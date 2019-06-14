DHA YURT BÜLTENİ - 15

Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, değiştirilecek

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, doğal kayalığın üzerine yaptırılan ve tepki çeken asansör, değiştirilecek. Otel sahibi Erol Özsoy, "Asansör kulesinin doğaya uygun olmadığını biz de farkettik ve bunun değiştirilmesi için koruma kuruluna başvuruda bulunduk" dedi. Yüksek mimar Çiğdem Yılmaz da, doğal yapıya uymayan, kulübe tarzında bir asansör yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Ürgüp'te doğal kayalık alanda faaliyet gösteren 72 odalı otele ait asansör, 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle 2 yıl önce yaptırıldı. Yunak Mahallesi'ndeki otelde kalan müşterilerin, doğal kayalığın üzerine çıkıp Kapadokya'yı seyretmesi için yaptırılan asansör, sosyal medyaya görüntülerinin yayınlanması üzerine büyük tepki çekti. Doğal kayalık üzerine kulübe şeklinde inşa ettirilen asansör, eleştirilerin ortasında kalınca otel yönetimi de değiştirilmesi için kolları sıvadı.

'ASANSÖRÜN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN BAŞVURDUK'

Otelin sahibi Ersol Özsoy, söz konusu asansör projesinin 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını ve 2 yıl önce yapılarak, faaliyete geçtiğini anlattı. Özsoy, "Asansör kulesinin doğaya uygun olmadığını biz de farkettik, değiştirilmesi için koruma kuruluna başvurduk. Yeni çizimlerimizi, mimarlarımız verdi. Burada çekilen bir fotoğraf, sosya medyada paylaşılınca, asansör gündem oldu" dedi.

'YATIRIMLARIMIZI DURDURMA KARARI ALDIK'

Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yatırımcıların bu konularda uğraştırılması bizi soğutuyor. Bizim burada 3 otelimiz, 3 tane de balon şirketimiz var. Yatırımlarımız daha da devam edecekti. 5 yıldızlı, 450 odalı Ürgüp'te otel yapmayı planladık. Bunun için yer aldık ve projeleri devam ediyordu. Fakat bu olaylar üzerine yatırımlarımızı durdurma kararı aldık. Bundan sonra, projelerimizi yapmayacağımızı kamuoyuna duyuruyorum." ?

DOĞAL YAPIYA UYMAYAN KULÜBE ŞEKLİNDE YAPILMIŞ'

Yüksek mimar Çiğdem Yılmaz da "Asansör bölgeyi tanımayan ellerden geçmiş olabilir. Koruma kurullarının hatalı kararlarıyla ortaya çıkmış eserlerden biri. Nevşehir'de koruma kurulları 1993 yılında kuruldu. O yıllarda her şey çok iyi ve güzeldi. Bölgeye gönül vermiş kişilerden oluşuyordu. Ancak son yıllarda bölgeyi iyi tanımayan ve mimarların etkisiyle hatalı kararlar almasına neden olan bir yapı oluştu. 2014 yılı öncesinde lağvedilen koruma kurulu öncesinde yanlış uygulamalar çok nadirdi. Eski eserler tamamen yok ediliyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Otelden ve asansörden görüntü

-Otel sahibi Erol Özsoy ile röportaj

-Yüksek mimar Çğdem Yılmaz ile röportaj

-Genel detay

Süre: 5.12-628 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Karne almaya elektrikli bisikletiyle giden liseliye otomobil çarptı

Aksaray'da elektrikli bisikletiyle karne almaya giden lise 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Çakır'a (15) otomobil çarptı. Yaralanan Çakır hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Atatürk Bulvarı ile Şehit Şükrü Koçak Caddesi'nde meydana geldi. Aksaray Bilim Teknik Kolejine karne almaya elektrikli bisikletiyle giden lise 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Çakır, Aydın Atasoy (36) yönetimindeki 06 VZY 01 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çakır, yaralandı. Otomobil sürücüsü Atasoy'un ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı Hasan Hüseyin Çakır'ın ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan otomobil ve liselinin elektrikli bisikleti

-Ambulanstan detay

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,)

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Halk otobüsünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Niğde'de kontrolsüz bir şekilde ana caddede manevra yapan otomobille hpalk otobüsü çarptıştı.

Kaza, Eski Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz bir şekilde ana caddede manevra yapan otomobil, halk otobüsü çarptı. Sürücülerin isimlerinin açıklanmadığı kaza 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise otobüsün kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

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-Otomobilin yola çıkması

-Otobüsün çarpması

-Yolcuların panik halleri

Süre: 23" Boyut: 1,97 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Posta dağıtım aracı çocuğa çarptı, annesi sarılıp ağladı

Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçmek isteyen İranlı Ahoora Famauri (5), posta dağıtım aracının çarpması sonucu yaralandı. Kazaya tanık olan annesi gözyaşı döktü.

Kaza; saat 11.30 sıralarında 52 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ile parkta oynayan Ahoora Famauri yolun karşısına geçmek isterken Tufan Yılmaz'ın kullandığı 03 BC 785 plakalı posta dağıtım aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayaklarından yaralanan Ahoora Famauri'ye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Müdahale sırasında oğluna sarılan anne uzun süre ağladı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahoora Famauri'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaza sonrasında sürücü Tufan Yılmaz gözyaşına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çocuğun çarpıldıktan sonrası yerden yatarken detay

-Çocuktan detaı

-Vatandaşmlar müdahale ederken detay

-anne çocuğunun başında ağlarken detay

-Anne sürücü ile tartışırken detay

-112 ekibi çocuğa müdahale ederken detay

-Çocuğu 112 hastaneye götürürken detay

-Genel detaylar

Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

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'Yangını annem beni öldürmek için çıkardı'

Bolu'da, evlerinde yangın çıkan Özgül Özge Koçak, tartıştığı annesinin perdeleri tutuşturarak, evi ateşe verdiğini hem kendisini hem de apartman sakinlerini öldürmeye çalıştığını iddia etti.

Saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bandakçıoğlu Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Hemşire Kadriye A. ile kızı Özgül Özge Koçak'ın birlikte yaşadığı evden yükselen dumanları gören apartman sakileri, itfaiyeyi aradı. Bu sırada Özgül Özge Koçak, alevlerin arasından kurtulup dışarı çıkmayı başardı. İçeride kalan annesi Kadriye A. ise gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Annesi evden çıkartılırken, genç kızın, "Onu niye çıkarıyorsunuz?" diye bağırması herkesi şok etti.

Özgül Özge Koçak, sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında olaydan önce annesiyle tartıştıklarını belirterek, "Perdeleri yaktı. Beni ve bütün apartmanda yaşayanları öldürmeye çalıştı. Şikayetçi olacağım" dedi.

Koçak ayrıca evde kedisinin olduğunu söyledi. İtfaiye ekiplerinin içeride aradığı kedinin yangın sırasında dışarı kaçtığı belirlendi.

Yangın kontol altına alınırken anne-kızı ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızının sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan evden görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Kızın ağlayarak sitem etmesi

-Detaylar

Süre: 02.22-Boyut: 267 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, -

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Yaptıkları tabloları karne günü sergilediler

Mersin'in Anamur ilçesindeki Anamur Ortaokulu'nun öğrencileri, oluşturdukları tabloları 2018-2019 eğitim öğretim yılının son gününde beğeniye sunduktan sonra karne heyecanı yaşadı.

Bir sanat eseri ortaya çıkarmak isteyen 6 ve 7'inci sınıf öğrencileri, resim öğretmeni Tuğba Okumuş Kuz ve Handan Günaydın öncülüğünde harekete geçti. 48 parça tuvale Mustafa Kemal Atatürk portresi ile Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi isimli eserini işleyen öğrenciler, okul duvarlarına astıkları dev tabloları karne gününde beğeniye sundu. Eserler, karne töreni nedeni ile okula gelen veli ve diğer misafirler tarafından ilgiyle incelendi.

Resim öğretmeni Kuz ve Günaydın, "Her parçayı ayrı bir öğrencimiz boyadı. Zıt renkleri uyumlu hale getirerek diğer tuval ile birbirini tamamladı ve böylece tüm parçalar da resmin bütününü oluşturdu. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. İmkan verildiği taktirde çok daha güzel şeyler ortaya koyacaklarına inanıyoruz" dedi.

Öğrenciler daha sonra karnelerini alarak evlerinin yolunu tuttu.

Görüntü Dökümü

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Eserlerin incelenmesi

Okuldan görüntüler

Öğrenci ve öğretmenlerle röportaj

Karne alımı

SÜRE: 03'00" BOYUT: 150

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

