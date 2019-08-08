DHA YURT BÜLTENİ-15

Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban Erdi Çelik (18) yaralandı. Erdi Çelik'in geçen yılda ayı saldırısından çoban köpeği sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Sarıkamış ilçesinnde yapımı devam eden Karakurt Baraj inşaati yakınlarında meydana geldi. Akkoz köyünden otlatmak için hayvanları alan Erdi Çelik, araziye çıktı. Erdi Çelik, arazide ayının saldırısına uğradı. Bir süre ayı ile mücadele eden Çelik, kendini yamaçtan aşağıya bıraktı. Yaklaşık bir kilometre yuvarlanan Erdi Çelik'in düştüğünü gören barajda çalışan işçiler yardımına koştu. Düştüğü yerden çıkarılamayan Çelik, vinç ile olay yerinden alındı. Bölgeye çağrılan ambulansla önce Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılen Erdi Çelik buradan Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çobana saldıran ayı gözden kaybolurken, Erdi Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrendildi. Erdi Çelik'in geçen yılda yine hayvanları otlattığı sırada ayı saldırısından çoban köpeği sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Bedir ALTUNOK/ KARS,

===================

Serik'te orman yangını

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 1 hektar orman alanı yandı.

Serik'e bağlı Aşağıoba Mahallesi Kuyukaya mevkisinde saat 14.00 sıralarında boş arazide başlayan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ile 10 arazöz, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı ve 20 yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Anında yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden söndürülürken, 1 hektar orman yandı. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yangından detay

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

====================

Pazarlık ederken müşterisinin parmaklarını kırdı

KAYSERİ'de, kurban pazarında besici Orhan Kaya, hayvan fiyatı konusunda anlaşmaya çalışırken müşteri Mustafa Ceviz'in sağ el parmaklarını tokalaştığı sırada pazarlık yaparken yanlışlıkla kırdı.

Kurban Bayramı için Oymaağaç Kurban Pazarı'na gelen Mustafa Ceviz, beğendiği hayvanlar için besici Orhan Kaya ile pazarlığa başladı. İkili fiyat konusunda anlaşamayınca orta yolu bulmak için diğer besiciler devreye girdi. Fiyat konusunda anlaşmaya çalışan ikili, tokalaşmaya başladı. Bu sırada Mustafa Ceviz, sağ elinde bir acı hissetti. Elini çeken Ceviz, acının devam etmesi üzerine hastaneye gitti. Burada kontrolleri yapılan Ceviz'in çekilen röntgende elindeki iki parmağın kırıldığı belirlendi. Ceviz'in eli alçıya alınırken, müşterisinin parmaklarını yanlışlıkla kıran Besici Orhan Kaya ise hastaneye gelip, özür diledi. Besici Orhan Kaya, parmakları kırılan Mustafa Ceviz ile 11 bin 250 TL karşılığında kurbanlık için anlaştı.

Görüntü Dökümü:

=================

-Pazarlık edilirken cep telefonu görüntüsü

Süre: 3.48 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ,DHA

================

Evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti

ANTALYA'da oğlu D.Y.'nin (18) tabancayla evden çıktığını gören anne A.Y., suç işleyeceği korkusuyla polise ihbarda bulundu. A.Y., oğlunun gözaltına alınmasını gözyaşlarıyla izledi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlu D.Y.'nin evden tabancayla çıktığını gören annesi A.Y., polise şikayette bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. D.Y., kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Üzerinde tabanca olmadığı görülen D.Y., polisin ısrarına rağmen silahın yerini söylemedi. Polis, tabancayı bulmak için çevrede araştırma başlattı. Kurusıkıdan bozma olduğu belirtilen ve içinde iki adet fişek bulunan tabanca, bir apartmanın çatı katında çuval içinde bulundu.

D.Y.'nin gözaltına alınmasını gözyaşlarıyla izleyen A.Y., "Ben sana ne dedim" diye seslenirken, oğlu ise "Neden ihbar ettin" diye annesine sordu. D.Y., daha sonra polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Polisin şüpheliden bilgi almaya çalışması

-Annenin polisle konuşması

-Polisin otlan içinde tabanca araması

-Tabancanın çoğal içinde bulunması

-Polisin tabancayı incelemesi

-Annenin gözyaşı dökmesi

-Şüphelinin ağlaması ve ekip arabasına bindirilmesi

-Detaylar

'316 MB// 2 DK 52 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

======================

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklandı

ESKİŞEHİR'de sokakta karşılaşıp tartıştığı Okan Demiralay'ı (25), aracından aldığı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan Menekşe (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Menekşe, ifadesinde Demiralay'ı kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söyledi.

Eskişehir'de Gökhan Menekşe, akşam 71 Evler Mahallesi Eliterziler sokakta dolaştığı sırada karşılaştığı Okan Demiralay ile tartıştı. İkilinin arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede küfürleşmeye dönüştü. Katil zanlısı Gökhan Menekşe aracından aldığı pompalı tüfekle Okan Demiralay'a ateş ederek olay yerinden araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Okan Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatılan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısı olduğu tespit edilen Menekşe'yi saklandığı evde pompalı tüfekle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Gökhan Menekşe elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. İfadesinde Okan Demiralay'ın kendisine küfür ettiğini öne süren Menekşe, "Okan önceki tartışmamızda bana küfür etmişti. Sokakta karşılaşınca yeniden tartıştık. Sonra aracımdan pompalı tüfeği alarak ateş ettim" dedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Gökhan Menekşe, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Katil zanlısının adliyeye gelişi

-Eskişehir adliyesi

Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,-

================

Kurbanlık satıcılarına sahte para kalemi dağıtıldı

ANTALYA'da kurban pazarlarını gezen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, satıcıları dolandırıcılara karşı uyararak sahte para tanıma kalemi dağıttı.

Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde kurulan kurban pazarlarını ziyaret eden Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Alptemur ve Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek'le beraber incelemelerde bulunarak, satıcılara sahte paraya karşı uyarılarda bulundu.

Kurban satış noktalarında 10 yıldır sahte para kalemi dağıttıklarını belirten Yardımcı, "Bir dana 10 bin TL. Bu paranın içine 5 tane sahte 100 TL'lik banknot konulduğunda farkına varamayabiliyorsunuz. Bu kalem sayesinde paranın sahte olup olmadığını anlıyorsunuz" dedi.

Hayvan yetiştiriciliğinin zor olduğunu anlatan Başkan Yardımcı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi köylü halkın efendisidir. Onlar hayvan yetiştirecek, biz de yiyeceğiz. Bu satış yerimizde yüzde 80 oranında kurbanlıklar satılmış. Kurban Bayramı'na kadar tüm hayvanların satılacağını umuyoruz. Umarım üreticilerimiz evlerine gülerek gider" diye konuştu.

HAYVANLARI ÇALINAN ÇİFTÇİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Alptemur da hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı satıcıları uyardı. Tuğgeneral Alptemur, Tokat'tan Antalya'ya hayvanlarını sevk eden besici Mustafa Sevük'ün 25 kurbanlığının çalındığını, bunlardan 17'sinin Sivas'ta bulunduğunu hatırlattı. Sevük'e ait hayvanlardan 8'inin kesilerek satıldığının tespit edildiğine değinen Tuğgeneral Alptemur, "Çalınan 8 düvenin zararı devlet tarafından karşılanacak" dedi.

Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ise satıcılarının sorunlarını ve taleplerini dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Kurban satış alanından detay görüntüler

İl Jandarma Komutanı, Kaymakam ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı'ndan detay görüntüler

Kurban satıcılarından detaylar

Hayvanlardan detay görüntüler

Osman Yardımcı'nın sahte para kalemi dağıtma ve açıklama görüntüsü

Kurbanlık detay görüntüleri

Röp1: Kasaplar Odası başkanı Osman Yardımcı

Röp2: Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek

Detay görüntüler

477MB///4.23 "

Haber ve Kamera: Aslı DURAN/ ANTALYA,

=================================