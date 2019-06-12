DHA YURT BÜLTENİ - 15

Müftü, gözyaşları içerisinde kızının cenaze namazını kıldırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında hayatını kaybeden Sümeyra Güller (16) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı ise Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, gözyaşları içinde kıldırdı.

Kaza, dün Bandırma-Çanakkale karayolunun Edincik kavşağı mevkiinde meydana geldi. Seyhan Müftülüğünün kültür turu kapsamında Çanakkale ve Bursa gezisi için Adana'dan yola çıkan grubu taşıyan otobüs, otomobil çarpıştı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada, Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, müezzin Ahmet Toprak, yardımcı şoför Temel Gökçe ile kuran kursu öğreticisi Hülya Seyhan hayatını kaybetti, 48 kişide yaralandı.

KIZININ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Sümeyra Güller'in cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Hacı Veyis Cami'nde düzenlenen törende Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, gözyaşları içinde kızının Sümeyra Güller'in cenaze namazını kıldırdı. Namaz sonrası kızının tabutuna dokuna Güller, "Hakkını helal et kızım' 'dedi. Sümeyra Güller'in cenazesi Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Müftü Güller'in, diğer kızı Raziye Beyza Güller'in da aynı kazada yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Müftü'nün kızının cenaze namazını kıldırması

Namazdan detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Bingöl'de tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcı imha edildi

Bingöl'de PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcı düzeneği, güvenlik güçlerince bulunup, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında yolda, teneke içerisine 50 kilogram patlayıcı yerleştirilerek, tuzaklanan düzenek olduğu tespit edildi. Patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

Görüntü Dökümü

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Patlayıcının imhası

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7,8 MB

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, Kamera: BİNGÖL,

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Bolu'daki kazada ölen 2 kardeş toprağa verildi

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden İnanç Avşar(7) ile kardeşi İrem Avşar(4), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muş Malazgirt'ten Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki evlerine gelen sürücü Cengiz Avşar (41), yönetimindeki 59 PH 386 plakalı otomobil, Bolu TEM yolunda sürücüsünün kontrolden çıkarak yolun ortasında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan İnanç Avşar ile kardeşi İrem Avşar öldü, baba Naif Avşar, hafif anne Sevda Avşar ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri yakınları tarafından Çorlu'ya getirildi.

Avşar kardeşler, Havuzlar Mahallesi'ndeki Fetih Camisi'nde kılının cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Baba Naif Avşar, Bolu'da yoğun bakımda tedavisi süren eşi Sevda Avşar'ın yanında bulunduğu için çocuklarının cenaze törenine katılamadı.

Görüntü Dökümü

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-Tabutların taşınması

-Cenaze namazı

-Ağlayanlar

-Cenazelerin cenaze aracına konması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

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Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede (EK

MAHALLELİ TEDİRGİN OLDU

Denizli'nin Bekilli ilçesi Çamköy Mahallesi'nde dövülerek öldürülen Osman Kurt ile yaralanan oğlu Özgür Kurt'un başına gelenler, vatandaşı tedirgin etti. Çamköy Muhtarı Ahmet Yılmaz, olayı duyunca şok yaşadıklarını belirterek, "Olay günü bayram tatiliydi. Bayram ziyaretleri için gelen giden çoktu. Bu saldırganlarda mahalleye gelmişler. Osman Kurt ile oğlu Özgür Kurt hakkında bilgi toplamışlar. Hiç kimse fark etmedi. Burada yaşayanların yakınları sanılmış olabilir. Evinin yerini ve otomobilini öğrenmişler. Hatta Osman Kurt'un evini gözetlemek için kardeşi Kemal Kurt'un evinin önünde durup, araçlarının arıza yaptığını söylemişler. Misafirperver olan mahalle sakinlerinden Kemal Kurt, yolda kaldığını söyleyen bu 4 kişiye, kahvaltı ikram etmiş. Adam böyle bir olay olacağını nereden bilsin. Mahalle halkı, şimdi bu olay yüzünden korku içinde. Artık yabancılara karşı daha dikkatli davranacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Osman Kurt'un evinden ve ziyaret edenlerden görüntü

Cakı kırılan otomobilinden görüntü

Muhtar Ahmet Yılmaz'ın konuşması

Mahalleden görüntü

Ramazan Çetin anons

Haber: Ramazan ÇETİN Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Taşla camı kırıp cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, telefon bayisinin camına taş atıp kırdıktan sonra 20 saniye içerisinde 1 bilgisayar ile 4 telefonu çalan hırsızlar yakalandı.

Dün saat 04.00 sıralarında, Körfez Yeniyalı Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu bayisinin önüne gelen 2 kişi, taş atarak camı kırdı. Daha sonra vitrin camına tekme atıp, elleriyle iterek camın yere düşmesini sağlayan hırsızlar, bir dizüstü bilgisayar ve 4 cep telefonunu çaldı. Her şey 20 saniye içerisinde olurken, camın kırıldığını duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyeri sahiplerine bilgi verdi. İşyeri ve çevredeki kameraları izleyen polis, 2 kişinin plakası bulunmayan bir otomobil ile dükkanın bulunduğu yere geldiğini, otomobilde ise 2 kişinin daha beklediğini tespit etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda dükkanın camını kırarak hırsızlık yapanların hırsızlık suçundan 10 adet sabıka kaydı bulunan T.K.(18) ile aynı suçtan 23 adet sabıka kaydı bulunan M.K. olduğunu belirledi. Araçta bekleyen kişilerin ise cezaevi firarisi olduğu öğrenilen ve hırsızlık suçundan 18 sabıka kaydı bulunan E.E. ile aynı suçtan 10 adet suç kaydı olan 15 yaşındaki N.K. isimli kız çocuğu olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine zanlıları takibe alan polis, 4 kişinin hırsızlığı yaptıktan sonra Gebze Yenikent Mahallesi'nde günlük kiralık bir ev tuttuklarını tespit etti. Daireye giden ekipler önce kapı zilini çaldı. İçeride kısa bir süre sessizlik olduktan sonra kapıyı T.K. ile N.K. açtı. Bu sırada binanın arka tarafından gelen çığlık üzerine o yöne koşan polis ekipleri, M.K.'nin 4'üncü katta bulunan daireden atladığını gördü. Binanın önünde yeşil alana düşen M.K., polisler tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlıların çaldıkları cep telefonları ile laptopun da polislerin bulamaması amacıyla camdan atılmış olduğu fark edildi. Alandan toplanan cihazlar mal sahibine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan M.K.'nın topuklarında ve belinde kırıklar olduğu belirlenirken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Evde yakalanan T.K. ve N.K. gözaltına alındıktan sonra, 15 yaşındaki N.K. işlemlerinin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polisler gelmeden önce evden çıktığı belirlenen E.E.'yi yakalamak için çalışmalar devam ederken, zanlılardan T.K.'nın 3 Haziran tarihinde Tekirdağ'da bir hırsızlık olayına karıştığı, 1 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinde ise Bursa'da 2 hırsızlık olayında toplam 230 bin TL'lik cep telefonunun çalınması olayına karıştığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan T.K. Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların dükkana girme anı(güvenlik kamerası)

Polisin dükkanda inceleme yapması

T.K. isimli zanlının asayişten çıkışı

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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İş hanı görevlisini sopayla dövüp, 40 bin liralık cep telefonu çaldı

ELAZIĞ'da gece yarısı iş hanına giren kimliği belirsiz bir kişi, elindeki sopayla görevliyi dövüp, 40 bin TL değerinde 21 cep telefonunu alarak kaçtı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün gece Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Elliler İş Hanı'na giren kimliği belirsiz kişi, elindeki sopayla görevliyi döverek, etkisiz hale getirdi. Ardından da aynı sopayla cep telefonu satışı yapılan dükkanın camını kırıp, içeri girdi. 40 bin lira değerinde, 21 cep telefonunu kısa sürede alan zanlı, kaçtı.

Görevlinin haber verdiği telefonların çalındığı iş yerinin sahibi Onur Sekman (34), polisi aradı. İhbar üzerine iş hanına gelen ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip, parmak izi çalışması yapan polis, şüpheliyi yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin elinde sopayla gelmesi

Şüphelinin yaraladığı görevliyi götürmesi

Hırsızın camı kırarak telefon çalması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 18 MB

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

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Okul sporlarında türkiye derecelerine giren öğrencilere madalyaları verildi

ADANA'da 2018-2019 Öğretim Yılı Okul Sporları Türkiye Dereceleri'nde başarı gösteren öğrencilere madalyaları Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından verildi.

Sarıçam Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda düzenlenen törene katılan Vali Mahmut Demirtaş, son 17 yılda hem okul sporlarına hem de profesyonel sporculara hizmet veren önemli spor tesisleri kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Vali Demirtaş, "Yaptığımız bu çalışmaların neticesinde bugün, Okul Sporları Türkiye Derecelerinde; takım sporlarında 5 Türkiye birinciliği, 5 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü ve 4 Türkiye dördüncülüğü kazandık. Ferdi spor branşlarında ise, 41 Türkiye birinciliği, 36 Türkiye ikinciliği, 51 Türkiye üçüncülüğü ve 13 Türkiye dördüncülüğü elde ettik" dedi. Gençliğe yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını vurgulayan Demirtaş, şunları söyledi:

"Medeniyet yolculuğumuzda önümüze koyduğumuz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, gençlerimizin en önemli rehberinden birinin de spor olduğunu biliyoruz. O sebeple önümüzdeki dönemde de Valilik olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz, 'Okul Sporları Organizasyonumuzun' üzerinde daha da hassasiyet göstererek sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini sağlayacak; evlatlarımızın yeteneklerini, mutlak surette ortaya çıkaracağız."

Demirtaş, konuşmanın ardından dereceye giren öğrencileri ödüllerini verdi.

Görüntü Dökümü

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş açıklaması

Sporculara madalya takılması

Genel ve detaylar 19 MAYIS GÜNDEMİ

SÜRE: 02'44" BOYUT: 303 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Engelli öğrencilerin mezuniyet heyecanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören 8 engelli öğrenci için özel mezuniyet töreni düzenlendi. Öğrenciler, tören sonunda geleneksel kep fırlatma heyecanını yaşadı.

Bünyesindeki engelli öğrenci ve personelinin yaşadığı sıkıntıları gidermek için birçok proje ve çalışma yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören 8 engelli öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) öncülüğünde personel yemekhanesinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, CENGEL Sorumlusu ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, rektör yardımcıları, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezuniyet elbisesi giyen öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü.

Prof. Dr. Yıldız ve protokol üyeleri, öğrencilere diplomalarını vererek çeşitli hediyeler taktim etti. Törende konuşan Prof. Dr. Alim Yıldız, "Bugün burada güzel bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. CENGEL'in hazırlamış olduğu ve Cumhuriyet Üniversitesi'nden mezun olan 8 öğrencimizi salonumuzda aileleri ile birlikte ağırladık. 8 öğrencimizden önlisans, lisans ve yüksek lisans bitiren arkadaşlarımız var. Biz onların önündeki engelleri açmak için uğraşıyoruz. Her zaman onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

'ENGELLER KARŞISINDA YILMASINLAR'

Törende diplomasını alan Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans mezunu Hanife Yılmaz, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bize sürpriz oldu. Böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Biz de katıldık. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ekonometri Bölümü Yüksek Lisans mezunu Çiğdem Alim ise, "Hiçbir başarının tek kişilik olduğunu düşünmüyorum. Aileme ve arkamda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Engelli arkadaşlarım, gördükleri engeller karşısında yılmasınlar. Çünkü biz engelleri hep kafamızda oluşturuyoruz. Onları kafamızda bitirdiğimiz zaman daha mutlu ve başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Programdan görüntüler

-Öğrencilere belgelerinin verilmesi

-Kep fırlatmaları

-Rektör Yıldız'ın konuşması

-Öğrencilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS

Kaynak: DHA