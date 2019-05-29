DHA YURT BÜLTENİ-15

Ege Denizi'nde 'Kurtaran-2019 Tatbikatı' (3)

DENİZALTILARIN YERİ BELİRLENDİ

Kurtaran 2019 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün ikinci bölümünde, personel kurtarma operasyonu yapıldı. Senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların yerleri ilk olarak sonar cihazlarıyla tespit edildi. Ardından rov cihazı daldırılıp, bulunan cisimlerin denizaltı olup olmadığı ve yüzeyinde hasar bulunup bulunmadığı saptandı.

DENİZALTI KURTARMA ÇANIYLA KURTARILDILAR

Su yüzeyinden 67 metre aşağıda bulunan denizaltıdaki personele, tek pilotun kullandığı Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) ile içerisinde yiyecek, ilaç ve yedek parça bulunan acil destek yaşam paketi ulaştırıldı. ADS ile yine denizaltı kurtarma çanının teli, denizaltının kaportasına bağlandı. Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra vinç yardımıyla denizaltı kurtarma çanı, sualtına indirildi. Denizaltına sabitlenen çan sayesinde mahsur durumdaki iki askeri personel kurtarıldı.

Tatbikat senaryosunun hem sabah hem de öğleden sonraki bölümlerinin başarıyla tamamlanmasını askerler alkışla kutladı, sevinç yaşadı. Bu anlarda yabancı ülkelerin ordularında görev yapan gözlemci askerlerde, cep telefonlarıyla görüntüledi, büyük ilgiyle ve beğeniyle izledi.

Tatbikat sonrasında Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Kıdemli Albay Niyazi Uğur, yabancı gözlemciler ile gemideki personel, helikopter platformunda toplu fotoğraf çektirdi. Çoğunluğunu birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personelin oluşturduğu, Kurtarma 2019 Tatbikatı'nda görev alan gemiler, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na döndü. Tatbikat 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

ADS'nin indirilmesinden görüntü.

Denizaltı kurtarma çanının indirilmesinden görüntü.

Tatbikatta görev alan personelin görüntüsü.

Kurtarılan askerlerin görüntüsü.

Drone görüntüleri.

Anı fotoğrafı çektirildiği sıradaki görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ MARMARİS (Muğla),

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Otomobiller çarpıştı: 3'ü öğretmen 4 yaralı

BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü öğretmen 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kurna köyü kavşağında meydana geldi. Süleyman Seven'in (45) kullandığı 32 EL 535 plakalı otomobille Nuri Yavuz Işıldak'ın (36) kullandığı 15 BA 177 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Nuri Yavuz Işıldak, aynı araçta bulunan Elif Kaya (31) ve Saim Türkcan (34) ile diğer sürücü Süleyman Seven yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Süleyman Seven'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Nuri Yavuz Işıldak, Elif Kaya ve Saim Türkcan'ın Ağlasun ilçesinde öğretmen olduğu ve Burdur'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kazaya karışan otomobiller

Yoldaki trafik

Hastane önünde ambulans

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kuduz vakası görülen köy, 2 ay karantinaya alındı

ADIYAMAN'ın Akdere Köyü, kurt tarafından ısırılmasının ardından telef olan ineğin yapılan incelemede kuduz olduğunun anlaşılması üzerine, 2 ay süreyle karantinaya alındı.

Geçen pazartesi günü Akdere köyünde bir kurt tarafından ısırılan inek telef oldu. Telef olan ineğin sütünden içen 10 kişinin de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye gelerek inceleme yaptı. Telef olan inekten alınan numunenin gönderildiği Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde yapılan incelemesi pozitif çıktı. İneğin kuduz olarak öldüğünün anlaşılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyde 2 ay süreyle karantina uygulaması başlattı. Köydeki hayvanları aşılayan ekipler, kuduz belirtisi görülen 7 büyükbaş hayvanı ise itlaf etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Ekipler inceleme yapması

Süt örneği almaları

Jandarma önlem alması

Sağlık görevlileri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB

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Gemlik Belediyesi tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla belediye tabelasına 'T.C.' ibaresini eklendi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Gemlik Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'ın talimatıyla, Refik Yılmaz döneminde çıkarılan belediye tabelasındaki 'T.C.' ibaresi yeniden eklendi. Belediye Başkanı Sertaslan, Gemlik halkının uzun süredir böyle bir talebinin olduğunu belirterek, "Uzun süredir Gemlik'te yaşayan yurttaşlarımızın pek çoğunun arzu ettiği, talep ettiği bir şeydi. Çok da büyütülecek bir şey yok. Umarım mutlu edebildiğimiz insan sayısı üzdüğümüz yurttaşımızın sayısından çok daha fazladır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Tabelanın yerleştirilmesi

-Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan Röportaj

Süre: 01.21 Boyut: 153 MB

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),

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'Pitbull' operasyonu, 3 köpeğe el konuldu, sahiplerine para cezası verildi

SİVAS'ta, Pitbull besleyen 2 kişiye, 7 bin 802'şer TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri, kentte en tehlikeli 10 köpek ırkı arasında yer alan Pittbull beslendiği yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Sivas Belediyesi ve Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürüten çalışmalar sonunda Pitbull ve Pitbull kırması olan 3 köpeğe el konuldu. Polis eşliğinde alınan köpekler, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Köpekleri besleyen 3 kişiden 2'sine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer alan 'tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek' suçundan 7 bin 802'şer TL para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

-Köpeklerin görüntüsü

Haber: SİVAS/DHA

(207 MB)

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Kaynak: DHA