DHA YURT BÜLTENİ - 15

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 yaralı



TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Ovacık'ın Yoğunçam Köyü kırsalında arazi arama ve taraması yapan güvenlik güçleri bir grup teröristi fark etti. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateşle vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silah arkadaşları yaralı askerlere kan vermek için hasteneye akın etti. Tunceli Valisi Soncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak da hastaneye gelip, yaralıları ziyaret ederek bilgi aldı.

Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Görüntü dökümü

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Hastane helikopter pistinde hazır bekleyen 2 ambulans

Karadan yaralı askerleri siren çalarak hastaneye getiren ambulans görüntüsü

Yaralı askerin acile sedye ile alınması

Hastanenin helikopter pistine helikopterin inmesi

Yaralı askerlerin arkadaşlarının koşarak helikopter pistine gitmesi

Yaralı askerlerin helikopterden ambulansa alınması

Yaralı asker ambulans ile hastaneye taşınırken arkadaşları ambulansın arkasında koşuyor

Koşarak hastaneye doğru giden onlarca JÖH timinin görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: TUNCELİ-

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Kazada kalbi duran sürücüyü hayata döndürmeye çalıştı



ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobil sürücüsü Gürsel Obay (52), yaşamını yitirdi. Yoldan geçen bir sürücünün kalp masajı yaptığı Obay'ı hayata döndürme çabaları ise sonuç vermedi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu Eceler mevkiinde meydana geldi. Gürsel Obay (51) yönetimindeki 67 AH 309 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta sıkışan Gürsel Obay'ın yardımına yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan Obay'ın nefes almadığını gören bir sürücü kalp masajı yapmaya başladı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Obay'ı hayata döndürmek için büyük mücadele verdi. Gelen sağlık ekipleri de kalp masajına devam etse de Obay hayata döndürülemedi.

Obay'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılık incelemesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anında yaralıya kalp masajı yapılması

-Kaza yerinden detaylar

-Olay yeri incelemesinden detaylar

-Hastaneden detaylar

-Hayatını kaybeden sürücü Gürsel Obay'ın fotoğrafı

Süre: (2: 25) Boyut: (346 MB)

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, -

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Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Tuncay'ın kullandığı 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ile aynı aileden Feyza, Fatma, Furkan, Tuğba, Azra ve Reyhan Tuncay yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık görevlileri tarafından götürüldükleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Necati, Fatma ve Reyhan Tuncay'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Yaralılar

Yaralılar çıkartılması

Vatandaşların yardım etmesi

Yaralılar yerde yatması

Yaralılar taşınması

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansların gelişi

Yaralılar acil servise götürülmesi

Yaralıların yakınları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Bursa'da 'seyyar' gerginliği: 10 gözaltı



BURSA'da, zabıta ve polis ekiplerinin arife günü şehrin en işlek bölgelerideki seyyar satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, arbede çıktı. Bazı seyyar satıcılarının ekiplere saldırması üzerine 1 polis ve 1 zabıta memuru yaralanırken, bazı satıcılar da arabalarını alarak kaçtı. Olayla ilgili 10 satıcı gözaltına alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile polis ekipleri, esnafın şikayeti üzerine arife günü şehir merkezindeki kaldırımlara tezgah açan seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Bir seyyar satıcı, ürünlerini zabıtanın aldığı gerekçesiyle eline geçirdiği benzini başından döküp, kendini ateşe vermeye çalıştı. İkna çalışmasıyla vaz geçirilen satıcı karakola götürüldü. Bazı satıcılar, araçlarını alarak ekiplerden kaçtı. Yaklaşık 30 kişilik seyyar satıcı, polis ve zabıta ekiplerine direnerek, saldırdı. Çıkan arbedede 1 polis ve 1 zabıta memuru hafif yaralanırken 10 seyyar satıcı gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin müdahalesi

-Seyyar satıcılarla arbede

-Zabıta ekiplerinin seyyar arabalara el koyması

-Seyyar satıcılarla zabıtaların tartışması

-Detaylar

Süre: 03.57 Boyut: 443 MB

Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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83 yaşındaki 'Dadaş Necati' sesiyle Türkiye'yi büyüledi

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesindeki Çırçır Mahallesi'nde oturan 'Dadaş Necati' lakaplı 83 yaşındaki Necati Tutaş, söylediği uzun hava ve gazellerle dinleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Necati Tutaş'ı dinleyenlerin çektiği videolar ise sosyal medyada tıklama rekoru kırıyor. Eşi Semiha Tutaş ile birlikte yaşayan 4 çocuk, 14 torun sahibi Dadaş Necati, Erzurum'un yöresel kıyafetleriyle dolaşıyor. Sıcak demir ustası olan Necati Tutaş, Erzurumlular tarafından çok seviliyor. 10 yaşından beri beline taktığı kuşağını bir gün olsun çıkarmayan Necati Tutaş, müziğe olan tutkusuyla anılıyor. 1950 yılında Kore Savaşı'na katılan Necati Tutaş, gazi olmadığını ancak madalyası olduğunu belirtti.Çevresi tarafından 'canlı tarih' olarak da anılan Necati Tutaş, bir çok enstürmanı çaldığını söyledi. Sosyal medyada kendisini beğenenlere "Gözlerinden öperim, şeref duyarım. Minnet duyarım, demekki bana saygı olmuş" diyen Necati Tutaş, tüm Türkiye'de bayram mesajı gönderdi. Necati Tutaş, "Herkes iyi olsun. Kimse birbirini üzmesin. Bu vatan hepimizin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Necati Tutaş'ın eşi ile eve girmesi

-Evindeki şark köşesi

-Necati Tutaş'ın tef çalması

-Gazel ve uzun hava okuması

-Kuşağı, köstekli saati ve madalyası

-Duvarda asılı eşyaları ve fotoğrafları

-Necati Tutaş ile röp.

-Necati Tutaş'ın vatandaşlarla konuşması

-Tarihi Erzurum kalesinde yürümesi

-Muhabir Hümeyra Pardeli'nin anonsu

-Necati Tutaş'ın vatandaşlarla sohbeti

-Gazel okuması

-Bayram mesajı ve röportajı

Haber-Kamera: Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

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Trabzon cadde ve sokakları tatile gelenlerle doldu



RAMAZAN Bayramı'nda, 9 günlük tatillerini memleketi Trabzon'da geçirmek isteyenler, kente akın etti, cadde ve sokaklar dolup taştı.

Karadeniz Bölgesi'nde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Trabzon, Rize, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Giresun, Sinop ve Artvin illerinde oteller ve pansiyonlar ile dağ evleri tamamen doldu. Eşsiz doğası, denizi ve yaylarıyla dikkat çeken bölgede tatil planlaması yapanların tercihleri arasında doğa ve kültür turları ilk sırada yer alıyor. Trabzon'da bayram tatilini geçirmek isteyenler de kente akın etti. Trabzon'da cadde ve sokaklar doldu taştı. Bayram alışverişi yapanlar, işyerlerini doldurdu.

'BAYRAMLAR BURADA DAHA GÜZEL'

Karadeniz bölgesini çok sevdiğini ve bayramların burada daha iyi kutlandığını söyleyen Kerem Sayın, "Trabzon'dan gelin aldık. Van'dan geliyorum. 9 günlük tatili burada ailemle geçireceğim. Karadeniz bölgesi ve özellikle Trabzon oldukça güzel. Gezmeyi çok seviyoruz. Havalar ısındığı için de bu bölge daha serin oluyor. Yaylaları, dağları, ormanları, denizi çok güzel. Bayramın tadına burada daha iyi varıyoruz. Biz Karadeniz'e aşığız" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü danışma bürosunda görevli Sadi Karakaş da, "Trabzon zengin turizm destinasyonu ile bölgede önemli bir yere sahip. Ramazan boyunca Trabzon'a genellikle Avrupa ülkelerinden ziyaretçiler geldi. Şimdi havaların ısınması ve bayram tatilinin bir araya gelmiş olması ile Trabzon'a çok ilgi var. Buraya gelen turistler genellikle yaylaları ve yaylalarda yapılan şenlikleri merak ediyorlar. Fransızca, Arapça, İngilizce ve hatta Farsça elemanlarla gelen turistlere hizmet veriyoruz. İç turizm çok daha canlı olacak. Bayram olduğu için gurbetçilerde burada. O yüzden yoğun bir kalabalık var. Ama bayram geçtiğinde de bu kalabalık devam edecek gibi" diye konuştu.

'İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ'

Ramazan Bayramı dolayısı ile şehirde nüfusun artışının gözle görülür derecede olduğuna dikkat çeken Süleyman Yavuzx "Trabzon'da iğne atsan yere düşmez duruma geldi. Artık insanlar sokaklara sığmaz oldu. Vatandaşlar birbirlerini iteleye iteleye yol açmaya çalışıyor. Trafik oldukça fazla. Araba ile bir yerden bir yere gitmek çok zor artık. Şehir insanlara yetmez oldu" dedi.

Caddelerde yer kalmadığını söyleyen Hayriye Kıran ise "Okullar kapandı, havalar ısındı, bayram da geldi. Fındık ve çay hasadı zamanı da geldi. Turistler ve gurbetçiler Trabzon'a akın etti. İnsanlar artık büyükşehirlerde beton yığınlarının arasında vakit geçirmek istemiyor. Genellikle Karadeniz Bölgesi'ne doğru geliyorlar. Buranın yaylaları, doğası herkesin çok hoşuna gidiyor. Bugün de bayram arifesi olduğu için herkes merkeze indi ve bayram alışverişi yapmaya başladı. Caddeler doldu taştı" diye konuştu.

Trabzon'un doğası ve kültürü ile dikkat çeken yerlerden olduğunu kaydeden Nur Özçilingir "Ankara'dan geldik Trabzon'a. Aslen buralıyız. Havalar ısındı, Ramazan tatili de 9 gün olunca memleketimize geldik. Bayram olduğu içinde alışverişe çıktık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kentten Drone detayları

Kalabalık detayları

Röportajlar

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Uğur AYDIN - TRABZON-DHA

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Kaynak: DHA