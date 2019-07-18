DHA YURT BÜLTENİ-15

VALİ BİLMEZ: 67 KİŞİ BU MİNİBÜSE SIĞDIRILMIŞ

Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 16 ölü, 51 yaralı (2)

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Bilmez, meydana gelen kaza ile ilgili son bilgileri açıkladı. Vali Bilmez, kazada ölü sayının 16'ya yükseldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Maalesef elim kazada ölen kişi sayımız 16, yaralı sayısı da 51. Yaralıların hepsi hastanelere taşındı. 22 yaralımız da bu hastanede tedavi görüyor. 23'ü de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Araştırma Hastanesi'nde, diğer yaralılar da özel hastanelerde tedaviye alındı. Durumu normal olanlar da var, durumu ağır olanlar da var. Aralarında kadın ve çocuklar da var. Umarım yaralılardan ölen olmaz. Allah'tan hepsine acil şifalar diliyorum. Erçek bölgesinde Yayla dağı yollarını kullanan düzensiz göçmen taşıyan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana gelmiş. Aracın sürücüsü olay yerinde ölmüştür. Sürücü Gökhan Sırma, Gürpınar Güzelsu nüfusuna kayıtlı 1995 doğumlu. Daha önce de kaçak göçmen taşımaktan dolayı hakkında işlem yapılmış biri. Ölenlerden 5'i çocuk. 67 kişi bu minübüse sığdırılmış. Bu minibüsler normalde 17-18 kişilik. Koltukları da sökülmüş" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

VAN

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CHP'li Erol'dan, Ayaz ile Nupelda'nın ailesine ziyaret



CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, geçen pazartesi günü terör örgütü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin ailesini ziyaret ederek, başsağlığında bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Erol, beraberindeki Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan ve

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte, PKK'lı teröristlerin bombasıyla şehit olan Nupelda ve Ayaz'ın anneleri Cevriye ile babaları Ekber Güloğlu'ya başsağlığı ziyaretinde bulundu. Kardeşlerin mezarlarını ziyaret eden Erol ve beraberindekiler daha sonra Güloğlu'nun evine geldi. Erol, acılı baba Ekber Güloğlu ile yaptığı görüşmesinde, olayı şiddetle kınadıklarını belirtti.

'BÖLGEYE 3 YILDIR ASKER HİÇ GİTMEMİŞ'

Ziyarette konuşan Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aile için gereken her şeyin yapılması talimatını verdiği belirterek, "Nupelda ve Ayaz kardeşlerimizin hayatını kaybettiği olayın sonuna kadar takipçisiyiz. Buraya gelmeden vali ve askeri yetkililer ile konuştum. Patlayıcının cinsi konusunda kriminal çalışma devam ediyor. Yakın zamanda kesin olarak ne tür bir patlayıcı olduğu ortaya çıkacaktır. Bölgeye 3 yıldır asker hiç gitmemiş. Bomba oraya yakın bir zamanda bırakılmış, birtakım bilgiler var elimizde. Ama kriminal sonuç çıkmadan bir şey demek yanlış olur. Patlayıcı bir el bombası olabilir, el yapımı patlayıcı da olabilir. Soruşturma sonucunu beklemek gerek" dedi.

'BİZİM CİGERLERİMİZ YANDI BAŞKALARININ CİĞERLERİ YANMASIN'

Teröre iki yavrusunu kurban veren Ekber Güloğlu ise yaşadıkları acıyı kimsenin yaşamaması temennisinde bulundu. Güloğlu, patlamanın yaşandığı anı da anlatarak, şunları söyledi:

"Çocuklarımızla birlikte misafirler de vardı, çadırda yemek yiyorduk. Çocuklar yemek yiyip dışarı çıktı. Aradan 2-3 dakika geçmeden patlama sesi geldi hepimiz dışarı çıktık. Baktık çocuklarımın ikisi de yerde başka ne olsun. O patlayan bomba nereden geldi nasıl geldi hiçbir şey bilmiyoruz. Benim ciğerim yandı. Artık başkasının ciğerleri yanmasın bundan sonra. O bomba her ne ise yeni bırakılmış. Biz orayı sürekli kullanıyoruz. Hayvanlarımız o bölgede geziyor ne ise yeni bir şey. Orada olsa biz görürdük."

Görüşme esnasında anne Cevriye Güloğlu'nun yaktığı Zazaca ağıtlar ise yürekleri dağladı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam Güloğlu ailesini telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun baba Ekber Güloğlu ile yaptığı görüşmede, "Her zaman yanında olacağız. Olayın bizzat takipçisi olacağım, terörü şiddetle kınıyorum. İki yavrumuzun acısını yüreğimde yaşıyorum. Bombayı kimler nasıl koydu güvenlik birimleri araştırıyor. Faillerinin bulunması için var gücümüzle olayın takipçisiyiz. Ailenize her türlü desteği vermeye hazırız" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Erol'un aileyi ziyareti

Erol'un açıklaması

Ekber Güloğlu'nun açıklaması

Annenin ağıt yakması

Mezarlık ziyareti

Mezarlıkta fenalık geçiren anne ve baba ile yakınları

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.8 GB

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Ordu'da, 17 katlı bina inşaatına durdurma kararı



KARADENİZ kıyısında, yeşille mavinin buluştuğu noktada kurulu Ordu'da, 3 blok halinde yükselen, bittiğinde 17'şer katlı olacak bina inşaatları için kent siluetini bozduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliği ile yatay mimarinin esas alınması amacıyla daha önceki kentin 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Kararla birlikte, şu an 12'şer katlı olan bu 3 bloğun da aralarında bulunduğu çok katlı bina inşaatları durduruldu.

Bölgede kıyı şeridi boyunca kent silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan çok katlı yapılar, imar tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. Yörenin doğal güzelliklerine gölge düşüren, Karadeniz'in kıyısına hançer gibi saplanan çok katlı binalar, insan hayatı için de tehdit oluşturuyor. Ordu'nun Kirazlimanı Mahallesi kıyı şeridinde, 3 blok halinde yükselen, 17'şer katlı bina inşaatına gözler çevrildi. Geçen yılın Mayıs ayında, dönemin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12'nci kata kadar ulaşıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce kent siluetini bozan yapılarla ilgili çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezindeki çok katlı binalar, havadan drone ile görüntülenirken, binalarla ilgili düzenleme başlatıldı.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, konuyu belediye meclis gündemine taşıdı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde, yatay mimari ve kentin siluetini bozan binaların durumu İmar ve Bayındırlık ile Hukuk Komisyonu tarafından incelendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Başkanlığı'nda, bugün yapılan belediye meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık ile Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan ortak rapor ele alınarak görüşüldü.

'KAMU YARARINA UYGUNLUK BAKIMINDAN İPTAL EDİLMELİ'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, "Ordu halkı ile birebir yapılan görüşmeler sonucunda yaygın bir memnuniyetsizliğin olması nedeniyle, hemşehrilerimizin yoğun talebi dikkate alınması, kamuoyu vicdanının rahatlatılması ve ileriye dönük telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla söz konusu planın, üst ölçekli plan kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygunluk bakımından yeniden değerlendirilerek iptal edilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir" şeklindeki komisyon görüşü de raporda yer alarak meclis üyelerine tek tek okundu.

RAPORDA AYKIRILIKLAR TESPİT EDİLDİ

Raporda ayrıca; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 11 Şubat 2019 tarihli inceleme raporunda ise, revizyon planında Özel Proje alanı olarak belirtilen bahse geçen alanların mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen gösterimlere uygulama imar planında aykırılıklar olduğu, planlanan kullanımların uygulama imar planında mekansal olarak gösterilmesi gerektiği, konut kullanımından dolayı alana gelecek nüfusun gelecekteki ihtiyacı olan kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarının bulunduğu bölge içerisinde ayrılıp ayrılmadığının plan ve açıklama raporunda belirtilmemesi, sahil kesiminde yüksek emsal oranları ve yüksekliği serbest bırakılması kararlarının silueti bozucu nitelikte olduğu, kamu yararı ve planlama ilkelerine de aykırılık teşkil ettiğinin belirlendiği yer aldı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

7 maddelik raporun okunmasının ardından, kentin siluetini bozan, dikey yapılaşmanın önünü açan, özel proje alanlarıyla yüksek katlı binaların yapılmasına neden olan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın başkanlığında 20.09.2016 tarihinde kabul edilen 1/5000 ölçekli Altınordu İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nın, üst ölçekli plan kararlarına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine ve kamu yararına uygunluk bakımından yeniden değerlendirilmek amacıyla iptal edilmesine ilişkin talepten oluşan gündem maddesi, oy birliği ile kabul edildi. Bu kararla birlikte aralarında tartışılan 17 katlı gökdelenin de yer aldığı çok katlı bina inşaatları durduruldu.

'ORDU HALKININ ÇIKARLARI ESASTIR'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kanunlara uygun hareket ettiklerini belirterek, "Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olmasında kanunlar geçerli olacak. Biz burada kanunlara uygun hareket yapıyoruz. Hak, hukuk esastır. Halkın vicdanı esastır ve Ordu halkının çıkarları esastır. Biz burada Ordu halkının çıkarlarını birinci plana alıyoruz. Onun dışında da hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Yani burada temel olan Ordu halkının çıkarlarıdır, anayasal haklarıdır. Tabi ki bir harekete başlanınca bunun eksisi, artısı her şeyi hesap ediliyor demektir. Bunların hepsini göze alarak cesaretle gidiyoruz" dedi.

MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Belediye Meclis üyelerine de teşekkür eden Hilmi Güler, "Ne olursa olsun ben de yanlış yapıyorsam, benim de yanlışımı ortaya kendim getiririm. Dolayısıyla bunu hiç düşünmeyin. Burada dediğim gibi Ordu halkının çıkarları söz konusudur. Milli menfaatlerimiz esastır. Anayasal hak ve hukuk esastır. Bunları bilerek bu çalışmayı bilinçli bir şekilde başlatıyoruz. Aslında ben bunu ilk gün gündeme getirebilirdim. Altına tek imzayı atarak getirebilirdim ama usulüne uygun hareket ettiğimiz için de burada bir bütün halinde bu kararı almamız ve sizin de bunu memnuniyetle karşılamanız bizim için anlamlıdır. Ben muhalefete de sizlere de bütün üyelerimize de ve çalışmaları yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

100 BİN İMZA TOPLANMIŞTI

Özel Proje alanıyla yeni binaların da yapılacağı Durugöl Mahallesi'ndeki küçük göl de kurtarılacak. Göle yapılması planlanan binaların durdurulması için çevreciler ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan imza kampanyasıyla 100 bin imza toplanmıştı.

-Görüntü Dökümü

-Belediye Meclisinden görüntü

-Raporun okunmasından görüntü

-Oylamadan görüntü

-Hilmi Güler'in konuşmasından görüntü

-Ordu'dan binalardan görüntü (drone)

Süre: 6: 17 DK Boyut: 703 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Manisa'da, TOKİ evleri için kura heyecanı yaşandı

MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü projenin 3'ncü etabında hak sahiplerini belirlemek için kura çekildi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.

Manisa'da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi'nin 1000 konut ve sosyal donatı alanlarından oluşacak 3'ncü etabında, hak sahiplerini belirleme kurası Muradiye Sosyal Tesisleri'nde çekildi. Yunusemre Belediyesi'nin TOKİ ortaklığıyla hayata geçirdiği projenin 3'ncü etabına 2+1 konut için 3 bin 931, 3+1 konut için 3 bin 453 olmak üzere toplam 7 bin 384 kişi başvurdu. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas, Belediye Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum ve daire müdürleri ile 3'ncü etap için başvuran vatandaşlar törene katıldı.

BAŞKAN ÇERÇİ: AKGEDİK'TE BİR ŞEHİR KURULUYOR

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi, "Akgedik'te yeni bir şehir kuruyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Amacımız evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşımızı ev sahibi yapabilmek. Nüfusu hızla artan ilçemizde vatandaşımızın sağlıklı ve mutlu yaşamasını istiyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Yunuskent'in 1. etabında yaşam başladı. 2. etabımızı da kısa bir süre içerisinde teslim edeceğiz. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde TOKİ tarafından başlatılan 50 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 1000 konut şehrimize inşa ediliyor. Hak sahiplerimizi de şimdiden kutluyorum. Çıkmayanlar da üzülmesinler. Devamı gelecek toplu konut projelerimizle, onların da ev sahibi olmalarına vesile olacağız. Sizlerin mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Ahmet Deniz ise Yunusemre Belediyesi'ni başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak, "Bir çiftçi çocuğu olarak dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarının ne derece önemli olduğunu bilirim. Sizlerin mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Son 10-15 yılda ülkemizde inanılmaz güzel işler yapıldı. Sadece bu yıl 50 bin konut yapılıyor. Tabii ki ufak tefek sıkıntılar olacaktır. Ama ülkemiz bunu da aşacaktır. Ben ismi çıkacak hak sahiplerini kutluyor; şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. İlk kuralar protokol üyeleri tarafından çekildi. 2+1 konutlar için 500, 3+1 konutlar için de 500 hak sahibi belirlendi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar duygusal anlar yaşarken; mutluluklarını Vali Deniz ve Başkan Çerçi ile paylaştı. Mutklulukları yüzlerine yansıyan hak sahiplerinden Atiye Soylu (46), duygularını ifade etmekte zorlandı. Soylu, bu mutluluğu ev sahibi olmak isteyen herkesin yaşamasını diledi. Bir diğer hak sahibi Duygu Dilşen (21) ise, "Çok mutluyum. Aileme mutlu haberi vereceğim. Eşim bana sabah 'mutlu haberi getir' dedi. Ben de 'inşallah' dedim eşime. Her yere başvurdum. Hiç beklemiyordum. Kuradan önce çıkmaz diye düşünüyordum. Kurada da çıkmaz diye bakıyordum ama çıktı. İnşallah hayırlı olur. Hala daha inanamıyorum" dedi. Bir başka hak sahibi Hülya Aysima (51) ise, "Hiç beklemiyordum. Çok mutluyum. İnanamıyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kura çekiminden görüntü

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi konuşması

Manisa Valisi Ahmet Deniz konuşması

Vatandaşlar Duygu Dilşen, Atiye Soylu ve Hülya Aysima röp.

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Kırıkhan zabıtasından 'kaldırım işgali' denetimi

HATAY'ın Kırıkhan ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kanatlı Caddesi ve araç trafiğine kapalı olan Beyazıd Caddesi üzerinde yol ve kaldırım işgali yapan esnaflara yönelik denetim çalışması yaptı.

Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Mazlum ve Zabıta ekipleri tarafından, yayalar ve engelli vatandaşların hakkı olan kaldırımların iş yerleri tarafından malzeme konularak işgal edilmesinin önüne geçebilmek amacıyla esnafları tek tek gezerek uyarılarda bulunuldu.

Kaldırımlara ticari mallarını koyan iş yeri sahiplerinin yanı sıra engelli rampalarının önüne araçlarını park eden araç ve motosikletler kaldırılarak sahipleri de ayrıca uyarıldı. Denetim kapsamında bazı işletmelerin görüntü kirliliğine yol açan yola konulmuş olan seyyar rafları ve ticari malzemeleri kaldırıldı. Zabıta ekipleri, esnafları kaldırım işgali yapmamaları hususunda uyarılarda bulunularak, uyarılara rağmen kaldırımları işgaline devam eden esnaflara cezai işlem uygulanacağının da bilgisini verdi.

Görüntü Dökümü

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Zabıta Müdürü Ahmet Mazlum ve ekibinin esnafları uyarması

Zabıta ekiplerinin yol ve kaldırım üzerine konulan malzemeleri taşımaları

Kaldırıma park eden motosiklet ve araçları kaldırılması

Zabıta ekiplerinin çalışmalarından genel görüntüler

SÜRE: 03'38" BOYUT: 406 mb

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Baro başkanları Hasankeyf için bir araya geldi



BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin, Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalmasına tepki göstermek amacıyla 20 ilin baro başkanı Hasankeyf'te bir araya geldi.

Aralarında İzmir, Antalya, Aydın, Yalova ve Kırklareli, Batman ve Diyarbakır baro başkanlarının yer aldığı 20 ilin baro başkanı Hasankeyf'te ortak açıklama yaptı. 'Tarihi, insanlığı ve Hasankeyf'i yaşatalım, henüz geç değil' yazılı pankart açan baro başkanları Hasankeyf'in kurtarılmasına dikkat çekti. Grup adına açıklama yapan Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, Hasankeyf'in kurtarılması için yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek, "Sırtımızı kadim bir kente dayamanın verdiği güçle ve müsaadenizle toprağına ayak bastığımız bu açık hava müzesini kurtaralım. Tüm bunların bilinmesine rağmen ne yazık ki Hasankeyf, ömrü ancak 50 yıl olabilecek Ilısu barajı ve hidroelektrik santrali projesine feda edilmek istenmektedir. Ilısu barajı yapılırken ulusal ve uluslararası hiçbir sözleşme ve yasa dikkate alınmamıştır. UNESCO'nun Dünya Kültür Miras Listesi'nin kriterlerinin onda dokuzunu taşıyan dünyadaki tek yer Hasankeyf'tir. Sonuç olarak yetkililere buradan, bu kadim topraklardan çağrıda bulunuyoruz, insanlığın geçmişi ve hafızası Hasankeyf ve Dicle Vadisi kurtarılması için harekete geçmelerini bekliyoruz" dedi.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise Hasankeyf'in kurtarılması için projelerden vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, "Ülkenin bir ucundan İzmir'den geldim. Biz tarihe sahip çıkmak istiyoruz. Geleceğe sahip çıkmak istiyoruz. Ama geçmişi olmayan bir geleceği inşa etmenin mümkün olmadığını kanaatindeyim. Hiçbir parasal menfaat, hiçbir değer asla yok edilen tarihi geri getiremez. Devam etmekte ısrarlı olanlara seslenmek istiyorum. Çocuklarınıza bırakacağınız tek şey, utanç olacaktır. Yol yakınken bu işten kurtarın kendinizi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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asankeyf'ten görüntü

Baro başkanları

Baro Başkanı Çakan'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Reşat YİĞİZ/HASANKEYF(Batman),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 303 MB

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