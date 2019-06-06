DHA YURT BÜLTENİ-15

1) MİNİBÜSÜN RÖMORKU DEVRİLDİ: 5 YARALI

ADANA'da, minibüsün römorkunun yerinden çıkarak devrilmesi sonucu 5 Suriyeli tarım işçisi yaralandı. Kaza, Yüreğir ilçesi Karataş Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan İsmail Kırtay yönetimindeki 01 EEJ 64 plakalı minibüs kontrolden çıkarak refüjdeki uyarı levhalarına çarptı. Minibüse bağlı römork da devrilince burada yolculuk yapan 5 Suriyeli tarım işçisi ile yola savruldu. Sürücü Kırtay, yaralı Suriyelileri, tekrar minibüse bindirip, tedavi için Adana Şehir Hastanesi'ne getirdi. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Römorktan genel ve detay görüntüler

Devrilen levhalar

Yerdeki ayakkabı

Olay yerindeki polis ekipleri

Minibüsten genel ve detaylar



SÜRE: 01'47" BOYUT: 197 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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2)BAKANLIĞIN İŞLETTİĞİ HALK PLAJINA YOĞUN İLGİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kumbahçe Mahalles'nde yaptırılan ve Ramazan Bayramının ilk günü açılan halk plajı, tatilciler ve Bodrumlulardan yoğun ilgi gördü. Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi Tavşanburnu mevkiinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denize sıfır 15 dönümlük alanda yatırılan halk plajı, ramazan bayramının ilk günü hizmete açıldı. Yaklaşık 3 milyon liraya mal olan, açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan 1000 kişi kapasiteli halk plajı, tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Plajın yolu sağlı sollu tatilcilerin park ettiği araçlarla doldu. Çok sayıda kişi de toplu taşıma araçları ile plaja geldi. Tatilciler, cennet koyda gün boyunca denize girip, şezlongalarda güneşlenerek keyifli vakit geçirdi. Tatilciler, plajdaki kafeteryadan da çeşitli yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşıladı.

10 yıldır Bodrum'da yaşayan Gülçin Erdem, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan halk plajını umduğundan çok daha iyi ve modern bulduğunu belirtip, kafeteryasındaki fiyatladın da çok uygun olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte Bodrum'a tatile gelen Hüseyin Esmerdağlı da halk plajını ailecek çok beğendiklerini belirtip, "Bodrum için yapılmış en güzel şeylerden biri. Kim düşünmüş ise Allah razı olsun" diye konuştu.

Plajın yapım işlerini üstelenen firma yetkilisi Bircan Kayabaşı ise çok kısa sürede güzel bir iş çıkardıklarını belirtip, "Yaklaşık bir ay gibi bir sürede bu halk plajı yapıldı. Buralar hep kayalıktı. Bir ay içerisinde bu hale getirip, plajı hizmete açtık. Halkımız için gerçekten güzel bir hizmet oldu. İnşallah böyle hizmetlerin devamı gelir. Halkımızın da böyle işletmelere ihtiyacı var" dedi.

Halk plajındaki kafeteryada hamburger 12 lira, karışık tost 10 lira, kaşarlı tost 8 lira, çay 2 lira, 0.5 litrelik su 2.5 liradan satılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Halk Plajı yolundaki araç yoğunluğundan görüntü

-Plajdan görüntü

-Tatilcilerle röp.

Haber-Kamera: BODRUM (Muğla),

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3)ÇORUH NEHRİ'NDEN İLKEL TELEFERİKLE GEÇİP AKRABALARIYLA BAYRAMLAŞIYORLAR

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi İşhan köyüne Ramazan Bayramı'nda yakınlarını ziyarete gelenler, patika yolun uzun olması nedeniyle karşı tarafa Çoruh Nehri üzerinden 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferikle geçiyor. Küçük çocukların da bindiği teleferikle Çoruh'un azgın suları üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk, görenleri ise korkutuyor.

İlçeye bağlı İşhan köyüne giden patika ve araç yolunun uzun olması nedeniyle vatandaşlar, Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 85 metrelik ilkel teleferik hattını kullanıyor. Yöre sakinleri, çelik halata bağlı makaralı kabine binerek karşıya geçiyor. Ramazan Bayramı'nda yakınlarını ziyarete gelenler de aynı kabine binerek 20 metre yükseklikten karşıya geçiyor. Misafirler, bayramlaşmanın ardından yine aynı teleferikle dönüyor. Küçük çocukların da bindiği teleferikle Çoruh'un azgın suları üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk, görenleri ise korkutuyor.

'KORMUYORUZ, ALIŞTIK'

Köy dışından akrabalarıyla bayramlaşmaya gelen Kadir Koç (11), "Akrabalarımızla bayramlaşmaya gidiyorum. Bakıldığında korkutucu gibi, ama korkmuyoruz, alıştık" dedi.

Yöre sakini İsmail Tipi ise, "Teleferikle köydeki evlere ulaşıyoruz. Yıllardır bu yöntemle gidip geliyoruz. Yol var ama uzak. Bayramda ziyaretçiler çok oluyor, bazıları teleferikle bazıları da yaya olarak bayram ziyaretlerinde bulunuyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Teleferikler yolculuk

Röp ve detaylar

HABER KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), -

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4)MURADİYE ŞELALESİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

VAN'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaret edilen Muradiye Şelalesi'ne, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akını oldu. Muradiye Şelalesi'ni görmeye gelenler, fotoğraf çektirip, su kenarında serinledi. Bazı ailelerin şelale kenarında piknik yaptığı görüldü. Çocuklar ise alandaki parkta oynayıp, eğlenceli vakit geçirdi. Bayram tatilinde Muradiye Şelalesi'ni görmeye gelenler, çok beğendiklerini söyledi. Van'a İzmir'den geldiğini anlatan Altan Çoban, "Muradiye Şelalesi'ni çok beğendik. Bence Muradiye Şelalesi gezilip, görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Şelaleden ve şelaleye gelen vatandaşlar

-Gelen vatandaşlarla röportaj.

-Parka oynayan çocuklar

-Vatandaşlar genel ve detaylar

-Şelaleden genel

-Piknik yapan vatandaşlar

-Fotoğraf çektirenler

-Genel ve detaylar

Seracettin SEÇKİN- Barbaros KUL/MURADİYE (Van), -

Kaynak: DHA