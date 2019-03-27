Dha Yurt Bülteni-15

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Suriye sınırına askeri sevkiyatMardin'den yola çıkan askeri araçlar Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine ulaştı.Mardin'deki askeri birliklerden takviye amaçlı yola çıkan zırhlı araçlar bulunduğu askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyda zırhlı iş makineleri de yer aldı. Konvoy ilçe merkezindeki Hudut Bölük Komutanlığı'na giriş yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İlçe girişinde bekleyen silahlı askeri araçİlçe girişine girmek üzere olan askeri araçlarGenel detay görüntülerHaber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)======================HORTUMDA ŞEMSİYE İLE HAVALANAN VATANDAŞ KONUŞTUHortumda şemsiye ile birlikte havalandı (2)** 'KENDİMİ AŞAĞI ATTIM'Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oluşan hortum sırasında, şemsiye ile birlikte havalananan Sadık Kocadallı olay sırasında yaşadıklarını anlattı. Fırtına sebebiyle şemsiyenin uçmaması için üzerine çıktığını söyleyen Kocadallı, "Biz burada çalışılıyorduk, o sırada fırtına çıktı, şemsiyenin üzerine bastım. Baktım giderek yükseliyorum, kendimi aşağı attım. Şemsiyede bir süre sonra elektirik direğine çarparak yere düştü. Sağlık durumum şu anda gayet iyi" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------Esnafların şemsiyenin yanında görüntüsüBir esnafın konuşmasıŞemsiyeyle birlikte havalanan Sadık Kocadallı'nın konuşmasıSÜRE: 35" BOYUT: 65 mbHaber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye),==============Bacağından vuruldu, dükkana sığındıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Veli T. iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan Ömür Güler'i bacağından vurdu. Bir ayakkabı tamircisi dükkanına sığınan Ömür Güler, iş yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı.Olay öğleden sonra Gölcük Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömür Güler ile Veli T. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Veli T. tabanca ile ateş ederek Ömür Güler'i sağ bacağından vurdu. Ömür Güler caddede bulunan ayakkabı tamircisine sığınırken, Veli T. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Dükkandan sedye ile alınan Ömür Güler, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis, olayın ardından kaçan Veli T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDükkandan görüntüYaralının dükkandan alınması ve ambulansa taşınmasıHABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),============================Ailesinden habersiz alıp, otoyol gişelerine çarptığı otomobilde can verdi (2)OTOMOBİL ANNESİNE AİTMİŞİzmir-Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri'nde meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücünün, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi ve kimlik belirleme işlemleri tamamlandı. Sürücünün, 15 yaşındaki Ogeday Kaya olduğu ve otomobili makine mühendisi babası Sedat Kaya ile matematik öğretmeni annesi Esra Kaya'dan habersiz şekilde alıp, evden çıktığı öğrenildi. Talihsiz gencin kaza yaptığı 35 KB 0165 plakalı otomobilin ise anne Esra Kaya'ya ait olduğu ve kazanın aşırı hız nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.Davut CAN/İZMİR,====================Karabük'te orman yangınıKARABÜK'te, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.Saat 15.00 sıralarında, Karabük-Zonguldak yolu üzerinde bulunan Melise Köyü mevkiinde ormanlık alanda kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana yayıldı. Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yangın bölgesine sevk edildi. Alevler, 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Alevleri söndürme çalışmalarıHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,==================================CHP'li Tekin, Simav'da hükümeti eleştirdiCHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim çalışmalarına destek vermek için geldiği Kütahya'nın Simav ilçesinde hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı eleştirip, "Bugüne kadar bu işleri yapanlar, gönül işi değil, götür işi yaptılari" dedi.Mlletvekili Gürsel Tekin, CHP'nin Simav Belediye Başkan adayı Gülcan Bütün'ün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, seçim otobüsünden halka seslendi. Tekin, konuşmasında hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı eleştirip, "Bu işleri bugüne kadar yapanların gönül işi olarak yapmadıklarını ben söylemiyorum. Kim söylüyor bunu? Sayıştay söylüyor. Devletin kurumları diyor ki; evet bugüne kadar bu işleri yapanlar, gönül işi değil, götür işi yaptılar" diye konuştu.Tekin, ekonomi politikalarını da eleştirerek, "Hani, 'Birileri dışarıda bizi karıştırıyorlar' falan diyorlar. Sakın buna inanmayın" dedi. Tekin, şöyle devam etti:"Siz 31 Mart'taki seçimlerde sadece burada bir belediye başkanı seçmeyeceksiniz. Aynı zamanda siyasetçilerin kendilerine çeki düzen vermeleri için gereken bir ders vereceksiniz. Siyasetçilere bir maliyet ödetmediğiniz zaman adam diyor ki 'Ben ne yaptıysam doğru yaptım.' Kardeşim, 17 yıl içerisinde bana bir tane başarınızı anlatın, bir tane."Tekin, konuşmasının ardından Simav'dan ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-CHP İstanbul Milletvekili Gürsel tekin'in karşılanması-Gürsel tekin'in seçim otobüsünden halka seslenmesiHaber - Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),============================HDP'li Ertan: 31 Mart, irade gasbına cevap günü olacakHALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Van'ın Beşyol Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan HDP Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, "31 Mart, irade gasbına cevap günü olacak. 31 Mart; sözünü bilmez, sözünü tartmaz Süleyman Soylu'ya, Tansu Çiller'i, Mehmet Ağar'ı onur konuğu olarak gören ve ağırlayan Recep Tayyip Erdoğan'a cevap günü olacaktır" dedi.HDP'nin Beşyol Meydanı'ndaki mitingine, HDP Batman Milletvekili Feleknaz Uca, İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mehmet Kamaç, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan, Mustafa Avcı, ilçe belediye eş başkan adayları katıldı.Miting alanına gelen bazı kişiler ellerinde süpürge taşırken, HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ertan, ilçe belediye eş başkan adayları ile partililer, çalınan Kürtçe müzik eşliğinde sahne önünde halay çekti.'31 MART, İRADE GASBINA CEVAP GÜNÜ OLACAK'Van Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkan adaylarının sahnede halkı selamlamasının ardından konuşan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, "31 Mart irade gasbına cevap günü olacak. 31 Mart; kayyumları yolladığımız gün olacaktır. 31 Mart; sözünü bilmez, sözünü tartmaz Süleyman Soylu'ya cevap vereceğimiz gündür. 31 Mart Tansu Çiller'i, Mehmet Ağar'ı onur konuğu olarak gören ve ağırlayan Recep Tayyip Erdoğan'a cevap günü olacaktır. 2002'de kurulan AKP bugün artık yoktur" dedi.Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ertan, "Sizlerden ricam. Bu alandan ayrıldıktan sonra eğer çevrenizde bu konuda kafası karışık olan varsa, onları arayın ve onlarla zaman geciktirmeden buluşup, bunları anlatın" dedi.'VAN, 14-0 YAPACAK'HDP Batman Milletvekili Feleknaz Uca ise sahneye 140 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in resminin yer aldığı önlük ile çıktı. Konuşmasını Kürtçe yapan HDP'li Uca, Van'ın 31 Mart yerel seçimlerinde 14-0 yapacağını ifade ederek,"Van halkı Nevruz Bayramı'nda bunun müjdesini verdi. Bize 'gidin' diyorlar. Gidecek olan kayyumlardır. 31 Mart'tan sonra halkımız kayyumları gönderecek" diye konuştu.Miting sonunda dağılan ve slogan atan bir grup ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Alınan önlemlerin ardından da kalabalık dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Miting alanındaki kalabalık-Detaylar-Miting alanında süpürge taşıyanlar-Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan'ın konuşması-HDP Batman Milletvekili Feleknaz Uca'nın üzerinde Leyla Güven'in resminin yer aldıgı önlük ile kürsüye çıkması-Uca'nın konuşmasıBehçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, -===============================Engelleri aştı 'Sıra Dışı Okurlar Ödülü' aldıSİNOP'ta işitme engelli Gül Ustabaş Genç (46), kentte 'Kütüphaneler haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte, 'Sıra Dışı Okurlar Ödülü'ne layık görüldü. Yakalandığı kanser hastalığını tüm engellere rağmen kitap okuyarak yenmeyi başaran Genç, okumanın insana çok katkı sunduğunu belirtti.Kentte, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 55'inci Kütüphane Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Sinop'ta küçük yaşlarda geçirdiği hastalıktan dolayı işitme engeli bulunan Gül Ustabaş Genç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Kütüphaneler Haftası' nedeniyle verdiği 'Sıra Dışı Okurlar Ödülü' ne layık görülüp, sıra dışı okur seçildi. Dr. Rıza Nur Halk Kütüphanesi'nin müdavimi olarak da dikkati çeken evli ve 2 çocuk annesi Genç, yakalandığı kanser hastalığını, tüm engellere rağmen kitap okuyarak yenmeyi başardı.KİTAPLARLAR ARKADAŞI OLDUGül Ustabaş Genç, okumanın kendisine çok katkısı olduğunu ve ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek, herkese kitap okuması tavsiyesinde bulundu. Genç, "Kitapların olduğu yerde bulunmak her zaman hoşuma gitti. Hastalığımda bana şifa, yalnızlığımda arkadaş oldu kitaplar. Emekli olduktan 6 ay sonra kansere yakalandım. 9 ayım hastanede geçti, Kemoterapi, Radyoterapi. Kanser hastalığı geçirenler bilirler bu tedavi çok zordur, insanın morali bozulur. O anda bile kitaplar okurdum, kitaplarla arkadaşlık ediyordum" dedi.'KİTAPLARLA HAYATA BAĞLANDI'Kütüphane müdürü Erol Akarslan da, Genç'in Türkiye'deki 5 sıra dışı okurdan biri seçildiğini kaydetti. Akarslan, "Gül Hanım, kitap okuma sayesinde hayata bağlandı. Kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu insanlara bu vesileyle göstermiş oldu. Engeline rağmen üniversite eğitimini tamamlamış. Devlet kurumunda uzun yıllar hizmet vermiş. Yakalandığı kanser hastalığını kitap sevgisiyle aşmış. Kendisini kutluyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü-Detay-Kütüphane Müdürü Erol Akarslan açıklamaları-Gül Ustabaş Genç açıklamaları-Detaylar(SÜRE: 05: 16 Dk) (BOYUT: 503 MB)Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,