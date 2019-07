DHA YURT BÜLTENİ - 15

Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 ölü (4)

'HEDEFLERİ CUMA NAMAZINDAN ÇIKANLARDI' İDDİASI

Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da 3 Suriyelinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ayrıntıları ortaya çıkıyor. Otomobilin, park halinde değil, seyir halinde olduğu, Suriyelilere ait olduğu ve geçici Türk plakası takılı olduğu anlaşıldı.

Ölen 3 Suriyeli'nin hedefinin, patlamanın meydana geldiği yerin 50 metre uzağındaki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazından çıkanlar olduğu ileri sürüldü. Ancak, patlamanın cuma namazı kılınırken, camiye uzak bir noktada meydana gelmesi, faciayı önlemiş oldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bomba imha uzmanları tarafından yapılan inceleme de tamamlandı. Hurda yığına dönen otomobil ve çevreye dağılan parçaları, çekiciye yüklenerek Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KİMYASAL RİSKE RASTLANMADI

AFAD ekipleri tarafından da bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada herhangi bir kimyasal risk saptanamadı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de çalışmasının tamamlamasının ardından cadde temizlenip, araç trafiğine açıldı. Çevredeki bazı binaların da camlarının kırıldığı görüldü.

Öte yandan bu olayla ilgili bağlantı olduğu ve bombalı olduğu ileri sürülen Suriye plakalı ikinci bir otomobil de aranıyor. Polisin ilçede geniş güvenlik önlemi sürüyor.

REYHANLI'DA 2 AYRI PATLAMADA 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suriye'de en sıcak çatışma ve provokasyonların yapıldığı dönemde Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede 11 Şubat 2013'te Suriye'den getirilerek park edilen bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3'ü çocuk 18 kişi ölmüş, 24 kişi de yaralanmıştı. Bu olayda 1 ay sonra ilçe merkezinde 11 Mayıs 2013'te 2 bombalı aracın patlatılmasıyla meydana gelen terör saldırısının 5'i çocuk 53 kişi hayatını kaybetmiş 155 kişi ise yaralanmıştı.

53 kişinin öldüğü bombalı saldırı 10 Ekim 2015'de 103 kişinin öldüğü Ankara saldırısından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.

Denizde mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Trabzon'un Of ilçesi limanından dün açıldıkları tekneleri arızalanan Burak Karaca (24) ile Mehmet Ulusoy (41) denizde mahsur kaldı. Cep telefonları yanlarında olmayan ve geceyi denizde geçiren balıkçılardan Burak Karaca, kendini usturmacaya bağlayarak kıyıya ulaşmaya çalışırken yarı baygın halde bulunarak Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sürmene-Araklı ilçeleri arasında ulaşılan teknedeki diğer balıkçı da kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Of ilçesi limanından dün öğlen saatlerinde açıldıkları 'Umut Kardeşler' adlı tekneleri arızalanan Burak Karaca ile Mehmet Ulusoy denizde mahsur kaldı. Cep telefonları bulunmayan ve kurtarılmayı bekleyen balıkçılar geceyi teknede geçirdi. Kıyıya dönmeyen balıkçılar için yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'Saget 34' ekibi tarafından arama çalışması başlatıldı. Balıkçılardan Burak Karaca, sabah saatlerinde kendisini deniz taşıtlarının iskeleye yanaşırken çarpmaları önleyen usturmaca adı verilen plastiğe bağlayarak kıyıya ulaşmaya çalıştı. Sıcak hava ve susuzluk nedeniyle bitkin düşen balıkçı, yarı baygın halde ekipler tarafından denizde bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesine alınan balıkçı, kıyıya çıkarılarak ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizde aramaları sürdüren ekipler, Araklı-Sürmene ilçeleri arasında denizde sürüklenen tekneye ulaştı. Balıkçı Mehmet Ulusoy, ekipler tarafından alınarak kıyıya ulaştırdı. Balıkçı Burak Karaca'nın kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Geri hareket eden minibüs tekneye çarpıp, askıda kaldı

Bodrum'da, hafif eğimli yolda park halindeki belediyeye ait yolcu minibüsü, geri hareket edip, tur teknesine çarptı. Denize düşmeye ramak kala askıda kalan minibüs, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Bodrum Belediyesi'ne ait 48 V 0402 plakalı şehir içi minibüsün şoförü Sinan Avcıoğlu, aracı belediye meydanındaki park alanına park edip, belediye binasına gitti. Avcıoğlu'nun bıraktığı minibüs, saat 11.00 sıralarında bir anda kendiliğinden hareket etti. Yaklaşık 15 metre geri geri giden minibüs, bu sırada günübirlik tura çıkmak için turistleri alan 'Akvaryum 2' isimli tekneye çarparak durabildi. Büyük panik yaşayan teknedeki turistler, kaza sırasında sağa sola kaçıştı. Minibüs, denize düşmeye ramak kala askıda kaldı.

Minibüsün etrafında polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ardından minibüs, olay yerine çağrılan vinçle bulunduğu yerden çekildi.

Minibüsün şoförü Sinan Avcıoğlu, polise verdiği ifadede, "Ben minibüsten inerken, birinci vitese takıp el frenini çektim. Ardından belediyeye gittim. Orada araç geri kaymış. Teknik bir arıza yaşandığını düşünüyoruz. Gerekli inceleme ve kurtarma işlemlerini yapıyoruz" dedi.

Dilencilere yapılan uygulamada, ekmek arasında para çıktı

Niğde'de dilencilere yönelik yapılan çalışmada ekmek arasına saklanan banknotlar şaşkınlığa neden oldu. Dilencilerin topladıkları paraları ekmek ve bohçaların arasına gizlediği ortaya çıktı.

Niğde Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde çevre kentlerden gelerek halkın dini duygularını suistimal eden dilencilerie yönelik çalışma başlattı. Kadın ekiplerce üst araması yapılan dilencilerin paraları bohçalarındaki ekmeklerin arasına gizledikleri görüldü. "Parayı ekmeğin arasına neden para koyuyorsunuz?" sorusuna bir dilenci, "Acıkınca yemek için. Eskiden daha çok para kazanıyorduk. Şimdi vatandaşlar bilinçlendi, artık vermiyorlar" cevabını verdi.

