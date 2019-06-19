DHA YURT BÜLTENİ-15

Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (6)

SELDE ÖLEN 2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu ile Çamlıktepe Köyü İmamı Soner Özbay için Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye ölenlerin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenral Hasan Koçyiğit, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Abdullah Osmanoğlu'nun cenazesi Çamlıktepe köyünde, Soner Özbay ise Aytaç Mahallesi'nde toprağa verildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 5 kişinin cenazelerine ulaşıldı, kayıp 5 kişi ise aranıyor. Felakette, Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe Köyü İmamı Soner Özbay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ile Mehmet Cevahir hayatını kaybetti.

Felakette, Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanları Erdoğan Uzun, Ali Kemal Coşkuner ile vatandaşlardan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir ise kayıp olarak arandığı belirtildi.

Sel felaketinde Beytullah Bozali, Yusuf Kuloğlu, Havva Memişoğlu ve Kemalettin Aydın da yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazı kılınması

Detaylar

Haber-Kamera: TRABZON - DHA

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Cam silerken 3'üncü kattan düşen kadın öldü

ÇORUM'da temizlik yaptığı binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden dengesini kaybederek düşen Reşide Temel (56) hayatını kaybetti.

Olay, Gülabibey Mahallesi Beytepe 1'inci Sokak'ta bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Dairenin camlarını silen Reşide Temel, çıktığı pencerede dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Temel, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Temel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri 3 çocuk annesi Reşide Temel'in düştüğü alana güvenlik şeridi çekerek çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yeri polis ekipleri

-Hastane acil

-Detaylar

(SÜRE 1 dk 5 sn) (BOYUT 15 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR -ÇORUM

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Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı (2),

D-100 TRAFİĞE AÇILDI

Bolu'da Rüzgarlar Köyü mevkiinde sel nedeniyle güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan D-100 karayolunun Ankara yönü yağmurun etkisini azaltmasıyla açıldı. Köylüler, sular altında kalan evleri ve araçları nedeniyle üzüntü yaşadı. Köyde yaşayan bazı yaşlı vatandaşlar UMKE tarafından evlerinden dışarı çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Selden görüntüler

-Röportajlar

-Köyden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Zonguldak'ta dere taştı, evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı Köyü'nde, etkili olan yağmurun ardından taşan dere nedeniyle birçok evi su bastı. Evlerde mahsur kalan 12 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

İlçeye bağlı bazı köylerde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Sarıkadı köyünden geçen dere, yağmurun ardından taştı. Derenin etrafından birçok ev sular altında kaldı. Sular nedeniyle 12 kişi evlerinde mahsur kaldı. Köylüler, jandarma ve Alaplı Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven ve halatlarla kurtardı. İtifaye ekiplerinden alınan bilgiye göre mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Köylülerden Sezgin Kandemir, 1 saat içinde derenin taştığını anlatarak, "25 ev şu anda sular altında. 21 kişiyi itfaiye kurtardı. Dahada insanlar var. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.ö dedi.

Görüntü Dökümü

-İtfaiyenin mahsur kalanları kurtarması

-Köylü Sezgin Kandemir ile röp

-Selden detaylar

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),-

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Akrabalar arasında arsa kavgası: 2 yaralı, 1 gözaltı

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, akraba 2 ailenin fertleri arasında arsa paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada Sedat U. (39), av tüfeğiyle ayaklarından yaralanırken, babası İbrahim U. (66) demir sopayla darbedildi. Olayla ilgili Yaşar Ç. (60), gözaltına alınırken, oğlu Barış Ç. ise kayıplara karıştı.

Olay, ilçeye bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim U. ve oğlu Sedat U., dayılarından miras kalan arsanın paylaşımı için akrabaları olan Yaşar Ç. ve oğlu Barış Ç. (31) ile buluştu. Bir süre sonra iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Yaşar Ç., aracından aldığı av tüfeği ile İbrahim U. ile oğlu Sedat U.'ya ateş açtı. Sedat U., tüfekten çıkan saçmaların ayaklarına isabet etmesiyle yaralanırken, baba İbrahim U.'da, ikili tarafından demir sopayla darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Barış Ç., olay yerinden kaçtı. Yaralı Sedat U. ile baba İbrahim U., sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşar Ç., ise av tüfeği ile birlikte Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Barış Ç.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Yaralılardan görüntü

-Şüpheliden görüntü

-Olay yerinden görüntüler

-Tüfekten ve polis ekiplerinden görüntü

Süre: 2.24 Boyut: 266 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,

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Yakıtı biten motosikletiyle otomobilin arkasına takılarak istasyona gitti



KIRIKKALE'de yakıtı biten motosikletin sürücüsü, seyir halindeki otomobilin arka tamponuna ayağını koyarak, akaryakıt istasyonuna kadar gitti.

Kırıkkale Ardiyeciler Sitesi bölgesinde seyir halindeyken yakıtı biten motosikletin sürücüsü yolda kaldı. Sürücü, yanında duran 71 FE 874 plakalı otomobilin sürücüsünden yardım istedi. Yardım talebi kabul edilen motosiklet sürücüsü, hafif yokuş aşağı olan yolda otomobilin arkasına takıldı. Motosikletin üzerindeyken sağ ayağını otomobilin arka tamponuna koyarak destek alan sürücü, bu şekilde yaklaşık 3 kilometre ilerleyerek, akaryakıt istasyonuna ulaştı.

Motosiklet sürücüsünün, trafikte yavaş ilerleyen otomobilden destek alarak yaptığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Motosikletlinin yoldaki görüntüsü

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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Muğla'nın bir yanında sel diğer yanında güneş keyfi vardı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkilerken, Bodrum ilçesinde ise yerli ve bayancı turistler, sıcak havanın keyfini sürerek, denize girdi.

Güne sıcak hava ile başlayan Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, bugün saat 14.00 sıralarında hava bulutlandı ve yağmur başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler zor anlar yaşarken, yer yer trafik sıkıştı. Muslihittin Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar uzun süre binaların saçakları altında beklemek zorunda kaldı.

BODRUM'DA DENİZ KEYFİ

Öte yandan Bodrum ilçesinde tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler, aşırı sıcakların da etkisiyle özellikle sahil ve plajlara akın etti. Deniz sporlarının yanı sıra mavi turlara çıkan turistler, çeşitli etkinliklerle tatilin tadını çıkardı. Hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu ilçede sahil ve plajlarda adım atacak yer kalmadı. Su sporları yaparak tenis oynayanların yanı sıra beach kulüplerden yükselen müziklerin eşliğinde denizde dans eden tatilciler, doyasıya eğlendi. Muğla ilçe merkezinde yağmur yağarken, Bodrum'da güneşli bir havada denize girilmesi 'Muğla iki mevsimi bir arada yaşıyor' dedirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Menteşe ilçesindeki cadde ve sokakların sularla dolması

-Menteşe ilçesinde su basan işyerlerinin görüntüsü

-Bodrum'da denize giren yerli ve yabancı turistlerin görüntüsü

-Denizde tenis oynayanlardan görüntü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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