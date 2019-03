Dha Yurt Bülteni -15

Kaynak: DHA

KÖTÜ MUAMALEDE BULUNDUĞU OĞLU ÖLDÜ, ANNE TUTUKLANDIİZMİR'in Torbalı ilçesinde, annesi Özge K. tarafından kötü muamelede bulunulduğu ileri sürülen Osman Çınar K. (6) yaşamını yitirdi. Çocuğun uzun süre aç kaldığı, vücudunda darp ve yanık izleri olduğu belirlendi. Biri 3, diğeri 9 yaşındaki diğer iki çocuğunun da vücutlarında kötü muameleye bağlı darp izleri bulunması üzerine polis tarafından gözaltına alıp, adliyeye sevk edilen Özge K. (28), tutuklandı.İnönü Mahallesi'nde yaşayan Atatürk İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Osman Çınar K., dün evlerinde aniden fenalaşınca Torbalı'daki özel hastaneye kaldırıldı. Bitkin haldeki çocuğun yapılan muayenesinde vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve yanık izleri olduğu belirlendi. Uzun süre aç kaldığı tespit edilen Osman Çınar K., tedaviye alındı. Ancak, durumu ağır olan Osman Çınar K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.TUTUKLANDI; EŞİ DE CEZAEVİNDEKötü muameleye bağlı olarak aşırı kilo kaybından yaşamını yitirdiği belirtilen çocuğun evine giden jandarma ekipleri, Osman Çınar K.'nin kardeşi Ö.K. (3) ve ağabeyi Ş.Ç.K.'nin (9) de vücutlarında darp izlerine rastlandı. Jandarma, çocuklarına kötü muamele yaptığı ileri sürülen anne Ö.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Ö.K., mahkemece tutuklanıp, Şakran Cezaevi'ne gönderildi. Ö.K.'nin eşi M.K.'nin de 'uyuşturucu satmak' suçundan bir süredir cezaevinde olduğu öğrenildi.Osman Çınar K.'nin cenazesi bugün öğle Ayrancılar Camisi'nde kılınan namazın ardından Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.İKİ KARDEŞ KORUMAYA ALINACAKÖte yandan, ölen Osmar Çınar K.'nin, kendisi gibi kötü muamele gördükleri belirlenen ağabeyi ve kardeşinin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından devlet korumasına alınması için İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜEvin dışından görüntüHastaneden görüntüJandarmadan görnütüAdliyeden görüntüÇocuğun fotoğrafıİZMİR===============TEKİRDAĞ'DA, 57 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 ORGANİZATÖR YAKALANDITEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında durdurulan iki araçta yasadışı yollarla Yurt dışına çıkmak isteyen 57 kaçak göçmen yakalanırken, 2 sürücü ve organizatör gözaltına alındı.Tekirdağ-Çanakkale D-110 karayolu üzerinde yol kontrolü yapan jandarma ve polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 ACE 713 ve 52 AC 155 plakalı araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatörlük şüphelileri A.U. ve S.İ.G. gözaltına alındı. Araçlarda ayrıca 4 lastik bot, kürekler ve pompa ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin arından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Görüntü Dökümü-----------------------Araçlardan indirilen kaçak göçmenler-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN-TEKİRDAĞ/-==================BAKANLAR KASAPOĞLU VE VARANK AKHİSAR'DAGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, birlikte Manisa'nın Akhisar ilçesine geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akhisar'da kuru meyve ve sebze üretimine destek sağlamak için yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planladıklarını söyledi.Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada iş dünyasıyla bir araya gelen Kasapoğlu ve Varank birlikte açıklama yaptı. Bakanlar Kasapoğlu ve Varank, Akhisar ziyaretlerinde ilk olarak Kayalıoğlu Camisi'nde cuma namazı kıldı. Daha sonra Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) geçen Kasapoğlu ve Varank burada OSB yönetimi, iş insanları ve partililerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Bakanlar Kasapoğlu ve Varank'ın programına Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve partililer eşlik etti. Yemekte ilk konuşmayı yapan Spor Bakanı Kasapoğlu, memleketi Manisa'da olmaktan ve Bakan Varank'ı yanında görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde çok güçlü bir sesin hem Akhisar'dan hem de Manisa'dan çıkacağına inancının tam olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 17 yıldır her alanda inanılmaz değişimler yaşandı. Bundan sonraki süreçte herşeye rağmen, kumpaslara, tuzaklara rağmen Cumhurbaşkanımız önderliğinde üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bu süreçte siz sanayicilerimiz ve emeğini alın teriyle ortaya koyan kıymetli kardeşlerimiz çok önemli bir paya sahip. Bizler de hükümet olarak, bakanlıklar olarak yerel yönetimlerle iş birliğiyle sürekli desteklemeye devam edeceğiz" dedi.Bakan Kasapoğlu, yerel seçimin önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu süreçte biz sadece yerel yöneticilerimizi seçmeyeceğiz. Maalesef bu seçimlerde ülkemizin tökezlemesini isteyen bir takım odaklar var. Her zaman halkın iradesi, milli irade galip geldi. 31 Mart'ta bu kirli oyunlara en güzel cevabı halkımız verecek. Bizler de üretimde her alanda katkı vererek, özgüvenli gençlerimizi yetiştirme yolunda bakanlık olarak elimizden geleni yapacağız."'YENİ İŞ İMKANLARI OLUŞTURULDU'Manisa'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, "17 yıldır aynı şevk ve heyecanla dur durak bilmeden çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Her bir ilimizin potansiyelini daha da ileriye taşımak adına çok önemli gayretlerimiz var" diye konuştu. Temel önceliği buna verdiklerini söyleyen Bakan Varank, "Manisa sanayisi de sunduğumuz teşvikleri kullanarak gelişti. Burada 2002 yılında sadece 58 firma, 200 milyon TL yatırım teşvik belgesine sahipti. 17 yılda 1500'ün üzerinde firmaya teşvik belgesi vererek 24 milyar TL'lik sabit sermaye yatırımını destekledik. Akhisar'da da desteklediğimiz sabit sermaye yatırımı 1.5 milyar TL'nin üzerindedir. Bu sayede Manisa ve Akhisarımız büyüdü ve güçlendi. Tabi üretim demek, istihdam demek. Verdiğimiz teşvikler sayesinde 65 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturuldu. KOBİ'lerimizi de ihmal etmedik iktidarımız döneminde 5 bin işletme yaklaşık 60 milyon liralık KOBİ desteğinden faydalandı. Burada 16 bin vatandaşımıza girişimcilik eğitimi verdik" dedi.'ŞİMDİYE KADAR 40 MİLYON TL'LİK BAKANLIK KREDİSİ KULLANDIRDIK'Bakan Varank, "Üretim altyapılarımızı daha da kuvvetlendirmek için Manisa'da 2 yeni OSB daha kurduk. 5 bin kişinin çalıştığı Akhisar OSB de bakanlığımızın desteklerinden en iyi şekilde faydalanıyor. Buraya da şimdiye kadar 40 milyon TL'lik bakanlık kredisi kullandırdık. Yine sanayi sitelerimizin sayısını 10'dan 12'ye çıkardık. Burada da 9 bin vatandaşımıza iş kapıları açmış olduk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri bakanlığımıza bağlandı. Onlar vasıtasıyla şehrimize 88 milyon TL'lik bir kaynak aktardık. Akhisar'da gıdadan, eğitime, enerjiden, çevreye, sanayiden, altyapıya 26 projeyi kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla destekledik. İnşallah hedefimiz Akhisar'ın zeytin ve zeytin yağının yüksek teknoloji kullanılarak üretilmesi ve dünya pazarlarında bir marka haline gelmesidir" ifadelerini kullandı.KURUTMA SİSTEMİ MERKEZİ KURULACAKSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akhisar'da kuru meyve ve sebze üretimine destek sağlamak için yenilikçi kurutma merkezi kurmayı planladıklarını söyledi. Bakan Varank, "Kuru meyve sebze üretimine katma değer sağlamak için de faaliyetlerimiz var. Bunun için yenilikçi kurutma sistemlerinin yer alacağı bir merkez kurmayı planlıyoruz. Bunu da en kısa zamanda şehrimize kazandıracağız. Manisamızın çocuklarını da ihmal etmiyoruz. İlimizde 10 farklı, 'Kendin yap atölyesi' kuracağız. Bu atölyeler matematik bazlı olacak. Bu sayede 6-15 yaş arası çocukların kodlama, algoritmik düşünme, süreç tasarlama ve pratik uygulamalar geliştirme gibi konularda becerilerini arttırmayı hedefliyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Varank ve Kasapoğlu, Akhisar ilçe merkezinde esnaf ziyaretine katıldı.Görüntü Dökümü---------------------Bakan Varank ve Kasapoğlu'nun fabrika gezisiBakan Kasapoğlu'nun konuşmasıBakan Varank'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerCemil SEVAL, Barış GEZİCİ/ MANİSA,==================TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ TEMATİK-İNTERAKTİF ÖĞRENME PLATFORMU GELİŞTİRİLDİSİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent'te Türkiye'nin ilk yerli tematik-interaktif öğrenme platformu geliştirildi. 1 yıllık çalışmanın ardından 8 kişilik bir ekip tarafından geliştirilen yazılımın yurt dışına açılması ile birlikte 500 kişiye de istihdam sağlayanacak.Proje koordinatörü Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir, Teknokent binasında basın toplantısı düzenleyerek yazılım hakkında bilgi verdi. Nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri ve araştırma sürecinde kullanılan yazılımların online ve interaktif olarak öğretildiği Türkiye'deki ilk platform olan ve Cumhuriyet Teknokent'te geliştirilen AYEUM veri tabanının 20'den fazla üniversiteye deneme erişimine açıldığını ifade eden Demir, kısa sürede üç farklı üniversitenin de sistemlerine abone olduğu söyledi. AR-GE çalışmaları kapsamında yerli bir öğrenme yönetim sistemi yazılımı geliştiren AYEUM, her eğitimde, eğitim öncesi kişilerin mevcut bilgi ve becerilerini ölçerek, kişiye özel öğrenme imkanları sunuyor. Eğitime katılan araştırmacıların öğrenip öğrenmediğini tespit eden ve buna bağlı anlık dönüt veren yazılım, veri tabanını kullanan üniversitelere ve araştırmacılara yüzde 100 öğrenme, memnuniyet ve akademik performansta artış garantisi veriyor.'İLK YERLİ VE MİLLİ YAZILIM'Geliştirdikleri yazılımın tamamen yerli ve milli olduğunu ifade eden Doç.Dr. Demir "Birinci geliştirdiğimiz bir öğrenme yönetim yazılım sistemi, ikinci geliştirdiğimiz de öğrenme yönetim sisteminin işe yarayıp yaramadığını test etmek için AYEUM isimli üniversitelere satılabilecek bir veri tabanı. Hem yazılımımız var hem de veri tabanımız var. Veri tabanı içindeki yazılım dünyadaki ve Türkiye'de ki bütün herkesin online ve interaktif olarak eğitim yapmasına imkan veren bir yazılım. AYEUM veri tabanı ise Türkiye'deki bütün üniversitelerin kütüphanelerine ve bütün hocalara, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim veren farklı ihtiyaçlara çözüm getiren, onların araştırma kapasitelerini artırmayı arzulayan bir veri tabanı. İki temel özelliği bu. Asıl amacımız veri tabanını değil yazılımı ileriye taşımak. Çünkü bu yazılım sayesinde artık biz bir veri tabanı değil yüzlerce farklı veri tabanları çıkacaktır. Yerli ve milli olarak yazılımların geliştirilmesi ve yabancı kaynakların engellenmesi yolunda yapılan bir adım. Bizim önümüze şöyle bir fırsat koydular. Bilgi birikimi olan akademisyenlere dediler ki 'Gelin burada hem hocalığınızı yapın, sonra da burada şirketleşin.' Biz de şirketleştik. Aslında bizim önümüzü açan kanunlardır. Hem KOSGEB'den hem Sanayi Bakanlığından hem de İŞ-KUR'dan desteklediler" dedi.'500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYABİLİRİZ'Yaptıkları yazılımın Dünya piyasasına açılması halinde Sivas'ta 500 kişiye kadar istihdam sağlayabileceklerini kaydeden Demir "Online ve interaktif yazılımlar doğrudan doğruya bir kaç kişinin tekelinde olduğu için özellikle Türki Cumhuriyetler neredeyse hiç kullanmıyor. Biz bu veri tabanının sadece içerisindeki kelimeleri, Azerice'ye, Kazakça'ya çevirerek çok rahat o üniversitelerin hizmetine de sunabiliriz. Hem yazılımı hem veri tabanını ama iki sene içerisinde yurt dışına satabileceğimizi düşünüyoruz. 1 senelik AR-GE çalışmalarımız sürdü. 3 aydır da hizmet vermeye başladık. Çok ciddi potansitelimiz var. Sivas'ta bilgisayarla alakası olan, yazılımı bilen ya da pazarlamayı bilen ya da kendine has bir öğrenme programı hazırlamak isteyen herkesi işe almak istiyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-Toplantıdan görüntüler-Platformun tanıtımı-Doç.Dr. Demir'un açıklamalarıHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,====================(ÖZEL) OSMANLI'NIN İLK HUTBESİNİN OKUNDUĞU CAMİ İBADETE AÇILDIESKİŞEHİR'de Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun dünyaya edilen edilerek ilk hutbenin okunduğu tek minareli Karacaşehir Camii, 2 milyon liraya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 2 yıl süren restorasyonunun ardından yeniden ibadete açıldı. Cami içine sığmayan cemaat, Cuma namazını bahçede kıldı.Eskişehir'in Odunpazar ilçesine bağlı eskiden köy olan Karacaşehir Mahallesi'nde Osmanlı Devleti'nin kurulduğu 1299 yılında yaptırılan ve ilk hutbenin okunduğu tek minareli Karacaşehir Camii, yaklaşık 2 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilerek restorasyon çalışmalarına başlandı. Duvarları ve tavanı çöken cami 2 milyon lira harcanacak aslına uygun olarak restore edildi. Temeli yeniden yapılarak duvarları özel yöntemlerle güçlendirilen cami restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün ibadete açıldı. Okunan mevlidin ardından camii cemaati Cuma namazını kılarken, cami içerisine sığmayan kalabalık bahçeye kurulan sedirler üzerinde namaz kıldı.Ak Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, Osman Bey'in adına ilk hutbenin okutulduğu cami olan Karacaşehir Camii'nin restore edilmesinin ardından ilk kez ibadete açıldığını söyledi. Avcı, "Burası hepinizim bildiği gibi Osman Bey adına ilk hutbenin okunduğu cami. Dolayısıyla kuruluş cami diyebiliriz. Çok güzel sade bir restorasyon sürecinden sonra yeniden ortaya çıkarıldı. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burası tarihi özelliği itibariyle mübarek bir yer hayırlısı olsunö dedi. Cami cemaatinden Hasan Yılmaz, caminin çok özel bir anlamı olduğunu belirterek, "Osmanlı'nın ilk hutbesi burada okundu. Dünyaya Osmanlı Devleti'nin kurulduğunu ilan etmişler. Daha önce kötü durumdaydı. Vakıflar Genel Müdürlüğü restore etti. Şimdi çok güzel oldu ve ibarete açıldı. İçerisini çok beğendik, aslında uygun olarak tamamladılarö şeklinde konuştu.Karacaşehir Mahallesi'nden Şükrü Uysal da caminin restore edilmesine çok sevindiklerini ifade ederek, "Caminin durumu eskiden çok kötüydü. Tabanı döküyordu, duvarlarda büyük çatlaklar vardı. Büyük bir kısmını da çökmüştü. Restorasyonda duvarlar güçlendirildi, aslında uygun olarak yapıldı. Yaklaşık 2 yıl kadar sürdü. Şuanda çok güzel oldu. Yeterli değil küçük geldi, cemaat dışarda kaldı. Osmanlılar buraları Bizanslılardan aldıklarında camiyi yaptılar ilk hutbede burada okundu. Osmanlı buraya yerleştiö dedi.Yaklaşık 500 nüfuslu Karacaşehir Mahalle Muhtarı Murat Güneş, caminin yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çektiğini belirterek şunları söyledi:"Osmanlı Devleti'nin 1299 yılında kurulduğunda Kacarahisar kalesini fethediyor ve daha sonra burası yapılıp ilk hutbe okunuyor. Restorasyon bitti, içerisi ve dışarısı ışıklandırıldı. Osmanlı'ya yakışır bir hale getirildi. Mevlit okundu, ibadete açıldı. Osmanlı yadigarına da sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Caminin kalabalık bir cemaati var. Turistler daha çok geliyor. Bina yapılırken bile çok gelen oldu. Şimdi turistler bitmiş halini görecekler. Bu bizim için ayrı bir mutluluköRestorasyonun ardından ibarete açılan camideki Cuma namazına Ak Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve mahalleli katıldı.CAMİNİN TARİHİEskişehir'in Odunpazar ilçesine bağlı Karacaşehir mahallesinde bulunan tarihi tescilli cami, 13'ncü yüzyılın başlarında yapılırken, ikinci kez II. Abdülhamit han devrinde yenilendi. Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı Osman Bey Söğüt'e yerleştikten sonra 1288 yılında Karacahisar Kalesi'ni fethederek Türkleri buraya yerleştirdi. 1299 yılında Osmanlı Devleti kurulunca Şeyh Edebali'nin teklifi ile Karacaşehir köyü Camii'nde imam ve kadı olarak atanan Dursun Fakih tarafından Osman Bey adına ilk hutbe okundu. Bu hutbe ile Osmanlı Devleti'nin kuruluşu tüm dünyaya ilan edildi.CAMİNİN ÖZELLİKLERİTek katlı kırma çatılı yapı, kareye yakın dikdörtgen planlı olup mekansal olarak harim, son cemaat yeri, minare, tuvalet bölümlerinden oluşuyor. Mimari özellikleri 19'ncu yüzyıl dönemini yansıtan cami çatısı Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılar tarafından yıkıldı.Görüntü Dökümü:-Restore edilen tarihi cami-Ezan okunurken-Camiye gelenler-Camide mevlit okunması-Caminin genel görüntüleri-Caminin tarihçesinin yazılı olduğu tabela-Camiden çıkanların-Drone ile havadan görüntüleri-Nabi Avcı ile röp.-Caminin içinden detaylar-Muhtarın Murat Güneş ile röp.-Muhabir Engin Özmen'in anonsu-Şükrü Uysal'un konuşması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-==========================İNTİHARA KALKIŞAN İKİZİNİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULAN YUNUS, TOPRAĞA VERİLDİSAMSUN'da, intihara kalkışan ikiz kardeşi bedensel engelli Murat Ü.'yü kurtarmak için girdiği denizde boğulan Yunus Ü. (30), gözyaşları arasında toprağa verildi. Murat Ü.'nün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Halk İskelesi'nde meydana geldi. Yunus Ü., bedensel engelli ikiz kardeşi Murat Ü.'den haber alamayınca polise başvurdu. Bu sırada Murat Ü., kardeşini arayarak, ailesine yük olduğu gerekçesiyle canına kıyacağını söyledi. Yunus Ü. Halk İskelesi'nde olduğunu öğrendiği kardeşinin yanına gitti. Kardeşinin denize atladığı gören Yunus Ü. de peşinden atladı. İkiz kardeşler suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, boğulmak üzere olan kardeşleri sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan Yunus ve Murat Ü. kardeşler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Murat Ü.'nün duran kalbi yeniden çalıştırılırken, Yunus Ü. ise tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİYunus Ü.'nün cenazesi, otopsinin artından ailesine teslim edildi. Son kez evine getirilip helallik alınan Yunus Ü.'nün cenazesi, buradan İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki Yenidoğan Camisi'ne götürüldü. Yunus Ü. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa defnedildi.Cenazede, Yunus Ü.'nün arkadaşlarının yanı sıra taziyeleri kabul eden ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.Murat Ü.'nün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCenaze görüntüleriAileden görüntülerMuhabir anonsuCenaze namazıDetaylarHABER KAMERA: Tayfur KARA/SAMSUN, -=============================ORDU'DA 'AKILLI ŞEHİR' DÖNEMİ BAŞLIYORORDU Büyükşehir Belediyesi, Turkcell ve Huawei ile Akıllı Şehir İşbirliği protokolü imzaladı. Ortak işbirlikleriyle kentte; tarım, ulaşım, enerji, park ve benzeri alanlarda teknolojik çözümler geliştirileceği belirtildi.Türkiye'nin dijital dönüşümü için çalışmalarını yaygınlaştıran Turkcell, Ordu'da önemli bir işbirliğine daha imza attı. Turkcell ve Huawei ile Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Ordu'nun dünyanın en akıllı şehirler sıralamasında bir üst lige çıkarılması hedefleniyor. Turkcell ve Huawei kentte, tarım, ulaşım, enerji, park ve benzeri alanlarda yapılacak ortak işbirlikleriyle teknolojik çözümler geliştirecek.'KARARLI VE İNANÇLI ADIMLAR ATIYORUZ'Protokol imza törenine katılan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, güçlü şebekemizle mobil ve sabit iletişim altyapısının yanında akıllı şehir projelerinde de uçtan uca çözümler sunuyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Şehir Vizyonu'na Turkcell olarak katkı sağlamak konusunda kararlı ve inançlı adımlar atıyoruz. İmzaladığımız bu protokol de bu yolculuğun ortak atılacak ilk adımlarından biri. Amacımız Ordu'yu, düşünen, üreten ve yarışan bir şehir haline getirmek. Akıllı Şehirler projesini devreye alarak Ordu'yu gerek üretim gerek yaşam kalitesinde bambaşka bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Ordulu bal üreticileri artık akıllı kovanlarda daha verimli ve kaliteli bal üretimi gerçekleştirecek. Fındık üreticileri de gelişmiş teknoloji çözümleriyle tanışacak. Yeni teknolojilerle donanan verimliliği artıran çözümlerimizle Ordu halkına kusursuz bir deneyim yaşatırken, sağladığımız tasarruflarla da kaynak verimliliğini maksimum düzeye çıkaracağızö dedi.'İLETİŞİMDE VERİMLİLİK SUNMAYI HEDEFLİYORUZ'Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da anlaşmayı önemsediklerini kaydederek, "Akıllı şehirler projesi, ülke genelinde hükümetimizin de desteklediği konuların başında geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuya hassasiyet gösteriyor ve öncülüğü sahipleniyor olmanın gururunu yaşıyoruz. İki teknoloji devinin desteğiyle hayata geçirilecek çalışmalarla Ordu halkına hem kaliteli yaşam ve hem de iletişimde verimlilik sunmayı hedefliyoruzö diye konuştu.'FARKLILAŞMAYI YARATMAYI TEMEL AMAÇ EDİNDİK'Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ise, Türkiye'nin dijitalleşmesi ve akıllı şehirlerin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak şunları söyledi:"Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak 25 yıldır halkımıza ve müşterilerimize en son teknolojiyi her zaman kaliteli bir şekilde sunmayı hedefledik. Bugün, yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler artık bütün endüstrileri, insanların yaşam şekillerini ciddi anlamda etkiliyor. Tabii ki bu noktada akıllı şehir vizyonu da bu teknolojileri birleştirerek şehirlerimizde, hayatları kolaylaştırmak, yöneticilerin iş yapış şekillerini daha kolay hale getirmek ve verimliliği artırmak için oldukça önemli bir inisiyatif sunuyor. Bu kapsamda biz de Turkcell olarak, akıllı şehir vizyonumuzla şehirleri akıllandırıp, orada farkı, farklılaşmayı yaratmayı temel amaç edindik.öKENT 5G İLE DONATILACAKHuawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zhang Xiaolong da, "Gerçekleştirdiğimiz protokol, Ordu'nun 5G teknolojileriyle donatılarak daha da akıllı hale gelmesini sağlayacak ve Ordu halkının en son teknolojinin imkanlarından sonuna kadar faydalanarak konforlu bir yaşam sürmesine vesile olacak. Geleceğin çözümlerini geliştirerek, katma değer yaratan işlerde işbirliğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruzö ifadelerini kullandı.AKILLI ÇÖZÜMLER SUNULACAKTurkcell, projenin uygulanması için gerekli sabit genişband (FBB), mobil genişband (MBB) ve NB-IOT bağlantı hizmetleri ile veri merkezleri vasıtasıyla bulut bilişim hizmetlerini de sağlayacak. Huawei ise proje çerçevesinde akıllı ulaşım, akıllı su ve akıllı park çözümleri de dahil olmak üzere birçok alanda dikey çözümler sağlayan ürünlerinin teminini yapacak. Proje kapsamında parklara kurulması planlanan güneş enerjisi ile çalışan çevre dostu direkler sayesinde, güven çemberi oluşturulacak ve çocuklar aileleri tarafından izlenebililip daha güvenli alanlarda oyun oynayabilecek. Yine proje kapsamında hayata geçirilmesi planlanan hasta ve yaşlı takip çözümü sayesinde de hasta ve yaşlı yakınları her an sevdiklerinden haberdar olabilecek.AKILLI KOVANÖte yandan Turkcell'in Akıllı Tarım çözümlerinden Akıllı Kovan sayesinde Ordulu bal üreticileri kovan ile ilgili sıcaklık, nem ve konum bilgilerini takip ederek bal verimini artırabilecek. Yine bir Akıllı Tarım çözümü olan Turkcell Filiz sayesinde ise Ordu'nun fındık üreticileri bahçelerinin su ihtiyacı ve hastalık durumu bilgileri ile ziraat mühendislerinin önerilerine kolayca ulaşabilecek. Sunulacak olan Akıllı Sulama çözümleriyle ise sulama sistemleri uzaktan yönetilebilir hale gelecek ve tasarruf sağlanacak.-Görüntü Dökümü-İmza töreninden görüntü-Konuşmalardan görüntü-Diğer detaylarSüre: 3.32 DK Boyut: 396 MBHaber: Nedim KOVAN - Emre KOLTUK Kamera: Faruk KAHRAMAN-ORDU-DHA