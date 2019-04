Dha Yurt Bülteni-15

Kaynak: DHA

MUHTAR ADAYLARI TARAFLARI ARASINDAKİ KAVGADA 16 KİŞİ ADLİYEDE (YENİDEN)KARABÜK'te, muhtar adayları ve onların tarafları arasında çıkan ve tüfekle 1 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 kişi, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.Olay, 2 Nisan Salı günü akşam saatlerinde, Cumayanı köyünde meydana geldi. Yeniden aday olarak muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu 'nun tarafları arasında, iddiaya göre, seçim öncesi yaşanan tartışma, köyde çıkan yangında yeniden başladı. Dursun Aşık'ın evinde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından enerji kesilirken, köylüler, yardıma koştu. Bu sırada iki muhtar adayının tarafları arasında da başlayan tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüştü. A.Y., av tüfeği ile ateş ederek, Hasan Ş.'yi vurdu. Hasan Ş., yaralanırken, köye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Köyde yaşanan gerginlik üzerine jandarma ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, sirenler çalarak, zırhlı araçlarla köye girince taraflar dağıldı. Köyde önlemler alınırken, başlatılan soruşturma kapsamında, olaylara karıştıkları belirlenen muhtar Bilal Bozkurt ile Nuri Güllüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ve polisin adliye çevresindeki geniş güvenlik önlemleri altında 16 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınları ise adliye önünde bekleyişlerini sürdürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken-Adliyeden detayHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,=========================FOÇA'DA BAŞKAN GÜRBÜZ MAZBATASINI ALDIİZMİR'in Foça ilçesinde Millet İttifakı'nın adayı olarak belediye başkanı seçilen CHP 'li Fatih Gürbüz mazbatasını ve selefi Gökhan Demirağ 'dan görevi devraldı.Foça Belediye Başkanı seçilen CHP'li Gürbüz, bugün ilk olarak belediyeye geldi. Selefi Gökhan Demirağ'dan görevi devraldı. Fatih Gürbüz, programın aksamaması için devir teslim töreninin temsili olarak önden yaptıklarını ifade etti. Başkan Gürbüz, daha sonra partililerle birlikte Cumhuriyet Meydanı 'na geçti. Burada Başkan Gürbüz ile CHP'liler, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Başkan Gürbüz ile beraberindekiler daha sonra Hükümet Konağı'ndaki İlçe Seçim Kurulu'na geçti. Devir- teslim ile çelenk koyma töreninden program değişikliği nedeniyle haberdar olmadıklarını belirtip katılamadıklarını söyleyen İYİ Partililer, CHP'lilere sitem etti. Daha sonra İYİ Parti ve CHP'liler her birlikte İlçe Seçim Kuruluna geçti. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Bıyık, Başkan Gürbüz'e mazbatasını verdi. Mazbatalarını alan Gürbüz ve meclis üyeleri, Hükümet Konağı önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Foça Hükümet Konağı önünde partililerin gelişiİlçe Seçim Müdürü tarafından mazbataların takdimiHükümet konağı içi ve önünde tebrikleşme ve fotoğraf çekiminden görüntüHaber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA ( İzmir ),==========================EDREMİT'TE 4 KİŞİLİK HIRSIZLIK ŞEBEKESİ YAKALANDIBALIKESİR'in Edremit ilçesinde çok sayıda ev ve iş yeri ile otomobilden hırsızlık olayı gerçekleştiren 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.Edremit ilçesinde son günlerde ev ve iş yerleri ile park halindeki otomobillerde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarına ait kayıtları inceleyen polisler, şüphelilerin G.B., T.O., S.Ö. ve F.S. olduğunu belirledi. 2 oto hırsızlığı, 2 oto hırsızlığı teşebbüsü, 3 otodan hırsızlık ile ev ve işyerlerini soydukları tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen televizyon, çay makinesi, 5 adet araç aküsü ile elektrikli testere bulundu. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Şüphelilerin adliyeye getirilmesiAdliye detayıGüvenlik kamerasıHaber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT ( Balıkesir ),===============================TORBALI'DA CHP'Lİ UYGUR, MAZBATASINI ALDIİZMİR'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, CHP'den Torbalı Belediye Başkanlığı'na seçilen İsmail Uygur , mazbatasını aldı. Uygur, makamına geçerek, görevine başladı.Torbalı Belediye Başkanlığı yarışını geçen dönemin başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez , rakibi CHP'li İsmail Uygur'a karşı kaybetti. 2004- 2014 yıllarında 2 dönem başkanlık yapan Uygur, 2014 seçiminde 1 yıl 15 günlük hapis cezası nedeniyle aday olamamıştı. İlçe Seçim Kurulu'ndan bu sabah mazbatasını alan Uygur, saat 11.30'da Atatürk Meydanı 'na ekibiyle gelerek, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Tebrikleri kabul eden Uygur, belediye binası önünde ilçe sakinleri ve partililer tarafından karşıladı. Kurbanın kesilmesinden sonra toplanan kalabalığa seslenen Uygur, 3'üncü kez seçildiğini, görev süresi sonunda ilçede en uzun süre belediye başkanlığı yapmış kişi unvanına sahip olacağını söyledi. Önceki başkan AK Partili Adnan Yaşar Görmez , belediyeye gelmezken, devir teslim gerçekleşmedi. Başkan Uygur, makamına geçerek, görevine başladı.İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),==============================================BOYDAK'LARIN ESKİ FİNANS MÜDÜRÜNE, FETÖ'DEN 7,5 YIL HAPİSKAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Boydak Holding eski finans müdürü Talat Bayraktar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanan FETÖ/PDY sanığı Talat Bayraktar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son savunmasını yapan sanık Bayraktar, Boydak Holding'de finans müdürü olarak çalıştığını ve şirketin bütün harcamalarının kanunlara uygun şekilde yapıldığını ileri sürdü. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Boydak Holding'e devlet tarafından el konulduğunu ve kayyum heyeti atandığını anlatan sanık, "Bu dönemde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) müfettişleri holdinge geldiler ve onlarla ben ortak çalıştım. MASAK'a, şirketin ödemeleriyle ilgili 2 bin sayfadan fazla doküman verdim. Kayyum heyetiyle de 1,5 yıl birlikte çalıştım ve her türlü bilgi ve belgeyi paylaştım. Ocak 2018'de ise hakkımdaki soruşturma gerekçesiyle iş akdim kayyum heyeti tarafından feshedildi. Şu an FETÖ üyesi olmakla suçlanıyorum. Buna çok kırıldım. Ben FETÖ'cü değilim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Talat Bayraktar'a 'silahlı terör örgütüne üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.Zafer BARIŞ/KAYSERİ,=============================================