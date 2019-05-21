Dha Yurt Bülteni - 15

41 meslektaşı, eşinin öldürdüğü Müzeyyen avukatı savundu (2)
GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI
Diyarbakır'da doktor Mesut Issı'nın, boşanma aşamasındaki eşi avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı tabancayla öldürdüğü olaya tanık olan kafede çalışan Şirin Ergünlü (18), yaşadıklarını anlattı. Sesler üzerine çalıştığı kafeden dışarı çıktığını belirten Ergünlü, Mesut Issı'nın, kendisine de tabanca doğrultup, içeri girmesini söylediğini savundu. Ergünlü, şunları söyledi:
"Silah seslerini duyar duymaz dışarıya çıktım. Birinin kaçmaya çalıştığını gördüm. Beyaz bir arabası vardı. Beni gördüğünde silah çekti, 'İçeriye gir' dedi. İçeriye girdim, adam arabaya bindi. Çocuklarına kızdı. Çocuğu 'Anne' diye bağırdı. Çocuğun, annesini gözlerinin önünde vurdu. İçeriye girdikten sonra kapı sesi geldi, aracıyla gittiğini gördüm. Sonra çıkıp, olay yerine gidip, baktığımda kadın yerde yatıyordu. Diz çökmüş vaziyetteydi. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Polisler ifademe başvurdu. Saldırganın doktor olduğunu öğrendim. Kadın kaçmaya çalışmış, doktor çelme takarak durdurup, silahla ateş etmiş."
Öte yandan Mesut Issı'nın ateşlediği tabancadan çıkan ve hedef olduğu Müzeyyen Boylu Issı'dan seken 2 kurşunun, duvarda iz oluşturduğu görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Görgü tanığı Şirin Ergünlü ile röp.
-Olay yerinden detaylar
-Duvardaki kurşun izleri
-Olayın meydana geldiği sokak
-Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 329 MB
Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,
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SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evine doğru yürüyen İbrahim K. (26) yolunu kesen otomobilden inen kimliği belirsiz saldırganın silahlı saldırısına uğradı. 8 kurşunla ağır yaralanan İbrahim K. hastanede tedaviye alınırken, jandarma kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim K.'nin yolu, evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin kullandığı otomobille kesildi. Otomobilden inen saldırgan, İbrahim K.'ye kurşun yağdırdı. İbrahim K., vücuduna isabet eden 8 kurşunla ağır yaralanırken, saldırgan otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan İbrahim K., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacak, kalça ve ayaklarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İbrahim K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Jandarma ekipleri, silahlı saldırgını, kimliğini tespit edip, yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden detaylar
-Yaralıdan detaylar
Süre: 42 saniye, Boyut: 94 MB
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),
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POLİSLER, TABLETİ ÇALINAN MUHAMMET'İ YENİ TABLET ALARAK SEVİNDİRDİ
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Karataş ailesinin evine giren hırsız cam kemik hastası 10 yaşındaki Muhammet Hüseyin Karataş'ın tabletini çaldı. Çocuğun çok üzüldüğünü, ağladığını gören polisler, aralarında topladıkları parayla Muhammet Hüseyin'e tablet alarak, hediye etti. Darıca Osmangazi Mahallesi Güven Sokak'taki bir apartmanın giriş katında oturan Selami (41) ve Fahriye Karataş (39) çiftinin evine geçen cuma günü akşam saatlerinde hırsız girdi. İftarın ardından çocuklarını da alarak gezmeye çıkan Karataş ailesi, evlerine geri döndüklerinde hırsız girdiğini fark edince polise haber verdi. Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaparken tabletinin çalındığına çok üzülen Muhammet Hüseyin'in ağladığını gördü. Bu durumdan oldukça etkilenen polisler kendi aralarında para toplayarak Muhammet Hüseyin'e yeni bir tablet aldı. Karataş ailesinin evine giden polisler, Muhammet Hüseyin'e sürpriz yaparak aldıkları yeni tablet bilgisayarı hediye etti. Komiser Yardımcısı Olgun Demir ve mesai arkadaşlarının birlikte hediyesini verdiği Muhammet Hüseyin'in mutluluğu gözlerinden okunurken, polis olma hayali kuran çocuğa 'Trafik Dedektifi' kartı da verildi.
Hırsızlık konusunda Karataş ailesine bilgilendiren Komiser Yardımcısı Olgun Demir, haber verilmesi üzerine olay yerine geldiklerinde Muhammet Hüseyin'in çok üzüldüğünü fark ettiklerini ifade ederek, "Bir yandan bu hırsızlığın suçlularını ararken, bir yandan da emniyet müdürlüğündeki mesai arkadaşlarımızla Muhammet Hüseyin'i nasıl sevindirebiliriz, nasıl bir sürpriz yapabiliriz şeklinde düşündük. Aramızda topladığımız parayla çalınan tabletin yerine yenisini alarak Muhammet Hüseyin'i sevindirmek istedik. Muhammet Hüseyin'in şu an yüzündeki tebessümü ve mutluluğu bize yetti, bu bizi mutlu etti." dedi.
Muhammet Hüseyin ise polislere teşekkür ederken, hediyesine çok sevindiğini ve büyüyünce polis olacağını ifade etti.
Hırsızların evlerine girerek çocukları Muhammet Hüseyin'in tabletiyle birlikte bir adet de bilgisayar çaldığını ifade eden Selami Karataş ise polislere teşekkür etti. Çocuğunun doğuştan cam kemik hastası olduğunu ve bu nedenle yürüyemediğini aktaran Selami Karataş, Muhammet Hüseyin'in 3. sınıfa gittiğini ve evde eğitim aldığın ifade ederek, "Muhammet Hüseyin oyuncaklarla oynamadığı için, oyuncakların peşinde koşamadığı için genelde elektronik, tablet veya bilgisayarlara meraklı. Bu nedenle ders veya oyun anlamında çok kaybı oldu. Biz de kendisi de çok üzüldük, ama sağ olsunlar Darıca Emniyet Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar gereğini yaparak bir nevi oyuncağını geri verdiler." diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Polisin aldıkları tableti karakolda hediye paketi ile sarması
-Polis ekipleri hediye paketi ile karakoldan çıkarken
-Evin önüne gelen ekipleri çocuğun babası kapıda karşılarken
-Muhammet Hüseyin'e yeni tabletin verilmesi, polisin Muhammet ile konuşması
-Olgun Demir'in konuşması
-Muhammet Hüseyin'in konuşması
-Selami Karataş'ın konuşması
Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),
Müzeyyen Boylu
, Güncel
Kaynak: DHA