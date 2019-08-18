DHA YURT BÜLTENİ-15

Karabağlar'da orman yangını (5)

BAKAN PEKDEMİRLİ: ESKİ BİR YERLEŞİM OLAN ORHANLI KÖYÜ BOŞALTILIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte yaptığı basın açıklamasında Karabağlar'daki orman yangınının son durumunu değerlendirdi. Bakan Pakdemirli, yangının 30 hektarla başlayıp saatte 70 kilometre esen rüzgarın da etkisiyle 100 hektara ulaştığını belirterek, hava şartları iyileşemediği için yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, eski bir yerleşim olan Orhanlı Köyü'nün de yangın güzergahında olduğu için boşaltığını belirterek, şöyle konuştu:

"İzmir'de şu an en önemli yangınımız burası. Gün boyu İzmir Valimiz ve Orman Genel Müdürümüzle birlikte koordinasyon yaptık. Ankara yangın koordinasyon merkezimizle koordinasyon halindeyiz. Hava şartları olumlu vaziyete gelmiş durumda değil. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. İstediğimiz noktalarda yangını durduramadık. 20- 30 hektarlardan başladı, 100 hektara çıktı. Önemli olan konu şu anda bu değil en yakın noktada durdurmak için gayret ve çabamız sürüyor. Menderes sınırında eski bir köy yerleşimi tespit ettik. Oranın boşaltılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yangın şu anda oraya ulaşmış değil ama alevlere birkaç kilometre uzaklıkta. Şu anda ülke genelindeki yangınlarla 23 helikopter, 250 arazöz, 35 dozer ve 1000'i aşkın personelle mücadele ediyoruz. Hava şartlarının olumsuzluğuna rağmen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Yangında rüzgar, ısı ve nem etkili. Çıkan yangınlar hızla büyüdü. Hava araçlarının rüzgarda müdahalesi kolay olmuyor. Nokta atışı yaparken tam hedefi bulamıyorlar. Yerden müdahale edenler dumanın içine girmemek için uzaktan müdahale ediyor. Yangının çıkış sebebi hakkında bize ulaşan bir bilgi yok. Çıkış sebebinden çok ana odağımız yangını söndürmek. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alırız. Meteorolojik şartların aleyhimize olması 70 kilometreye varan rüzgar nedeniyle helikopterle yangın yerine inerken ufak bir tehlike geçirdik. Hava araçları kontrol edilebilir durumda değil. Arazi dik ve eğimli, her noktaya ulaşamadık. İlerleyen saatlerde bu kontrolü sağlamış olacağız."

'EĞER YÖNETİCİ İSEN İŞİNİN BAŞINDA OLACAKSIN'

Bakan Bekir Pakdemirli, yaşanan sel olayının ardından Meteoloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda geciktiğini iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için şunları söyledi:

"Bu iddialar, akla ziyan iddialardır. Bu tarz şeyler olabilir. Selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Felaketin üzerinden siyaset yapılmamalı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yaptık. Hafta başından itibaren her türlü açıklamamız olmasına rağmen 'Meteoroloji geç açıkladı' diyorlar. Yöneticilerin işlerinin başında olması lazım. Eğer yönetici isen işinin başında olacaksın. Vatandaş yöneticilerini işinin başında istiyor. Her türlü felaket olabilir işinin başında olacaksın."

Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Hakkari'de EYP patladı: 1 sivil hayatını kaybetti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

Şemdinli'ye bağlı Çatalca köyü kırsalında askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce daha önce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Patlama sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "18.08.2019 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca Mahallesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP'nin (el yapımı patlayıcı) sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane tabelası

-Helikopter hareketliliği

HAKKARİ,

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Bartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi toprağa verildi

Bartın'da dün akşam saatlerinde baraj sularına gömülen araçta yaşamını yitiren Hüseyin Özgüç (65), oğulları İlyas Özgüç (33) ile İsmail Özgüç (35) ve damadı Muhammet Karakaş (45) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Kışla Barajı'nda meydana geldi. Düğünden dönenlerin içinde bulunduğu İlyas Özgüç (35) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu baraja devrildi. Otomobildeki Arif Üstünbaş (46) son anda araçtan atlayıp, yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken Hüseyin Özgüç, oğulları İlyas Özgüç ile İsmail Özgüç ve damadı Muhammet Karakaş ise araçtan sıkıştı. Otomobil suya gömülürken, ihbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler arama çalışması başlattı. Dalgıçlar, kısa süre sonra otomobile ulaştı. Hüseyin Özgüç'ün arabada cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalarını sürdüren dalgıçlar, barajın dibinde İsmail ve İlyas Özgüç ile Muhammed Karakaş'ın cansız bedenlerini de buldu. Cesetler dün gece saatlerinde, Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bugün hastaneden alınan yakınları tarafından cenazeler Barkaçboz köyüne getirildi. Buradaki evlerinin önünde Kur'an-ı Kerim okunup, helallik alındı.

Kazadan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan Arif Üstünbaş taburcu olduktan sonra cenaze namazına katıldı. 4 tabut, evin önünde yan yana dizildiğinde ailelerin feryatları yürekleri dağladı.

İkindi namazının ardından köy meydanında kılınan cenaze namazına Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Karaman, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Alb. Yavuz Selim Kapancı ve köylüler katıldı.

Cenaze namazının ardından Hüseyin Özgüç, oğulları İlyas Özgüç ile İsmail Özgüç ve damadı Muhammet Karakaş köy mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Cenazeden görüntüler

-Tabutlardan detaylar

Haber-Kamera: Ayhan Acar-Bartın-Dha

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İznik'te molozların arasında tarihi eser bulundu



Bursa'nın İznik ilçesinde, polis ve Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, molozların arasında Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit mezarına ait desenli parçalar bulundu.

İznik ilçeşi Çevreyolu'nda bulunan molozların arasında tarihi eser parçalarının olduğu ihbarını alan polis ve Müze Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, molozlar arasında inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahit mezarına ait desenli parçalar bulundu. Eserler, müze müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere alındı.



Görüntü dökümü;

-Tarihi eser parçalarından detaylar

-Ekiplerin incelemesinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),

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Madalya kürsüsünde evlilik teklifi

Tokat'ta düzenlenen Topçam Festivali Yağlı Güreşleri'nde, kategorisinde 1'inci olan Güreşçi Sabit Yetkin (33), kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Tansu Kılıçaslan'ı (24) kendi yerine 1'incilik kürsüsüne çıkartarak evlenme teklif etti.

Tokat Belediyesi'nce Gümenek mesire alanında Topçam Festivali Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. 450 sporcunun katıldığı güreşlerde Kırkpınar Baspehlivanı Ali Gürbüz finalde Faruk Akkoyun ile karşılaştı. 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı Ali Gürbüz rakibini finalde mağlup etti. Gürbüz'e kupa ve madalyasını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu verdi.

KÜRSÜDE EVLENME TEKLİF

Küçük, orta, büyük kategorisinde 1'inci olan Sabit Yetkin ise ödül alacağı sırada kendisini izlemeye gelen kız arkadaşı Tansu Kılıçaslan'ı yanına çağırıp kendi yerine madalya kürsüsüne çıkartarak evlenme teklifi etti. Büyük şaşkınlık yaşayan Kılıçaslan erkek arkadaşının teklifini kabul etti.

Çok heyecanlı oluğunu söyleyen Sabit Yetkin "Ne diyeceğimi bilemiyorum, anlatamıyorum. Dilim damağım tutuldu. Kendisini çok seviyorum. Kendisi için bu az bile. İnşallah daha da mutlu edeceğim. Onu çok seviyorum, bir ömür de seveceğim. 7 gündür güreşteyim. Yorgunluktan hiç bir şey hissetmiyorum ama kendisini görür görmez bütün stresimi unuttum" dedi.

Tansu Kılıçaslan ise, "Ben böyle bir şey beklemiyordum. Benim için büyük şok oldu. Çok heyecanlıyım şu anda. Çok mutluyum, ben de onu çok seviyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Müsabakalardan görüntüler

-Başpehlivana ödül verilmesi

-Kürsüde evlilik teklifi

-Çiftin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

