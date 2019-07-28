DHA YURT BÜLTENİ 15

Bakan Soylu: Geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ya da uluslararası koruma statüsünde veya ikamet izni ile Türkiye'de yaşayan yabancıların sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Soylu, Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göçmen politikası ve ülkede yaşayan Suriyeliler ile ilgili önemli bilgiler verdi. Geçici koruma statüsündeki göçmenlerin sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Soylu, "Son günlerde özellikle İstanbul üzerinden yürütülen bu konu tamamen düzensiz ve kaçak göç ile ilgili yürütülen bir konudur. Geçici koruma statüsündeki hiçbir Suriyelinin, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizde bulunan bir yabancının veya ikamet izniyle ülkemizde bulunan bir kişinin sınır dışı edilmesi gibi bir durum asla söz konusu değildir, kabul edilebilir değildir. Bunu yapabilecek kabiliyete ve hakka da sahip değiliz. Ne böyle bir isteğimiz ne böyle bir eylemimiz var" dedi.

'HAKLARINDA İŞLEM YAPILANLARIN YÜZDE 90'INDAN FAZLASI SURİYELİ DEĞİL'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçici koruma statüsündeki Suriyelinin hangi ilde kayıt edilmişse orada ikamet etmesi gerektiğini, kaçak göç konusunun da çalışmaların ciddiyetle sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Soylu, "15 günde haklarında işlem yapılan yabancıların yüzde 90'ından fazlası Suriye uyruklularının dışından oluşmaktadır. İstanbul'da yaşayan ve başka bir ilde kayıtlı bulunan Suriyelilere belli bir süre verildi. Belirli bir süre verildiği için onlara şu an bir işlem yapılmıyor. Aynı zamanda kayıtlı olmayan, yani kaçak olarak şehirlerinize gelmiş Suriyeliler ile ilgili de kayıt işlemleri devam ediyor. 2016 yılından beri Antalya ve İstanbul kayıt işlemlerine kapalı. Bu vilayetlere kayıt almıyoruz. Bu sebeple İstanbul'da bulunan kayıtsız Suriyelileri tespit ettiğimiz zaman sistematiğimiz gereği önce bir kampa götürüp kayıt ediyoruz. Daha sonra hangi şehre gitmek istediğini soruyoruz ve gönderiyoruz. Bu kadar basit bir işlem" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN GÖÇ POLİTİKASI KONUSUNDA HER ADIMINI PLANLI ATILMIŞTIR'

Türkiye'nin göç konusunda bir politikasının olmadığını ifade edenlerin olduğunu belirten Bakan Soylu, göç konusunda her adımı planladıklarını vurguladı. Soylu, "Göç politikamız olmadığını söylenenlerin karşılığı bomboş bir sıfırdır. Türkiye bu konuda her adımını planlı atan, ayağı yere basan ve bütün dünyaya örnek olan bir ülkedir. Avrupa bu konuda bizim karşı karşıya kaldığımızın çok daha az ile karşılaştığında acizleştiğinde Türkiye'nin acizleşmediği, hatta tam tersi başından itibaren ayakları yere basan ve herkesin ayakta alkışladığı bir göç politikası vardır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE GÜNDE 2 BİN GÖÇMEN YAKALANIYOR'

Türkiye'de günde 2 bin göçmenin yakalandığını belirten Bakan Soylu, " Sokakta gördüğümüz her yabancı Suriyeliyi göçmen değildir. Bunların öğretmeni, doktoru, iş adamı, mühendisi ve hizmetlisi var. Burada bir istismar oluşturmak isteyenler, rant oluşturmak istiyor. Avrupa'da olağanüstü bir yabancı düşmanlığı var ve yükseliyor. Tek dertleri bunu Türkiye'ye taşımak ve özellikle Orta Doğu politikamıza çeltik atmaya çalışanlar Orta Doğu mahreçli bu işi karıştıranlar var" diye konuştu.

'SURİYELİLERİN TAMAMININ BİYOMETRİK BİLGİLERİ VAR'

Bakan Soylu, Türkiye'de ikamet eden ve kayıtlı olan bütün Suriyelilerin biyometrik bilgilerinin olduğunu ve bu bilgilere bazı ülkelerin ulaşmak istediğini vurguladı. Soylu, "Türk vatandaşlarının bile biyometrik bilgileri yokken, Suriyeli kardeşlerimizin bilgileri vardır. ve enteresan bir konu daha var, bu biyometrik bilgilerin peşinde dünyanın akıllı ülkeleri dolaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ GÖÇMEN KONUSUNDAN FİNANSMAN ELDE EDİYOR'

Bakan Soylu, kaçak göçmen konusunda terör örgütleri PKK ve DAEŞ'in önemli ölçüde finansman sağladıklarını belirterek, uluslararası ve yerel organizatörlerin de bu konuda gelir elde ettiklerini ifade etti. Bakan Soylu ayrıca son 3 yılda Türkiye'de toplam 16 bin göçmen kaçakçı organizatör yakalandığını belirtti.

'TÜRKİYE'DE KİMSE KAYITSIZ KALMASIN İSTEDİK

Türkiye'de 2017 yılında yabancı insan sayısının 400 bin olduğunu, bugün ise 1 milyon 36 bin olduğunu belirten Soylu, Türkiye'de yaşayan bütün yabancıları kayıt altına aldıklarını ifade etti.

Bakan Soylu, "Ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan 3 milyon 639 bin Suriyeli insan var. Ülkemizde ikamet izni ile bulunan yabancı insan sayısı 2017 yılının başında 400 bindi. 2018 yılının başında 593 bin, bugün ise 1 milyon 36 bin. Bunun artmasının sebebi ise, bunlar vardı zaten. Biz sadece bunları kayıt altına aldık. Türkiye'de kimse kayıtsız kalmasın istedik. İnsanlar bunları bilirler. Özbek'inden Türkmen'ine kadar kaçak insanlar vardı. Biz getirin bunlara ikamet verelim dedik. Hepsini kayıt altına aldık. Çünkü ülkemizde kimin kaldığını bilmeliyiz. ve bunları nasıl bir Türk vatandaşı kimlik, pasaport veya ehliyet alırken biyometrik verilerini alıyorsak, bunların verilerini de aldık" dedi.

'EDİRNE'DE 57 BİN GÖÇMEN YAKALANDI'

Yılbaşından itibaren Edirne'de 57 bin göçmen yakalandığını söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir taraftan doğu ve güney sınırlarımızdan kaçak göç içeri girmeye çalışıyor. Diğer taraftan da Türkiye cazibeli bir geçiş yolu olmasın diye hem karadan, hem denizden geçişleri engellemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sadece yılbaşından itibaren Edirne'de 57 bin göçmen yakalandı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kadir GÜNEŞ/KAHRAMANMARAŞ, -

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Sapanca Gölü'nde kaybolan Eren'in cansız bedeni bulundu(2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Sapanca Gölü'nde boğulan Eren Gültekin'in(16) cenazesi morgdaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Gültekin ailesinin Kartepe Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Bu sırada oğlunun tabutuna sarılan anne Meryem Gültekin, ağlayarak bir an bile tabuttan ayrılmadı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılınmak üzere tabut Yeşiltepe Mezarlığı'na taşındı. Meryem Gültekin'in bu sırada, "Kuzum nereye gidiyorsun? Annem nereye gidiyorsun?" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi. Eren Gültekin'in, Meryem ve Ahmet Gültekin çiftinin 3 çocuğundan ortancası olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evin önünde helallik alınmasından görüntü

Annenin feryatları

Tabutun mezarlığa taşınması

Kalabalıktan görüntü

Cenaze namazı

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),

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Otomobille çarpışan hafif ticari araç, site bahçesine düştü: 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobille çarpışan hafif ticari araç, istinat duvarını aşıp 3 metre yükseklikten site bahçesine düştü. 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza anı sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, öğleden sonra, Bursa çevre yolunda meydana geldi. Azad Gürbüz (19) yönetimindeki 16 F 7151 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Ertan Subaşı (60) yönetimindeki 16 KPA 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki istinat duvarını aşıp, 3 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Kazada, Azad Gürbüz ve hafif ticari araçta bulunan Yunus Çelik (15), Ömer Doğan (16), Batur Songurtekin (16) ile otomobil sürücüsü Subaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilin sitenin bahçesine düştüğü anlar, sitenin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-olay yerinden görüntüler

-olay anı güvenlik kamerası

Süre: 02.25 Boyut: 272 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi yaralandı

ÇORUM'da, iki grup arasında çıkan kavgada Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, pompalı tüfekle vurularak, yaralandı. 2 yaralı hastanede tedaviye alınırken, olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Çevre Yolu Buharaevler kavşağında meydana geldi. Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu, yanlarına gelen kimliği henüz bilinmeyen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri yanındaki pompalı tüfekle Esmer ve Kurşunlu'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa Esmer ve Umut Kurşunlu kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli, pompalı tüfeği olay yerinde bırakıp, kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan iki yaralı ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TRAFİK ARACINA TIR ÇARPTI

Öte yandan, bölgede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin otomobiline, TIR çarptı. kazada, polis otosunda hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinde pompalı tüfek

-Olay yeri inceleme ekipleri

Polis aracına çarpan tır

-Polisin kalabalığı dağıtması

-Detaylar

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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Down sendromlu Şehima'nın düğün hayali gerçek oldu

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan down sendromlu Şehima Ekşi'nin(29) gelin olma hayali, ailesi ve komşularının organize ettiği düğünle gerçek oldu.

Başiskele Kullar Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki down sendromlu Şehima Ekşi'nin, gelin olup düğün yapma hayalini ailesi ve komşuları gerçekleştirdi. Cemile ve Kenan Ekşi çifti, kızları Şehima'nın hayalini gerçekleştirmek için komşuları ile birlikte düğün organizasyonu yaptı. Şehima için düğün davetiyesi bastırılıp yaşadığı yerde dağıtılırken, genç kız gelin arabası ile evinden alınarak düğün konvoyu yapıldı.

Kullar Fetih Kültür Merkezi'nde yapılan düğüne Şehima, babası Kemal Ekşi ile birlikte giriş yaparak, babası ile dansı etti. Ellerine gelin kınası yakılan Şehima'ya yakınları da takı taktı. Şehima düğün boyunca akrabaları ve komşuları ile doyasıya eğlenirken, Şehima'yı gelinlik içerisinde görenler göz yaşlarına hakim olamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Düğünden görüntüler(cep telefonu)

HABER: Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

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Köpekler, ırk standartları için yarıştı



KONYA'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık 350 köpek, 'Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları' için yarıştı. Dereceye giren köpeklerin ise Türkiye Şampiyonası'na katılacağı belirtildi.

Ereğli Belediyesi'nin desteğiyle Atatürk Kültür Parkı'nda yaklaşık 350 köpeğin katıldığı 'Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları' yarışı düzenlendi. Yurdun dört bir köşesinden sahipleri tarafından getirilen köpeklerden özellikle boyu ve iriliğiyle dikkat çeken çoban ve kangal köpekleri, davetliler tarafından ilgi gördü. Yarışta dereceye giren köpeklerin Türkiye Şampiyonası'na katılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Köpeklerden detay

Yarıştan detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))

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