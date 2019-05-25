DHA YURT BÜLTENİ - 15

Gazipaşa'da yerleşik Hollandalı, bilgisayar başında ölü bulundu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen (53) evinde bilgisayar başında ölü bulundu.

Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'nde kendisine ait tek katlı evde tek başına yaşayan yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen'den bir süredir haber alamayan arkadaşı, polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Eve gelip kapıyı açan polis Ansgar Driessen'i masadaki bilgisayar başında oturur vaziyette hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri burnundan kan geldiği belirlenen Driessen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Beyin kanaması geçirmiş olabileceği düşünülen Ansgar Driessen'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evden görüntü

Polisin eve girişi

Cumhuriyet savcısını gelmesi

İncelemeler sonrası cenazenin evden çıkarılışı

Cenazenin araca konulması ve aracın gidişi

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Bursa'da servis midibüsü devrildi: 10 yaralı



BURSA'da, kontrolden çıkan servis midibüsü, refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücünün de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde meydana geldi. OSB'deki mobilya firmasından aldığı işçileri Akhisar Mahallesi'ne götüren Savaş Gündüz'ün yönetimindeki 16 S 6129 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücü Gündüz ile işçilerden İnan Gürler (36), İbrahim Bayram (46), Deniz Öztürk (31), Meryem Çağlayan(51), Sadettin Aydın (58), Kadir Kahraman (28), Songül Berksoy (40), Fahriye Korkmaz (42) ve İsa Taşçı (32) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde midibüsün kontrolden çıktığı ardından kaldırım üzerinde sağa yattığı görülüyor.

Görüntü dökümü;

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralılardan detaylar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Diyarbakır'ın fethi kutlandı

DİYARBAKIR'ın İslam Orduları tarafından fethedilişinin 1380'inci yıldönümü, kentte Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği etkinlikle kutlandı.

İslam Ordularının, 27 Mayıs 639 yılında Diyarbakır'ı fethedilişlerinin yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği tarafından Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camii önünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programda konuşma yapan Milli Gençlik Vakfı Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, 27 Mayıs 639'da fethedilen Diyarbakır'ın terörle, karpuzuyla, yemeğiyle gündeme geldiğini belirterek, Diyarbakır'da, Mekke ve Medine'den sonra en fazla sahabe kabrinin olduğu şehir olduğuna dikkat çekti. Turhan, "Şehr-i Diyarbakır ya terörle, ya karpuzuyla, ya yemeğiyle gündeme geldi. Tatlısıyla, karpuzuyla gündeme gelmesine karşı değiliz. Ama bu Şehr-i Diyarbakır, şu anda huzurlarında bulunduğumuz şehir, Mekke ve Medine'den sonra sahabe sayısı açısından en fazla sahabenin merhum olduğu bir bedenin içerisindeyiz. Ayrıca şu anda bulunduğumuz havzada tam 27 şehit sahabemiz var. Buralar kime nasip olur? Bu güzel beldedeki insanımıza buralar nasip olmuşken, bu güzel ülkemize nasip olmuşken biz bunun neden kıymetini bilmeyelim" dedi. Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında katılımcılara iftar verilmesiyle program son buldu.

Görüntü Dökümü

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Hz. Süleyman Camii'nden detaylar

Programdan detaylar

Konuşmalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Bursa'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Bazı şehirlerin kendi kimlikleriyle öne çıktığını ifade eden Kurtulmuş, "Bursa'ya bu anlamda en ufak bir hizmette bulunmak sadaka-i cariye kabilinden bir iştir. Sadece bu şehrin halkına yapılan hizmet değil aynı zamanda Bursa'nın sahip olduğu, taşıdığı o kültüre hizmet etmek demektir" dedi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından düzenlenen iftar ve ödül töreni programına katılmak için Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da yeni belediye binasında ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın da katıldığı ziyarette konuklarını kapıda karşılayan Başkan Aktaş, farklı zamanlarda ağırlayıp, bilgelerinden istifade ettikleri Kurtulmuş'u Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

KURTULMUŞ: BURSA'YA HİZMET SADAKA-İ CARİYEDİR

Osmanlının kurucu şehri Bursa'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da seçim öncesi aday tanıtım programı için Bursa'ya geldiğini ve coşkulu bir program gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Seçimlerde Bursa'da da güzel sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, "Bu vesileyle sayın başkanımızı seçildikten sonra ziyaret edip, tebrik etme fırsatımız olmamıştı. İftar programı dolayısıyla geldim ve belediyeyi de ziyaret ettim. Başkanımıza başarılar diliyorum. İnşallah bu dönemde de Bursa'ya çok güzel hizmetler yapmasını bekliyoruz. Bu kadim şehrimize, gerçekten her tarafı sanat dolu, maneviyat dolu, kültür dolu bu güzel şehri çok daha ileriye götürecek çalışmalara öncülük etmesini temenni ediyoruz. Cenab-ı Allah işlerini kolaylaştırsın. Bazı şehirler vardır ki kendi kimlikleri dolayısıyla öne çıkar. Bursa'ya bu anlamda en ufak bir hizmette bulunmak sadaka-i cariye kabilinden bir iştir. Sadece bu şehrin halkına yapılan hizmet değil aynı zamanda Bursa'nın sahip olduğu, taşıdığı o kültüre hizmet etmek demektir. Allah muvaffak etsin" diye konuştu.

Ramazan ayının gönül huzuru içerisinde geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, Bursalıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı. Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, ziyaretin anısına Kurtulmuş'a üzerine yeşil türbe işlenmiş bir ipek halı tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü

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-Numan Kurtulmuş'un Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinden detaylar

-Numan Kurtulmuş'un konuşması

Süre: 03.40 Boyut: 58 MB

Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: BURSA,

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Ortaylı'ya kitap imzalatmak isteyenler kuyruk oluşturdu



AYDIN'da, bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, ikinci gününde de kitapseverlerin akınına uğradı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın imza gününde ise uzun kuyruklar oluştu.

Efeler'deki Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan dev çadırda gerçekleştirilen kitap fuarı, 2'nci gününde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı ağırladı. Fuar girişinde kitaplarını imzalayan Ortaylı'ya; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz da eşlik etti. İmza gününe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kitaplarını Ortaylı'ya imzalatabilmek için, sıcak havaya rağmen saatlerce sıra bekledi.

Ortaylı'ya kitabını imzalatmayı başaranlardan Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinden Meryem Duman, "İlber Ortaylı hocamızın Aydın'a gelmesinden dolayı mutluyum. Hocamıza kitabı imzalatmak için yaklaşık 2 saat sıra bekledim" dedi. Sıcak havanın kendilerini olumsuz etkilemesine rağmen beklediklerini söyleyen vatandaylardan Ümmühan Büşra Uysal ise, "Aydın'da böyle etkinliklerin düzenlenmesinden mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Adnan Menderes Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden Muhteşem Nadide Akpınar da fuarı beğendiğini belirterek, "Yaklaşık 2 saat güneşin altında bekledik ama sonunda mutlu sona ulaştık. Etkinlik gerçekten çok güzel. Böyle kültürel etkinliklerin her zaman olmasını isteriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İmza gününden görüntü

Vatandaşlarla röp.

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: AYDIN,

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Kesilmiş ağaç parçalarından tasarımları ilgi görüyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde oturan Mecit Yıldırım (64), uzun yıllar boyunca gemilerde çalıştıktan sonra emekli oldu ve hobi olarak ahşap tasarım işiyle ilgilenmeye başladı. Kesilmiş ağaç parçalarını şekillendiren Yıldırım, ilçede atölye ve tanıtım ofisi açtı. Siparişlere yetişemeyen Yıldırım, yurt dışından da ürünlerine talep geldiğini söyledi.

3 çocuk ve 4 torunu bulunan Mecit Yıldırım'ın hobi olarak başladığı ahşap tasarım işi ilgi görünce profesyonel olarak çalışmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle yıkılma amaçlı kesilen ağaçların içerisinden işleyeceği parçaları seçtiğini söyleyen Yıldırım, yurt içinde taleplere yetişmekte zorlandığını, yurt dışından da sipariş almaya başladığını söyledi.

Emekli olduktan sonra boş durmak istemediğini, bölgedeki ağaç çeşitliliği nedeniyle de ağaç tasarım işine merak sardığını anlatan Mecit Yıldırım, şunları söyledi:

"Kızılkeçeli yolunda bir atölyem var. Yarım günüm orada geçiyor. Atölyede işlediğim ürünleri de Akçay merkezdeki tanıtım ofisinde satışına sunuyorum. Şu anda yurtdışına satışımız oldukça yüksek düzeyde. Avustralya, Amerika, Almanya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen siparişleri gönderdim. Şimdi ise, yüksek voltajlı ağaç yakma sanatına da merak saldım. Onlarda çok beğeni alıyor. Ömrümü bu işte geçirmedim, sonradan edindiğim bir beceri olduğu için genelde doğanın verdiği güzellikleri kullanıyorum. Yaptığım çalışmalar karşısında ailem de şaşırdı. Sonuçta, benim ömrüm denizde geçti, telsizciydim. Sonradan bu kadar güzel eserler çıkarmam herkesi şok etti. Her insanın içinde, bir sanat dalına karşı ilgisi olduğunu düşünüyorum. Zamanı gelince ortaya çıkıyor. Kendimle gurur duyuyorum. Ürünlerimin satılması da hiç önemli değil. Hatta ilk başlarda ürünüm satıldı diye ağladığım oldu. O kadar bağlandım bu işe."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mecit Yıldırım röp

-Yıldırım'ın ahşap çalışmalarından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir),

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Kaynak: DHA