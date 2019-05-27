DHA YURT BÜLTENİ-15

MERSİNLİ ŞEHİT, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

FIRAT Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hayatını kaybeden Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, cenazesi helikopterle memleketi Bozyazı ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi için Merkez Camii'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Anamur Kaymakamı Mehmet Güngör, Bozyazı Kaymakamı Hayati Taşdan, Aydıncık Kaymakamı Mehmet Ertan Türker, belediye başkanları siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kılınan cenaze namazı kılınan ardından Yıldırım'ın naşı, Ak Mezarlığa sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Helikopterle gelirken

-Helikopter inerken

-Şehidin Cenazesi alınırken

-Kardeşi Murat'ın asker kıyafetli görüntüsü

-Yakınlarının görüntüleri

-Şehit cenazesi araca konurken

-Camii önüne gelirken

-Namaz kılınırken

-Dua edilmesi

-Şehit konvoyu giderken

(SÜRE: 5 Dk) (Boyut: 307 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin),

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YOL ORTASINDA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Hikmet S., kavga ettiği Suriye uyruklu Faysal Almarati'yi (38) yol ortasında boğazını bıçakla keserek öldürdü. Hikmet S., gözaltına alındı. Olay, ilçe merkezindeki 82 Evler Mahallesi 3149 Sokak üzerinde meydana geldi. Hikmet S. ile Suriye uyruklu Faysal Almarati arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Faysal Almarati, boğazı bıçakla kesilerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Faysal Almarati'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Hikmet S.'yi yakalayıp, gözalktına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzeri Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Olay yerindeki ceset ve kalabalıktan görüntüler

Cesedin yakın görüntüsü (üzeri açık)

Tabuta konulması

Yakınlarının feryatları

SÜRE: 01'15" BOYUT: 139 mb

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

BAKAN ERSOY, ŞANLIURFA'DA RALLİ PİLOTU OLDU (EK)

'GÖBEKLİTEPE ODAKLI TANITIMLAR YAPACAĞIZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan sporcularla Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Bakan Ersoy, Göbeklitepe'ye büyük önem verdiklerini belirterek, tanıtım için dünyanın dört bir yanında reklam kampanyaları yürüttüklerini söyledi. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin de bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, "Açıkçası bu tür organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı açısından farkındalık yaratması açısından çok büyük faydası var. Biz Türkiye'yi bundan sonra reklam ağırlıklı tanıtmak istemiyoruz. Bu tür organizasyonlarla ve çeşitli grupların farklı yaşam tarzlarıyla algıları değiştirmek istiyoruz. Göbeklitepe tarihin başlangıç noktası. Bu özelliğiyle bundan sonraki yıllarda da Göbeklitepe odaklı tanıtımlar yapacağız. Göbeklitepe Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olacak. Bunda da en önemli etken tarihin sıfır noktası olması. Tabii tanıtımı keyifli, eğlenceli organizasyonlarla yaptığınız zaman etkisi de çok büyük oluyor" dedi.

'70 MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİ HEDEFLİYORUZ'

Türkiye'yi bundan sonra daha çok kültür ağırlıklı tanıtmak istediklerinden belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Özellikle bu yıldan itibaren biz artık Türkiye'yi deniz, kum, güneş olarak tanıtmayacağız. Konaklama dışında gastronomiyi de vurgulayarak, tarihi ve kültürel yapıları da vurgulayarak tanıtacağız. Gastronomi bundan sonra tanıtımlarda öncelik tanıyacağımız noktalardan biri olacak. Hedeflediğimiz 70 milyar dolarlık 2023 gelir hedefine erişmek istiyorsak, mutlaka gastronomi gelirlerini de artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda da ciddi çalışmalar yapacağız. Amacımız, 2023'e geldiğimizde 70 milyar dolarlık turizm gelirini Türkiye'ye kazandırmış olmak. Türkiye genelinde bazı noktalarda reklam ağırlıklı tanıtımlar yapıyoruz, bazı noktalarda reklamı tamamen çekip, kültür ve sanat ağırlıklı tanıtım yapıyoruz. Bunun en güzel uygulamasını Japonya'da yapıyoruz bu sene. Japonya'da '2019 Türk Kültür Yılı'. Bu bağlamda Japonya'da bilinçli bir şekilde tanıtımları çekip, oraya Gezen Topkapı Sergisi'ni gönderdik. Bu yıl Türkiye'yi en çok arayan ülkeler listesinde Japonlar açık ara birinci oldu. Hiçbir şekilde reklam yapmadık, tamamen kültür sanat faaliyetlerimizle içeriye girdik ve inanılmaz bir sonuç aldık. Demek ki tespit ettiğimiz, öngördüğümüz, ülkelerin kültür ve sanatla tanıtılmasının gerçekten etkili bir silah olduğunu Japonya örneği çok net bir şekilde gösterdi."

HARRAN'I ZİYARET ETTİ

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'deki programının ardından Harran ilçesine hareket etti. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in eşlik ettiği programda Bakan Ersoy, dünyanın en eski İslam üniversitesinin bulunduğu kazı alanında incelemede bulunup bölgede yürütülen kazı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy, Hayati Harrani Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Göbeklitepeyi gezen bakan Ersoy

Açıklamada bulunan Ersoy

Harrandaki kazı alanını gezen Ersoy

Yetkililerden bilği alan Ersoy

Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 344-475MB

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'PARK' KAVGASINI POLİS, HAVAYA ATEŞ EDİP SONLANDIRDI: 5 GÖZALTI



ŞANLIURFA'da, iş yeri önüne araç park edilmesi yüzünden dükkan sahibi ile sürücü arasında, sopaların da kullanıldığı kavga çıktı. İhbarla gelen polis ekipleri, havaya ateş ederek, kavgayı sonlandırırken, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde, kent merkezindeki valilik binası önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre, valilikteki işlemlerini halletmek için iş yeri önüne otomobilini park etti. Bu sırada dükkan sahibi, sürücüden, iş yerinin girişini kapattığını savunduğu aracını çekmesini istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş ederek, kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışan 4 kişi ile bu sırada görüntü çekmeye çalıştığı belirtilen yerel gazete muhabiri gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kavgaya karışan tarafları ayırmaya çalışanlar

Olay yerine sevk edilen polisler

Olay yerinde toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)

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BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN EVİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

VAN'ın Erciş ilçesinde, düştüğü baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'in (7), suda yapılan arama çalışmaları sonucu, 3 gün sonra cansız bedeni bulundu. Kızlarının cansız bedenlerini gören anen Sabriye ve baba Esat Çiçek, baygınlık geçirdi.

Erciş'e 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölü kıyısında, cumartesi günü koyun otlatan, çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybederek, suya düştü. Tüm çabasına rağmen kurtaramadığı kızı suda kaybolan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumartesi günü ve dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde ara verilen çalışmalara, bu sabah yeniden başlandı. Jandarma su altı timi, bugünkü çalışmalar sırasında, düştüğü yere 100 metre uzaklıkta, Evin'in cesedini buldu. Evin Çiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kızlarının cansız bedenlerini gören anne Sabriye ve baba Esat Çiçek, baygınlık geçirdi. Çiçek çifti, hastanedeki sağlık persolleri tarafından sedye ile taşınarak müşahade altına alını.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Barag Gölü'nde bulunan Evin Çiçek'in cenasenin ambulansla Hastaneye getirilişi

-Kızlarının cansız bedenlerini gören anne Sabriye ve baba Esat Çiçek bayılırken

-Sağlık görevlileri, anne ve babası sedye ile taşımaları

-Detaylar

SÜRE: 2 DK 39 SN

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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TARIM İŞÇİSİ GENÇ SULAMA KANALINDA BOĞULDU

ADANA'da serinlemek için sulama kanalına giren tarım işçisi İsa Boğa (16) yaşamını yitirdi.

Olay, Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Adana'ya çalışmak için gelen tarım işçisi İsa Boğa, serinlemek için sulama kanalına girdi. Diğer arkadaşlarının uyarılarına aldırmayan genç, akıntıya kapılarak boğuldu. Kısa sürede gözden kaybolan İsa Boğa'nın süreklenen cesedi diğer tarım işçileri tarafından sudan çıkarıldı. Olayı duyan yakınları ise sirin krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Sulama kanalı kenarındaki ceset

Olayı gören şahsın konuşması

Yakınlarının görüntüleri

Kanaldan detaylar

Ölen şahsın sağlık fotoğrafı

SÜRE: 01'34" BOYUT: 174 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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OKUL YÖNETİMİ YAZARLARI KEŞFETTİ, KİTAP BASTIRIP İMZA GÜNÜ DÜZENLEDİ

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde aynı okulda okuyan kuzenler Gülhan ve Havva Sağdıç'ın yazdığı öyküler öğretmenleri tarafından beğenilince kitap haline getirildi. 14 yaşındaki kuzenler öğretmenlerinin öncülüğü ile 'Kuş Öyküleri' isimli kitapta hikayelerini buluşturdu. 2 bin adet basılan kitap sonrası okulda imza etkinliği düzenlendi.

OKUL YÖNETİMİ İMZA GÜNÜ DÜZENLEDİ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GELDİ

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta, kırsal bölgede bulunan Yumrutepe Mahallesi'ndeki ortaokul son sınıfta eğitim gören kuzenler Gülhan ve Hava Sağdıç'ın yazdığı öyküler öğretmenlerinin dikkatini çekti. Okul yönetimi ve öğretmenler çocuklara destek olmak için yazılan öyküleri 'Kuş Öyküleri' isimi verilen kitapta toplayarak 2 bin baskı yaptırdı. Okul idaresi, kuzenlerin kitaplarını ise okulda düzenlenen imza günü ile tanıttı. Heyecanları gözlerinden okunan Gülhan ve Havva Sağdıç'ın imza gününe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kaplanoğlu, öğretmenleri, okul arkadaşları ve mahalle sakinleri katıldı. Kuş Öyküleri kitabını alanlar sırasıyla yazar kuzenlerin yanına gelerek kitaplarını imzalattı. Küçük yazarlardan Havva Sağdıç, kitaptaki öykülerin sevgi ve dostluğun önemine vurgu yaptığına dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizin yardımı ile kitabımızı bastık. Kitabımızın içeriğinde yaşanmış gerçek hikayeler var. Dostluk sevgi ve barışı destekleyen bir içeriğe sahip kitabımız çıktı ve imzaladık. Çok heyecanlıyımö dedi.

Kendisi de kuzenlere kitap imzalatan İlçe Milli Eğitim Müdür Nuri Kapanoğlu ise küçük yazarları tebrik ederek her zaman destekleyeceklerini ve başarılarının devamını diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okul tabelası

Okul ve öğrenciler

Kitap yazan öğrenciler

Öğrencilerin kitap imzalaması

Milli Eğitim müdürünün öğrencileri ziyareti

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 265 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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KAYSERİ'DE AYILAR ARI KOVANLARINA SALDIRDI

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulmak sıkıntı yaşayan ayılar, ilçe merkezine inerek son bir ayda 10 üreticinin 30 arı kovanını parçaladı. Zor günler geçiren arı üreticileri, sabaha kadar nöbetleşe kovanları gezmeye başladı.

İlçede, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca aç kalan ayılar yerleşim yerlerine inmeye başladı. Son bir ayda ayılar, ilçe merkezine 2 kilometrelik mesafede bulunan arı kovanlarını parçaladı. İlçenin değişik noktalarında bulunan 10 üreticiye ait 30 kovana saldıran ayılar, peteklerdeki balları yerken, arıların de telef olmasına neden oldu.

Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adnan Ünal, ayı saldırısı sonucu 30 arı kovanının telef olduğunu belirterek, üreticilerin mağdur olduğunu söyledi. Şu anda 21 üyelerinin bulunduğunu kaydeden Ünal, "1500'ün üzerinde arı kovanımız var. Ayılar günlük olarak birkaç kovanı yıkıyorlar. Çemberi daralttılar. İlk defa ilçe merkezine 1,5 ile 2 kilometre mesafe kadar yaklaştılar. Arıcılarımız zarar gördüler. Toplam 50 bin TL üzerinde maddi ve arı kaybımız var" dedi. Ünal, yaşanan olaylara karşı birtakım tedbir aldıklarını ifade ederek, "Arıcılar olarak nöbetleşe kovanlarımızı geziyoruz. Tedbirler almaya çalışıyoruz. Haliyle yetersiz kalıyor. Bu konuda mağdur durumdayız. Saldıran ayı sayısını tam bilmiyoruz. Ama pençe ve tırnak izleri geldiği güzergahlar, yıktığı kovanlar bunları takip edebiliyoruz. Ayıyı gören çobanlarımız var. Önlerine çıktığı anda gören vatandaşlarımız var. Kovanlarda da bariz izleri mevcut. Kesin bir veya birkaç tane ayı olabilir" diye konuştu.

'MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Kooperatif üyesi İdris Arslanboğa, ayı saldırısı sonrası bazı arı kovanlarının zarar gördüğünü kaydetti. 14 arı kovanından 2'sinin parçalandığını kaydeden Arslanboğa, şöyle konuştu: "Yaklaşık 4 bin TL civarında zararım var. Arı kovanlarımın başına geldiğimde, ayı aralarından seçerek içerisinde bal olan 2 kovanı almış. 5 metre kadar ön tarafa getirerek orada parçalamış ve yemiş. Kovanların alt kısmında bal mevcut. Az da olsa biz arıları beslemek için bal bırakıyoruz. Özellikle ballı kovanları seçiyor. Yetkililerden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bir tek mağdur ben değilim. Son bir ay içerisinde 10 arıcı arkadaşımızın bu şekilde mağduriyeti var. 3 ve 5 kovanı zarar gören arkadaşlarımız da var. Bu ayı ile nasıl mücadele ederiz bilmiyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hayvanı öldürmek yasak. Hayvan severiz. Ancak arkadaşlarla nöbetleşe olarak kendi imkanlarımızla sabaha kadar ekip kurduk. O ekiple beraber mücadele etmeye çalışıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Adnan Ünal ile Üretici İdris Aslanboğa'nın zarar gören kovanları incelemesi

-Ayı tarafından zarar verilen bal peteklerinin incelenmesi

-Ayının yattığı ve ballarını yediği kovanlardan görüntü

-Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Adnan Ünal ile röportaj

-Üretici İdris Aslanboğa ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Boyut: 632 MB Süre: 5.39

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Kaynak: DHA