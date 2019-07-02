DHA YURT BÜLTENİ - 15

Edirne'nin tarihi Tunca ve Meriç köprüleri restorasyona alınıyor

Edirne'de Yunanistan 'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile Karaağaç Mahallesi'ni bir birine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç Nehri köprüleri restorasyona alınıyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Tarihi Tunca ve Meriç köprülerin zemininde bozlan taşların onarımı için bir süreliğine trafiğe kapatacağız" dedi.

Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ni bir birine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü, 15 Temmuz 2019 gününden itibaren restorasyona alınarak, trafiğe kapatılacak. Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı tarihi köprülerin onarım için trafiğe kapanmasıyla düğün salonu ve çay bahçesi gibi turistlik işletmelerinin de bulunduğu bölgeye geçişler, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosna Köyü bölgesinde bulunan NATO Köprü'sünden sağlanacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentin tarihi köprüleri Tunca ve Meriç'in 15 Temmuz günü restorasyona alınacağını söyledi. Köprülerin restorasyon çalışmalarına daha önce başlamayı planladıklarını belirten Canalp, köprülerin çevresinde bulunan tesis sahiplerinin talepleri doğrultusunda ertelediklerini kaydetti. Karayolları Genel Müdürlüğü ile de görüşmeler yaptıklarını belirten Canalp, "Tesis sahiplerimiz, aktif dönemin sonunda Temmuz ayının ortasından itibaren bu işlem yapılırsa kendi işlerinin daha az aksayacağı noktasında bir talepleri oldu. O taleplerden dolayı başlamasını geciktirdik. İnşallah Temmuz 15'te çalışmalarımıza başlayacağız. Tadilat yapılırken tek taraflı kapatmanın teknik olarak sağlıklı sonuçlar vermeyeceği söyleniyor. Esnafımızın da talebi tek taraflı trafiğe kapatılması yönünde. Tamamen kapatılırsa yapılacak işin çok daha sağlıklı olacağı yönünde değerlendirmeler var" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Drone ile yukardan

Tunca ve Meriç Nehri görüntüsü

Köprüden geçen araçlar

Yayalardan detay

Vali Canalp'ın açıklaması

Köprü zemininde oluşan çukurlar

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Ağaca çarpıp, refüjü aşan otomobilin motoru koptu: 3 yaralı

Diyarbakır'da alkollü olduğu belirtilen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan ağaca çarpıp karşı yola geçerek durdu. Kazada, motoru yola fırlayan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Elazığ caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Muhabere kavşağında kontrolden çıkıp refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra karşı yola geçti. Şans eseri başka otomobilin bulunmadığı karşı yolda güçlükle duran ve motor bölümü yerinden sökülerek yola fırlayan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ile sökülen motoru, ise çekiciye yüklenip otoparka götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan otomobil

Otomobilin kopan motoru

Ambulans

Çekici

İtfaiyenin yolu temizlemesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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50 liralık borcu için arkadaşını başından bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da 19 yaşındaki genç 50 lira için tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Türker(19) ile arkadaşı E.İ arasında 50 TL'lik borç nedeniyle husumet bulunuyordu. Borcunu istemek için arkadaşının yanına giden E.İ. ile Mustafa Türker tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.İ. cebinde sakladığı sustalı çakıyı bir anda Mustafa Türker'in başına sapladı. Başına aldığı darbe neticesinde neye uğradığını şaşıran Türker E.İ.'yi tekmeleyerek yere düşürdü. Mustafa Türker başına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, E.İ. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli E.İ.'nin yakalanması için titiz bir çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheli E.İ'yi saklandığı yerde yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilen E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Kavga ve bıçaklama anı güvenlik kamerası

-Hayatını kaybeden gencin fotoğrafı 3 adet

Süre: 0.59DK Boyut: 110MB

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Adıyaman'da anız yangını

Adıyaman'da, boş arazide çıkan anız yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki boş tarlada bulunan anızlar öğle saatlerinde tutuştu ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren mahalle sakinleri, bir yandan da yangını söndürmek için kovalarla su taşımaya başladı. Kimi vatandaşlar ise alevlerin üzerine toprak attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Görüntü Dökümü

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-Yanan alan

-Yangına müdahale eden görevliler

-İtfaiye ekiplerinin yangın söndülrmesi

-Vatandaşların kovalar ile su atması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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Animasyon film karakterleri kostümlü halay ilgi gördü

Irak'ın Süleymaniye kentindeki AVM'de düzenlenen etkinlikte, ünlü film karakterlerinin kostümlerini giyerek Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken dansçılar ilgi gördü. Ünlü animasyon film karakteri 'Batman' kostümünün de yer almasından dolayı Batman'da düzenlendiği sanılan etkinliğin videosu, sosyal medyada gündem oldu.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde Batman, Örümcek Adam (Spiderman), Dinozor (Jurassic World) ve Tyrannosaurus Rex (T-Rex) ile ve Yıldız Savaşları'ndan (Star Wars) 3CPO, Raptor, Stormtrooper ve Darth Vader gibi ünlü animasyon film karakterlerinin kostümlerini giyen dansçıların katılımıyla etkinlik düzenlendi. Dansçı grubu, giydikleri animasyon film karakterlerinin kostümleriyle Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Dansçıların değişik figürler sergilediği etkinliği, AVM'ye gelenler ilgiyle izledi. Sosyal medya hesaplarına da yüklenen dansçıların videosu gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, dev dinozor kostümlü dansçıların figürlerinin de yer aldığı videoyu beğenip paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının, film karakteri süper kahraman 'Batman'ın da yer aldığı etkinliğin Batman'da düzenlendiği sandığı videoya yapılan "Şu ortamda olmak için böbreğimi verirdim" ve "Yok böyle halay, kim düşünmüşse zeka tavan" gibi yorumlar ise dikkat çekti.

AVM yöneticileri, beğenilen film karakterli halay konseptini, perşembe ve cuma günleri ziyaretçilere yönelik düzenlemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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AVM'deki etkinlik

Film karakterlerinin kostümlerini giyen dansçılar

Dansçıların halay çekmesi

Etkinliği izleyenler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 382

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: DİYARBAKIR,

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Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi

Bingöl'ün Genç ilçesinde başıboş dolaşan inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi.

Sahibi bilinmeyen başıboş dolaşan inek, öğle vakti çalışanların yemek yediği sırada 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi. Çalışanlar, yemek yedikten sonra geldikleri istasyonun dinlenme odasında, halıda oturur durumda inek görünce şoke oldu. Cep telefonuyla görüntülenen inek, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra bulunan sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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İneğin istasyonda oturması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 31 MB

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,