DHA YURT BÜLTENİ - 15

YAŞLILARI, 'KAYMAKAMLIKTAN GELDİK' DİYEREK, DOLANDIRAN 2 KİŞİ YAKALANDI

DENİZLİ'nin de aralarında bulunduğu 5 ilde, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtıp, yardım etme bahanesiyle yaşlıların para ve ziynet eşyalarını dolandıkları ileri sürülen 2 kişi, Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Uşak'ta suçüstü yakalandı. Benzer şekilde 15 ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli, getirildikleri Denizli'nin Tavas ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal Hırka ve Kızılcabölük mahallelerinde yaşlıların, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılması üzerine, harekete geçti. Dolandırılan kişilerin evlerinin bulunduğu yerde görgü tanıkları ile görüşüp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma görevlileri, şüphelilerin Rasim E. (Erden) (38) Ozan B. (Bayburtlu) (44) olduğunu belirleyip, teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından şüphelilerin Uşak'ta oldukları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüpheliyi Uşak şehir merkezindeki bir evde, bir yaşlıyı dolandırmak isterken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerindeki aramada,150 gram esrar ve 19 gram eroin ile yaşlılardan dolandıkları belirlenen 30 bin lira para, 15 Cumhuriyet altını, 3 çeyrek altın ele geçirildi. İzmir, Denizli, Muğla, Uşak ve Isparta'da toplam 15 dolandırıcılık olayına karıştığı belirtilen şüpheliler, gözaltına alındı. Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KORE GAZİSİNİ DOLANDIRMIŞLARDI

Şüphelilerin dolandırdığı kişiler arasında Denizli'nin Sarayköy ilçesinden Kore gazisi Hüseyin Atagün (87) ve eşi Ayşe Atagün'ün (81) de bulunduğu bildirildi. Geçen 20 Aralık'ta, kendilerini kaymakamlık görevlisi olarak tanıtan 2 şüphelinin 20 bin lira ve bir miktar ziynet eşyasını dolandırdığı kore gazisi Atagün, geçen 26 Şubat'ta kalp krizinden yaşamını yitirmişti.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Adliyeden görüntü

Haber- Deniz TOKAT - Kamera: Hüseyin BAYBARS/ TAVAS (Denizli)



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OKULDAN DÖNERKEN DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

BOLU'da, okuldan çıkıp eve gittiği sırada okulun yakınında bulunan koruma duvarı ve korkuluk bulunmayan dereye 3 metre yükseklikten düşen Irak uyruklu Abdurrahman Abidin (8) itfaiye tarafından merdivenle çıkarılarak kurtarıldı. Hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, vatandaşlar, okula 300 metre uzaklıkta bulunan derenin çevresinde güvenlik duvarı olmamasına isyan etti.

Olay, saat 15.15 sıralarında Borazanlar Mahallesi'nde bulunan Borazanlar Deresi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü 50. Yıl İzzet Baysal İlkokulu'nda dersten çıktıktan sonra eve giden Irak uyruklu ikinci sınıf öğrencisi Abdurrahman Abidin, eve gidiş güzergahı üzerinde bulunan Borazanlar Deresi yakınından geçtiği sırada taşlık yolda kayarak dereye düştü. Yol yapım çalışması nedeniyle bir süre önce korkulukları yıkılan ve okula yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan dereye düşen çocuğu görenler durumu, 112 Acil ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çocuğu düştüğü yerden çıkardı. Derede su derinliğinin az olması çocuğun sulara kapılıp gitmesini önledi.

ANNE BÜYÜK PANİK YAŞADI

112 Acil ekipleri olaydan hafif sıyrıklarla kurtulan Abdurrahman Abidin'e olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştirip ambulansa bindirdi. Bu sırada çocuğunun eve gelmemesi nedeniyle onu aramaya çıkan anne Khalid Abidin kalabalığı görünce panik içinde koşmaya başladı. Anne panikle ambulanstaki çocuğunun yanına gitti. Abdurrahman Abidin, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Mahalle sakinleri, okul yakınında bulunan derenin etrafında duvar ya da korkuluk olmamasına tepki göstererek, "Bura için kaç kez başvurduk. Kimse yardımcı olmadı. Belediyeye de başvurduk. Seçimden önce de söyledik. Kaç kere benim eşim başvurdu. Burayı kapatın dedik. Önceden kapalıydı. Yolu açmak için koskoca duvarı yıktılar, gittiler. Başka hiçbir şey yapmadılar." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay görüntüler

-Çocuğun deredeki görüntüsü

-Çıkarılması

-İlk müdahale

-Çocuğun ağlaması

-Annenin olay yerine gelmesi

-Mahalleli ile röportaj

-Detaylar

Süre: 03.21-Boyut: 377 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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ÇANKIRI'DA ÖĞRETMENE SALDIRI PROTESTO EDİLDİ

Çankırı'da öğretmenler ve öğrenciler, H.A. adlı velinin, oğluna şiddet uyguladığını iddia ettiği öğretmen M.S.'yi sınıftan çıkararak, okulun koridorunda darp etmesini yürüyüş düzenleyerek protesto etti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Ortaokulu'nda eğitim gören oğlunun öğretmeni M.S. tarafından şiddet gördüğünü öne süren H.A., dün okula gitti. H.A, ders sırasında sınıfın kapısını açıp, konuşmak için okulun koridoruna çağırdığı öğretmen M.A.'yi darp etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından H.A, polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

EĞİTİM SENDİKALARINDAN TEPKİ

H.A.'nın öğretmene uyguladığı şiddete eğitim sendikaları tepki gösterdi. Eyleme, öğretmenler ve öğrenciler yoğun bir şekilde katılım gösterdi. Atatürk Bulvarı'nda toplanan yaklaşık 600 kişi, 'Eğitim çalışanına şiddeti kınıyoruz' pankartı açtı. Kalabalık grup, bulvar üzerinden Karatekin Parkı'na kadar yürüdü. Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Çakırcı, "Bu tür şiddet olaylarının yaşanmaması için hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem hükümet yetkililerinden 'Öğretmen Meslek Kanunu'nun bir an önce çıkarılmasını biz istiyoruz. Buna ihtiyaç var. Çünkü böyle bir düzenleme olmazsa, önleyici tedbirler olmazsa, şiddeti önleyici tedbirler almazsak bu saldırılar devam edecek görünüyor. Bu saldırıların önüne geçmemiz için mutlaka bu yasayı bir an önce hükümetin çıkarması gerekiyor" dedi.

Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yürüyüşten görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, -

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YOLCUNUN DİZLERİNE SARILI UYUŞTURUCUYU 'DALGA' BULDU

Diyarbakır'da jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı kontrol sırasında narkotik köpeği 'Dalga'nın tepki vermesi üzerine üst araması yapılan S.S.'nin, dizlerine streç naylonla sardığı 1 kilo esrar ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol denetimi yapıldı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde narkotik köpeği 'Dalga', yolculardan S.S.'ye aşırı tepki verdi. Bunun üzerine üst araması yapılan S.S.'nin dizlerine sardığı 8 parça streç naylonda 1 kilo esrar ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, S.S. gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Dizlikten detaylar

Ele geçirilen uyuşturucu maddesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3,8 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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KORUYUCU AİLELER, ÇOCUKLARI VE SEVGİ EVLERİNDE KALAN ÇOCUKLAR İFTARDA BULUŞTU

ADANA'da koruyucu aileler, çocukları ve sevgi evlerinde kalan çocuklar Adana Kamu Müteahhitleri Derneği'nin (AKAMDER) düzenlediği 13'üncü Geleneksel İftar Yemeği'nde buluştu.

AKAMDER'in düzenlediği 13'üncü Geleneksel İftar Yemeği, kentteki bir restoranda düzenlendi. İftar yemeğine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, ilçe kaymakamları, AKAMDER üyeleri, koruyucu aileler, çocukları ve kentteki sevgi evlerinde kalan çocuklar katıldı. İftar öncesi konuşan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, geleneksel iftar etkinliğinin her yıl büyüdüğünü belirterek, "Şüphesiz çocuklar geleceğimizdir. Koruyucu anne ve babalarımız, sevgi evlerindeki kardeşlerimiz, siz öyle hizmet veriyorsunuz ki verdiğiniz sevgi ve şefkat önce hakka, sonra devletimize, çocuklarımızın umutlarına verdiğiniz en kıymetli hizmettirö dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da iftar etkinliğini düzenlediği için AKAMDER'e teşekkür ederek, "Sevgili çocuklar, sizler, her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız. Bizim en kıymetli hazinemiz, sizlersiniz. Sizlerin sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu, mutlu bireyler olarak toplumda yer almanız için, devletimiz ve milletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanındadır. Sizler de hem ailelerimizin hem de devletimizin verdiği emekleri karşılıksız bırakmayın ve bizleri yeni başarı hikayeleri ile gururlandırın. Sizlere güveniyor, inanıyor ve sonuna kadar desteklediğimizi bilmenizi istiyorumö diye konuştu. Konuşmaların ardından iş adamları Osman Çevik, Mehmet Deveci ve Mustafa Şahbaz'a katkıları nedeniyle Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından plaket verildi. Etkinlikte animatörler tarafından çocukların yüzleri boyandı, eğlenceli oyunlar oynandı. İftar programı, hacıvat ve karagöz gösterisinin ardından son buldu.

Görüntü Dökümü

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- Adana Valisi Mahmut Demirtaş açıklaması

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu açıklaması

Çocuklardan genel ve detaylar

Plaket verilmesi

Yemek dağıtılması

SÜRE: 03'14" BOYUT: 355 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Kaynak: DHA