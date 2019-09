Dha yurt bülteni - 15

Ortak devriyedeki helikopterleri gören teröristler, kazıyı bıraktı

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini yürüten Türk ve ABD helikopterleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn ilçesi üzerinde uçtu. Bu sırada iş makineleri ile hendek kazan teröristler ise paniğe kapılarak çalışmayı durdurdu.

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nden havalanan Türk ve ABD helikopterleri 5'inci ortak devriyeyi yaptığı sırada Resulayn üzerinde uçuş yaptı. Bölgede iş makineleri ile siper kazan PKK/PYD'li teröristler ise helikopterleri görünce panikleyerek kazı yapmayı durdurdu. Teröristler, helikopterlerin bölgeden uzaklaşmasının ardından ise kazı çalışmalarına devam etti.

Görüntü Dökümü

Kepçe ile tünel kazan teröristler

Resulayn'de helikopterle ile yapılan ortak devriye

Kazı alanında uçan helikopterler

Teröristlere ait kepçe

Kazı alanında yapılan alçak uçuşlar

Rasulayn semalarında helikopterlerin ortak devriyesi

Genel görüntü detayları

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 135 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

Güvenli bölgede '5'inci hava devriyesi' (2)

ORTAK DEVRİYE TAMAMLANDI

Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede, 5'inci hava devriyesi, tamamlandı. Türkiye ile ABD'ye ait 4 helikopterin saat 13.40'ta havalanmasıyla sınırın iki yakasında yaklaşık 1,5 saat süren ortak uçuş gerçekleştirildi. Uçuş tamamlandıktan sonra helikopterlerle saat 15.10'da yeniden Akçakale'ye dönüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler, Akçakale Jandarma Komutanlığı'na indi. ABD'ye ait helikopterler ise yeniden Suriye tarafında bulunan üs bölgesine döndü.

5'incisi tamamlanan ortak hava devriyesinde Türk ve ABD askerlerinin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahkimatlarını gözlemlediği ve elde edilen bilgilerin Müşterek Harekat Merkezi'nde iki ülkenin askeri yetkililerince değerlendirileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

Türk ve ABD helikopterlerinin Suriye'den Akçakaleye gelmesi

2 ABD helikopternin Suriye'deki üslerine dönmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

Cinayetin ardından 'Seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı (3)

TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı iki çocuğunun annesi Fatma Coşkun (32) ile taziye evinde yaşadığı kavgayı ayırmak istediği ileri sürülen Tuncay Ardınç'ı (28) bıçakla öldüren Gökhan Coşkun (38), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Gökhan Coşkun'un nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, "Kayınvalidemin cenazesine gittim. Eşimle ilişkisi olduğunu bildiğim kişi de oradaydı. Onunla karşılaşınca tartıştım. Bana sandalye fırlattı. O sırada kendimi korumak için bıçağı salladım. Bıçak kime denk geldi bilmiyorum. O kişinin yere düştüğünü bile görmedim" dedi.

'YAZIN BUNU ARKADAŞLAR'

Tutuklanan Gökhan Coşkun'un cezaevine götürülüşü sırasında basın mensuplarına seslenerek, "Eşimin akrabası değildi. Bir yıldan beri aldattı, onun dostuydu. Yazın bunu arkadaşlar. Köye gidin bunu söyleyin" dedi.

Görüntü Dökümü

-Gökhan Coşkun adliye çıkışı

-Adliyeden görüntü ve fotoğraflar

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN (Aydın),

Bodrum'da 10 hektar yandı; yeşil siyaha büründü (2)

ALEVLERİN YÖNÜ DRONE'LA TESPİT EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken detaylar öğrenildi. Orman dışı alan olmasına rağmen, orman ekiplerinin de itfaiye ekiplerine destek verdiği kaydedildi. Sarp arazideki yangının ilerleyiş yönü ise, drone ile havadan tespit edildi. Arama kurtarma gönüllüsü İHA pilotu Mustafa Ünlü tarafından uçurulan drone görüntüleriyle, yangını takip eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve itfaiye yetkilileri, gereken bölgelere önleyici ekipler yönlendirdiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

Yangının gece çekilen drone görüntüleri

Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),

Benzin dolu kasada demlenen çay kamyoneti yaktı

Antalya'da bir parkta çalışan belediye işçileri, belediyeye ait kamyonetin kasasında çay demlemek istedi. Kasada bulunan benzin dolu bidonlara tüpten alev sıçraması üzerine çıkan yangında, kamyonet tamamen yandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Atatürk Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçiler, sabah saatlerinde bakım çalışması için parka geldi. İşçileri parka 07 FTF 09 plakalı kamyonetle getiren Yılmaz Canbakış aracı park etti. İşçiler, çalışmaya ara verdikleri sırada aracın kasa kısmında çay demlemeye başladı. Bu sırada iş makinelerinde kullanmak için kasada bulunan benzin dolu bidona tüpten alev sıçradı. Diğer benzin bidonlarının da yanmasıyla birlikte yangın bir anda bütün aracı sardı.

Kamyonetin yandığını gören ismi öğrenilemeyen işçi, o sırada araca doğru koşarak müdahalede bulunmak istedi. Kollarından hafif şekilde yaralanan işçi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, küle dönen araç çekici yardımıyla çekildi.

Aracın yandığı sırada çekilen görüntüler, 'Antalya Hakkında' adlı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

-Sosyal medyadan alınan yanan aracın görüntüsü

-Sogutma çalışması yapılırken görüntü

-ekiplerden görüntü i

-İşcilerden görüntü

-Yanan tüpün görüntüsü

277 mb//2.30 SN ( HD )

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

Deniz paraşütü kazasında yaralanan turistlerden biri kurtarılamadı

Antalya'da, deniz paraşütü kazasında ağır yaralanan 2 Rus turistten Mark Mitrafanov, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Valentina Kulishova ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Antalya'da, cumartesi günü, 2 Rus turist, deniz paraşütüne binmek istedi. Sahilde bu hizmeti veren firmadan deniz paraşütü kiralayan ve teknenin arkasına halatla bağlanan paraşüte binen Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov, bir süre sonra halatın kopmasıyla havada savrulmaya başladı. Sahil bandındaki 5 yıldızlı otelin bahçesinde bulunan palmiyelere çarpan ve yere düşen Kulishova ile Mitrafanov, ağır yaralandı. Rus turistler, götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi H.S. ile çalışanı F.M.Ç. gözaltına alındı. H.S. ve F.M.Ç., ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Su sporları firması sahibi ile çalışanı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Özel hastanede tedaviye alınan Mark Mitrafanov, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Valentina Kulishova ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntü

Haber: Erol AKKIR/ANTALYA, -

Kırtasiyecilerden zararlı ürün uyarısı

Kırtasiye ürünlerinin denetimini destekleyen Antalyalı kırtasiyeciler, CE sertifikasına vurgu yaparak "10 TL'ye çanta satılıyor. Çantanın fermuarı 15 TL. Çanta nasıl 10 TL'ye satılır?" dedi.

Ticaret Bakanlığı 2018 yılında kırtasiye ürünlerine yönelik denetim yaptı. 182 bin 418 ürünün incelendiği denetimde, kırtasiye ürünlerinin yüzde 72'sinin güvensiz olduğu ortaya çıktı. Bakanlık kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırırken okulların açılmasıyla birlikte gözler yeniden kırtasiyelere çevrildi.

Antalya Fotoğrafçılar ve Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, kentte kırtasiye işi yapan esnafın düzenli denetlendiğini söyledi. Merdiven altı üretim yapanlara göz açtırmadıklarını aktaran Bayrak, "Kırtasiye alışverişi yapan tüketiciler ürünlerde mutlaka CE sertifikasını arasın. Marka ürünleri tercih etmelerinde fayda var. Oyun hamurları ve defterler direkt cilde temas ettikleri için kimyasal barındırmamalı. Kalitesiz ve güvensiz bir defter, bünyesinde barındırdığı ağır mürekkep ve kalitesiz hamuru nedeniyle gözlere zarar verebiliyor" diye konuştu.

'10 TL'YE ÇANTA OLMAZ'

Bazı süpermarketlerin özellikle okul sezonlarında okul çantası ve kırtasiye ürünleri satmaya başladığını bunun da doğru olmadığını ifade eden Başkan Bayrak, "Bizler 12 ay kırtasiye ürünü satıyoruz. Muhatabınız belli, bizden bir ürün alınınca arkasında dururuz. Süpermarkette 10-15 TL'ye çanta satılıyor. Çantanın fermuarı bile 15 TL. Nasıl satabilir 10 TL'ye bir çantayı?" dedi.

Kırtasiye işi yapan Mesut Sucuoğlu, velilere her zaman kaliteli ürün sunduklarını söyledi. Denetimlerden ağır cezalar geldiğini de ifade eden Sucuoğlu, "Her zaman CE sertifikası bulunan ürünleri tavsiye ediyoruz. Velilere kalitesiz ürünün zararlarını anlatıyoruz. Kalitesiz ürün zaten ambalajından kendisini belli eder" dedi.

Kardeşine hediye kalemlik alan Esra Gül, CE sertifikasına ve fiyatına dikkat ettiğini söyledi. Oğluna kırtasiye alışverişi yapan Emine Ak da her zaman alışverişlerinde kırtasiyeleri tercih ettiğini, kaliteli, güvenli ve bilindik markalardan almaya özen gösterdiğini ifade etti. Oğlu Ahmet Ak ise "Kaliteli ürün alıyorum ve arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum" dedi.

2018 yılında uygunsuz ve güvensiz ürünlerle ilgili 147 milyon 839 bin TL para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

Kırtasiyedeki okulmalzemelerinden detay görüntü

Kırtasiye alış verişi yapanlarla röp

Kırtasiye sahibi ile röp

Kırtasiyeciler odası başkanı ile röp

Detaylar

1.03 GB/// 09.31"

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

Burdur'da İlköğretim Haftası töreni yapıldı

Burdur'da İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören daha sonra Mehmet Yıldızlı İlkokulu'nda devam etti. Buradaki törene Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, 2019- 2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Vali Şıldak "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın ortaya koyduğu 2023 Eğitim Vizyonu'nu temel alan hedefleri ilimizde en hassas şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Eğitime yeni bakışlarla, yeni ivme kazandırmalarla, yeni bir perspektifle eğilmek durumundayız. Çünkü çocuklarımız bizim çok önümüzde yürüyor, ilerliyor. Bizim onlara yetişebilmemiz, onların dünyasını kavrayabilmemiz, onları eğitebilmemiz, onları anlayabilmemize, onlarla bütünleşmemize bağlı. Bu nedenle de yeni eğitim anlayışı, yeni bir paradigma gerekiyor. Bakanlığımız bunu gerçekleştirme çabası içerisinde" dedi.

Bu yıl Burdur'da bir eğitim yılı olmasını, eğitim rüzgarı esmesini isteyen Vali Şıldak, "Çocuklarımızın bilhassa lise ve üniversiteye yerleşme sınavında gösterdikleri başarının daha üst seviyelerde gerçekleşmesini ve gerçekten bir eğitim şehri olan Burdur'da bir eğitim rüzgarı esmesini, bir farklılık oluşmasını arzu ediyoruz. Bunun için 2019- 2020 eğitim yılı bir atılım yılı olacaktır. Bir hızlanma yılı olacaktır ve sloganımız eğitim şehri olan Burdur'da eğitim birinci önceliğimiz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da eğitimin millet hayatındaki yerinin inkarı mümkün olmayan bir gerçek olduğunu söyledi.

Bir öğrencinin şiir okuması ve halk oyunları gösterisi ve bu yıl ilkokula yeni başlayan öğrencilere hoş geldin çiçeklerinin verilmesinin ardından İngilizce dil sınıfı ve bilge sınıfı açılışları yapıldı.

Görüntü Dökümü

Çelenk sunma törenine katılanlar

Emre Çay'ın çelenk sunması

İstiklal Marşı

Vali Hasan Şıldak'ın konuşması

Detay

Emre Çay'ın konuşması

Halk oyunu gösterisi

Açılışlar

248 MB/// 04.10"

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

