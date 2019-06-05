DHA YURT BÜLTENİ-15

1)YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANI EYÜP AYTEKİN, MAZBATASINI ALDI

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenen belediye başkanlığı seçimini kazanan AK Parti adayı Eyüp Aytekin, mazbatasını aldı.

Yusufeli ilçesinde, AK Parti'li aday Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı; ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, yeniden yapıldı. Seçimlerde, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP adayı Barış Demirci de 2 bin 63 oyda kaldı. Eyüp Aytekin, bugün mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Aytekin'in mazbatasını Yusufeli İlçe Seçim Kurulu Hakimi Sarp Şenbaşlar verdi. Mazbata töreninde başkan Aytekin'e partililer de eşlik etti. Partililer ve ilçe sakinleri, Yusufeli Belediye Başkanlığını kazanan Aytekin'in mazbatasını almasını alkışlayarak kutladı. EYÜP AYTEKİN KİMDİR

15 Mart 1964 tarihinde Artvin ili Yusufeli ilçesi Çıralı Köyü'nde doğdu. İlkokulu Çıralı köyünde okudu. Ortaokul ve liseyi 1982 yılında Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Aytekin, 1982 yılında girdiği 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Öğretmenliğe Antalya Elmalı İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Aytekin, 1991 yılında Yusufeli İmam Hatip Lisesi'ne atandı. Uzun yıllar ilçedeki okullarda eğitim ve idarecilik görevlerini sürdüren Aytekin, 2008 tarihinde görevinden ayrılarak AK Parti'den aday gösterildiği 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yusufeli Belediye Başkanlığı'na seçildi. Aytekin, evli ve 3 çocuk babası.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Mazbata alınması

-Partililer alkışlama

Haber-Kamera: Nusret DURUR/ARTVİN-DHA

======================================================

2)SURİYELİ ÇOCUK, SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLÜNDE BOĞULDU

KAYSERİ'de, Suriyeli Naim Elhatip (14) serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak, hayatını kaybetti. Baba Ali Elhatip, cansız bedeni gölden çıkarılan oğlunun kıyafetlerini teslim alırken gözyaşlarına boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Suriye'de yaşanan iç savaştan 4 yıl önce kaçarak ailesiyle Kayseri'ye gelen ve sanayi sitesinde oto yedek parçası satılan iş yerinde çalışan Naim Elhatip, bayram izninde arkadaşlarıyla piknik yapmak için merkez Kocasinan ilçesi Sarımsaklı mevkiine gitti. Elhatip ve arkadaşları, sıcak havada bunalınca serinlemek için buradaki Sarımsaklı Baraj Gölü'ne girdi. Elhatip, kısa süre sonra suda gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri göl çevresinde, Türkuaz Sualtı Arama Kurmarma Derneği dalgıçları da göle girerek arama çalışması başlattı. Bu sırada durumu öğrenen Elhatip'in babası ve diğer yakınları geldi. Çocuğun yakınları, göl kenarında ellerini açıp, Naim Elhatip'in sağ bulunması için dua etti. Kısa süren arama çalışması ardından Suriyeli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Elhatip'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BABANIN GÖZYAŞLARI

Bu sırada Nailm Elhatip'in, suya girerken çıkardığı pantolonu, tişörtü ve ayakkabıları ekipler tarafından baba Ali Elhatip'e teslim edildi. Oğlunun kıyafetlerini teslim alan Ali Elhatip, gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba ile birlikte diğer yakınları da gözyaşı döktü.

Naim Elhatip'in arkadaşı Taha Elhacıhasan (14), "Burada çok güzel şeyler olduğunu söylediler ve geldik. Naim kendisini suya attı, sonra kayboldu" dedi. Görgü tanığı Mehmet Aslantaş ise, "Biz piknik yaparken bir anda sesler duyduk. Baktım ki bir çocuk boğuluyor. O anda çocuk birden gözden kayboldu" diye konuştu.

Elhatip'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Kurtarma ekibinden görüntüler

-Suya dalış

-Boğulan Suriyeli çocuğun gölden çıkarılışı

-Ambulansa Bindirilişi

-Diğer Görüntüler

Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: İsmet KÖZELO/ KAYSERİ

Süre: 2 Dosya 10 Dakika Boyut: 1.20 GB

====================================================

3)ARAZİ KAVGASINDA KARDEŞİ VE YEĞENİNİ BIÇAKLADI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kardeş birbirine girdi. Sopa ve bıçakların kullandığı kavgada, S.S. kardeşi ve yeğenini bıçaklayarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Ereğli'ye bağlı Doğancılar köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan S.S.(57) ile kardeşi N.S.(55) ve N.S.'nin oğlu E.S.(20) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda S.S., sopa darbeleriyle hafif yaralandı. S.S. evden aldığı bıçakla N.S. ile E.S.'ye saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan N.S. ve E.S. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.S. aldığı bıçak yarasıyla ağır yaralanırken, E.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, S.S.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Yaralı E.S.'nin ambulansla ile hastaneye getirilmesi

-Yaralının acile girişi

-Acil önünden detaylar

Süre: (1: 00) Boyut: (182 MB)

HABER-KAMERA: Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,

====================================================

4)SUSUZ BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ

KARS'ın Susuz İlçesi'nin Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, 3 kilometre mesafede bulunan mahallelerdeki vatandaşların ilçe merkezinde alış-verişlerini yapıp evlerine gidebilmeleri için ücretsiz servis imkanı sundu.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Susuz İlçe Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Oğuz Yantemur, alış-verişe gelen vatandaşlar için servis uygulaması başlattı. İlçeye uzak olan İnkilap ve Cumhuriyet mahallelerinde oturan vatandaşlar, belirli saatlerde hareket eden servis araçlarıyla alış-verişe gidiyor. İlçe merkezindeki işyerlerinde işlerini bitiren vatandaşlar, yine servis araçlarıyla evlerinin yolunu tutuyar. Belediyenin günde 4 sefer olarak uygulamaya koyduğu servislerden öğrenciler de faydalanıyor. Okul giriş ve çıkış saatlerine göre hareket eden servis araçlarına binen öğrenciler, evleri ile okulları arasındaki 3 kilometrelik yolu da yürümekten kurtuluyor.

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, ilçe merkezine uzak olan İnkilap ve Yantemur mahalleleri için servis hizmetinin başlatıldığını söyledi. Merkeze yaklaşık 3 milometre uzaklıktaki mahallelere düzenlenen servis aracının günde 4 sefer yaptığını belirten Başkan Yantemur, "Saat 08.00-10.00 ve 12.00-16.00'da servisler yapılıyor. Vatandaşın talebine göre de saati ayarlıyoruz. Bu uygulamanın belediyemize fazla bir külfeti de yoktur. Vatandaşlarımız da bu uygulamadan çok memnunlar. Bizde vatandaşımıza böyle bir hizmet verdiğimiz için çok mutluyuz. Buralarda ikamet edenler mesafenin uzaklığından büyük sıkıntı çekiyorlardı. Özellikle de kışın öğrencilerimiz de olumsuz etkileniyordu. Vatandaş alış-veriş yapmak istediklerinde zorlanıyorlardı. Şimdi bu uygulamayla rahatlıkla gelip alış-verişlerini yapıp servis araçlarıyla evlerine dönebiliyorlar. Servislerimizi de okul geliş ve çıkış saatlerine göre ayarladık. Öğrencilerde bundan çok memnun kaldılar. Çocuklarımız için ayrıca güvenli bir ulaşım oldu. Biz vatandaşımızın yararına kamu hizmeti yapıyoruz" diye konuştu.

Servis uygulamasından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, gönül rahatlığıyla işlerini yaptıklarını söyledi. Önceden alış-veriş yapmanın kendileri için büyük zorluk olduğunu anlatan vatandaşlar, servis aracı sayesinde rahat ve güvenli bir yolculuk yaptıklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

Başkan Oğuz Yantemur'un konuşması

Yolcuların konuşması

Minibüsün hareket etmesi

Yolculuktan genel ve detaylar

Servisten inenler ve binenler

Sipariş veren kadın

İlçeden genel görünüm

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

756 MB - 6 DK 52 SN

===============================================



Kaynak: DHA