrıştıran anlayış, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. İlk günden beri çıkmış 'Beka sorunu var' diyor. Sizin ciddi sorunlarınız var; ama bir beka sorunu yok. Bu ülkede siyasi, toplumsal, iktisadi kriz var. İşsizlik, yoksulluk sorunu var. Çiftçilerin, kadınların, çocukların sorunları var; ama bu ülkede beka sorunu yok. Bu ülkede sizin yarattığınız bir yönetememe sorunu var, kabine sorunu var" diye konuştu.Görüntü dökümü:----------------------Mitingden görüntüTemelli'nin konuşmasıGenel ve Detay GörüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,====================KUMLUCA'DA ORMAN YANGINI (EK)ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Olympos mevkisinde, saat 13.00 sıralarında çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 16.30 sıralarında söndürüldü. Orman işçilerinin 4 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla 3,5 saat müdahale ettiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülürken, yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.Ramazan SARIKAYALI- KUMLUCA/DHA==============Adli sicil kaydını 9 metrekarelik afişe bastırıp, meydanlara astıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde belediye başkan adayları arasında başlayan adli sicil kaydı tartışmaları, meydanlara dev afiş olarak yansıdı. Bağımsız Başkan Adayı Kamil Saka'nın sözleri üzerine CHP'li Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, 3 metreye 3 metre boyutundaki 9 metrekarelik afişlere adli sicil kaydını bastırarak, Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli ve Edremit meydanlarına astı.Edremit ilçesinde, belediye başkan adayları seçim mitinglerinde birbirini yolsuzlukla suçladı. Edremit Belediye Başkanı ve bağımsız başkan adayı Kamil Saka, Cumhur İttifakı Adayı Tuncay Kılıç'ı ve Millet İttifakı Adayı Selman Hasan Arslan'ı çok sayıda davası olduğunu ileri sürdü. Bütün başkan adaylarını adli sicil kaydı örneklerini meydana asmaya davet eden Kamil Saka'ya ilk cevap Millet İttifakı adayı Arslan'dan geldi. 3 metreye 3 metre boyutunda yaptırdığı afişlere adli sicil kaydı örneğini bastıran Arslan, afişleri Edremit ilçe merkezi ve Altınoluk, Güre, Akçay ve Zeytinli mahalle meydanlarına astı.'HODRİ MEYDANSA ALIN SİZE HODRİ MEYDAN'Kendilerine güvendiklerini ve Kamil Saka'nın hodri meydan diyerek adli sicil kayıtlarını meydana asma taleplerine yanıt verdiklerini söyleyen Selman Hasan Arslan, bütün adayların adli sicil kaydı örneklerini çıkarmasını istedi. Arslan, "Kendisi, 'Hodri meydan' dedi ve adli sicil kaydını meydanlara asacağını söyledi. Ancak adli sicil kaydında problem var sanırım, çünkü henüz asmış değil. Hodri meydanın ne demek olduğunu da bilmiyor sanırım. Hem Sayın Saka'dan hem de Sayın Kılıç'tan aynı eylemi bekliyorum. Onların da adli sicil kayıtlarını meydanlara asmasını istiyorum. Hodri meydansa alın size hodri meydan" dedi.Öte yandan bağımsız Edremit Belediye Başkan adayı Armağan Erbay da, afişe bastırdığı adli sicil kaydını Edremit Cumhuriyet Meydanı'na astı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜVatandaşlarla röp.Meydanda asılı pankarttan görüntü.Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN- Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),=========Evcil Hayvan Fuarı'na İzmirliler yoğun ilgi gösterdiİZMİR Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde açılan ve renkli etkinlikler ile yarışmalara ev sahipliği yapan 3'üncü İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Pazar tatilini fırsat bilen İzmirliler, fuar alanına akın etti, gün boyu süren renkli etkinliklerin tadını çıkardı.Kedi, köpek ürün ve malzemeleri, kuş ürünleri, akvaryum malzemeleri, veterinerlik malzemeleri gibi ürünlerin sergilendiği 3'üncü İzmir Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı Pet 2019, hayvan severlerden yoğun ilgi gördü. Tepekule Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, pazar tatilini de fırsat bilen evcil hayvan dostları, adeta akın etti. Kedi ve köpek güzellik yarışmaları, pet kuaför gösterileri, itaat, koruma, çeviklik ve kurtarma gösterileri gibi özel yarışma ve etkinliklere ev sahipliği yapan fuar, ziyaretçilere açık olduğu 21- 24 Mart tarihleri arasında, en yoğun ziyaretçi aldığı günü yaşadı. Evcil hayvanların da yer aldığı fuarda, kediden balığa, papağandan köpeğe birçok hayvan ilgi odağı oldu. Renkli kıyafet, güneş gözlüğü gibi aksesuarları taşıyan köpekler, yüzleri güldürdü. Aynı zamanda fuar kapsamında çekilişe katılan ziyaretçilere, ücretsiz mama dağıtıldı.'SENTETİK KUMLAR HAYVAN PATİLERİNİ YARALAYABİLİR'Kedi kumu imal eden bir firmanın Türkiye Satış Müdürü Baran Murat Taslı, mamamar kadar kedi kumlarının da önemine dikkat çekerek şöyle dedi:"İzmir halkına yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ilgiden çok memnunuz. Bentonitten kedi kumu üretiyoruz. Bentonit kil ailesinden bir maden. Sıvıyı emme kapasitesi, sıvıyı gördüğünde kapatmama özelliklerinden dolayı iyi bir kil hammaddesi olarak kullanılıyor. Bizler de kedi sahiplerini bu konuda bilgilendiriyoruz. İnsanların kedileri ailelerinin bir bireyi gibi. Mamalar gibi kedi kumları da onların sağlığı için çok önemli. Doğallığı bakımından günümüzde genellikle bentonitten imal edilen kedi kumları tüketiliyor. İyi bir bentonit kum, minimum seviyede tozsuz olmalı ve iyi topaklanmalı. Koku kontrolü yapabilmeli. Her bentonit bunu belli ölçülerde yapabiliyor. Burada üretim teknolojisi ve kalite oldukça önemli. Genellikle Çin'den ithal edilen sentetik kumların da satışları yapılıyor. Bu kumlara çok sıcak bakmıyoruz. Sentetik, 'kullan at' kumları tasvip etmiyoruz. Bu kumların hayvanların patilerini yaralamaları söz konusu, çünkü yüzeyleri oldukça keskin."'MAMALARIN SON KULLANIM TARİHLERİ ÖNEMLİ'İzmirlilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Metin Kurman ise, kedi köpek mamalarıda mamanın içeriğine ve son kullanma tarihine dikkat çekerek, şunları söyledi:"İspanya'dan kedi köpek mamaları getiren bir şirketiz. Yaklaşık bir senedir Türkiye pazarındayız. İzmir Fuarı'na ilk kez katılıyoruz ve yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Piyasada tavuklu, somonlu, kuzu etli gibi farklı çeşitlerde mamalar satılıyor. Fiyatları ise 15 kiloluk tahıllı grubun fiyatları, 250 - 320 TL arasında değişiyor. 20 kiloluk ekonomik grupların fiyatları ise 280- 350 TL arasında değişiyor. Tahılsız gruplarda ise 2 kiloluk ürünler mevcut, bu ürünlerin de köpekler için 110 TL, kediler için 150 TL'den satışı yapılıyor. Hayvanseverler, mama satın alırken mamanın muhteviyatına ve son kullanma tarihine dikkat etmeliler."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Fuar alanından genel ve detay görüntüler-Pet kuaför Show görüntüleri-Baran Murat Taslı ile röp.-Metin Kurman ile röp.Haber- Kamera: Hande NAYMAN============================