DHA YURT BÜLTENİ - 15

SELİN YAŞANDIĞI KÖYDE NEŞELİ ANLARI KAMERAYA YANSIDI

İlayda Sinem, annesi ve kardeşlerinin yanında toprağa verildi(2)

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinde yaşamlarını kaybeden Funda ve ikiz kardeşleri Sanem ve İlayda Sinem Kaplan'ın görüntüleri ortaya çıktı. Funda, Sanem ve İlayda Sinem Kaplan kuzenleri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Esmahanım köyünde selden birkaç gün önce gezerken bir yakınları ise cep telefonu ile kendilerini görüntüledi. Kaplan kardeşler köy içerisindeki yolda neşe içerisinde gezerken, bir kertenkeleyi görünce korkmaları, yere düşen kuzenlerini kaldırmaları ve sevinçleri kameraya yansıdı.

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Düzce'de arama kurtarma ekipleri bölgeden ayrıldı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişinin cenazelerini bulan arama kurtarma ekipleri bölgeden ayrılmaya başladı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

18 Temmuz'da sel Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerini etkiledi. Akçakoca Esmahanım köyünde sel sularına kapılan 7 kişi yaşamlarını yitirdi. Bugün son olarak Kağan Töngel'in cenazesinin de bulunmasıyla arama çalışmaları sonlandı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca Melenağzı mevkiindeki toplanma alanında arama ekiplerini ziyaret ederek tek tek teşekkür etti.

Vali Dağlı yaptığı konuşmada, "Değerli arkadaşlar hepinize müteşekkiriz. Allah'a şükür sonuca ulaştık. 12 gündür geceleri de neredeyse böyle kafamızda olmak üzere hep beynimizi meşgul etti bir an önce nasıl buluruz. Allah'a şükür sizlerin desteği dün itibari ile baktığımızda 306 personelimiz vardı sahada. Az bir rakam değil. 70'in üzerinde araç 11 tane arama ve kadavra köpeğimiz diğer botlarımız, Sahil Güvenlik, Jandarma Genel Komutanlığımızın hava araçları diğer tüm emniyet, AFAD, jandarma ve itfaiye tüm personelimiz burada sivil toplum kuruluşlarımız birde özelden bize destek olan arkadaşlarımız 12 gündür gece gündüz demeden bu işin üzerindeydik. Sonuca ulaştık Allah'a şükür. Sizlerin çalışması sayesinde oldu bunu biliyoruz. Gerçekten çok gayretli çalıştınız ve sonuca ulaşmamızda sizlerin desteği büyük.ö dedi.

Vali Dağlı arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Tabi burada hiç böyle afetler olmasaydı. Ama olduktan sonra da mutlaka bu kayıpları da bulmak hepimizin boynumuzun borcuydu. Sonunda da bulduk. Sizin yaptıklarınızı da biliyoruz, nasıl çalıştığınızı biliyoruz. Ben burada ilk defa yakından şahit oldum. Çalışmalarınızın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ehemmiyetli olduğuna ve ne kadar artık profesyonel olduğunuza en önemlisi bu. Ben şunu diyorum, belki yıllar önce ülkemizde bu kadar afetle ilgili, bu kadar afetleri önlemek veya afetle ilgili mücadele etme yoktu. Şu anda araç gerecimiz var, insanımız var ama bunlardan en önemlisi sistemimiz var, sizler gibi yetişmiş insan kaynağımız var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Allah bu tür belaları afetleri bir daha milletimize halkımıza yaşatmasın diyoruz. Hepinizden Allah razı olsunö

Arama kurtarma ekipleri daha sonra bölgeden ayrıldı.

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Terörist infazı itiraf etti

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, arazide terk edilmiş aracın içinde cansız bedenleri bulunan AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük'ü (30) şehit eden terörist sağ olarak ele geçirildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, teröristin suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, 18 Haziran günü terk edilmiş aracın içinde 2 kişinin hareketsiz olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtakilerin silahla başlarından vurulduğu tespit edildi. Jandarmanın araştırması sonucu cesetlerin, Turnagöl Mahallesi'nin eski muhtarı olan, AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'e olduğu belirlendi. Amca- yeğenin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Amca-yeğen otopsi sonrası Turnagöl Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün teröristler tarafından şehit edildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafında yapılan yazılı açıklamada, Erzurum'da terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalandığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirtildi.

Bugün canlı olarak ele geçirilen teröristle ilgili bir basın açıklaması düzenleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, bir aydır gece- gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Başarılı bir operasyonla teröristi sağ olarak ele geçirdiklerini vurgulayan Memiş şunları söyledi:

"Geçtiğimiz haftalarda maalesef AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük hayatını kaybetmişti. Yaptığımız istihbari çalışmalar sonucunda bu eylemi gerçekleştirenlerin terör örgütü mensupları olduğunu belirledik. Bunun üzerine o olayın gerçekleştiğinden itibaren neredeyse her gün geceli- gündüzlü hem istihbari hem de operasyonel çalışmalarmız neticesinde bugün jandarma, emniyet ve diğer istihbari birimlerimizle beraber Horasan'ın Yukarı Tahir Hoca köyünde yaptığımız operayonla 'Şevger' kod adlı Muhammed Fadullah Kamış adlı terörist sağ olarak ele geçirildi. İlk sorgusunda Savcı Küçük ve Ahmet Küçük cinayetini kabul etti. Operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar devam ediyor. Onları da tek tek ele geçireceğiz. Çünkü bu konuda devletimiz çok kararlı. Teröristi yakalarken çatışma olmadı. Çünkü bulunduğu yeri çok iyi bir şekilde sarmıştık. Jandarma, Özel Hareket birlik ve timleri kaçacak delik bırakmamıştı. Teröristin üzerinden bir tabanca 2 adet el bombası 4 adet M16 şarjörü çıktı."

Vali Okay Memiş, gelişen olaylarla ilgili basın açıkamaları yaparak kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

Haber: Turgay İPEK/ ERZURUM,/

İslahiye'de anız yangını

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, tarlada çıkan ve kısa sürede etkili olan anız yangınında yaklaşık 20 bin dönüm alan yandı, çok sayıda ağaç zarar gördü.

Fevzipaşa Mahallesi kırsalındaki anız bulunan bir arazide bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin de desteğiyle birçok noktadan yapılan müdahale ile yangın 4 saatte kontrol altına alındı. 20 bin dönüm alandaki yangında anızlar küle dönerken, arazilerde ekili zeytin ve badem ağaçları da zarar gördü.

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

Ermeni dalgıçlardan 'Van Gölü Nefesimizdir' kampanyasına destek

Van Dalış Okulu sporcuları, Ermenistan'dan gelen 10 kişilik dalgıç ekibiyle, 'Van Gölü Nefesimizdir' kampanyasına destek vermek için, gölün derinliklerine dalış yapıp, çöp topladı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'ne dalış turizmi, her geçen gün gelişiyor. Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce başlattığı 'Van Gölü Nefesimizdir' kampanyasına, bir destek de Van Dalış Okulu sporcuları ve Ermenistan'dan gelen 10 kişilik dalgıç ekibinden geldi.

Van Dalış Okulu'ndan Dalış Eğitmeni Serkan Ök ve Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan'ın Van Gölü'nün Sırları projesi sonrasında Ermenistan'dan gelen 10 dalgıç, göldeki kirliliğe dikkat çekmek için üzerinde 'Van Gölü Nefesimizdir' yazılı pankartı açarak Türkçe ve Ermenice slogan attıktan sonra, gölün derinliklerine dalış yaptı. Dalgıçlar, dalış sırasında gördükleri çöpleri de topladı. Çıkarılan çöpler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp araçlarıyla, çöp merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -

Menderes'te CHP İlçe Başkanı Candan şirketin başına getirildi

İzmir'de, Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, göreve geldikten sonra Belediye Personel A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığına CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ı getirdi. Kayalar, Candan'ın maaş almayacağına dair notere imza verdiğini söyledi.

İzmir'de önce Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın belediye şirketinden maaş alması, ardından Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur'u belediye şirketi olan TORBEL A.Ş.'ye genel müdür yardımcısı olarak ataması sonrası, benzer bir görevlendirmenin Menderes Belediyesi'nde de yapıldığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın, göreve geldikten sonra Belediye Personel A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığına, CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ı getirdi. Eski belediye başkanı AK Partili Bülent Soylu'nun özel kalem müdürü Yavuz Selim Aktaş'ı görevden alan Kayalar'ın, bu göreve ise amcasının oğlunun eşi, eski belediye çalışanı Nuriye Kayalar'ı getirdiği belirtildi. Selim Aktaş'ın CHP Gaziemir eski ilçe başkanlarından Seydi Aktaş'ın oğlu olduğu da öğrenildi. Aktaş'ın yerine atanan Nuriye Kayalar'ın aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini de yürüttüğü bildirildi. Yine CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir'in ise Park Bahçeler Müdürü olarak atandığı öğrenildi.

'GİZEM CANDAN MAAŞ ALMIYOR'

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, görevlendirmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"26 yıldır belediyemizde memur olan Nuriye Kayalar, şu an Kültür Müdürümüz olarak görevini yapmakta. Ayrıca kendisi özel kalem müdürlüğüne de vekaleten bakıyor. Sayın Kayalar, Menderes Belediyesi'nde 26 yıldır memur olarak görevli olması nedeniyle hem belediyeyi hem de ilçeyi yakından tanımakta. Yerel yönetim deneyimi sebebiyle bu görevleri belediyemizde yürütmekte."

CHP İlçe Başkanı Gizem Candan'ın belediye meclis üyeleri Gürsel Rüzgar ve Mustafa Akın ile birlikte Menderes Belediyesi Personel Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi olduğunu vurgulayan Kayalar, "Her üç isim de yönetim kurulu üyesi olarak şirketten herhangi bir ücret almayacaklarını 17 Nisan'da noter tasdikiyle beyan ettiler. Gizem Candan'ın avukat olması ve belediyemizin geçmiş yönetimden kalan borçları nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntıyı göz önüne alarak tasarruf tedbirleri kapsamında böyle bir uygulamaya gidilmiştir" dedi.

Haber: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, -

Belediye Başkanı, farkındalık için temizlik işçiliğine soyundu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, farkındalık oluşturmak içinde eline süpürge alarak işçilerle birlikte temizlik yapıp, oturma banklarını boyadı.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Başkan Yardımcıları Ali Erhan Okay, Av. Ünzile Kuru, Dr. Füsun Kaleli, Başkan Danışmanı Sıtkı Dev ve temizlik personeli ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında Rauf Denktaş Parkı'nda temizlik yaptı. Temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için yelek giyen Başkan Bozdoğan, sabahın erken saatlerinde işçilerle birlikte çöp toplayıp, yerleri süpürdü, eline fırça alıp parktaki bankalar ve oturma gruplarını boyadı.

Yaptığı bu çalışmayla, topluma el bilirliği ile kentimizi temiz tutalım mesajını veren Başkan Bozdoğan, vatandaşların yoğun şekilde kullandığı parklarda, mesire yerlerinde ve açık alanlarda çevre temizliğinin önemine işaret etti.

Bozdoğan, farkındalık etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada; "Çevreye ve topluma karşı duyarsız kişiler tarafından gelişi güzel yerlere atılan çöplerin, görüntü kirliğine neden olarak hastalığa davetiye çıkardığını belirterek temiz ve sağlıklı toplum olmanın yolu bilinçli olmaktan geçiyor. Şirin ve güzel ilçemizi temiz tutmak için daha fazla özen göstermeliyiz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımız artarak devam edecektir. Vatandaşlarımızı çöp veya atıklarını daha temiz bir çevre için konteynerlere atmaya davet ediyoruz. Yapılan hizmetler kişinin kullanımına değil tüm toplumun hizmetine sunulmuştur. Bu nedenle toplumumun birbirlerine saygı çerçevesinde parkları, mesire yerlerini ve piknik alanlarını daha temiz bir şekilde doğaya saygılı biçimde kullanmaları gerekiyor. Gelecek nesillere daha yaşanılır bir kenti miras bırakabilmenin yolu doğaya zarar vermeden yaşamaktan geçiyor" dedi.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

