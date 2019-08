DHA YURT BÜLTENİ-15

Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor



Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 138 metre boyundaki 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisinin boğaz geçişine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

Savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında güvertede askerlerin bulunması ise dikkat çekti.



Konya Ereğli'de belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı



Konya'nın Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcı Osman Nuri Atçeken (41), makamında uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı. Atçeken, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ereğli Belediyesi başkanlık katında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken'e odasında ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Atçeken, kanlar içerisinde yere yığıldı. Görevlilerin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Nuri Atçeken'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bakanlar Kasapoğlu ve Varank gençlerle buluştu



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya'da Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda sosyal ve kültürel eğitim alan gençlerle sohbet etti.

Bakanlar Mehmet Kasapoğlu ile Mustafa Varank, Antalya'nın Duacı bölgesindeki Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. 2 bakana, Antalya Valisi Münir Karaloğlu eşlik etti. Kasapoğlu ile Varank, kampta sosyal ve kültürel eğitim alan Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Kasapoğlu ve Varank, yaptıkları faaliyetleri izledi.

Gençlerle beraber olmanın her zaman mutluluk ve heyecan verici olduğunu belirten Mehmet Kasapoğlu, "Türkiye'nin değişik illeri, ilçelerinde kamplarımız var ve bu sayıyı her geçen gün artırıyoruz. Çünkü amacımız gençlerimizi çeşitli aktivitelerle hem kardeşlik ikliminde bir arada tutmak, hem onları zihinsel ve bedensel anlamda değişik faaliyetlerle geliştirmek. Kamplarımızda bu tür konuları güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kampı ziyaret eden Bakan Varank'a da teşekkür eden Kasapoğlu, "Kendisiyle bilimsel tematik kampları konuştuk. Bundan sonraki süreçte bugüne kadar yaptığımız işbirliklerini kamplarda da yeni bir açılımla oluşturmayı kararlaştırdık. Her şeyden önemlisi gençlerimizin burada kurdukları dostluk köprüleri, kardeşlik iklimi Diyarbakır'dan Edirne'ye, Kosova'ya, Arnavutluk'a kadar gençlerimiz buradalar. Dostluklar ve kardeşlikler kurarak bu ülkenin sarsılmaz birliğini pekiştiriyorlar" diye konuştu.

'GENÇLERE YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Kamplara katılım konusunda yoğun talep olduğunu da söyleyen Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Kapasiteyi, kontenjanı artırarak yılın her ayı farklı faaliyetlerle gençlerimizi bu kamplarda bir araya getirmek için çalışacağız. Mevcut kampları daha farklı bölgelere de taşıyarak zenginleştireceğiz. Kitap bizim vazgeçilmezimiz. Günümüzde zamanı öldürmeye yönelik tuzaklar var, o tuzaklara karşı en önemli enstrümanımız kitap ve gençlerimize kitap okumayı tavsiye ediyoruz. Destek veriyoruz. Yeter ki gençlerimiz istesin, her türlü imkanı sunmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız gençlere çok önem veriyor ve seçme ve seçilme yaşında da bunu gördük. Her türlü muhalefete rağmen gençlerin yanında yer aldı. Gençlerle ilgili yatırımlarımız katlanarak devam edecek."

Antalya'da Saklıkent'te her yıl düzenlenen Ulusal Gözlem Şenliği'nin açılışının yapılacağı ve burada Türkiye'nin dört bir tarafından çocuklar ve gençlerin ağırlandığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Çocuklarımız üç gece boyunca hem astronomiyle ilgili gözlemler yapıyor, gezegenleri, ayı, yıldızları inceliyor, hem de çeşitli faaliyetlerle bilim, teknoloji ve uzay teknolojilerine alışmış oluyorlar. Bu vesileyle Antalya'ya geldik. Oradaki en büyük paydaşımız Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bize çok destek veriyorlar" dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun gençlerin gençlik kamplarında misafir edilmesi projesini ilk anlattığında bütün bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça memnun kaldığını ve heyecanlandıklarını söyleyen Varank, "Bu sene 125 bin gencin Türkiye'nin her tarafındaki kampları ziyaret etmesi, bir hafta boyunca Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelen akranlarıyla vakit geçirmesi, doğayla denizle iç içe olması, sosyal ve kültürel faaliyetler yapmaları yıllarca gençlerimizin hatırlayacağı anılar bırakacak" dedi.

Gençlerle yaptıkları konuşmalarda memnuniyeti gördüklerini de söyleyen Varank, "Bu hem gençlerimiz arasındaki dayanışmayı artıracak hem de gençlerimizin milletine, devletine güvenini artıracak bir proje. Biz de neler yapabiliriz, özellikle tematik kamplar, matematik, kimya, fizik gibi kampları bunun içine dahil edip gençleri bilim ve teknolojiyle hemhal hale getirebilir miyiz diye görüşmelerimiz oldu. Bu projeler inşallah sayın bakanımızın liderliğinde bizim de katkımızla Türkiye'de bütün gençlere dokunabileceğimiz projeler olarak devam edecek" diye konuştu.

Elektrik akımına kapılan Muhammet Emin kurtarılamadı (2)



GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda işlemleri tamamlanan Muhammet Emin Selvili'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Muhammet Emin için Fatih Mahallesi'ndeki Gazi Osman Paşa Cami'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazını İl Müftüsü Yusuf Akkuş kıldırdı. Namaz sırasında Muhammet Emin'in babası olan ve Sivasspor taraftar grubunun tribün lideri Murat Selvili gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Selvili'yi arkadaşları teselli etti. Ayrıca Muhammet Emin'in Sivasspor taraftarı olması nedeniyle tabutunun üzerine forma ve atkı bırakıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Emin'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.

Gırtlağı alınan Dilek Demir için bağış yaptılar



Antalya'nın Finike ilçesinde, hastalığı nedeniyle gırtlağı ile yutağının yarısı alınan, konuşma yetisini kaybeden ve ağız yoluyla beslenemeyen Dilek Demir'e (30) yardım amacıyla başlatılan kampanya kapsamında bir grup vatandaş, banka hesabına bağış yaptı.

Finike'de oturan Dilek Demir'in, 2 yıl önce geniz kanseri nedeniyle gırtlağı ve yutağının yarısı alındı. Konuşma yetisini kaybeden, ağız yoluyla beslenemeyen ve yazarak kendisini ifade edebilen Demir'in durumunu öğrenen vatandaşlar bir araya gelerek yardım kampanyası başlattı. 2 yıldır su içemeyen, konuşamayan ve midesine takılan hortumla beslenen Demir'e yeniden yapılacak ameliyatlar öncesi ve sonrasında gereken bakım masrafları için vatandaşlar Demir'in hesabına bağış yaptı. Dilek Demir'le ilgili paylaşımları gören 8 yaşındaki Elif Ozan da biriktirdiği harçlığı bağışladı.

'HAKKINIZI NASIL ÖDERİM'

Finike'de bir banka şubesi önünde kendisi için toplanan kalabalığa banka önüne gelerek teşekkür eden Dilek Demir, duygu dolu anlar yaşadı. Konuşamadığı için duygularını beden diliyle ifade eden Dilek Demir, yanına gelen insanlara telefonuna yazdığı mesajı göstererek, "Hepinize verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Ben sizin hakkınızı nasıl öderim" dedi.

'HERKES AYAĞA KALKTI EVLADIM İÇİN'

Gelinini yalnız bırakmayan Hanife Demir, "Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederim. Destek veren bütün vatandaşlarımızdan binlerce kez razı olsun. Umutsuzduk ama yeni bir umut doğduğu için biz de mutlu olduk. Çocuğum iyi olacak inşallah. Herkes ayağa kalktı evladım için. Finike, Antalya, tüm Türkiye. Pehlivanlarımıza, sanatçılarımıza ve herkese çok teşekkür ediyoruz. Duygulandım. Söyleyecek söz bulamıyorum" diye konuştu.

Diğer yandan başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu da sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videoyla Demir'e destek verdi.

Finikeliler Dilek Demir'e ekonomik destek vermek için bağış yaparken, bir vatandaş da kendi yaptığı seramik tablosunu sosyal medya üzerinden satışa sundu. Tablo bir hayırsever tarafından 3 bin liraya satın alındı. Tabloyu satın alan hayırsever de tekrar satışa koydu. Tablo bu kez de 2 bin 500 liraya satıldı. Elde edilen 5 bin 500 lira Dilek Demir'in hesabına aktarılırken, tablo da Dilek Demir'e verildi.



