DHA YURT BÜLTENİ-15

1)MANAVGAT'TA TEK MOTORLU UÇAK DÜŞTÜ (EK)

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisi yakınlarında tek motorlu Cessna tipi uçak düştü. Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçakta 3 kişinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -

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2)BİSMİL'DE YILDIRIM DÜŞEN 17 NOKTADA YANGIN

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde dün gece etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle yıldırım isabet eden 17 noktada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlar sonucu çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Bismil'de dün gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına ve yağışla birlikte 17 farklı noktaya yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu tarım arazilerinde çıkan yangınlar rüzgarla birlikte büyüyerek yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangınlar nedeniyle henüz hasat yapılmayan çok sayıda tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Yangından detaylar

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 161 MB

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3)DOMANİÇ'TE EV VE AHIR YANDI

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Domurköy'de çıkan yangında bir ev ve bir ahır kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı Domurköy'de Hicran Yıldız'a ait ahırda gece yarısı yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verirken, yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki eve sıçradı. Domaniç ve Çukurca belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerin de destek verdiği çalışmalarda yangın 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev ve yanındaki ahır kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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-Yanan ev ve ahır

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),-

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4)ŞANLIURFA'DA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

ŞANLIURFA'da, ihbar üzerine gelen uzman ekibin fünyeyle patlattığı şüpheli paketten kağıt parçaları çıktı. Olay, öğle saatlerinde Abide köprülü kavşağında meydana geldi. Kavşakta şüpheli paket olduğunu gören sürücüler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde fünyeyle patlatılan paketten, kağıt parçaları çıktı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinde önlem alan polis

Araç ve yaya trafiğine kapatılan

Bomba imha uzmanı ekipleri çalışma yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11MB

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5)ÇANAKKALE'DE 50 KAÇAK VE 5 ORGANİZATÖR YAKALANDI

ÇANAKKALE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 50 kaçak ile 5 organizatör yakalandı. Çanakkale'de yasa dışı geçişlere karşı kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GİM) ekiplerince, Afganistan uyruklu 50 kaçak şehir merkezinde yakalandı. Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında Çanakkale'de 4, Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 5 organizatör yakalandı. Afganistan uyruklu 50 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan H.A., T.Y., S.K., E.T. ve A.S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Emniyet Müdürlüğünden genel ve detay görüntü.

-Emniyetten çıkarılan organizatörlerin görüntüsü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Kaynak: DHA