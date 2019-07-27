DHA YURT BÜLTENİ-15

Azez'de bomba yüklü motosikletle saldırı: 11 yaralı

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda 11 kişi yaralandı.

Öğleden sonra Azez ilçe merkezine yakın bir noktada bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Gürültüyle meydana gelen patlama sonrası bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bir işyerinin de hasar gördüğü patlamanın ardından ekipler, olay yerinde yaralanan aralarında çocukların da olduğu 11 kişiyi tedavi için hastaneye kaldırdı. Olayın ardından güvenlik güçleri Azez'de önlemlerini artırırken, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU (KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB

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Minibüs 4 metreden uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu (EK BİLGİLERLE YENİDEN)



BURDUR'da, kontrolden çıkan minibüs, 4 metre yükseklikten tali yola düştü. Kazada, metal yığınına dönen ve sağ tarafı tamamen çöken minibüsün sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kaza, öğleden sonra, Burdur- Tefenni yolunda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki 07 E 5753 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, 4 metre yükseklikten tali yola uçtu. Minibüsn takla atarak sürüklendi, ardından duvara çarparak durdu. Sağ tarafı tamamen çöken minibüs metal yığınına dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören yakındaki iş yerinin çalışanı Sema Batı, "Biz dışarıda çay içiyorduk. Minibüs bir anda iş yerimize doğru uçtu. Allah'tan sürücü yara almadan kurtuldu. Yol yapım çalışması nedeniyle buradaki asfalt yükseltildi. Bu kaza ucuz atlatıldı ama bariyer yapılmazsa Allah korusun ölümlü kazalar olabilir" dedi.

Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde minibüsün uçuşu ve takla atarak sürüklenmesi yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Sema Batı'nın anlatımı

Kazanın olduğu yer

Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Büfeden 150 paket sigara çalan şüpheli yakalandı

SİVAS'ta bir büfeden 150 paket sigara çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 20 Temmuz'da Gültepe Mahallesi'nde bulunan Ömer C.'ye ait büfede meydana geldi. Sabah büfesini açmak için gelen Ömer C. büfesinde yaklaşık 150 paket sigaranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede sigaraları çalan kişinin N.H. olduğunu tespit etti. Ekipler büfenin müşterisi de olan N.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.H. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntü

-Şüphelinin götürülüşü

Haber-Kamera: Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Büyükanneler torunları için zeka oyunları öğrendi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce düzenlenen zeka oyunları eğitim kursuna katılan 17 büyükanne, torunlarına öğretmek için zeka oyunları öğrendi.

Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrencileri teknoloji bağımlılığından kurtarmak amacıyla öğretmenlere yönelik 'zeka oyunları eğitici eğitmenliği' kursu düzenledi. Kursu tamamlayarak sertifikalarını alan 128 öğretmen, görevli oldukları okullarda öğrencilere zeka oyunları eğitimi vermeye başladı.

Eğitim sertifikası alan öğretmenlerden Şarköy Ortaokulu'nda görevli Fatih Açan da torunlarına öğretmeleri için anneanne ve babaannelere, zeka oyunları dersleri verdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde Temmuz ayında açılan ve 3 hafta süren zeka oyunları kursuna katılan 17 büyükanne, mangala, geometrik şekillerle tamamlama, sosyalleşme ve soyut düşünme üzerine mantık ile matematiksel beceri oyunları eğitimi aldı. Kursu başarıyla tamamlayan 17 anneanne ve babaanneye katılım belgeleri verildi.

Öğretmen Fatih Açan, "Zeka oyanlarına çocuklarla başladık. Şimdi ise ilk kez yetişkinlere kurs verdik. Üç haftalık kursumuzu bugün tamamladık. Buradaki anneanne ve babaanneler öğrendiklerini torunlarına öğretecekler. Bu kursun dikkat toplama ve unutkanlığı önleme açısından faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kursa katılan Selma Çatal da "Yaşımız kırkın üzerinde. Zeka oyanlarının unutkanlığı önlediğini duydum. Ayrıca bu oyunları torunlarıma öğretmek istiyorum. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu. Güler Akıncı ise "İlk defa halk eğitimi kursuna katıldım. Çok memnun odum. Öğretmeninim Fatih Açan ve Müdürümüz Bülent Dükancı'ya teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir ortam var. Bundan sonra başka kurslara da katılmak istiyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kursiyerler zeka oyunları eğitiminden genel ve detay görüntüler

Selma Çatal ile röp.

Güler Akıncı ile röp.

Birgül Yılmaz ile röp.

Öğretmen Fatih Açan ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir),

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