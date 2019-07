DHA YURT BÜLTENİ - 15

Çorum olaylarında ölenler anıldı

Çorum'da, meydana gelen olayların 39'uncu yılında, yaşamını yitiren 57 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı.

Çorum'da, 1980 yılında meydana gelen 57 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı olaylar için bugün anma etkinliği düzenlendi. Polisin geniş güvenik önlemi aldığı etkinliğe, yaklaşık bin kişi katıldı. Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Çorum Şubesi önünden başlayan yürüyüşte kalabalık 'Çorum'u unutma, unutturma' sloganları attı.

Hürriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özdel, "39 yıl önce Çorum'da yakılarak, işkence yapılarak katledilen insanlarımızı anmak ve katliamı lanetlemek için buradayız. Çorum'da, Sivas'ta, Maraş'ta, Gazi'de, Ankara Garı'nda ve Suruç'ta yaşananların tamamı insanlığa karşı suçtur. İnsanlığa karşı suçun cezası vardır. Bizim genel taleplerimiz soruşturmaların yeniden açılması, insanlığa karşı suçtan sorumluların tespit edilip yargılanmasıdır" dedi. Grup, konuşmaların ardından dağıldı.

PKK'nın belirlenen hedefleri 'Bora' ile vuruluyor

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda konuşlandırılan yerli füze 'Bora' ile terör örgütü PKK'ya ait hedefler vurularak imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı Pençe Harekatı devam ederken, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam alanları da bir bir tespit ediliyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Hakurk'ta tespit edilen PKK hedefleri, verilen koordinatlar doğrultusunda Türkiye'nin milli imkanlarıyla geliştirdiği ve 280 kilometre menzili olan 'Bora' ile vuruldu. Füze atışları, Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de çıplak gözle izlendi.

Bilecik'te lastik ve kauçuk fabrikasının deposu yandı

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının deposunda çıkan yangın 3 itfaiye ve 2 arazözün müdahalesi sonucu söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 3'ncü sokakta faaliyet gösteren lastik ve kauçuk fabrikasının bahçesine bulunan deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine gelen 3 itfaiye ve 2 arazöz alevlere müdahale etti. Yanan lastiklerden çıkan siyah dumanların tüm gökyüzünü kaplarken, yangın 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

CHP'li Ağbaba: Osman Öcalan meselesini her seferinde yüzüne vuracağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkmasını eleştirerek, "Bu Osman Öcalan meselesini her seferinde bunların yüzüne vuracağız. Öyle milliyetçilikmiş, devletçilikmiş bunların hepsi hikaye" dedi.

CHP'li Ağbaba, Malatya'da partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, İstanbul'un iradesine sahip çıkmak için CHP olarak 6 Mayıs'tan 23 Haziran'a kadar İstanbul'da seçim çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kırmızı bültenle aranan, daha önce Türk askerinin infaz emrini verdiği söylenen PKK'nın kurucusu, İstanbul seçimlerinden iki gün önce TRT ile röportaj yapı. Ben 8 yıldan beri milletvekiliyim, TRT daha bana mikrofon uzatmış değil. CHP'nin başkanına kapalı olan TRT muhalefete kapalı olan TRT, Osman Öcalan'a açık. Bunu her yerde anlatalım bu mesele ciddi bir meseledir, devlette çivinin çıktığı noktadır. Seçimden önce kırmızı bültenle aranan MİT'in, emniyetin aradığı bulamadığı birine kuzey Irak'ın bir köyünde TRT mikrofon uzatıp konuşturuyor. Ne için? CHP'yi kötületmek için. Bu Osman Öcalan meselesini her seferinde bunların yüzüne vuracağız. Öyle milliyetçilikmiş, devletçilikmiş bunların hepsi hikaye. Bir başka ülkede olsa o hükümet eğer onurluysa istifa eder. TRT baştan aşağıya çökmüştür, mutlaka bunun bedelini ödemesi gerekiyor."

'UTANMA DUYGUSUNU KAYBETMİŞ BİR SİYASETLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Ergenekon davasının 12 yıl sonra çöktüğünü ifade eden Ağbaba, "Bir ülkenin Genelkurmay Başkanı terör lideri olarak tutuklandı. Bir ülkenin silahlı kuvvetleri terör örgütü olarak ilan edildi, mahkeme kararıyla. O gün susanlara da yazıklar olsun, o gün o davayı destekleyenlere de yazıklar olsun. Bunun hesabı mutlaka verilmelidir, devlet Ergenekon sanıklarından özür dilemelidir. Maalesef sadece bu davada Ergenekon sanıkları kaybetmedi, Türkiye kaybetti, Türk Silahlı Kuvvetleri yerle bir edildi, rektörler üniversiteler yerle bir edildi" diye konuştu.

Siirt'te PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcılar imha edildi

SİİRT'in Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı 3 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçesindeki Ciraf Dağı ve Cemibahri Deresi bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün 'Şehit Onbaşı Süleyman Aydın 2019-69' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalar sırasında güvenlik güçlerine saldırı amacıyla yeni tuzaklandığı belirlenen 3 el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu. Bölgeye helikopterle sevk edilen patlayıcı madde imha timleri tarafından teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı düzenekleri kontrollü bir şekilde imha edildi.

Evinde kalp krizi geçiren astsubay, hayatını kaybetti

Tekirdağ'da görev yapan ve mesai sonrası kaldığı lojmanda kalp krizi geçiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen (47) yaşamını yitirdi. Özmen'in cenazesi İl Jandarma Alay Komutanlığı'ndaki askeri törenin ardından memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz kampüsünde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen, dün gece iş çıkışı gittiği lojmanlardaki evinde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve çağrılan ambulans ile Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülmek istenen Özmen, yolda hayatını kaybetti.

Musa Özmen için Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa kaymakamı Aslan Yurt, 8. Mekanize Tugay komutanı, Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu,Tekirdağ cumhuriyet başsavcısı Güngör Karakoç, İl Emniyet Müdürü Mustafa aydın, İl Jandarma Alay komutan vekili, Albay Haşim Göksel, NKÜ Rektörü Prof. Dr Mümin Şahin, Vefat eden Musa Özmen'in ailesi ve yakınları ile askeri ve emniyet personeli katıldı. Düzenlenen törende Özmen'in öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İl Müftüsü İsmail İpek tarafından dua okundu. Özmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Musa Özmen'in cenazesi, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Karlıköy'de toprağa verildi.

Evde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Antalya'da sahibinin tatilde olduğu evde, elektrik aksamındaki kısa devreden yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'nde, 8 katlı bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Evin balkon kısmından duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis yolu trafiğe kapatıp çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için harekete geçti. Ev sahibinin tatilde olmasından dolayı kapıyı kıran itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı değerlendirilen yangın, maddi hasara neden oldu.

Üç kız öğrencisine istismarda bulunan antrenöre 35 yıl hapis

Eskişehir'de, 'oryantring' kursuna katılan Z.K. (13), İ.E. (17) ve M.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen antrenör İlyas Avcı (47), mahkeme tarafından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de oturan Z.K., İ.E. ve M.A., geçen yıl Ağustos ayında ormanda yön ve hedef bulma doğa sporu olan 'oryantring' kursuna katıldı. Üç kız, iddiaya göre, ormanda verilen eğitimlerde ve beraber gittikleri kafede kursun antrenörü İlyas Avcı tarafından cinsel istismara uğradı. Üç kız ve aileleri, farklı tarihlerde, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' iddiasıyla tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 3 farklı iddianamede Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne kabul edilirken, dosyaların birleştirilmesi kararı alındı.

Yargılama süresince sanık İlyas Avcı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dün Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları, sanık İlyas Avcı'nın avukatı ve kız öğrencilerin aileleri katılırken, hakkında 45 yıla kadar hapis cezası istenen İlyas Avcı yer almadı. İlyas Avcı'nın avukatı mahkemeden sanığın beraatini talep etti.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, çocuğun cinsel istismarı suçunun eğitici- öğretici tarafından işlendiğine dikkat çekerek, sanık İlyas Avcı'yı, Z.K.'ye yönelik istismar suçundan 10 yıl, İ.E. ve M.A.'ya yönelik cinsel istismar suçundan ise 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, toplam 35 yıl hapis cezası verdiği tutuksuz sanık İlyas Avcı hakkında 'yakalama emri' çıkarılmasına hükmetti.

Haber: Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, -