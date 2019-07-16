DHA YURT BÜLTENİ - 15

PKK patlayıcısıyla ölen Ayaz ve Nupelda kardeşler, toprağa verildi

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşleri cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında dün Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde, kız kardeşi Nupelda ise kaldırıldığı Elazığ'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Güloğlu kardeşlerin cenazeleri, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi'ne getirildi.

Buradaki cenazeye, Vali Tuncay Sonel, HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede konuşan Alevi Dedesi Zeynel Batar, "Olaya sebebiyet verenlere bin kere lanet olsun. Bu masumlara kıyanlara lanet olsun" dedi.

Alevi dedesinin okuduğu ağıtın ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze boyunca Vali Tuncay Sonel, 2 çocuğunu da kaybeden acılı baba Ekber Güloğlu'nun yalnız bırakmadı. Gözyaşlarına hakim olamayan çocukların annesi Cevriye Güloğlu'nu ise yakınları teselli etmeye çalıştı. Namazın ardından Güloğlu kardeşler, Çakmaklı köyü mezarlığında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

TUNCELİ BAROSU: MAYINLAR TEMİZLENSİN

Tunceli Barosu'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada bölgedeki mayınların temizlenmesi gerektiğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

"Dün itibariyle katıldığımız Ayaz'ın otopsisinde bizleri tarifi mümkün olmayan bir acı ile ilimizi karşı karşıya bırakmıştır. Valiliğin resmi açıklamasında ölümlere el yapımı patlayıcının sebebiyet verdiği belirtilmiştir. Ölümlere sebebiyet veren patlayıcının türü adli soruşturma neticesinde açıklığa kavuşturulacaktır; Bizlerde Baro olarak bunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. İlimizin can ve mal güvenliğini ağır şekilde ihlale uğratabilecek bir mayın gerçekliği de var. Ülkemizin, Birleşmiş Milletler'e (BM) 2004 yılında sunduğu raporlara göre Tunceli'de 10.557 kara mayını/anti-personel mayını bulunmaktadır. Bir belirlemede bulunalım, Türkiye'de sınır illeri hariç en fazla mayının bulunduğu il Tunceli'dir. Ülkemizin de taraf olduğu anti-personel mayınlarının imhasına dair Ottowa Sözleşmesi hükümleri yerine getirilerek bu anti-personel mayınları imha edilmeli ve gerek sözleşmeden ve gerekse hukukumuzdan kaynaklı gerekli tedbirler alınmalıdır."

GERİYE BİRBİRİNE SARILDIKLARI SON GÖRÜNTÜLERİ KALDI

Ayaz ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu'dan geriye, pazar günü birbirlerine sarılırken çekildikleri görüntüler kaldı. 15 Haziran günü hayvanlarını otlatırken, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve cenazesi 4 Temmuz günü bulanan Engin Eroğlu'nun anısına dağıtılan oyuncak etkinliğinde çekilen görüntülerde, Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşleri aldıkları hediyelerle mutlu oldukları ve birbirlerine sarıldıkları görüldü.

Görüntü dökümü

-----------------

Vali Sonel'in baba Ekber Güloğlu'na sarılması

Cemevi önünde kalabalığın toplanması

Tabutların musalla taşına konulması

Tabutların başıda ağıt yakılması

Alevi dedesinin ağıt okuması

Cenaze namazının kılınması

Tabutların omuzlarda taşınması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 700 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/OVACIK(Tunceli)

=========================

Öldürdüğü eşiyle ayrı köylerde toprağa verildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, eşi tarafından öldürülen Nimet Y. (19) ile eşini öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar eden telefon tamircisi Ender Y.'nin (37) cenazeleri ayrı köylerde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Simav Ağdacılar Caddesi'nde telefon tamir atölyesi bulunan Ender Y., dün (pazartesi) saat 10.00 sıralarında, Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan eşi Nimet Y. ile 2 yaşındaki oğullarını Kalkan Köyü'ndeki anneannesine bıraktıktan sonra Küplüce Köyü'ndeki kendi evlerine dönmek üzere yola çıktı. İddiaya göre, çiftin arasında otomobilde tartışma çıktı. Küplüce Köyü'ne bir kilometre mesafedeki mezarlık mevkiine geldiklerinde Ender Y., otomobili yolun sağına çekti. Ender Y. ve eşi Nimet Y, araçtan inip, dışarıda tartışmaya devam etti. Tartışmanın uzaması üzerine Ender Y., belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasını eşi Nimet Y.'ye doğrultup, başından vurdu. Nimet Y., olay yerinde yaşamını yitirirken, Ender Y., bu kez aynı silahı kendi başına dayayıp, bir kez daha tetiği çekerek intihar etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç çiftin yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Ender Y. ve Nimet Y.'nin cenazeleri, bugün yakınları tarafından alındı. Ender Y.'nin cenazesi Küplüce Köyü'ne götürülüp, buradaki camide öğlende kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Hayatının baharında yaşama veda eden Nimet Y.'nin cenazesi ise önce Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morgu'na getirildi. Öğlen vakti yaklaşınca buradan alınan Nimet Y.'nin cenazesi, Kalkan Köyü'ndeki baba evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasının ardından genç kadının cenazesi, öğlende Merkez Camii'ne götürüldü. Cenaze törenine babası İbrahim Rona, ağabeyi Barış Rona, yakınları ve köy halkı katıldı.

ANNESİ KATILMADI

Genç kadının babasından boşanan ve İzmir'de yaşayan annesi 40 yaşındaki Nurcan Şahin ise acı haberi aldıktan sonra Simav'a gelip, burada hastane morgunda kızının cenazesini gördü. Şahin'in, kızının cenazesini İzmir'de toprağa verme istediğinin boşandığı eşi tarafından kabul edilmemesi üzerine cenaze törenine kalmayıp, ilçeden ayrıldığı öğrenildi. Nimet Y.'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Kalkan Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BABADAN EŞİ ŞİDDET UYGULUYORDU İDDİASI

Gözü yaşlı baba İbrahim Rona (48), "Ateşten gömlek giydik. Böyle olacağını bilseydim ben kızımı damadın evine gönderir miydim? İçim yanıyor" dedi. Kızının olaydan bir gün önce telefonla arayıp, eşi Enver Y.'nin kendisine şiddet uyguladığını söylediğini belirten Rona, "Kızımın telefonu üzerine evine gittim. Baktım her tarafı yara bere izi içinde, mosmor olmuş. Ne oldu diye sordum, 'Eşim beni sürekli dövüyor, tabancanın kabzası ile bana vuruyor. Dayanamıyorum. Beni evimize götür. Sabahleyin karakola giderek şikayetçi olacağım' dedi. Bunun üzerine kızımı alıp, eve getirdim. Sabah da polis karakoluna gidip şikayetçi olduk. Polisler bize sadece Enver Y. için uzaklaştırma kararı verilebileceğini söyledi. Daha sonra kızımı alıp eve geldik. Eşi telefon etti. Evine dönmesini istedi. İkna etmiş olacak ki kızım eşinin yanına döndü. Oradan beni tekrar telefonla aradı. 'Baba senin de ağabeyimin de hayatı tehlikede. Ben burada kalmak zorundayım' dedi. Dün sabah da oğullarını bize bırakıp Küplüce Köyü'ne gittiler. Daha sonra ölüm haberini alınca yıkıldık" dedi.

Nimet Y.'nin ağabeyi Barış Rona (23) da "Canımızdan can gitti. Devlet bize yetişemedi, başkalarına bari yetişsin" diyerek, gözyaşı döktü.

Nimet Y.'nin babaannesi Halime Rona (82) da, "Ben şimdi nerelere gideyim, nerelere geleyim. Torunum bana 'Beni öldürecekler' diyordu. Ciğerim yanıyor" diyerek, ağıtlar yaktı.

Görüntü Dökümü

----------

-Nimet Y.'nin (Yurday) cenaze namazının kılınmasından görüntü

-Baba İbrahim Rona ile röp.

-Ağabey Barış Rona ile röp.

-Babaanne Halime rona ile röp.

Haber - Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),

==================

Aynı depoyu 3'üncü kez soymaya gelince yakalandı

Aksaray'da aynı depoyu 3'üncü kez soymaya gelen şüpheli, depo sahibi kardeşler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi.

Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta yaşayan Necati Teke'nin evinin alt katındaki depo, geçen hafta sonu kimliği belirsiz bir kişi tarafından 2 gün üst üste soyuldu. Güvenlik kamera görüntülerinden depoya giren şüphelinin eşgalini belirleyen Teke, durumu aile üyelerine söyledi.

Bugün 3'üncü kez depoya gelen şüpheliyi, Necati Teke'nin eşi tanıdı. Hemen eşi ve eşinin ağabeyine haber verdi. Kısa sürede gelen kardeşler, bisikletiyle kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Kardeşler şüpheliyi kendi otomobillerine bindirip, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis M.E. (24) olduğu ortaya çıkan şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.

15-20 bin TL zararları olduğunu söyleyen Ali Teke, öİstanbul'dan kardeşime yardıma geldim. Kardeşim, Ortaköy ilçesinde bir binanın kombi ve tesisat işini almış. Ben de bir araba dolusu malzeme getirdim. Malzemeleri kardeşimin deposuna koyduk. Aynı gün bu şahıs, depoya girip, torbalarla malzemeleri götürmüş. Ertesi gün tekrar gelip, kardeşimin malzemelerini çalmış. Kamera kayıtlarından eşgalini belirledik. Bugün de kalan malzemeleri götürmek için gelmiş. Gelinimiz durumu bize bildirdi. Hemen eve geldim. Bisikletle kaçıyordu. Üstüne atlayıp yakaladımö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------

-Şüphelinin polise teslim edilmesi

-Şüphelinin ekip otosuna bindirilmesi

-Ali Teke röportaj

-Hırsızın güvenlik kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

========================================

Şanlıurfa'da şehit mezarlarının demir korkuluklarını çaldılar

Şanlıurfa'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda şehit mezarlarını çevreleyen duvarı yıkarak, demir korkulukları çaldı. Şehit yakınları olaya tepki gösterdi.

Eyyübiye ilçesindeki Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda son günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce şehit mezarlığını çevreleyen duvar yıkılarak, demir korkuluklar çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Korkulukları madde bağımlısı kişilerin çaldığını ve hurdacılara sattıklarını düşündüklerini söyleyen şehit yakınları olaya tepki gösterdi.

'ŞEHİTLERİMİZ RAH

AT YATAMIYOR'

Yetkililere mezarlıkta önlemlerin artırılması için çağrıda bulunan vatandaşlardan Nihat Yavuş, şehit mezarlarının da tahrip edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Son günlerde Harran Kapı Aile Mezarlığında sorunsuz bir gün yaşanmıyor. Burası geceleri madde bağımlısı gençlerin mekanı haline geliyor. Bunun için hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Ne tedaviler cevap veriyor ne de nasihatler cevap veriyor. Lütfen bir kanun çıkarılsın bu satanlara, içenlere gereken ders verilsin. Yani görüyorsunuz işte şehitlerimiz rahat yatamıyor. Sağlarımız burada rahat mezarlarını ziyaret edemiyor, gezemiyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Burası şehitlik, bir şehide ait bir mezar, onların çevresini koruyan demirleri alıp götürüyorlar ve az bir paraya satıyorlar."

Mezarlıkta yaşanan olay üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Duvarları yıkılan ve tahrip edilen mezarlar

-Mezar etrafında bulunan demir korkulukların söküldüğü mezarlıklar

-Mezarlıkta yaşanan bu olaya tepki gösteren mezar sahipleri

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180MB

Haber -Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

===================

Sivas'ta, TIR otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Hafik ilçesinde Sivas istikametine giden Eyüp Gökkaya yönetimindeki 58 BR 107 plakalı TIR ile kavşaktan yola çıkan Erhan Önal yönetimindeki 34 TR 5138 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Erhan Önal ile birlikte Nezagül Önal, Hüsne Önal ve Hasan Önal itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. TIR sürücü Gökkaya ise olayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aynı yerde, önceki gün yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ölmüş, 1 çocuk da yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

---------

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

===================

Sivas'ta tarihi eserlerin çevresindeki binalara cephe düzenlemesi

Sivas Belediyesi tarafından başlatılan 7 milyon lira maliyetli 'Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi' ile Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerini çevreleyen düzensiz binalar, cephe kaplamasıyla tarihi dokuya uygun hale getiriliyor.

Sivas, kent meydanının etrafında bulunan yapıların, tarihi dokuya uygun hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında çalışmalar başladı. 3 milyon lirası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geri kalanı ise Sivas Belediyesi bütçesinden toplam 7 milyon lira maliyetli proje ile kent meydanında bulunan Selçuklu yapıtları Şifaiye, Buruciye, Çifte Minareli Medrese, Osmanlı dönemi Kale Camisi, Kongre Müzesi ve Jandarma binası ile Sivas Valiliği binası gibi tarihi eserlerin çevresindeki binalara görüntü kirliliğini kaldırmak üzere cephe kaplaması yapılıyor. Haziran ayında başlayan çalışmaları Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de yerinde inceleyerek işçilerle bir araya geldi. Şantiye alanını gezen Vali Ayhan ve Başkan Bilgin çalışmalar hakkında yüklenici firmadan da bilgi aldı. 3 etaptan oluşan projenin birinci etabının eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

'SİVAS ÇOK BÜYÜK BİR DEĞER KAZANACAK'

Proje hakkında DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bu proje ile Sivas çok büyük bir değer kazanacak. Çok küçük bir dokunuşla güzel bir değer kazanacak. Belediyemize ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tarihi eserler etrafındaki Cumhuriyet dönemi eserlerin mimarisi bozuk, görsellik problemi ve tabela kirliliği fazla olan bu yapıyı düzenleyerek, meydanla da uyumlaştırıldığı takdirde estetik bir görünüm kazanacak. Meydanımız zaten Türkiye'nin çok güzel bir meydanı, çok çok daha güzel olacak" dedi.

'MEYDANIMIZIN GÜZELLİĞİ DAHA DA ORTAYA ÇIKACAK'

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "İçerisinde bulunduğumuz meydan, Türkiye'nin 81 ilindeki en güzel meydanlardan birisidir. Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok. Bu meydanın etrafındaki eski binalarda kent meydanındaki tarihi güzelliği gölgeleyecek bir görüntü kirliliği vardı. Geçmiş dönemdeki belediye başkanımızın projesi, bizim de seçim vaatlerimiz arasında vardı. Göreve başlar başlamaz, tarihi kent meydanının güzelliğini ortaya çıkarmak için buradaki hak ve mülk sahipleriyle görüşerek çalışmaları başlattık. İhalemizi yaptık. İnşallah 4 Eylül tarihine yetiştirmek üzere yoğun bir çalışma yapılıyor. Kazasız belasız bir çalışma ile birlikte bu proje tamamlandığı zaman tarihi kent meydanımızın güzelliği daha da ortaya çıkacak ve önümüzdeki dönem tüm kent meydanını çevreleyen, İstasyon ve Atatürk caddeleri de dahil olmak üzere Sivas'ın güzelleşmesi konusunda güzel bir çalışmaya imza atacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------

-Kent meydanından drone görüntüleri

-Cephe kaplaması yapılan binalardan görüntü

-Çalışmalardan görüntüler

-Vali ve Belediye başkanının incelemesi

-Vali Ayhan'ın açıklaması

-Belediye Başkanı Bilgin'in açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

==================

Mudanya Mütareke Evi Müzesi'nde bakım ve onarım çalışması

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı Mütareke Evi Müzesi'nde onarım ve tadilat işlemlerine başlandı. Son olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'nce 2015 yılında onarılan Mudanya Mütareke Evi Müzesi'nde tekrar onarım çalışmaları başlarken, müze duvarında meydana gelen dökülme ve çatlamalar için de düğmeye basıldı.

Mudanya Mütareke Antlaşması'nın imzalandığı ve 1937 yılında müze olarak kullanılmaya başlanan Mudanya Mütareke Evi Müzesi'nde hava şartları ve deniz suyunun etkisiyle, müze duvarında bulunan tahtalar dökülmeye ve şişmeye, bahçede bulunan demir korkuluklar da deniz suyu sebebiyle paslanmaya başladı. Müze son olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'nce 2015 yılında onarılırken, geçen 4 sene içerisinde tadilata yeniden ihtiyaç duyuldu. Mudanya Mütareke Evi Müzesi'nin dış cephesinde çürümeler ve dökülmeler gözlemlenirken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü düğmeye basarak, onarım çalışmaları için ihaleye çıktı. Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'nün onayıyla ihale yüklenici firmaya verilerek onarım çalışmasına başlandı.

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, müze duvarlarında oluşan soyulma, çürüme, dökülme ve çatlamalar için, duvar onarımı ve boya çalışmalarına başlandı. Buna göre müzenin dış cephesinde bulunan ve hava şartlarının etkisiyle çürüyen yağmur suyu boruları çalışmalar kapsamında yenisiyle değiştirilecek. Bayrak direklerindeki ve bahçede bulunan demir korkulukların paslanma problemi giderilecek. Tavan kısmında dökülmeler ve çürümelerin gözlemlendiği müzede, yine tavan kısmında eskiyen ahşap taşıyıcıların yenilenmesi sağlanacak.

Görüntü Dökümü

----

-Müzeden genel görüntüler

-Onarım çalışması detaylar

-Paslanmış bahçe demiri detay

233 MB

Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/MUDANYA,(Bursa),

==================

50 kilometre pedal çevirip, yayladaki çocuklara oyuncak dağıttılar

Hakkari'de, Emin Noyan ve Gıyasettin Tatlı başlattıkları 'Bir Oyuncak da Senden' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, pedal çevirerek yaylalada yaşayan çocuklara oyuncak götürdü.

Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan ve gönüllü arkadaşı Gıyasettin Tatlı, 5 ay önce sosyal medyada, çocuklar için sosyal sorumluluk kapsamında 'Bir Oyuncak da Senden' projesini başlattı. Projede kısa sürede büyük ilgi gördü. Projeyle 393 köy ve mezraya ulaşılıp, binlerce çocuğa oyuncak dağıtıldı. Projeyi sürdüren Noyan ve Tatlı, yaz döneminde aileleriyle birlikte yaylalara giden çocukları da unutmadı. Yaklaşık 50 kilometre pedal çeviren ikili, 3 bin rakımlı Kanisar Yaylası'ndaki çocuklara oyuncak ulaştırdı. İkili, çocukların mutluluklarına ortak olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Oyuncakları alan çocuklar büyük mutululuk yaşarken, proje hakkında konuşan Emin Noyan, "Sosyal medya üzerinden başlattığımız bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bir oyuncakla bir çocuğun gönlünü feth etmek kadar güzel bir duygu yok. Bize gelecek desteklerle daha çok çocuğa ulaşıp, onları sevindirmeyi sürdüreceğiz" dedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

-----------

-Emin Noyan ve Gıyasettin Tatlı'nın bisikletle yaylaya gitmesi

Yayladaki çocuklara oyuncak verirlerken

Çocukların bisikletle oynaması

Genel ve detaylar

BOYUT: 321 MB

SÜRE: 2 DK 51 SN

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -