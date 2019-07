DHA YURT BÜLTENİ -15

Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir (2)



'DAVASINDA OLANLA BERABERİZ, AYRILANLARLA İŞİMİZ GÜCÜMÜZ YOK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman Belediyesi'nden sonra 31 Mart'ta yapılan Mahalli Genel Seçimler'inde partisinden 3'üncü kez başkanlığa seçilen Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'yı ziyaret edip, tebrik etti.

Belediye önünde düzenlenen toplu açılış törenine katılan Bahçeli, Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı'yı burada da tebrik etti. Alandaki kalabalıktan biri yine 31 Mart'ta yapılan Mahalli Genel Seçimleri'nde Konya'nın Ereğli ilçesinde MHP'nin aday adayı iken, partisinin Cumhur İttifakı olarak seçimlere katılmasının ardından bağımsız olarak belediye başkanlığına seçilen Hüseyin Oprukçu'yu hatırlatıp, 'Oprukçu'yu affet' demesi üzerine Bahçeli, "Oprukçu'nun bizimle alakası kalmamıştır" dedi. Bahçeli, "Davasında olanla beraberiz. Ayrılanlarla işimiz gücümüz yok" diye konuştu.

Bahçeli, topla açılış töreninin ardından Ankara'ya hareket etti.



Sahte içkiden bir kişi daha yaşamını yitirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde, A.D.(49), içtiği metil alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 22'ye yükseldi.

Kozan ilçesinde, geçen 14 Temmuz'da alkol içen A.D., fenalaşınca yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.D., buradan Adana kent merkezindeki Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören A.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen A.D., otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kaçak içkiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle, Adana'da hayatını kaybeden kişi sayısı 11'e yükselirken, Mersin, Niğde ve Osmaniye de dahil toplamda 22 kişi yaşamını yitirdi.

ADANA,

=====================================

Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti (2)

İKİZ KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur'un Bucak ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren ikiz kardeşler Rabia Vural ve Ramazan Gürel'in cenazeleri toprağa verildi. Rabia Vural için Bucak ilçesi Keçilli köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, ailesi, yakınları ve köy sakinleri katıldı. Kılınan namazın ardından Vural'ın cenazesi toprağa verildi.

İkiz kardeşi Ramazan Gürel'in cenazesi ise Antalya'nın Korkuteli ilçesi Karadin Mahallesi'nde toprağa verildi.



Eskişehir'de, mahkum yakınlarından basın açıklaması



Eskişehir'de mahkum yakınları, yargı reformu ve şartlı ceza indirimi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada sırasında yoldan geçen kişi, gruba laf atınca kısa süreli arbede yaşandı.

Porsuk Bulvarı'nda toplanan mahkum yakınları basın açıklaması yaptı. Safiye Sezer'in basın açıklamasını okuduğu sırada yoldan geçen kişi, gruba laf atınca kısa süreli arbede yaşandı. Bu kişinin polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından açıklamaya devam edildi. Sezer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizde özellikle FETÖ terör örgütüne mensup hakim, savcı, polis ve diğer adli personellerin hukuksuz işlemleri nedeniyle birçok mağduriyet yaşanmıştır. Hapishaneler dolup, taşmıştır. Sicil alan vatandaşların sayısı büyük çoğunluğa ulaşmıştır. TCK'nın her maddesi mağdur yaratmıştır. FETÖ'den irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısının 4 bin 500 olması azımsanamayacak bir sayıdır. Buna bir de ekonomik nedenler eklenince, işleri bozulan, borçlarını ödeyemeyen insanlar hapis yatmak zorunda kalmıştır. Yargı reformu paketinde yargılama, tutukluluk, infaz, denetimli serbestlik gibi konularda adil yargılanma yapılmadığını ve yüksek ceza aldığını düşünen adli mahkumlar için gerekli ve zorunlu düzenlemelerin yapılmasını istemekte ve beklemekteyiz."



Bacağına korkuluk demiri saplanan kedi kurtarıldı



Gaziantep'te, apartman bahçesinin demir korkulukları bacağına saplanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından demir kesilerek kurtarılıp, tedaviye alındı.

15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde dün gece kedi sesi duyan mahalle sakinleri, dışarı çıktı. Bir kedinin bacağına, binanın bahçe duvarındaki demir korkulukların saplandığını gören mahalleli, itfaiye ekipleri ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) yetkililerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi zarar vermeden demir korkulukları keserek kediyi kurtardı. Dernek yöneticisi Cemal Güneş Tosun ise kediyi vücudunda bir bölümü kalan demir korkulukla teslim alarak veteriner hekim Gizem Yıldırım'a götürdü. Veteriner hekim Yıldırım, yaptığı operasyonla kedinin vücudundaki demiri çıkardı.

Kedinin kliniğe geldiğinde durumunun iyi olmadığını söyleyen Yıldırım, "Demir çubuk kedinin bacağına saplanmıştı. Neyse ki herhangi bir organı zarar görmemiş. Vücudunda kırık da yok. Tedavisi devam ediyor. Durumu şu an iyi. Kısa süre sonra iyileşecek" dedi.

Kedinin çok acı çekip, korktuğu için saldırganlaştığını ve elini parçaladığını anlatan Cemal Güneş Tosun ise, "Dernek olarak her ihbara yetişmeye çalışıyoruz. Zaman zaman böyle kazalar olabiliyor. Ancak bu durum hiçbir zaman bizim işimizi severek yapmamıza engel olmuyor. Kurtardığımız her can, bize daha fazla güç veriyor" diye konuştu.

Kedinin tedavisinin ardından sahiplenmek isteyenlere verileceği öğrenildi



